Мурашко в интервью обществу «Знание» поблагодарил россиян за помощь в исследовании вакцин

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе» российского общества «Знание» поблагодарил россиян за помощь в сборе информации по исследованию вакцин против коронавируса и призвал их беречь близких.

Министр подчеркнул, что вакцинация – единственный правильный путь по профилактике заболевания. Он напомнил, что на сегодняшний день в России доступны четыре вакцины, все они бесплатны для населения, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей. Многие страны этого лишены, отметил Мурашко, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Также министр рассказал о рекомендациях по вакцинации и ревакцинации российскими препаратами. Так, Мурашко призвал россиян беречь себя и друг друга, повышать уровень образованности в медицинских вопросах, соблюдать рекомендации по профилактике заболевания, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет. «42 дня – это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период – так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе», – заявил Мурашко.

По его словам, для повторной вакцинации могут использоваться все российские вакцины. Сейчас рекомендуется вакцинироваться через шесть месяцев после первого введения. «Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода – эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации», – заявил Мурашко.

Также министр отметил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета, и поблагодарил граждан за помощь в сборе информации. «Сегодня завершаются исследования «Спутника V», результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года – началу 2022 года. Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам – около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам», – отметил министр.

Мурашко добавил, что IT-индустрия также активно подключилась к решению проблем здравоохранения. «Появился большой объем исследований и разработок, подчас крайне интересных. Этот год мы бы не прожили без big data – мы сформировали сложную, уникальную систему сбора данных, и я крайне признателен коллегам математикам и программистам, аналитикам – всем, кто помогает нам в этой работе. Необходимы новые системы сбора данных, их анализа, прогнозирования – в этом вызов для системы здравоохранения сегодня», – указал министр.

Прямой эфир с министром здравоохранения состоялся в студии российского общества «Знание» в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», в ходе которой общество «Знание» совместно с Акцией #МыВместе организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации.