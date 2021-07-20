Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана «Рособоронэкспорт» решил поставить Турции дополнительную партию С-400 Истребителем Су-57 заинтересовались пять стран 20 июля 2021, 11:18 Текст: Дмитрий Зубарев

«Рособоронэкспорт» проводит консультации с пятью государствами, заинтересованными в приобретении многофункционального истребителя пятого поколения Су-57, сообщил глава компании Александр Михеев. «Один из лучших истребителей в мире по своим тактико-техническим характеристикам. Имеет, безусловно, различные преимущества. Здесь, на выставке, будет презентация нашим партнерам – самые последние современные авиационные средства поражения как на внешних подвесках, так и на внутренних подвесках. Поэтому ожидаем в ближайшие годы, что на этот самолет будет существенный спрос. Пять стран заявились уже под этот проект. Проводим консультации», – передает ТАСС слова Михеева. Он сообщил также, что «Рособоронэкспорт» выполняет контракт по поставке беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орион-Э». «У нас уже есть контракты», – также рассказал Михеев РИА «Новости», говоря про «Репеллент» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Страны, в которые будут поставлены указанные комплексы, Михеев не назвал. Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что группа компаний «Кронштадт» на первом в России заводе по производству серийных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Дубне ежегодно будет производить десятки аппаратов, выпуск дронов на экспорт стартует в 2022 году.

США подвергли критике российское гиперзвуковое оружие 20 июля 2021, 04:27

Фото: Новости на Первом Канале/Youtube

Текст: Антон Антонов

Российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он сказал, что США «в курсе заявлений президента Путина», но отказался их «анализировать» или «вдаваться в подробности». При этом Кирби утверждает, что «российские гиперзвуковые системы – потенциально дестабилизирующий фактор и представляют заметную угрозу, потому что эти системы совместимы с ядерными». Он подчеркнул, что американские гиперзвуковые ударные системы разрабатываются исключительно в неядерном оснащении. Кирби заявил, что США «всегда держат в уме дестабилизирующую активность» России. Он процитировал главу ведомства, по словам которого, Россия продолжает представлять угрозу. «И мы воспринимаем это очень-очень серьезно», – приводит слова Кирби РИА «Новости». В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби не стал объявлять Россию ответственной за недавние случаи недомогания у дипломатов США в Австрии, которое в СМИ называют «гаванским синдромом». «Я ценю ваше намерение заставить меня конкретно указать на кого-то, но я не буду делать этого сейчас», – сказал он. Напомним, в США продолжают раскручивать скандал об «акустических атаках» на американских дипломатов и чиновников за пределами Штатов. Речь идет, в частности, о том, что уже названо «гаванским синдромом» . В ДНР создали оборонную госкорпорацию 19 июля 2021, 20:22 Текст: Алексей Дегтярев

В Донецкой народной республике создана госкорпорация «АЛМАЗ» для реализации политики в оборонно-промышленной сфере, указ о создании подписал глава ДНР Денис Пушилин. Корпорация займется созданием и производством, а также содействием в разработке и экспортом военной, гражданской продукции и продукции двойного назначения, передает ТАСС со ссылкой на указ Пушилина. Также корпорация будет заниматься социальными и другими общественно значимыми проектами. На территории республики располагаются предприятия по металлообработке, машиностроению, химической промышленности, черной и цветной металлургии, а также легкая промышленность. На МАКС-2021 намерены показать ударно-разведывательный БПЛА «Орион» 19 июля 2021, 16:00

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

На авиасалоне МАКС-2021 планируется представить разведывательно-ударный беспилотник «Орион», сообщили в «Рособоронэкспорте» (входит в Ростех). «Группа «Кронштадт» представит новейший БЛА «Орион-Э» в разведывательно-ударном варианте. Партнеры «Рособоронэкспорта» также смогут ознакомиться со средствами ПВО и РЭБ, продвигаемыми компанией за рубеж», – цитирует сообщение «Рособороэкспорта» ТАСС. Среди средств ПВО и РЭБ планируется показать ЗРК «Тор-Э2», ЗРС С-400 «Триумф» и «Антей-4000», а также новинку – ЗРС С-350 «Витязь». Концерн «Автоматика» продемонстрирует системы противодействия БЛА «Купол» и «Пищаль». Ранее гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что компания с начала года заключила контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО. Также Ростех анонсировал показ на МАКС-2021 новейшего российского боевого однодвигательного самолета. Украина продемонстрирует ракетные комплексы «Нептун» на параде в Киеве 19 июля 2021, 16:16 Текст: Алексей Дегтярев

На военном параде в Киеве в конце августа планируется показать ракетные комплексы «Нептун», заявил генеральный директор КБ «Луч» Олег Коростелев. «Согласно нашим планам, семь машин», – заявил Коростелев, отвечая на вопрос местных СМИ о том, сколько «Нептунов» покажут на параде, передает РИА «Новости». Гендиректор пояснил, что войска первого дивизиона получат на вооружение комплексы в первом квартале 2022 года. КБ, по его словам, необходимы год-полтора на завершение морской версии комлекса. В начале июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение ракетного комплекса «Нептун». По словам Зеленского, «Нептун» якобы может «противодействовать российской агрессии» в акватории Черного и Азовского морей. Киев считает «Нептун» своим «супероружием». Крылатая ракета Р-360 весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска – до 280 километров, скорость – около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу эти комплексы могут представлять для кораблей российского ВМФ и что Россия могла бы ей противопоставить. ЗРС С-500 выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели 20 июля 2021, 10:02

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила на полигоне Капустин Яр испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели, сообщило Минобороны. «На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля, цель поражена», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Проведенные в рамках испытаний стрельбы С-500 подтвердили тактико-технические характеристики и высокую надежность российской техники ПВО. «После завершения полного цикла испытаний, планами оснащения предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО», – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году. Пушков посоветовал США задуматься о причинах создания Россией «Циркона» 20 июля 2021, 08:25 Текст: Наталья Ануфриева

Сенатор Алексей Пушков, комментируя реакцию представителя Пентагона Джона Кирби на испытания ракеты «Циркон», призвал США подумать о причинах создания Россией этого оружия. Пушков в Telegram посоветовал Вашингтону перестать изображать из себя «оскорбленную невинность» и обратить вопрос о причинах создания Россией новейших систем вооружения к самим себе. «Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, который было легко спрогнозировать уже лет 5 назад, введение против России 75 различных санкций, которые представляют собой череду актов экономической войны (...) Кирби об всем этом в курсе?», – задался вопросом сенатор. Он также отметил, что о намерении США отказаться от ядерного оружия не слышно, зато известно, что американская сторона активно работает над «новейшими ракетами средней дальности в ядерном оснащении». «Поэтому слова Кирби – это лукавство. Нельзя вырывать из общего контекста один вид вооружений, словно других не существует и США их не развивают. Несерьезный подход», – добавил Пушков. Ранее стало известно, что государственные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон» с надводного носителя начнутся в августе 2021 года. В понедельник сообщалось, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность составила свыше 350 км. Кирби заявил на это, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Россия предостерегла США от развертывания гиперзвуковых ракет в Европе 20 июля 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

Решение США развернуть гиперзвуковые ракеты в Европе будет носить дестабилизирующий характер, заявило посольство России в США. В посольстве «хотели бы напомнить пресс-секретарю Пентагона, что потенциальное развертывание любых гиперзвуковых ракет в Европе будет крайне дестабилизирующим». В сообщении указывается, что в таком случае «время полета оставит либо мало времени, либо не оставит его совсем на принятие решения и увеличит вероятность непреднамеренного конфликта», передает ТАСС. Напомним, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что российские гиперзвуковые системы, в отличие от американских, являются потенциально дестабилизирующим фактором. Путин предложил разрешить продление предельного срока службы высших офицеров 19 июля 2021, 22:35 Текст: Антон Антонов

Глава российского государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность продления предельного срока службы маршалов, генералов и адмиралов после достижения ими 70 лет, свидетельствует электронная база данных Госдумы. Сейчас для них установлен предельный возраст пребывания на военной службе в 65 лет (закон «О воинской обязанности и военной службе»), после чего с ними могут заключить новый контракт – до достижения ими возраста 70 лет, передает РИА «Новости». Как указывается в пояснительной записке к законопроекту, иногда есть потребность дальнейшего «продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими». В связи с этим предлагается «установление решением Президента Российской Федерации срока контракта при его продлении». Изменения вносятся в 49 статью закона. В марте Путин подписал федеральный закон о снятии возрастных ограничений для назначенных президентом гражданских госслужащих. Российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана 20 июля 2021, 10:25

Фото: кадр из видео

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские танкисты в Таджикистане в рамках учений совершили марш на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон, сообщает Центральный военный округ (ЦВО). «В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200-километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО. В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника». По прибытию на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. Военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Россия получила две иностранные заявки на поставку МиГ-35 20 июля 2021, 04:38 Текст: Антон Антонов

С 2019 года иностранные партнеры подали две заявки на поставки истребителей МиГ-35, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что «МиГ-35 – это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники». В 2019–2020 годах «поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два – на поставку», передает РИА «Новости». Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. В 2017 году завершились его заводские испытания. Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рособоронэкспорт заключил контракты на 5 млрд долларов 19 июля 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Рособоронэкспорт с начала года заключил контракты на 5 млрд долларов, 80% которых приходится на продукцию ВВС и ПВО, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев. «В этом году Рособоронэкспорт уже подписал контрактных документов на сумму более 5 миллиардов долларов, 80% из которых приходятся на продукцию для военно-воздушных сил и ПВО. МАКС-2021, на который по нашему приглашению приедут более 30 делегаций из порядка 20 стран, станет отправной точкой для новых переговоров и новых контрактов», – сказал Михеев, передает РИА «Новости». В ходе МАКС-2021 Рособоронэкспорт планирует подписать совместные с АО «Технодинамика» программы продвижения на внешний рынок парашютных систем и научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Это серьезно расширит компетенции Рособоронэкспорта в рамках индустриального партнерства с иностранными заказчиками. «Сегодня все большее число стран задумывается о производстве вооружений на национальной территории, поэтому рост числа технологических контрактов – характерный тренд современного мирового оружейного рынка. Рособоронэкспорт активно работает с заказчиками в рамках индустриального партнерства и трансфера технологий. По подписанной с «Технодинамикой» программе будем продвигать НИОКР, в том числе в области авиации, ракетного вооружения, средств ПВО и космических программ, в страны Африки, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона», – добавил Михеев. Ранее Михеев заявил, что Рособоронэкспорт, несмотря на санкции и пандемию, смог реализовать в 2020 году продукцию военного назначения на уровне предыдущего года, то есть на сумму порядка 13 млрд долларов. Британия исключила версию о шпионаже в деле о потере документов о «Дефендере» 19 июля 2021, 13:55 Текст: Алина Назарова

Министерство обороны Великобритании после проверки обстоятельств потери секретных документов об эсминце «Дефендер» пришло к выводу, что инцидент не связан с деятельностью иностранных разведывательных служб, сообщил глава британского оборонного ведомства Бен Уоллес. «В результате расследования не обнаружены следы шпионажа. Был сделан вывод, что инцидент с документами не связан с нашими противниками», – говорится в заявлении министра обороны Соединенного Королевства, передает ТАСС. Отмечается, что «в ходе независимой проверки обстоятельств произошедшего» было выявлено точное место потери документов и проанализированы внутриведомственные процессы обращения с подобного рода секретными сведениями. Уоллес добавил, что «выводы расследования соотносятся с теми фактами, которые ранее были изложены» чиновником Минобороны, утерявшем эти документы общим объемом 50 страниц, включая распечатки из электронных писем и компьютерной презентации. Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком». В июне Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном 19 июля 2021, 11:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Совместные учения военнослужащих России, Узбекистана и Таджикистана состоятся с 5 по 10 августа на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. «В начале августа примем участие в совместном учении с участием воинских контингентов вооруженных сил республик Таджикистан и Узбекистан на полигоне Харб-Майдон. В ходе учения отработаем подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», – передает ТАСС слова Лапина. Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что России не нужен хаос в Афганистане. Российские БПЛА запланировали занять 10% рынка вооружений 20 июля 2021, 08:37 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия в среднесрочной перспективе планирует занять 10% мирового рынка вооружений со своими разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «В среднесрочной перспективе мы рассчитываем занять до 10% международного рынка с нашими разведывательными и ударными БПЛА, к этому есть все предпосылки», – передает РИА «Новости» слова Шугаева. Он отметил, что в настоящее время на рынке вооружений наблюдается больший интерес заказчиков к приобретению беспилотников. «Россия уже ведет поставки комплексов с малыми разведывательными беспилотниками в ряд стран, и у нас заключены новые контракты на поставку следующих партий этих изделий. Также в ближайшей перспективе мы ожидаем первые контракты на поставку за рубеж наших ударных беспилотников», – добавил директор службы. В настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Кроме того, разрабатывается тяжелый ударный беспилотник «Альтиус», беспилотники «Сириус» и «Гром», тяжелый реактивный беспилотник «Охотник» и другие аппараты. Шугаев также напомнил, что общий российский ежегодный экспорт военной техники составляет порядка 15 млрд долларов. «Если говорить более детально, в структуре российского оборонного экспорта доля авиационной техники в 2020 году составила 50%. Для сравнения: в 2019 доля насчитывала 45% и в 2018 году – 47%. Сегодня доля авиационных заказов в общем портфеле превышает 50%», – сказал Шугаев. Ранее Минобороны обратилось к промышленности с просьбой ускорить проведение испытаний и приступить к поставкам тяжелого беспилотника «Охотник». ФСВТС оценила коммерческие перспективы однодвигательного истребителя 20 июля 2021, 09:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Россия с новым однодвигательным самолетом, прототип которого будет представлен Ростехом в первый день Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, планирует занять существенную долю международного рынка в сегменте однодвигательных истребителей пятого поколения, сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. «По предварительным оценкам, с данной машиной мы сможем занять существенную долю рынка однодвигательных истребителей пятого поколения», – цититрует РИА «Новости» Шугаева. По его словам, самолет будет иметь прорывные характеристики, «включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность и еще ряд ноу-хау». «При этом его стоимость, если не раскрывать все карты, скажем так, будет максимально конкурентоспособной», – добавил директор ФСВТС. Шугаев подчеркнул, что «новейший российский однодвигательный многоцелевой самолет, прототип которого будет показан в первый день авиасалона, – это машина ориентированная прежде всего на экспортные поставки». Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что новый истребитель России создается с невиданной скоростью.