Роскосмос предложил построить на Марсе АЭС

Специалисты предприятия «Роскосмоса» предложили создать на Марсе атомную электростанцию для снабжения электричеством будущую российскую базу.

Специалисты предприятия «Роскосмоса» КБ «Арсенал» предлагают создать на будущей российской базе на Марсе атомную электростанцию для снабжения инфрастуктуры электричеством. В качестве самого реактора будут использованы разработанные для ядерного космического буксира, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы предприятия.

Марсианскую АЭС предлагается доставить на орбиту планеты в составе ядерного буксира «Зевс», а затем сбросить на поверхность на парашюте. После посадки происходит «задействование энергоустановки» и «энергоснабжение марсианской базы».

Буксир «Зевс», снабженный средствами ретрансляции сигналов и размещенный в точке либрации системы «Солнце-Марс» (равенства гравитационных сил этих тел), позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов», следует из материалов КБ «Арсенал».

Ранее стало известно, что российский космический ядерный буксир «Зевс» с мегаваттной энергодвигательной установкой может быть использован для выведения из строя электромагнитным импульсом космических аппаратов потенциальных противников и «стрельбы» лазером. Помимо того, по данным исследовательского центра имени Келдыша, аппарат также может быть использован в системе ПВО.

Ядерный буксир сможет подсвечивать воздушные цели с орбиты, а информация о засеченных объектах будет передаваться средствам ПВО.

В январе 2020 года в презентации первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд рублей.