В России предложили разрешить приставам изымать загранпаспорта

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект, согласно которому приставы смогут изымать загранпаспорта у граждан с долгами, которым ограничен выезд за рубеж, сообщил председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.

«Подготовленная инициатива предусматривает возможность изъятия заграничных паспортов у граждан, которым по каким-то причинам ограничен выезд за рубеж. В том числе заграничные паспорта, согласно предлагаемой норме, подлежат изъятию у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений», – пояснил Груздев РИА «Новости».

Входящий в комиссию глава АЮР пояснил, что изъятые паспорта должны во всех случаях отправляться в выдавший их государственный орган.

«Другими словами, должник после исполнения своих обязательств сможет получить назад свой паспорт в миграционной службе. Полномочиями изымать паспорта инициатива наделяет дознавателей службы принудительного исполнения», – добавил юрист.

Также проект закона предполагает ввести обязанность для всех органов, принявших решение о запрете выезда за границу для гражданина, доводить до него эти сведения.

«В течение дня должно быть направлено электронное уведомление или предоставлена информация лично под роспись. В случае признания невыездным должника ему должна быть направлена копия соответствующего постановления», – указал Груздев.

Также у проекта есть и несколько других нововведений, в том числе законодательные основания для признания загранпаспортов недействительными. «Компетентные органы получат полномочия проводить проверки с целью установления факта оформления и выдачи с нарушением законодательства основного документа, удостоверяющего личность. Документы, признанные недействительными, будут изыматься. Порядок изъятия предлагается установить актом правительства страны», – пояснил он.

Заграничные паспорта планируется признавать недействительными и изымать в случае изменения фамилии, имени, даты рождения и пола.

«Согласно предлагаемым нормам, загранпаспорт будет признаваться недействительным по истечении шести месяцев после наступления соответствующих обстоятельств. Таким образом, у человека, изменившего имя, будет полгода, чтобы сменить заграничный паспорт», – сказал член комиссии.

Также паспорта будут признаваться недействительными, если будет установлено, что их оформили по недостоверным документам или их владелец потерял российское гражданство.

«Принятие законопроекта позволит решить ряд проблем, в том числе устранить правовую неопределенность в вопросах признания заграничных паспортов недействительными», – заключил Груздев.