Москва призвала США не вмешиваться во внутренние дела Кубы

Москва призывает Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Кубы и дать кубинцам возможность самим решить свою судьбу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В заявлении Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что Москва призывает Вашингтон «встать, наконец, на объективные позиции, избавиться от лицемерия, от «двойного дна» в политике», дать жителям Кубы и их правительству «самим разобраться в происходящем и решить свою судьбу».

«От США и их последователей требуется одно – не вмешиваться в дела суверенного государства. А если в Вашингтоне действительно озабочены гуманитарной ситуацией на Кубе и хотят чем-то помочь простым кубинцам, то начинать надо себя – с того, чтобы отменить блокаду, изначально отвергаемую всем мировым сообществом», – добавила она.

Накануне власти Кубы возложили на США ответственность за организацию воскресных протестов на острове.

Напомним, на Кубе неожиданно для всего мира начались массовые акции протеста, каких там не было десятилетиями. Лидер Кубы заявил о множестве раненных в столкновениях с участниками воскресных беспорядков и антиправительственных протестов.

США открестились от причастности к протестам, обвинив власти острова в том, что «они просто не слышат голоса кубинцев», которые якобы «устали» от политических репрессий и нехватки еды.

Президент США Джо Байден призвал власти Кубы уважать право граждан на мирный протест. Москва поддержала усилия Гаваны по нормализации обстановки в стране, подчеркнув недопустимость внешнего вмешательства в дела Кубы.

В Сенате США призвали Вашингтон назначить посла на Кубу.

Между тем в столице американского штата Флорида, Майами, на улицы вышло чуть ли не больше людей, чем в Гаване. Демонстранты выражали солидарность с кубинцами, пошедшими на конфликт с компартией, а мэр Майами Фрэнсис Суарес даже потребовал от Вашингтона немедленного военного вмешательства для «освобождения кубинского народа».

В эфире Fox News Суарес предложил рассмотреть возможность бомбардировки Кубы в качестве меры давления на официальную Гавану, а затем рассказал газете Miami Herald, что ожидал звонка от президента США, чтобы обсудить с ним возможность военной интервенции на Остров Свободы.

После Суарес открестился от призывов к авиаударам по Кубе: по его словам, он говорил об этом в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты по всему миру.