Вирусолог: Дельта-штамм научился «маскироваться» под сезонные инфекции

Анализ ситуации с распространением дельта-штамма коронавируса показывает, что он приобрел свойство «маскироваться» под сезонные инфекции, сообщил вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, при заболевании данным штаммом коронавируса стали проявляться похожие на сезонные инфекции симптомы. «Это насморк, который в принципе у первичного уханьского штамма был невыраженным симптомом, и расстройство стула. По факту – это летнее отравление ягодками и ротавирусная, энтеровирусная инфекции, по клинической картине очень похоже. Или продуло под кондиционером – насморк, подкашливание», – сказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации в России, передает РИА «Новости».

При этом, как отметил врач, само течение заболевания данным штаммом проходит в две волны, потому что организм распознает вирус не сразу.

Ранее Тимаков сообщил, что в мире наблюдаются новые случаи заболевания COVID-19 в третий раз, причем они могут быть тяжелее первого и второго.

Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида – B.1.617.1, B.1.617.2 («дельта») и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм «дельта» в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.