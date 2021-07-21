Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне

Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую

«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали.

«Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.

По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист.

«Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве.

«Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник.

«Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике».

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.

В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.

Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.

США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

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