В Крыму призвали Киев не строить планов по «возвращению» полуострова

Заявления украинского руководства о возвращении Крыма и «депортации» российских граждан несбыточны, заявил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

«Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда исторически. Крым исторически принадлежит России. Это право было отвоевано у Турции в результате серии русско-турецких войн. В составе Украины же Крым оказался совершено случайно в рамках единого союзного государства, когда вопрос о независимости Украины даже близко не стоял», – цитирует Форманчука РИА «Новости».

Он призвал Киев не тратить силы и деньги на создание сценариев по возвращению полуострова.

«Бесполезно и напрасно. Занимайтесь чем-то другим и созидательным», – заключил Форманчук.

Между тем сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что у Украины никогда не получится вернуть Крым и депортировать с полуострова россиян.

«Конечно, у них никогда не будет возможности реализовать то, о чем они говорят. Говорят они это для того, чтобы как-то успокаивать особенно националистически больную часть украинского сообщества, украинских граждан. <...> Националисты украинские хотят это слышать, а с учетом того, что руководство Украины в основном боится нацистов украинцев <...>, они озвучивают подобные, совершенно нереальные вещи», – цитирует сенатора канал 360.

Напомним, украинский министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан «после возращения Крыма» в состав страны, в том числе их депортацию.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.