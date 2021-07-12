В ВОЗ рассказали о случаях повторного заражения штаммом «дельта» среди привитых

Эксперт объяснил популярность вакцины «КовиВак»

«Спутник V» продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – пояснил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя высокий спрос на вакцину «КовиВак».

Глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов напомнил, как осенью в социальных сетях «по большому секрету» многие россияне передавали друг другу, будто нет ничего лучше новосибирской вакцины («ЭпиВакКорона»). «Но на смену очарованию пришло разочарование. Теперь у вакцины, разработанной в новосибирском центре «Вектор», самая плохая репутация в нашей стране», – пояснил политолог. Зато теперь в блогосфере очарованы «КовиВаком», добавил он.



Поскольку пока нет достоверных данных об эффективности чумаковской вакцины, такой ажиотаж говорит не о ее преимуществах, он отражает антирейтинг «Спутника V», считает эксперт. По его мнению, это сродни позиции «голосовать против всех» на выборах»

Эксперт предполагает, что у многих рядовых граждан возникло ощущение «передозировки» от потока рекламы «Спутника V». «Его продвигают с середины прошлого лета. И, возможно, в пропагандистском смысле людей очень сильно «перекормили» информацией об этой вакцине. Отсюда – недоверие», – заключил Кузнецов.

Кузнецов не считает, что привиться «КовиВаком» решили те, кто раньше принадлежал к движению антипрививочников. «Как такового движения просто не существует. Есть люди, которые выступают против прививки по религиозным или конспирологическим причинам. Они не будут вакцинироваться ни «КовиВаком», ни какой-либо другой вакциной», – отмечает он.

В воскресенье мэрия Москвы сообщила, что вакцина «КовиВак» центра имени Чумакова в столице закончилась – и это произошло уже в третий раз за последние несколько недель, передает ТАСС. За день до этого «КовиВак» появился в 14 павильонах «Здоровая Москва». Количество вакцины в каждом пункте было ограничено – не более 850 доз. В первый раз «КовиВак» в Москве закончился 22 июня. 28 июня вакцина закончилась во второй раз.

Ранее директор разработавшего препарат Центра им. Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов заявил, что «КовиВак» эффективен против штамма «дельта».

Напомним, «КовиВак», созданный в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что он лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, – и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным.

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им Д.И. Ивановского, профессор Александр Бутенко сказал газете ВЗГЛЯД, что ажиотаж вокруг вакцины вызван недостатком ее производства.