ОДК попросила государство поддержать спрос на самолеты с российскими двигателями

Государство должно стимулировать спрос на самолеты с российскими двигателями, заявил заместитель гендиректора Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха Михаил Ремизов.

«Сейчас формируется система поддержки спроса на отечественные воздушные суда – поддержка лизинга, субсидирование процентных ставок. Аналогичная система мер актуальна и для отечественных силовых установок – там, где они конкурируют с иностранными аналогами на российских платформах», – передает ТАСС слова Ремизова.

«Чтобы мы были конкурентоспособными на внутреннем рынке, нам нужно обеспечить равные условия эксплуатации с аналогами, в том числе за счет мер поддержки продукта на ранних этапах, и стимулировать спрос на самолеты с отечественной силовой установкой», – добавил Ремизов.

По его словам, меры поддержки российского двигателя для самолета МС-21 ПД-14 обсуждались с самого начала программы, однако сейчас ситуация изменилась на фоне санкций США. «Технологический барьер преодолен, теперь нужно преодолеть рыночный барьер. На этом этапе мы рассчитываем на господдержку, позволяющую выровнять условия владения двигателем по отношению к аналогам, имеющимся на рынке. После насыщения парка и устранения «детских болезней» меры поддержки могут быть прекращены, а двигатели, на наш взгляд, могут быть востребованы не только в России, но и на иностранных платформах», – отметил он.

Ремизов не исключил, что на фоне санкций США против Китая интерес КНР к российским решениям может возрасти.

Отвечая на вопрос о программе развития авиапрома с инвестициями 1,8 трлн руб. и 700 новыми самолетами, Ремизов сказал, что ОДК готова обеспечить программу ОАК. «Но надо иметь в виду, что те деньги, которые там значатся для поддержки ключевых программ, – большая их часть предназначена не напрямую промышленности, а смежным секторам – банкам, эксплуатантам. Это субсидирование процентов по лизингу, субсидирование маршрутов авиаперевозок и так далее», – добавил он.

Ремизов рассказал также, что отечественный двигатель для самого большого в мире вертолета Ми-26, взамен используемых сегодня украинских, может быть создан на базе разрабатываемого в России двигателя ПД-8. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Объединенной двигателестроительной корпорации по стратегии (ОДК, входит в Ростех) Михаил Ремизов.

«Этот вопрос обсуждается. <...> Есть альтернатива: ограничимся ли мы обеспечением ремонта двигателей Ми-26 – а имеющейся парк на складе это позволяет достаточно долго делать – или мы будем делать новый продукт в эту нишу. Сейчас чаша весов склоняется в пользу второго решения, но пока оно никак не формализовано», – сказал он.

Ремизов добавил также, что современные и перспективные российские авиадвигатели, которые уже используются, например, на самолетах Як-130 или Ил-112В, имеют хороший потенциал применения на военных беспилотниках.

По его словам, в соответствии с решениями Военно-промышленной комиссии, в ближайшее время должен быть актуализирован типоразмерный ряд газотурбинных двигателей для авиационных беспилотников. Многое будет зависит от того, какую концепцию применения выберет Минобороны и производители. Использование серийных двигателей позволит заметно сократить стоимость беспилотных комплексов, добавил он.

«В беспилотной сфере нужно стремиться к тому, чтобы максимально использовать существующие двигатели и их адаптации. Это вопрос стоимости и сроков разработки беспилотных систем. В целом, какой двигатель мы ни возьмем: ВК-650В, АЛ-55, АИ-222-25, РД-33/93, везде есть интересные возможности, интересные концепции с точки зрения применения на беспилотниках», – сказал Ремизов.

Как уточнил заместитель гендиректора ОДК, в концепции «верный ведомый» (когда беспилотники управляются с борта пилотируемого самолета), корпорация планирует предложить двигатели АИ-222-25 (используется на самолете Як-130), АЛ-55 (используется на индийском самолете HJT-36), РД 33/93.

«Другая ниша – высотные и средневысотные беспилотники для контроля обстановки в таких районах, как, например, Арктика. Там, в зависимости от концепции платформы, могут подойти двигатели от ВК-650В и ТВ7-117 (сейчас рассматривается на одном из концептов) до модификации двигателя АИ-222-25», – сказал Михаил Ремизов.

Он также отметил, что ОДК заинтересована в использовании двигателя АИ-222-25 на беспилотной платформе, потому что он производится серийно, был модернизирован и имеет потенциал для дальнейшей модернизации.

Ранее в Ростехе сообщили, что серийное производство двигателей для турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 планируют начать в 2025 году.