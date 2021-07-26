Врач назвала в эфире общества «Знание» необходимый процент привитых для защиты от COVID-19

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26 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 21:42  |  vz.ru
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Кому в России коронавирус принес сверхдоходы

Российская промышленность – один из выгодополучателей коронакризиса Денис Гришкин/Агентство «Москва»
Огромные деньги удалось заработать целым отраслям российской экономики в последнее время – и все благодаря кризису, вызванному коронавирусом. Кто выиграл от происходящего больше всего, сохранится ли этот денежный поток в будущем и на что в итоге будут потрачены коронавирусные сверхприбыли? Подробности...
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Россия представила Европе грехи Украины

Одним из основных пунктов обвинений в адрес ВСУ стали обстрелы городов Донбасса Mstyslav Chernov/AP/ТАСС
Москва впервые подала иск в Страсбургский суд против другой страны. Ответчиком названа Украина. Силовой захват власти, террор на Майдане в Киеве и в Доме профсоюзов в Одессе, развязывание гражданской войны, дискриминация русских – таковы главные пункты обвинений, от которых судьям ЕСПЧ трудно будет отвернуться. Почему иск о событиях 2014-го подан только теперь, семь лет спустя?  Подробности...
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В России начали прививать от COVID по новым правилам

Минздрав не торопится принимать решения по вакцинации подростков Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Прививки от коронавируса можно делать беременным и пациентам с онкологией. Соответствующие рекомендации подготовил Минздрав. Также обновились противопоказания для желающих привиться «ЭпиВакКороной»: людям с тяжелыми формами аллергии вакцина противопоказана. Однако в новой версии рекомендаций ничего не говорится о вакцинации детей и подростков. Перед учебным годом именно этот вопрос волнует россиян. Подробности...
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Литва стонет от «гибридной агрессии» Лукашенко

Мигранты уже навязывают Литве свои правила Florian Bachmeier/Imagebroker/Global Look Press
В Литве, похоже, готовы признать поражение в борьбе с мигрантами и приступают к строительству городка для размещения 40 тыс. человек. Страна не может отгородиться от пришельцев, ибо в ней не хватает даже колючей проволоки. А незваные гости ведут себя столь чудовищно, что по стране раздаются призывы учиться стрелять, «чтобы очистить Литву от чужеродцев». Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Украинская идеология годится только для концлагеря

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Здесь захоронены солдаты-минеры, которые спасли Львов от уничтожения, разминировав его старинную ратушу и ажурные башни костелов. Они сохранили город в том виде, за который его любят туристы. Хотя арийские «освободители» хотели превратить Львов в груду руин. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Слово «национальность» – это совсем про другое

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Этнос, народ и нация – это совершенно разные категории. Чеченец юридически является россиянином, так как имеет паспорт РФ, но по происхождению, по крови, он нохчи. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

Почему Ленин желал России поражения в Первой мировой

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Советские республики расцветали одна за другой – Баварская, Венгерская и даже Персидская. Причем в той же Баварии авторитет Москвы был выше, чем в самой Москве – цитаты Ленина и «опыт русских товарищей» были лучшими аргументами. Подробности...
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Крыму не нужен Че Гевара

Онлайн-букмекеры: вред и польза

«Северный поток – 2»: что теперь будет

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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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Броши главы Центробанка несут скрытые сигналы

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пришла на пресс-конференцию по поводу изменений ключевой ставки, надев брошь в форме тучи и дождя. Ставка была резко повышена. Использовать необычные украшения на пресс-конференциях в Центробанке Набиуллина начала с прошлого года
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Врач назвала в эфире общества «Знание» необходимый процент привитых для защиты от COVID-19

    26 июля 2021, 20:47

    Текст: Елена Мирошниченко

    Доктор медицинских наук, профессор, главный врач городской 52 клинической больницы Марьяна Лысенко рассказала российскому обществу «Знание» во время прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» о том, что для защиты от коронавируса необходимо привить 80% населения.

    С начала распространения коронавирусной инфекции многопрофильная 52-я больница была перепрофилирована на работу с инфекционными больными, превратившись в сплошную красную зону, и продолжает работу в этом режиме, рассказала Лысенко, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По словам главврача, сотрудники медицинского учреждения активно участвовали в разработке протоколов лечения ковидных больных.

    «Наша больница в медицинской среде имеет прозвище «орфанная больница», так как наш традиционный профиль – редкие и сложные заболевания. Поэтому мы стали своего рода «законодателем моды», авторами московских протоколов лечения, так как большая часть препаратов – это то, чем мы пользовались в повседневной работе для лечения тяжелых больных, это наши привычные препараты, которые оказались очень эффективны», – рассказал Лысенко.

    По ее мнению, протоколы лечения первой-второй волны были очень эффективны, однако «потеряли вау-эффект» с появлением новых штаммов. Контагиозность вируса с появлением новых штаммов выросла в четыре раза, поэтому для защиты от вируса необходимо привить 80% населения, заявила спикер.

    При этом время приоритетной вакцинации групп риска уже упущено, сейчас речь должна идти о вакцинации всех и каждого, отметила Лысенко.

    «Мы общаемся с новым вирусом, у которого есть способность мутировать, привыкая к условиям. Не успев вакцинироваться, мы создали прослойку, где получаем мутации с другими клиническими характеристиками. Наши протоколы, работавшие против уханьского штамма, против индийского работают недостаточно хорошо, и нужно перестраивать клиническую тактику. Пока мы не получим большой процент  вакцинированного населения, мы будем  получать все новые и новые штаммы, и в конце можем получить такой вирус, против которого будет неэффективна вакцина», – считает врач.

    Как отметила эксперт, к вакцинации почти нет абсолютных противопоказаний. Она рассказала, что в консультативно-диагностическом отделении  52-й больницы вакцинируют пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями: с почечной недостаточностью, гематологическими и тяжелыми аллергическими заболеваниями, пациентов после пересадки почек.

    «Есть периоды жизни, когда вакцинация не рекомендована – например, во время курса химиотерапии, при беременности до 22 недель, при этом эти периоды конечны. В случае анафилактического шока на вакцины в анамнезе вакцинация должна проводиться под контролем аллерголога-иммунолога. Мы ищем не противопоказание, а способ реализовать вакцинацию - нужно найти для этого правильное окно», – заявила Лысенко.

    Также она отметила, что время ковида было прорывным – российские врачи много нового предлагали, применяли, изучали и публиковали.

    Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких.


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    Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта»

    26 июля 2021, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов.

    «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik.

    Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог.

    «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов.

    Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог.

    «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он.

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

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    Медработница в Томске месяц уничтожала вакцину от COVID

    26 июля 2021, 16:20

    Текст: Елена Мирошниченко

    В одном из медучреждений Томска сотрудница на протяжении месяца вносила ложные сведения в реестр о привитых гражданах от коронавируса и уничтожала вакцину, сообщает областной главк МВД.

    «По предварительной информации, в период с июня по июль 2021 года сотрудница одного из медицинских учреждений областного центра вносила ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения о вакцинации населения от COVID-19 о якобы сделанных прививках от новой коронавирусной инфекции, а сама уничтожала вакцину», – говорится в сообщении на сайте МВД.

    Сообщается, что причастной к растрате женщине 63 года, против нее возбуждено уголовное дело.

    Напомним, в Калужской области медсестра вколола пациенту воду для инъекций вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Она заявила, что «вакцины не было».  

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    Стали известны подробности о состоянии певицы МакSим

    26 июля 2021, 15:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Певица Марина Абросимова (МакSим) стала чувствовать себя лучше, заявила представитель артистки Маргарита Соколова.

    «Стало лучше, стало быть, она идет на улучшение. А быстрого скачка быть не может. Состояние с улучшениями сейчас. Называть его крайне тяжелым уже, наверное, не стоит. <...> Есть улучшения, значит, это уже не крайне», – пояснила Соколова РИА «Новости».

    Представитель певицы уточнила, что артистку периодически выводят из комы. «Если врачи видят, что сейчас нужен отдых организму, они погружают в сон. Когда они видят, что организму стало легче, приводят в сознание. Это процесс постоянно регулируется», – сказала она.

    На прошлой неделе Соколова сообщала, что певице становится лучше, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса.

    5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

    Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергала перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы.

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    Врач рассказал о последствиях длительной медикаментозной комы для певицы МакSим
       26 июля 2021, 19:25
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Медикаментозная кома в состоянии певицы Марины Абросимовой (МакSим) полезна, вне зависимости от того, как долго артистка в ней пребывает, сказал газете ВЗГЛЯД врач-анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев.

    Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что исполнительница стала чувствовать себя лучше. Она пояснила, что врачи периодически выводят девушку из комы, а как только видят, что ее организму нужен отдых – погружают в медикаментозный сон.

    «Медикаментозная кома ничем не вредит здоровью, она только полезна. Когда автогонщик Михаэль Шумахер разбился, он находился в коме с 2013 года. А недавно его вывели из комы, и он более-менее восстановился. Да, он не смог продолжать свою гоночную деятельность, но благодаря коме смог победить болезнь», – говорит Николаев.

    Он также вспоминает, как в 2009 году на санно-бобслейной трассе в Кенигзее в боб, где сидела российская спортсменка Ирина Скворцова с напарницей, на большой скорости врезались другие участники. Девушка приняла на себя страшный удар. Врачи предупреждали, что с такими травмами выживает один человек из ста, однако после четырехмесячной медикаментозной комы Скворцова пошла на поправку, а со временем смогла встать на ноги.

    «Медикаментозная кома – это практически наркоз. Она нужна для того, чтобы мозг мог немного отдохнуть, да и чтобы он в целом сохранился. У певицы ковид, ей нужно давать большие дозы кислорода. А для того, чтобы он хорошо усваивался, человек не должен никаким образом сопротивляться. А выводят ее периодически из комы для того, чтобы проверить общее состояние, способность организма функционировать, уровень вентиляции легких и так далее», – объясняет реаниматолог.

    Врач поясняет, что от медикаментозной комы никогда никаких рисков нет, а вот основное заболевание человека, из-за которого его погрузили в данное состояние, может по-разному вести себя в тех или иных ситуациях. В случае с певицей МакSим угрозу ее здоровью представляет исключительно основная болезнь.

    «Естественно, она вполне сможет восстановиться. Другое дело, что после ковида очень длительная реабилитация – необходимо восстановление легких. Но, по моему мнению, у нее очень много шансов: она молодая энергичная женщина, пройдет полную реабилитацию и все будет в порядке. Что касается времени, то здесь у всех по-разному: от полугода до нескольких лет длится восстановление», – заключил Николаев.

    Напомним, в начале июня певица почувствовала себя плохо, после чего отправилась в больницу с диагнозом «пневмония с поражением 40% легких». Через некоторое время исполнительнице стало хуже, ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

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    Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19
       25 июля 2021, 22:58
    Фото: Abdurrahman Antakyali/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

    «Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости».

    Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса.

    Между тем 5 июля Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

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    Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента
       26 июля 2021, 01:33
    Фото: Khaled Nasraoui/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM.

    В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС.

    В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики.

    «Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП.

    Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни.

    Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины.

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    Венгрия разрешила свободно приезжать вакцинированным россиянам

    26 июля 2021, 17:30

    Текст: Елена Мирошниченко

    Российским туристам, которые вакцинировались от коронавируса, с 27 июля можно будет свободно приезжать в Венгрию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    По его словам, венгры уже сейчас могут поехать в Россию как с деловой, так и туристической целью, для получения российской визы им необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест, передает ТАСС.

    «Мы, в свою очередь, решили разрешить вакцинированным российским гражданам приезжать в Венгрию с завтрашнего дня в туристических целях. Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», – рассказал он.

    Россия 10 июня возобновила регулярное авиасообщение с Венгрией, где более половины взрослого населения прошла вакцинацию от коронавируса.

    Напомним, с 9 августа возобновляется авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

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    За сутки в России выявили 23,2 тыс. случаев коронавируса
       26 июля 2021, 11:24
    Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»
    Текст: Алина Назарова

    За минувшие сутки в России выявили 23 239 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

    В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 23 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни».

    Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2629, Московской области – 2161, Санкт-Петербурге – 1929.

    Всего в стране выявлено 6 149 780 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 5 506 834 человек, из них 16 200 человек вылечились за последние сутки.

    Также за сутки зафиксировано 727 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 154 601 человек.

    Накануне, 25 июля, в России выявили 24 072 случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 833.

    Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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    Раскрыто новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса

    26 июля 2021, 09:58

    Текст: Алина Назарова

    Вакцинация помогает предотвратить развитие так называемого постковидного синдрома, проявляющегося в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций, заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

    «Похоже, вакцинация отрубает ковидный хвост. … Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», – сказал медик Ura.ru.

    Для доказательства нужно провести эксперимент, добавил специалист. «Экспериментальную группу с постковидным хвостом мы бы привили, а контрольную нет, и посмотрели, что и как работает», – пояснил Водовозов.

    Схожего мнения придерживается вакцинолог, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. По его словам, в реабилитационных центрах для переболевших COVID-19 «привитых людей, в принципе, не наблюдается». «Постковидный синдром возникает тогда, когда иммунитет не справляется и коронавирус размножается во всех органах нашего организма. Соответственно, имея функцию защиты предварительной, мы спасаемся от постковидного синдрома», – считает он.

    В России проходит активная прививочная кампания. Жителям страны доступен препарат «Спутник V», кроме того, в некоторых поликлиниках можно привиться «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Для ревакцинации рекомендован «Спутник Лайт».

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    ВОЗ назвала вероятные сроки новой вспышки коронавируса на Украине

    26 июля 2021, 12:05

    Текст: Евгения Шестак

    Новая вспышка эпидемии коронавируса ожидается на Украине в конце августа – начале сентября, заявил руководитель бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на Украине Ярно Хабихт.

    «Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа – начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», – сказал он в интервью УНИАН

    При этом Хабихт подчеркнул, что важно вакцинироваться сейчас, пока штамм «дельта» еще широко не распространился в стране.

    Ранее исследование центра «Социальный мониторинг» показало, что большая часть украинцев считают проваленной кампанию вакцинации, проводимую киевскими властями. 

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В начале мая Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.

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    Боррель: Мир после пандемии станет более опасным

    26 июля 2021, 14:45

    Текст: Елена Мирошниченко

    После пандемии коронавируса мир станет более опасным, заявил на пресс-конференции в испанском Сантандере верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

    Он считает, что коронавирус «изменил все параметры на международной арене». По словам главы дипломатии ЕС, после пандемии мир станет «более неравным, более азиатским и более цифровым». Боррель отметил, что это также «будет более опасный мир» из-за «обострения напряженностей и конфликтов». Также, по его мнению, после пандемии в мире будет «преобладать соперничество между Китаем и США», передает ТАСС.

    «У нас одна (пандемия), но могут быть еще», – сказал глава дипломатии Евросоюза. Он добавил, что уже ведутся обсуждения по вопросу наделения ЕС «большими полномочиями, чтобы противостоять пандемиям».

    Ранее сообщалось, что полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции.

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    В Минздраве оценили число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от COVID-19

    26 июля 2021, 14:10

    Текст: Евгения Шестак

    Число сообщений о нежелательных реакциях на вакцины от коронавируса достаточно невелико, заявил заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев.

    «Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико», – цитирует РИА «Новости» Глаголева. 

    Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в России начали прививать от COVID по новым правилам.

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    На Олимпиаде в Токио выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

    26 июля 2021, 05:57

    Текст: Антон Никитин

    Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере шестнадцать человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

    По этим данным, трое из зараженных являются спортсменами, не проживающими на территории Олимпийской деревни. Таким образом общее число случаев заражения коронавирусом среди задействованных в проведении Игр, достигло отметки 153, передает ТАСС.

    Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортсменам снимать маски во время награждения на Олимпиаде.

    В минувшую пятницу император Японии Нарухито объявил летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия прошла без зрителей. В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что все прибывшие на ОИ спортсмены сборной России здоровы.

    Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о введении в период с 12 июля по 22 августа четвертого по счету режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Токио.

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    В Нью-Йорке обязали всех социальных работников привиться от коронавируса

    26 июля 2021, 18:06

    Текст: Евгения Шестак

    Все социальные работники Нью-Йорка, включая учителей и полицейских, должны пройти вакцинацию от коронавируса или еженедельно сдавать ПЦР-тесты до 13 сентября, заявил мэр города Билл де Блазио.

    О нововведении мэр заявил на фоне роста числа случаев коронавируса в городе до более чем 800 человек в день, что в три раза превышает среднесуточное значение в июне, сообщает The New York Times.

    По данным издания, требование будет применяться к 340 тыс. социальных работников города, включая учителей и полицейских. На прошлой неделе в Нью-Йорке объявили об аналогичных мерах для медработников городских больниц и клиник.

    Отмечается, что почти пять млн жителей Нью-Йорка получили по крайней мере одну дозу вакцины, а два млн взрослых жителей Нью-Йорка все еще не вакцинированы.

    Ранее неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса.

    Накануне главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что людям с ослабленным иммунитетом может потребоваться еще одна доза вакцины от коронавирусной инфекции. 

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    Кузнецова потребовала соблюдать права детей при вакцинации

    26 июля 2021, 09:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.

    Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выступил за обязательную вакцинацию в сфере услуг и за запрет непривитым детям ходить в школу.

    «Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права», – передает РИА «Новости» слова Кузнецовой.

    Решение о вакцинации детей от коронавирусной инфекции должно приниматься исключительно родителями, добавила Кузнецова. «И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований», – сказала она.

    «Самое главное – все шаги должны строго регулироваться законом», – подчеркнула Кузнецова.

    Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сочла преждевременным обсуждение вакцинации подростков от COVID.

    До этого глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса должна начаться до 20 сентября.

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