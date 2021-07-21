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Лукашенко назвал действия ЕС против Минска подталкиванием к третьей мировой войне
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Действия Европы против Минска, России и Китая «создают очаг сильного напряжения» и могут привести к третьей мировой войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Европейцы, нацеливая гибридную войну против нас, России и даже Китая, создают не только очаг сильного напряжения, но и подталкивают к третьей мировой войне», – заявил президент в интервью телеканалу Sky News Arabia.
По его словам, под европейцами он подразумевает не народы, а исключительно «безумных политиков». Он отметил, что подобные действия европейских государств объясняются их отношениями с США, которые являются отношениями «метрополии и колонии», передает РИА «Новости».
В качестве примера Лукашенко привел недавний инцидент со слежкой АНБ США за европейскими лидерами в 2012-2014 годах при участии Дании.
Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке.
Эксперт объяснил, почему власти США игнорируют Тихановскую
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«Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя планы лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме и Госдепе встречу с Тихановской не планировали.
«Тихановскую действительно игнорируют в Белом доме. Ранее она пыталась оказаться на инаугурации Джо Байдена. Вроде бы были соответствующие договоренности, но в итоге ее так и не пригласили», – напомнил политолог-американист Малек Дудаков.
По словам эксперта, «при Дональде Трампе вопрос Белоруссии был важен для США только в контексте открытия нового рынка для продажи сланцевой нефти». «Трампу вообще была не интересна история со сменой режимов в Белоруссии. Местная оппозиция надеялась, что после прихода новой администрации демократов, которые традиционно больше внимания уделяют правам человека, что-то поменяется», – пояснил американист.
«Но пока Белоруссия интересует администрацию Байдена лишь в широком контексте взаимоотношений с Россией», – добавил эксперт, указав на то, что эта тема поднималась на встрече лидеров России и США в Женеве.
«Этот вопрос не первостепенный для администрации американского президента. Байден сейчас пытается перефокусировать внимание внешней политики США на противодействие Китаю, на перезаключение иранской ядерной сделки», – пояснил собеседник.
«Тематика Восточной Европы не имеет для Байдена особого значения. Это для него важно только в рамках понимания взаимоотношений с Россией, – отметил Дудаков. – Вашингтону интересны не доброжелательные, а предсказуемые отношения с Кремлем. А Белоруссия – очаг напряженности в связи с тем, что оппозиция может снова начать выходить на улицы. Кроме того, в Вашингтоне наблюдается общее непонимание происходящего в белорусской политике».
Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.
В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Тихановская призвала США не признавать соглашения Лукашенко с Россией
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступила с утверждением, что все заключенные президентом Белоруссии Александром Лукашенко после выборов 9 августа 2020 года международные соглашения, в том числе с Кремлем, якобы не являются легитимными и должны быть пересмотрены.
«Я во всех своих поездках тоже говорю, что вы должны выступать гарантом того, что все соглашения, которые сейчас – после 9 августа [2020 года] – подписываются бывшим президентом Белоруссии [Александром Лукашенко] и Кремлем, либо другими странами, нелегитимны, они будут пересмотрены», – приводит ТАСС слова Тихановской, сказанные в центре американской столицы перед представителями белорусской диаспоры.
Говоря в целом об отношениях с Москвой, она указала на необходимость их поддержания, независимо от того, кто находится у власти в Белоруссии. «Мы все время говорим: главное – не вмешивайтесь. Мы сделаем все сами, с помощью демократических стран <…>. Просто не вмешивайтесь, просто не помогайте [Лукашенко]. Потому что мы от России никуда не денемся, как и они от нас. Все равно нам надо будет какие-то отношения в будущем выстраивать. Новому президенту [Белоруссии] придется, возможно, и нелегко, но портить, полностью искоренять отношения тоже нельзя. Это надо <…> [лавировать], сбалансированный к этому подход искать», – считает Тихановская.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
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Власти Белоруссии допустили возможность введения чрезвычайного положения
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Заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что в республике создана система реагирования на деятельность деструктивных элементов, которая позволит вовремя дать ответ на кризисную ситуацию, вплоть до введения военного или чрезвычайного положения.
«Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то группу людей или объекты, от которых можно прогнозно ожидать какие-то риски или вызовы, которые в том числе могут перерасти в основание к введению военного или чрезвычайного положения. Эта система уже создана, она довольно успешно работает», – приводит слова чиновника ТАСС.
По словам Рахманова, результаты такой работы недавно показал телеканал ОНТ в документальных фильмах, в которых были отражены операции КГБ и МВД, в которых «принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории страны схроны с оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, установить людей, которые планировали и организовывали различные преступления».
Рахманов напомнил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил поправки в законодательство по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя, в соответствии с документом вносятся поправки в закон «О чрезвычайном положении». «Чрезвычайное и военное положение – это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. Государством всегда принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития негативного процесса или явления в обществе до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного или военного положения», – заявил чиновник.
Заместитель госсекретаря Совбеза отметил, что сейчас в республике «нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП». «Опять же в конституции и в законе «О чрезвычайном положении» прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков, – сказал Рахманов. – Причем в новой редакции закона «О чрезвычайном положении» уточнено понятие «беспорядки», и только при этих обстоятельствах у нас в стране возможно ставить вопрос о введении режима ЧП. Таких обстоятельств у нас сейчас нет, и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили».
Ранее Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада.
В воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в Вашингтоне планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Накануне стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Зеленский заявил, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому журналу Politique Internationale, что НАТО и Евросоюзу следует пригласить Украину в свои ряды.
«Мы не должны бесконечно оставаться в прихожей. Настал момент, чтобы эти две организации перешли на более высокую скорость и пригласили нас к ним присоединиться». Зеленский выразил надежду, что «Франция поддержит эти чаяния», – приводит его слова ТАСС. «Если мы принадлежим к одной семье, то мы должны жить вместе», – считает Зеленский.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников выразил мнение, что страна вступит в ЕС и НАТО ровно тогда, когда станет равным партнером для участников этих организаций.
Тихановская инициировала международное расследование по Белоруссии
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
«Я буду говорить о помощи рабочим и врачам, о программах реабилитации для подвергшихся репрессиям. О возможностях работы для журналистов. Я буду говорить о необходимости международного расследования и справедливого [судебного] процесса в отношении тех, кто совершил преступления против белорусов. О санкциях в отношении тех, кто уничтожает нашу страну. И, конечно, я буду говорить о нашем будущем: новая Белоруссия, у которой нет врагов, а только союзники», – приводит слова Тихановской ТАСС.
В ходе встречи Тихановской с представителями белорусской диаспоры в центре американской столицы один из участников мероприятия рассказал о сложностях, с которыми жители Белоруссии сталкиваются при необходимости получения визы в США, в частности чтобы навестить проживающих там родственников.
«Визы не получить. [Будет ли] это обсуждаться на высоком уровне? [Будете ли вы говорить] о возможности получения виз для белорусов, чтобы посетить своих родственников?» – спросили у Тихановской.
«Да, мы вопрос этот будем проговаривать по поводу того, чтобы изменить, облегчить процедуру выдачи виз или вообще визы не выдавать <…> белорусам с подтверждением связей [в США]. <…> Но, наверное, это очень длительная процедура, так сразу это все не получится, но вопрос будем поднимать, конечно», – сказала Тихановская.
По словам Тихановской, во время пребывания в США она в целом будет «настаивать, что, хотя заявления о поддержке и важны, но именно действия, а не слова имеют значение».
Накануне власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.
28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.
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В Белом доме заявили об отсутствии в графике Байдена встречи с Тихановской
Президент США Джо Байден на данный момент не планирует встречаться с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Она будет встречаться с высокопоставленными представителями Белого дома. На текущий момент встреча с ней не значится в графике президента», – приводит ее слова РИА «Новости».
Также она добавила, что повестка визита Тихановской в Белый дом прорабатывается.
«Мы все еще прорабатываем детали, но она будет встречаться с представителями Белого дома, не скажу, что это будет президент, но она будет встречаться с представителями Белого дома, когда она приедет сюда», – добавила Псаки.
В то же время в графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
Десятилетний австриец попросил Путина не терять веру в Европу
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Десятилетний австриец Маттиас Брандштеттер через российского посла передал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил не терять веру в Европу, сообщило посольство России в Вене.
«Уважаемый господин президент, я очень интересуюсь Россией и начал учить русский язык... Страны Европы и Россия – близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче», – говорится в письме.
Мальчик отметил, что в Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнерства с ней. «Пожалуйста, не теряйте веру в Европу», – говорится в письме, фотографии которого опубликовало посольство в Facebook.
Российское диппредставительство поблагодарило автора за интересное и примечательное письмо, отметив, что Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса.
«По просьбе Маттиаса направили ему фото президента России с личным автографом. А также несколько книг о России и Москве, которые в том числе помогут ему расширить знания о нашей стране и совершенствовать русский язык», – отметили в посольстве.
Тихановская решила встретиться с Байденом и Блинкеном
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что в ходе своей поездки в Вашингтон планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Планируется, но пока не могу подтвердить», – приводит ответ Тихановской на соответствующий вопрос ТАСС.
«Мы о посредничестве [между оппозицией и властями Белоруссии] говорим тоже везде. Кто-то должен взять на себя ответственность за это. И, конечно же, США, на которые смотрит весь мир, могут быть «чемпионом» в этом. Поэтому будем много о чем говорить, прежде всего о поддержке [властями США] гражданского общества [в Белоруссии]», – сказала Тихановская, отвечая на вопрос о теме переговоров с властями США в ходе поездки в Вашингтон.
Накануне стало известно, что Тихановская собралась встретиться в Вашингтоне с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.
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Тихановская назвала возможный срок проведения выборов в Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе выступления перед представителями диаспоры в центре Вашингтона сообщила, что новые выборы в республике можно организовать за 40 дней, чтобы максимально сократить период транзита власти.
«Мы можем организовать выборы за 40 дней. Даже не надо ждать полгода. 40-60 дней, чтобы вот этот транзитный период по максимуму сократить, чтобы пришел к власти новый президент», – приводит слова Тихановской ТАСС.
«Я не планирую [баллотироваться]. Потому что я обещала белорусам это в свою предвыборную кампанию. И я уверена, что у нас в стране есть достаточно много профессиональных менеджеров, которые справятся намного лучше с этим. <…> Я могу быть рядом где-то там с новым президентом. <…> Это уже неважно. Главное, пока я буду нужна белорусам, может быть, как моральный авторитет, я обязательно буду», – заявила лидер белорусской оппозиции.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Тем временем власти Белоруссии допустили возможность введения в республике военного или чрезвычайного положения. 15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о защите суверенитета и конституционного строя, согласно которому попытки захвата власти, мятежи либо массовые беспорядки становятся основанием для введения ЧП.
28 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о существовании прямой угрозы суверенитету республики. 9 мая Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя» на случай гибели главы республики вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий.
Напомним также, в ноябре 2020 года Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.
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Тихановская встретилась с Нуланд и Блинкеном
В Вашингтоне состоялась встреча лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской и замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. На встречу «заглянул» госсекретарь США Энтони Блинкен.
Тихановская «находится на переднем крае оппозиционного движения в Белоруссии», сказал Прайс. США «счастливы принять ее» в Госдепе, а также «продолжать усилия, направленные на поддержку белорусского народа и его чаяний, касающихся прав человека, демократии, а также более широких евроатлантических чаяний». Кроме того, дипломаты США и Тихановская обсудили «шаги, которые режим Лукашенко должен сделать». Прайс обвинил нынешние власти Белоруссии во главе с президентом Александром Лукашенко в подавлении инакомыслия.
По словам Прайса, «также планировал заглянуть на эту встречу госсекретарь США Блинкен». Позднее Госдеп распространил сообщение, в котором уточнил, что глава внешнеполитического ведомства США присутствовал «на части встречи», передает ТАСС.
Напомним, Тихановская в США встретилась с представителями белорусской диаспоры. Она сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить с американской стороной необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Тихановская говорила, что планирует провести встречи с американским президентом Джо Байденом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. При этом в Белом доме встречу с Тихановской не планировали. Как пояснил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, «Белоруссия интересует администрацию Байдена только в контексте отношений с Россией».
В Европарламенте потребовали заблокировать средства ЕС для Польши и Венгрии
Европейскому союзу следует заблокировать выделение средств Венгрии и Польше, но этот шаг должен коснуться правительств, а не населения, заявила замглавы Европарламента, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Катарина Барлей.
«Еврокомиссия должна немедленно действовать и заблокировать средства ЕС, особенно для Венгрии, но также и для Польши. Она (Еврокомиссия) действительно больше не может отделываться отговорками», – подчеркнула зампредседателя Европарламента. По ее словам, при этом важно, чтобы данные меры в первую очередь коснулись правительств, а не населения, передает Deutsche Welle.
Барлей отдельно упомянула венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Она выразила уверенность, что он и его правительство пошли на столь радикальные изменения, что говорить о «демократических условиях» в Венгрии уже не приходится.
Катарина Барлей указала, в частности, на корректировки, связанные с избирательным правом в Венгрии, которые в Брюсселе воспринимают как проявления национализма, на сокращение парламентского контроля, прав меньшинств, а также свобод сотрудников СМИ и деятелей культуры. Замглавы Европарламента также выразила обеспокоенность независимостью судебной системы в Польше.
Недовольство Брюсселя, в частности, вызывает вступивший 8 июля в силу спорный закон, ограничивающий информирование несовершеннолетних о гомо- и транссексуальности в Венгрии. Что касается Польши, то Брюссель обеспокоен в том числе мартовским обращением главы правительства этой страны Матеуша Моравецкого к Конституционному суду с требованием вынести решение о главенстве польской конституции над европейским законодательством.
В Брюсселе 20 июля будет опубликован ежегодный доклад о состоянии верховенства закона в странах ЕС. В отчете будет указано, в какой степени каждое из 27 государств Евросоюза придерживается единых принципов, таких как независимость судов, разделение властей и равенство всех жителей перед законом.
Лукашенко заявил о необходимости изменить внешнеполитическую стратегию Белоруссии
Президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада продемонстрировали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Лукашенко во вторник проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом, передает РИА «Новости».
«Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы», – заявил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что нынешнее совещание проходит в особых условиях. «То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом «война», – заметил Лукашенко.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
Тихановская собралась обсудить в США новые санкции против Белоруссии
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на встрече с представителями белорусской диаспоры в Вашингтоне сообщила, что в ходе своей поездки в США намерена обсудить вопрос введения новых американских рестрикций в отношении Минска, в том числе применения секторальных санкций.
«Секторальные, чтобы присоединялись к санкциям Евросоюза и сами свои новые [вводили]», – приводит ТАСС ответ Тихановской на вопрос о том, какие санкции планируется обсудить.
Ее также спросили, планирует ли она обсуждать в ходе своей поездки «поставки на Гродненскую табачную фабрику американской продукции». «Да, в определенных [беседах], может быть, не на высшем уровне, потому что так детально, наверное, не будет времени обсудить, но в Конгрессе [США], с сенаторами, да, конечно», – ответила она.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном. Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.
-
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В графике Блинкена встречи с Тихановской не оказалось
В графике госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена на понедельник не значится встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской, следует из расписания дня шефа американской дипломатии на 19 июля, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США.
Согласно графику Блинкена, 19 июля госсекретарь США примет участие во встрече президента Соединенных Штатов Джо Байдена с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.
В документе также приводится график первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман: она будет находиться в зарубежном турне, в ходе которого посетит Японию, Южную Корею и Монголию. В свою очередь исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер в понедельник планирует встретиться с послами Турции и Грузии в США.
У заместителя госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд и заместителя госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Брайана Маккеона запланированы «встречи и брифинги в Госдепартаменте», однако какие-либо подробности относительно участников встреч в графике не приводятся.
В воскресенье Тихановская сообщила, что планирует встретиться в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном, чтобы обсудить введение новых американских рестрикций против Белоруссии, в том числе секторальных.
Она также сообщила, что в ходе визита в Вашингтон намерена обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.
Днем ранее стало известно о планах Тихановской встретиться с послом США в Белоруссии, с представителями американских властей, членами Конгресса и послами иностранных государств в США. Ранее с Тихановской встретился премьер Испании. Ее также приняли в Чехии как президента Белоруссии.
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В ЕК назвали неприемлемой слежку за политиками через ПО
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Чехии заявила, что слежка за политиками и журналистами через программное обеспечение совершенно неприемлема.
«Это нужно проверить, но если это так, то это совершенно неприемлемо», – приводит ее ответ на вопрос, касающийся слежки и ПО Pegasus, РИА «Новости».
В свою очередь официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь назвал шокирующими данные о слежке, в том числе за французскими журналистами, посредством программного обеспечения Pegasus израильской компании NSO Group.
«Я узнал об этом из расследования, которые провели ваши коллеги. Естественно, это абсолютно шокирующие вещи. Если они будут доказаны, это очень серьезно», – заявил он в эфире радиостанции France Info.
Атталь добавил, что «будет проведено расследование, будут запрошены пояснения».
Сообщается, что ранее издание Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что вредоносная программа Pegasus израильской компании NSO Group в течение многих лет использовалась разведслужбами и правительствами, чтобы собирать данные со смартфонов отдельных лиц.
Также отмечается, что накануне стало известно об использовании программы для слежки за активистами, журналистами и оппозиционерами по всему миру, следует из расследования СМИ, в числе которых газета Washington Post. Отмечается, что некоммерческие организации Forbidden Stories и Amnesty International получили доступ к составленному в 2016 году списку более чем из 50 тыс. телефонных номеров, выбранных клиентами компании NSO для потенциального наблюдения. В перечне номеров не были указаны имена владельцев телефонов, но журналистам удалось идентифицировать более тысячи человек, фигурирующих в списке.
Журналисты выяснили, что в список были включены члены арабских королевский семей, 65 бизнесменов, 85 правозащитников, 189 журналистов и более 600 политиков и чиновников, включая министров, дипломатов и военных.
Напомним, спецслужбы Дании шпионили по заказу США за канцлером Германии Ангелой Меркель, действующим президентом ФРГ и экс-главой МИД Франком-Вальтером Штайнмайером, кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Пеером Штайнбрюком и рядом других европейских политиков.