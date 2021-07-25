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Трамп заявил, что США «не знали, куда девать» нефть
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп подверг критике администрацию Джо Байдена за «переговоры с ОПЕК и Россией» по нефти.
«Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать», – приводит его слова РИА «Новости».
Трамп сказал, что при нем США были энергетически независимыми. Трамп заявил, что он «остановил» строительство газопровода «Северный поток – 2», а Байден «одобрил самый большой трубопровод в мире, который идет из России в Германию».
По словам Трампа, он говорил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что с трубопроводом будет «покончено». «Я спросил: мы тратим миллиарды долларов, чтобы защитить вас от России, а вы платите миллиарды и миллиарды долларов за энергию из Россию. Что это, черт возьми, такое?» – рассказал Трамп.
В Киеве назвали «наипростейший сценарий» спасения ГТС Украины
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После достройки трубопровода «Северный поток – 2» Украине необходимо стать «газовым хабом» Европы, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы (ГТС), заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.
Камельчук заявил в эфире телеканала «Наш», что украинская ГТС перестанет функционировать, если там не будет достаточного количества топлива, передает РИА «Новости».
«Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, (поставляя) газ, к примеру, из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя СПГ (сжиженный природный газ) кораблями, например, из Катара», – сказал он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
При этом депутат не смог ответить на вопрос, что для этого уже сделано. В то же время он считает, что Украине в решении этой проблемы «вообще ничего не мешает».
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Погребинский: США после сделки по «Северному потоку – 2» заставят Украину выполнять Минские соглашения
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«На столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа?» – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«Представители команды Порошенко, конкурирующей с Зеленским за право быть лучшими националистами и наиболее последовательными врагами России, уже начинают осуждать президента за то, что он не сумел добиться остановки «Северного потока – 2». Тот же Порошенко говорит, что пока он был президентом – строительство газопровода было заблокировано», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«На этом фоне МИД Украины говорит, что вместе с польскими коллегами они постараются предпринять меры, которые позволят на каком-то этапе остановить ввод в действие газопровода. То есть они собираются помешать реализации сделки. И позитивных реакций на это я пока не видел», – добавил политолог.
Собеседник напомнил о том, что политика – «это искусство возможного», и в рамках «возможного» соглашение между Берлином и Вашингтоном выглядит «замечательно». «То, что газопровод будет работать – хорошая новость. Вероятность того, что реализация проекта будет остановлена на последних этапах – маленькая», – считает эксперт.
«Далее становится понятно, что команда Джо Байдена заинтересована в успехе этого соглашения, иначе она окажется под ударом конкурентов из Республиканской партии США. Также в тексте соглашения содержатся враждебные формулировки в адрес России, но таким образом Байден отвечает на критику республиканцев. Поэтому Белый дом заинтересован в том, чтобы после того, как «Северный поток – 2» начнет свою работу, каким-то образом решился вопрос транзита газа через Украину», – добавил Погребинский.
«А решиться он может только в том случае, если официальный Киев перестанет рассказывать, что он находится в состоянии войны с Москвой. При этом на столе у России лежит серьезный аргумент: как можно быть уверенными в надежности транзита через Украину, если она считает, что воюет с поставщиком газа? Этот аргумент будет озвучен Москвой в 2024 году в том случае, если военная риторика Киева останется неизменной», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому команда Байдена заинтересована в том, чтобы заставить опекаемую страну выполнять Минские соглашения и урегулировать конфликт в Донбассе», – резюмировал Погребинский.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Кремль, в свою очередь, осудил заявления Германии и США об «агрессии России». «Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается. Это мы не можем никак одобрить», – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также Песков отреагировал русской присказкой на планы Германии повлиять на транзит через Украину. «В этой бумаге идет речь о том, что Германия будет использовать все доступные рычаги влияния для способствования продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Россией и Украиной. Здесь, конечно, никак не упоминается Российская Федерация, а ведь это соглашение может продлеваться между Украиной и РФ. Поэтому тут слегка такой эффект ... по-русски это «без меня меня женили», – сказал он.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2». Между тем в Бундестаге считают, что сделка «пропитана древним страхом англосаксов».
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МИД назвал условие продления транзита газа через Украину после 2024 года
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Это вопрос потребности, будет спрос, будет и транзит российского газа через Украину после 2024 года, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку – 2».
«По оценкам ведущих мировых агентств, потребность в газе будет только увеличиваться. На самом деле именно этим должны руководствоваться конечные потребители. Поскольку транзит – это не первичный, а вторичный элемент в газовых отношениях. Будет спрос, будет и транзит», – сказал Грушко, отвечая на вопрос о перспективе транзита российского газа после 2024 года, передает РИА «Новости».
При этом он заявил, что не понимает, как «титанические усилия» США по отключению Европы от российского газа и попытка заставить ее покупать американский сочетаются с требованием сохранения газового транзита на Украину после 2024 года.
«Получается, что США должны будут уговаривать европейцев продолжать закупать российский газ, ибо без конечного потребителя не может быть и транзита», – отметил Грушко.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Он также подчеркнул, что это происходит в условиях зеленого курса, объявленного Евросоюзом и поддержанного США, где газ объявлен переходным энергоносителем на пути к полной декарбонизации экономики.
«Это при том, что сам Киев заявляет о необходимости избавиться от всякой газовой зависимости от России. И совсем недавно хвалился способностью использовать украинскую газотранспортную систему в реверсивном режиме, то есть не с востока на запад, а с запада на восток», – добавил Грушко.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться
продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась
соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
В Германии раскритиковали сделку с США по «Северному потоку – 2»
Читатели Der Spiegel критически высказались о соглашении США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2».
Многие немецкие читатели скептически отнеслись к соглашению. Многих возмутило то, что Германии придется вкладывать деньги в Украину, передает РИА «Новости».
«Все заработают на сделке канцлера Меркель, только расплачиваться придется, как всегда, немецкому налогоплательщику», – написал Klartext.
«Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?» – спросил Harald–4bsCilBMR.
Читатель предложил вместо Украины поддержать пострадавшие от недавнего наводнения немецкие земли.
«Непонятно, почему ЕС и в особенности Германия должны материально поддерживать Киев», – заявил Robert–VFnweERZ.
Он напомнил, что на Украине очень остро стоит вопрос коррупции, а власти не только препятствуют деэскалации в Донбассе, но еще и мечтают о ядерном оружии.
На проблему коррупции указали и другие комментаторы. Friedel_seins призвал создать механизмы контроля при выделении средств Киеву.
«Вся кутерьма только из-за Украины? Мы осыпаем ее деньгами, ничего не получая взамен», – возмутился Aprilscherz2021.
Он пояснил, что «Северный поток – 2» позволит сделать газ дешевле для Германии, и выразил недоумение, почему немцы должны тратить деньги на Украину.
«Жаль, что немецкая сторона не предъявляет никаких требований к Украине. Например, о том, чтобы русскоязычное население не подвергалось культурному насилию на основе издевательских законов о языке», – написал Jörg–YngWKtPZg.
«К чему эти стенания поляков и украинцев? Они годами получали деньги от транзита газа, но это не означает, что эти деньги должны течь им в руки вечно», – прокомментировал Emil–Jörge–kk8X6pPZR.
Он подчеркнул, что если одна сторона договора не хочет продлевать его, то другая обязана это принять и не требовать продления сделки.
«Германия не должна отвечать за жизнеобеспечение других стран», – добавил он.
«Забавно, что мы должны спрашивать Украину, откуда нам получать газ. Ту самую Украину, которая неоднократно подвергала опасности наше газоснабжение, нелегально подключаясь к газопроводу и не платя России по счетам», – написал Ciryamir–YtOBhtUWg.
Некоторые читатели обратили внимание, что ряд американских политиков недовольны сделкой с Германией.
«Если американцы дуются, то значит, Меркель наконец-то настояла на своем! Пусть сами жгут свой сланцевый газ, чтоб им еще жарче было!» – прокомментировал Rummel666.
«Это звонок для нас! Ведь известно, что чем подлее и несправедливей «компромисс», тем громче «потерпевшие» кричат: «Плохая сделка»!... Я удивлюсь, если в данном случае это не так. Интересно, когда мы узнаем, в чем тут подвох?» – написал Tue.
Один из читателей заявил, что Берлин после Второй мировой войны так и не вернул полный суверенитет.
«Ведь в противном случае оккупационная держава США не смогла бы ставить условия относительно немецкого промышленного проекта», – пояснил он.
AusBayern назвал соглашение с США хорошей сделкой, так как Германия получит больший вес в Европе.
«Это заслуга Меркель. Пусть она выглядит так, как будто вот-вот появится из-за угла в фартуке и с кастрюлей в руках, но она может вести международные переговоры и действовать там настойчиво!» – написал комментатор.
Он призвал преемников нынешнего канцлера брать пример с Меркель.
«Сейчас даже многие из тех, кто критиковал Меркель после 2015 года, стали ее ярыми сторонниками, посмотрев на тех, кто придет ей на смену», – добавил он.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
При этом в Госдепе заявили, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией. Там также допустили новые санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия.
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для России указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.
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Украина озвучила условия согласия на достройку «Северного потока – 2»
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер, передает РИА «Новости».
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Как отметила вице-премьер, запрос в Еврокомиссию по вопросу компенсаций был направлен Киевом более семи месяцев назад. «К сожалению, до сих пор ответа нет. Я надеюсь, что такие обстоятельства станут хорошим основанием, чтобы ЕС подумал над этим предложением», – заключила она.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Немцы возмутились условиями для Украины в сделке по «Северному потоку – 2»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали условия для Украины в рамках сделки, заключенной между США и Германией по газопроводу «Северный поток – 2».
Пользователь с ником Wunder666 указал, что «Украина получит кредит на 50 млн долларов (42,4 млн евро) на «зеленые технологии», однако «на эти деньги она наверняка закажет себе танки и ракеты, окрашенные в зеленый цвет!», передает РИА «Новости».
«19.11.2013. Вновь были прерваны поставки газа из России в Европу. Украина признала, что блокировала транзит газа» (цитата из журнала Focus). Уже тогда Украина начала закручивать кран. Об этом все забыли? Два газопровода лучше, чем один. Русские заинтересованы в продажах, а Украина просто сидит на трубе», – считает verlesen.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«А что нам даст Украина в свою очередь? Почему мы должны зависеть от Украины, когда речь идет о поставках газа в нашу страну?», – возмутился пользователь Lyaran.
«Представьте себе, Россия грозит санкциями Германии за то, что та осуществляет строительные проекты в США и какое-то время мешает довести эти проекты до конца. Интересно было бы посмотреть на соответствующие заголовки наших газет и сравнить их с заголовками газет наших союзников США!», – отметил Jaundso.
«Дружеская услуга, но не для Украины». А почему, собственно, мы обязаны оказывать дружеские услуги Украине и ее олигархам? Самое лучше, что Европа может сделать для Украины, – это не укреплять ее во мнении, будто соглашение Минск-2 выполнять не надо», – подытожили комментаторы.
Ранее в Кремле оценили возможность переговоров об увеличении транзита через ГТС Украины.
Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной.
Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потокп – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Китайцы о сделке по «Северному потоку – 2»: Украина может только смотреть на себя и плакать
Читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
«Больше всех проиграла Украина – не надо было виснуть на ноге США», – отметил один из читателей, передает РИА «Новости».
«Украина всегда полагалась на деньги за транзит, которые она снимала с России, и на это она жила и неплохо зарабатывала. Так еще все время хотела шантажировать этим Россию, вынуждая ее напрягаться. А теперь плачется и возмущается. Вот уж сброд так сброд», – выразил мнение другой пользователь.
«Америка обрела лицо, Германия получила страховку, а Украина может только смотреть на себя в зеркало и плакать», – сыронизировал еще один комментатор.
«Украина наконец-то не имеет никакой пользы и полностью брошена», – подытожили читатели.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
Миллер заявил о готовности увеличить транзит газа через Украину
Транзитные обязательства могут быть увеличены выше текущих в случае новых закупок газа с транзитом через Украину, заявил глава правления Газпрома Алексей Миллер.
«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств Газпром готов даже увеличить объемы транзита через Украину», – цитирует РИА «Новости» Миллера.
«Считаем участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным, учитывая уже обозначенные планы по декарбонизации экономики ЕС», – добавил он.
По словам Миллера, Газпром готов к продолжению транзита газа через Украину, в том числе и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Ранее МИД назвал условие транзита газа через Украину.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Байден объяснил сделку с Германией по «Северному потоку – 2»
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Строительство трубопровода «Северный поток – 2» «завершено на 99%», остановить реализацию проекта было уже невозможно, заявил президент США Джо Байден перед вылетом из штата Огайо в Вашингтон.
«Северный поток – 2» завершен на 99%. Идея о том, что [можно было] сказать или сделать что-то с целью его остановки, не является возможной [для реализации на практике]», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Как вы знаете, у меня была очень и очень плодотворная дискуссия с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель. Она и правительство ФРГ работают над обязательствами, которые предполагают, что если Россия на самом деле приложит усилия с целью умышленного причинения вреда Украине и другим странам, то они (германские власти) ответят», – добавил Байден.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Эксперт оценил значение для России сделки Германии и США по «Северному потоку – 2»
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«Главным результатом переговоров Вашингтона и Берлина стало то, что газопровод будет работать на общих основаниях, а на Россию не накладываются конкретные обязательства», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«На мой взгляд, итоги соглашения выглядят довольно позитивно для «Северного потока – 2», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, немцев можно назвать победителями в этих переговорах, поскольку «США рассчитывали на создание отдельного механизма регулирования работы трубопровода, но Германии удалось отказаться от этого предложения».
Эксперт напомнил, что логика американцев заключалась в том, чтобы доказать, будто бы «проект по своей сути политический и направлен против Украины». «Следовательно, его нельзя регулировать по той же схеме, что и другие газопроводы. Поэтому ставилась задача сделать так, чтобы работа «Северного потока – 2» зависела от политического поведения России на международной арене», – указал Юшков.
«При таком сценарии газопровод никогда нормально не работал бы, но Германии удалось защитить «Северный поток – 2». Главным результатом переговоров стало то, что он будет работать на общих основаниях, как и все и остальные европейские газопроводы», – полагает собеседник.
При этом эксперт обратил внимание на наличие в соглашении ряда обязательств для Германии. «Берлин обязуется начать переговоры с Газпромом о сохранении транзита газа через Украину после 2024 года. Но на Газпром никто никаких обязательств не накладывает. Нет такого пункта, где было сказано: если стороны не договорятся о транзите, то Германия введет санкции против «Северного потока – 2» и остановит его, – объясняет Юшков. – Подписывать контракт или нет, решают не государства, а коммерческие компании. А прецедента в мировой истории, когда вводились бы санкции за то, что две коммерческие компании не подписали контракт – нет».
Единственное требование в отношении Москвы – не использовать «Северный поток – 2» как энергетическое оружие, подчеркивает собеседник. «Но мы и не используем ни его, ни другие газопроводы как оружие. Это чисто экономический проект. Во-первых, новый маршрут доставки газа короче. Во-вторых, Газпром платит за транзит своей же дочерней компании. А если качать газ через Украину, то приходится платить деньги чужому оператору ГТС. Поэтому доказать, что Россия использует газопровод в качестве энергетического оружия нельзя», – объясняет эксперт. Юшков допускает, что
Ангела Меркель вышла на эту сделку с Джо Байденом после переговоров с Владимиром Путиным.
«Возможно, российский лидер неформально заверил канцлера ФРГ в том, что Россия готова пойти на переговоры с Украиной и у нее нет принципиального отказа от сохранения транзита газа через территорию этой страны», – предполагает эксперт. «Пусть предлагают конкурентный тариф и вполне возможно, что Киев может сохранить 10-15 млрд кубометров транзита в Румынию, Молдавию и Приднестровье. Туда действительно проще качать газ через Украину, нежели через «Турецкий поток», – отметил собеседник.
При этом Россия не является проигравшей стороной. «Что мы имеем на сегодняшний день: «Северный поток – 2» будет нормально работать на общих основаниях наряду с другими газопроводами, никаких обязательств в отношении России нет. И я не считаю, что российская сторона фигурирует в этом соглашении в качестве третьей стороны, поскольку никто не обязывает ее к каким-либо действиям», – считает Юшков.
«А фразы из разряда «если Россия попытается сделать то-то или то-то» звучали бы и без этого соглашения. Что означает использование газопровода как оружия? Это если бы мы сказали Украине, что отказываемся поставлять газ, пока она не выведет свои войска из Донбасса. Или если Украина вступит в НАТО – тогда цена топлива для Киева резко возрастет. Но мы же этого не делаем», – утверждает эксперт. «Против нас в любом случае ввели бы санкции вне зависимости от «Северного потока – 2», – добавил он.
«А что касается недовольства Украины американо-германской сделкой, то причина проста – они хотели, чтобы США топнули ногой и заявили, что «Северный поток – 2» не должен заработать, иначе против Германии будут введены санкции, – указывает Юшков. – Их цель заключалась в полной остановке трубопровода. Поэтому итоги переговоров Украину не устраивают». Эксперт также подчеркнул, что
США и Германия, обязуясь обеспечить переход Украины на зеленую энергетику, подложили мину замедленного действия под ее экономику.
«По сути, они предлагают Украине сократить потребление газа. Но по сравнению с генерацией газа, являющегося одним из самых дешевых видов энергии, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) – дорогое удовольствие. Кроме того, ВИЭ создают несколько непропорциональный эффект: дают очень мало энергии, но забирают очень много денег из рынка. Поэтому Украине придется еще выше поднимать тарифы для потребителей. В этом плане переход на зеленую энергетику – не самая приятная история для рядовых украинцев», – заключил Юшков.
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Между тем российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности, не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику.
Как подчеркнул дипломат, документ вызывает серьезные вопросы и даже непонимание в части политических выпадов в адрес России. «Враждебная тональность по отношению к нашей стране в корне противоречит духу переговоров двух президентов [России Владимира Путина и США Джо Байдена] 16 июня в Женеве», – говорится в заявлении Антонова, которое опубликовано на странице российского диппредставительства в соцсети Facebook.
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
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Депутат бундестага: Сделка по «Северному потоку – 2» пропитана древним страхом англосаксов
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«В этом соглашении все направлено на разделение России и Германии. При этом терпение и возможности немцев в части выполнения своих обязательств находятся на пределе», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт, комментируя соглашение между США и ФРГ по поводу «Северного потока – 2».
«По сути текст сделки пропитан древним страхом англосаксов. Они боятся, что Россия подружится с европейцами, в результате чего Москва и Берлин начнут сотрудничать во всех сферах. Если с этой точки зрения посмотреть на коммюнике, становится понятно: все, что там указано, нужно для разделения двух держав», – убежден депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
По словам собеседника, «в заявлении о сделке есть немало спорных вопросов». «В будущем многие строчки этого соглашения не будут стоить даже той бумаги, на которой оно написано», – прогнозирует депутат бундестага.
Гердт добавил, что «если США будут продолжать давление на Россию, то они вынудят ее еще теснее работать с Китаем». «А от этого им точно сладко не будет. К сожалению, пока они пытаются ехать на старой лошади, которая почти сдохла», – считает парламентарий.
Также собеседник выразил уверенность в том, что «Берлин потянет выполнение тех обязательств, которые прописаны в тексте сделки по «Северному потоку – 2». «Германия многое тянет за счет трудолюбия своего народа и сильной экономики, которая выросла на этом трудолюбии. Но терпение и возможности немцев сейчас на пределе», – констатировал политик.
«Не знаю, что будет делать новое правительство, но такие кабальные условия, выставленные Германии, когда-то давно привели Гитлера к власти. Это очень опасно», – заключил собеседник.
Ранее министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2», в котором говорится о мерах поддержки территориальной целостности Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата.
Также в документе сформулирован ряд условий для работы «Северного потока – 2». В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.
Кроме того, Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между РФ и Украиной о транзите газа был пролонгирован. Также Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема».
Сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров. Он отметил, что Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой, однако в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока – 2» его объемы могут оказаться незначительными.
«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах. «It is the market, stupid»! (Это рынок, глупцы – прим. ВЗГЛЯД)», – отметил Пушков.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, в чем заключается значение и выгоды для России от сделки Германии и США по «Северному потоку – 2».
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Пушков отреагировал на угрозы американского сенатора в адрес «Северного потока – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова американского конгрессмена Теда Круза о противодействии «Северному потоку – 2».
Пушков написал в Telegram, что Круз «слишком далеко заглядывает – за линию политического горизонта».
«Во-первых, на сегодня у республиканцев нет лидера, кроме (экс-президента Дональда) Трампа. И пока никого больше не просматривается», – подчеркнул он.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Сенатор выразил мнение, что Трампу будет нелегко победить на следующих выборах, потому прогноз Круза весьма спорен, а говорить о будущих санкциях против «Северного потока – 2» преждевременно.
«Кроме того, после 2024 года, когда «Поток» уже заработает, санкции маловероятны. Так что заявление Круза – не более, чем выпад против администрации демократов. И не самый удачный», – заключил он.
Ранее Круз заявил, что президент США Джо Байден и его администрация капитулировали перед Россией по вопросу газопровода «Северный поток – 2», но следующий американский лидер якобы подвесит над ним дамоклов меч.
Напомним, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу, раскритиковали везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России.
У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Украина пообещала «серию пенальти» в игре за «Северный поток – 2»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
«Игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», – приводит слова министра РИА «Новости».
Кулеба выразил уверенность, что германо-американское соглашение – это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.
Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии о по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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Пушков оценил угрозы Киева о «пенальти» по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о «серии пенальти» в игре за «Северный поток – 2».
«Кулеба намерен сражаться с «Северным потоком – 2» в «овертайме и с помощью серии пенальти». Видно, не понял, что борьбу против проекта Украина уже проиграла», – написал сенатор в своем Twitter.
По его словам, теперь Киев может лишь «клянчить» компенсацию у сильных игроков. «А настаивать на своем – все равно, что бить пенальти в свои ворота», – добавил сенатор.
Накануне Кулеба заявил, что соглашение между США и Германией по газопроводу не остановит Киев в борьбе против него. При этом он выразил мнение, что соглашение – это еще «не конец истории», а у Украины «есть еще два тайма и серия пенальти». Он также заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Между тем глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук посоветовал украинским властям вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии Евросоюза.
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Эксперт оценил условия Украины на согласие с достройкой «Северного потока – 2»
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«Если Киев хочет сохранить транзит, ему нужно не требования выдвигать, а делать конкретные предложения, которые будут привлекательными с точки зрения рынка», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя список условий, на которых Украина согласится с достройкой газопровода «Северный поток – 2».
«Украина находится не в том положении, чтобы диктовать какие-либо условия России или Евросоюзу», – считает старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
По его словам, если Киев хочет обеспечить себе новый долгосрочный контракт по сохранению транзита после 2024 года, ему нужно приспосабливаться к сложившимся обстоятельствам. При этом эксперт допускает, что речь может идти и о краткосрочном контракте. По его мнению, этот вариант вполне мог бы отвечать экономическим интересам двух стран.
«Но чтобы сохранить возможность продлить хоть какой-то контракт, Украина должна предложить такие условия транзита, которые будут лучше, чем транзит через Польшу, – поясняет Митрахович. – Сейчас транзит через Украину – самый дорогой. Однако если она предложит вариант дешевле, то Россия могла бы сохранить часть транзита через ее территорию».
Эксперт подчеркивает, что Киев должен «не просто ходить и диктовать какие-то условия, а выходить на переговоры с конкретными предложениями». В таких условиях у него даже есть шанс что-то получить, поскольку в Европе сократится собственная добыча газа и, соответственно, будет расти спрос на импортный газ. Но одно дело предлагать что-то конкретное, другое дело – корчить рожи и выдвигать условия игрокам, которые по определению сильнее», – пояснил Митрахович, добавив, что «Украина всего-навсего страна-транзитер и никто не будет воспринимать всерьез ее требования».
А что касается интеграции рынков газа и электроэнергии Украины с ЕС, то этот процесс и так идет. «Киев принял ряд законов о реформировании своего рынка газа в соответствии с принципами ЕС. Это уже привело к росту стоимости газа и электричества в стране. Теоретически считается, что в дальнейшем это должно привести к увеличению инвестиций в этой сфере. Так что можно рассматривать этот фактор как позитивный для Украины», – отметил Митрахович.
«Непонятно, какого типа интеграция им еще нужна. Чтобы электроэнергетическую сеть Украины соединили с европейской? Но для этого Украина должна сама потратить деньги и присоединиться к этой сети, а не ждать у моря погоды», – указывает эксперт. «Поэтому вместо пафосных заявлений им лучше делать больше конкретных предложений. Тогда у них даже есть какие-то шансы удовлетворить часть своих желаний», – заключил Митрахович.
Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев согласится на достройку газопровода «Северный поток – 2».
«В первую очередь это пакет энергетических решений. Это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», – заявила вице-премьер.
Также, по ее утверждению, Киев должен получить «гарантии, а не договоренности», касающиеся «территориальной целостности и суверенитета». «А также выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», – добавила Стефанишина.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что соглашение США и Германии по «Северному потоку – 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти». Ранее Кулеба заявил, что сделка США и Германии по газопроводу «Северный поток – 2» не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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