Испытания новейшего британского броневика остановили из-за жалоб военных ООН опубликовала доклад о «российских инструкторах» в ЦАР 1 июля 2021, 04:27

Фото: RT на русском/Youtube

Текст: Антон Антонов

Доклад экспертов ООН о том, что «российские инструкторы» якобы нарушали гуманитарное право в Центрально-Африканской республике, опубликован на ресурсах организации. Прежде содержание доклада было частично опубликовано СМИ в результате утечки информации. Опубликованный ООН доклад действительно содержит обвинения в адрес неких лиц, называемых «российскими инструкторами». При этом авторы сообщают, что в их число включили не только россиян, но и выходцев из «Сирии, Ливии и других стран», передает ТАСС. Сообщается, что в ЦАР с конца 2020 года действовало от 800 до 2100 таких лиц. Утверждается, что «инструкторы» участвовали в военных действиях, а не просто тренировали солдат. В докладе содержатся обвинения в адрес «вооруженных сил ЦАР и российских инструкторов» в «нарушении международного гуманитарного права». Речь идет о «чрезмерном использовании силы, неизбирательных убийствах, захвате школ и грабежах в крупном размере, в том числе, имущества международных гуманитарных организаций». При этом основным источником информации стали рассказы «очевидцев», причем они не проверялись другими способами. В докладе есть и заявления российских представителей, опровергающих обвинения в адрес российских инструкторов. Высказывается предположение, что к ним относятся некие лица из Ливии и Сирии. Доклад не содержит информации об участии «российских инструкторов» в пытках и изнасилованиях, как утверждали западные СМИ со ссылкой на фрагменты доклада. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что обвинения бездоказательны. «Мы видели этот доклад, проанализировали его, предоставили комментарии к нему, которые были, кстати, полностью проигнорированы. Это все та же история – безосновательные обвинения; доказательства, собранные бог знает где; свидетели, которых нельзя идентифицировать; фотографии белых людей, о которых утверждается, что они русские, будто любые люди с белой кожей – русские. И с элементами фотошопа», – сказал он. В субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных.

Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Нидерланды обвинили российские истребители в создании «небезопасной ситуации» 29 июня 2021, 18:29

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев на близком расстоянии к голландскому фрегату Evertsen. Ведомство утверждает, что инцидент «произошел в прошлый четверг, когда военный корабль находился к юго-востоку от Крыма». По данным Минобороны, российские самолеты, вооруженные бомбами и ракетами класса «воздух – поверхность», «пролетали очень низко и близко [к фрегату], имитируя атаки», сообщает ТАСС. С точки зрения голландской стороны, своими действиями Россия нарушила право на свободу судоходства. В Минобороны России в свою очередь заявили, что фрегат Нидерландов двигался в сторону Керченского пролива. По этой причине и для предупреждения нарушения российской границы были подняты истребители и бомбардировщики. «24 июня 2021 года средствами объективного контроля Черноморского флота за действиями кораблей НАТО в Черном море было установлено, что находившийся в нейтральных водах фрегат Evertsen ВМС Нидерландов, изменил курс следования и начал движение в направлении Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы территориальных вод Российской Федерации в воздух из состава дежурных сил были подняты истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые совершили на безопасном расстоянии пролеты вблизи корабля ВМС Нидерландов», – говорится в заявлении оборонного ведомства. В Минобороны подчеркнули, что после пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс от государственной границы и продолжил следование по прежнему маршруту. «Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», – добавили в министерстве. Ранее Токио призвал защищать северные рубежи на фоне активности авиации России. В Британии объяснили потерю документов об эсминце «Дефендер» 29 июня 2021, 08:32

Фото: Ministry of Internal

Affairs of Georgia/REUTERS

Текст: Алина Назарова

Замглавы Минобороны Великобритании Джереми Куин признал, что потеря документов с планами прохода эсминца «Дефендер» ВМС Соединенного Королевства через российские воды в Черном море является ошибкой, допущенной «конкретным человеком». «Похоже, это была ошибка. Я не хочу о чем-то говорить до появления результатов расследования, но, похоже, это ошибка отдельного человека», – заявил чиновник. По его словам, сотрудник, потерявший документы, впоследствии сам в этом признался, передает РИА «Новости». При этом Куин указал, что на части бумаг был гриф «секретно» и предназначались они только для сотрудников секретной службы. «Мне очень жаль, что такой инцидент имел место, его расследование будет проведено самым тщательным образом», – заверил замминистра. Ранее Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались». ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников 30 июня 2021, 07:23

Фото: Россия 24/Youtube

Текст: Дмитрий Зубарев

Гендиректор военного штаба Евросоюза Эрве Блежан пытается убедить власти Центральноафриканской республики отказаться от помощи российских инструкторов в пользу западных. Как сообщил Блежан, выступая на конференции в Вашингтоне, на прошлой неделе он посетил африканскую страну и встретился с ее президентом Фостеном-Арканжем Туадерой. По его словам, они обсуждали «повсеместное» присутствие в стране россиян, работающих в частной военной компании. «Они не привносят ничего, за исключением, может быть, оперативных решений в области безопасности, но ценой множественных ... нарушений прав человека и тягот войны. Я об этом много говорил с президентом Туадерой и призывал его признать, что это не жизнеспособное решение. ... Вам нужно это прекратить, изменить модель», – передает РИА «Новости» слова Блежана. В обмен на отказ от сотрудничества с россиянами Блежан предложил президенту ЦАР помощь ООН, ЕС, США, с которыми, как считает гендиректор военного штаба ЕС, удобнее иметь дело. В декабре 2020 года в МИД РФ сообщили, что Россия направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии ЦАР по просьбе руководства республики для помощи в отражении натиска незаконных вооруженных формирований. Всего в этой стране работают более 500 российских инструкторов и советников. Как заявил посол России в Банги Владимир Титоренко, российские инструкторы занимаются повышением боеспособности армии страны и не принимают участия в боевых действиях вооруженных сил ЦАР против мятежников и боевиков. Ранее издание New York Times сообщило, что эксперты ООН подготовили отчет для Совета Безопасности организации, в котором утверждается, что российские военные советники якобы участвовали в преступлениях в ЦАР. Напомним, в субботу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные советники не принимали участие в убийствах мирных жителей и грабежах в Центрально-Африканской Республике, это очередная ложь западных СМИ. МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье 28 июня 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Экипажи истребителей МиГ-31К в ходе учений в восточной части Средиземного моря отработали применение новейших гиперзвуковых ракет из состава комплекса «Кинжал», сообщили в Минобороны. «В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. При этом «в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику», сообщили в Минобороны. По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth). Путин анонсировал поставку на боевое дежурство уникальных систем вооружений 28 июня 2021, 14:32 Текст: Алина Назарова

Новые уникальные системы вооружений вскоре будут поставлены на боевое дежурство в России, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. «Уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие – комплексы «Авангард» и «Кинжал». На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них – межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», – сказал Путин, передает ТАСС. В то же время он сообщил, что в этом году приема в Кремле, который традиционно проходил в прошлые годы, не будет из-за пандемии коронавируса. «По традиции наша встреча проходит в Большом Кремлевском дворце. Правда, в условиях эпидемии коронавируса, к сожалению, в этот раз придется обойтись без приема. Но тем не менее в Георгиевском зале, зале русской воинской славы, мы чествуем сегодня лучших из лучших», – сказал Путин. Он отметил, что учащиеся вузов, академий Министерства обороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб прошли достойную профессиональную школу, блестяще завершили учебу. «И, уверен, готовы решать самые ответственные задачи, которые подчинены главной цели – обеспечению безопасности России, защите мирной жизни, прав и свобод наших граждан», – обратился президент к выпускникам, передает РИА «Новости». Также Путин выразил уверенность, что все выпускники военных вузов будут действовать на благо Родины. «Уверен, все вы, каждый на своем посту, будете действительно профессионально, решительно и твердо действовать в интересах Родины. Так, как вас учили ваши наставники, преподаватели и командиры», – сказал он. Он поблагодарил всех, кто передавал выпускникам опыт, знание, традиции офицерского братства. «Поздравляю вас с завершением учебы. Желаю успехов в службе в интересах народа России и нашей великой Родины», – сказал Путин. Эксперты назвали далеким от стандартов НАТО питание в армии Украины 29 июня 2021, 20:55

Фото: instagram.com/cossackgundi

Текст: Татьяна Косолапова

Украинская армия только пытается соответствовать стандартам НАТО, но пока у них это не особо получается: ни по экипировке, ни по тактике, ни даже по питанию, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя жалобу британца на скудное меню в ходе проходящих на Украине учений Sea Breeze. Британец, служащий в морской пехоте Украины, в своем Instagram разместил фотографию своего завтрака в украинской армии, который должен соответствовать стандартам НАТО. В своем посте он выражает недовольство, что уже третий прием пищи подряд ему выдают один и тот же напиток красного цвета, а из еды подают гречневую кашу с сосиской и парой кусочков огурца и помидора без какого-либо соуса. «Переходить на стандарты НАТО и реально быть в НАТО – две большие разницы. На Украине пока только пытаются что-то делать, чтобы их взяли. Но это не значит, что они уже все требования выполняют. Это же никто не контролирует. К тому же, насколько я понимаю, на первом месте стоит у них не питание, а экипировка, тактика и стратегия применения вооруженных сил. Но даже все это у них не соответствует натовским стандартам, а уж о еде и речи быть не может», – рассуждает профессор, кандидат военных наук Борис Усвяцов. Он рассказывает, что в России питание по ряду позиций гораздо выше, чем у солдат и матросов НАТО. «В нашей армии нормальные завтраки, обеды и ужины. Личный состав иногда даже говорит, что очень большие порции. Так что они у нас хорошие, сытные. Кроме того, у нас с НАТО критерии разные. У них больше хлеба, быстрых углеводов, чтобы морды в 60 килограмм были, а у нас задача: обеспечить качественное калорийное питание, дающее энергию, а не работающее на вес», – говорит собеседник. При этом он отметил, что обычная гречка с сосиской и овощами в том числе встречается и на обеденных столах российских солдат, поскольку крупа имеет массу полезных свойств и является достаточно сытной. В свою очередь российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский рассказал, что исходя из личного опыта может сказать точно, что отечественных военнослужащих кормят очень хорошо. «Я пробовал современные российские армейские пайки сухие, а также те продукты, которые входят в рацион питания в стационарных условиях в наших воинских частях, например, в Тартусе, Подмосковье, недавно в Крыму. Вот у нас питание полноценное, сбалансированное и плюс к этому разнообразное. Такое, какое и должно быть у любого военнослужащего», – рассказывает эксперт. По его словам, абсолютно везде в стационарных условиях представлена разнообразная еда, а в меню всегда есть выбор как минимум из трех блюд. Готовят эту еду, конечно, не как в ресторане, но однозначно ее можно назвать вкусной и питательной. Кроме того, она вполне соответствует требованиям организма военнослужащего, который испытывает большие физические и психологические нагрузки. «Ну и, конечно, в зависимости от воинской специальности у нас есть очень большое разнообразие. Есть меню летчика, подводника, моряка надводного флота, десантника и так далее. Я уже не говорю про стационарное питание, но там от одних вариантов сухпайков глаза разбегаются. Я даже себе купил несколько армейских сухпайков для выездов на природу, потому что они вполне съедобны и позволяют даже в полевых условиях полностью обеспечить себя питанием. Я не маленькой массы, но чувствую себя сытым после употребления», – делится Мураховский. Он подчеркнул, что для всех войск медики индивидуально разрабатывали питание в зависимости от специальности, физических и психологических нагрузок. «У подводников, например, есть в меню шоколад. Плюс, вид питания зависит от места расположения войск. Одно дело меню военнослужащего, который служит в жарких регионах и совсем другое дело, если он служит на Новой земле», – говорит полковник. Исходя из российского подхода, собеседник не исключает, что военные НАТО может быть и не едят гречневую кашу, потому что для них это непривычно и не так доступно, но на Украине это нормальный сытный и полезный продукт. В начале весны прошлого года сообщалось, что абсолютно все боевые части Вооруженных сил Украины с первого марта перешли на новую систему питания по стандартам НАТО. По данным пресс-службы минобороны, с этих пор военнослужащие имеют возможность самостоятельно выбирать себе завтраки, обеды и ужины на свой вкус и по сезону. Минобороны заявило о слежении британского авианосца за российскими учениями 28 июня 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Истребитель пятого поколения F-35 с авианосца Великобритании «Королева Елизавета» вел наблюдение за маневрами российских кораблей и самолетов в Средиземном море, следует из видеоматериалов, распространенных к очередному эпизоду учений Минобороны. Корабли и подлодки постоянного оперативного соединения ВМФ России в регионе, самолеты-носители гиперзвуковых ракет МиГ-31К, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и противолодочные самолеты проводят учения в восточной части Средиземного моря с 25 июня, передает РИА «Новости». В видеоролике, снятом с борта участвующего в маневрах фрегата «Адмирал Макаров», сначала показан круговой облет российской группы кораблей истребителем пятого поколения F-35. Затем демонстрируется пролет над фрегатом пары российских тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 в сопровождении истребителя Су-35. В их направлении чуть позже и на меньшей высоте проходит также истребитель F-35. Группа F-35 из состава военно-воздушных сил США и Великобритании в этом районе моря присутствует на борту британского авианосца «Королева Елизавета». Отсюда истребители выполняют, в частности, боевые вылеты для ударов по террористам «Исламского государства*». По данным международной системы оповещений для авиаперсонала NOTAM, британская авианосная группа с флагманом «Королева Елизавета» находится в Средиземном море южнее Кипра, в непосредственной близости от района российских учений. Авианосец Великобритании должен нести там боевое дежурство до 30 июня, указывается в оповещениях. США опровергли движение эсминца из Одессы в сторону Крыма 30 июня 2021, 02:31

Фото: Ford Williams/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский эсминец «Росс» по-прежнему остается в Одессе, сообщил шестой флот США. Флот прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что корабль якобы направился в сторону Крыма. В сообщении говорится, что «еще 30 минут назад» эсминец оставался в Одессе, где и «будет находиться в обозримом будущем» для «поддержки учений Sea Breeze», передает РИА «Новости». В конце прошлой недели эсминец «Росс» вошел в порт Одессы для участия в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021. Напомним, Черноморский флот России совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер». Бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко предположил, что корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма. Опубликовано видео сопровождения фрегата Нидерландов самолетами ВКС 30 июня 2021, 03:27 Текст: Антон Антонов

Минобороны России опубликовало видеозапись движения голландского фрегата «Эвертсен» в сторону Керченского пролива. На записи можно увидеть, как корабль сопровождают истребители ВКС, передает РИА «Новости». Напомним, Нидерланды заявили, что истребители якобы создали «небезопасную ситуацию» в Черном море. В Минобороны России пояснили, что фрегат двигался в сторону Керченского пролива. Для предупреждения нарушения границы были подняты самолеты. После пролетов российских самолетов фрегат сразу изменил курс. Румыния призвала к расширению присутствия США для «сдерживания» России 28 июня 2021, 08:51 Текст: Алина Назарова

Румыния выступает за увеличение численности войск США и коалиции для «сдерживания» России в регионе Черного моря, заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску. «На нашей территории есть структуры НАТО, некоторые подразделения командования и управления, проводятся (двусторонние и многосторонние) военные учения, но нам нужно больше присутствия союзников, включая присутствие США на местности», – заявил Ауреску в интервью американскому изданию Washington Examiner во время масштабных учений НАТО Defender Europe. Ауреску отметил, что многонациональная бригада НАТО расквартирована в румынском городе Крайова, но пока только Польша «присутствует на местах». «Нам нужно больше союзников на постоянной ротации, я имею в виду этот термин «устойчивая и постоянная ротация»... Многое было сделано в вопросе присутствия союзников на суше, на море и в воздухе. Я думаю, что нам нужно больше (военных - ред.), чтобы эффективно сдерживать Россию в регионе», – добавил глава МИД Румынии. Румынский министр обороны Николае Чукэ, в свою очередь, выразил надежду, что существует возможность «развернуть как можно больше американских войск» в стране. «Мы очень поддерживаем ротационное присутствие войск США в нашей стране. Мы обсудили (этот вопрос) с командованием США в Европе, министром обороны США, надеюсь, что мы как можно скорее проведем двусторонние обсуждения с новым (американским) министром обороны для выяснения деталей», – сказал Чукэ. Тем временем в польском поселке Редзиково начались финальные работы по сборке и монтажу системы ПРО США Aegis Ashore. Американцы приступили к установке оборудования, не дождавшись завершения строительства самой базы. Aegis представляет для России серьезную угрозу – эта система может использоваться для запуска не только противоракет ПРО, но и крылатых ракет, способных достать до Урала. США собирали биоматериалы для изучения выносливости российских военных 28 июня 2021, 12:50 Текст: Алина Назарова

Вашингтон собирал у россиян биоматериалы, которые позволяют понять, почему российские солдаты выносливее американских, рассказал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Выступая в Российском национальном центре хирургии имени Петровского, Ковальчук напомнил, что несколько лет назад США в рамках отдельной программы собирали в России образцы синовиальной (суставной) жидкости россиян. «А она очень важна для обеспечения выносливости. Наш солдат считается более выносливым, чем у них», – сказал Ковальчук, передает РИА «Новости». В 2017 году президент Владимир Путин задался вопросом, для чего граждане иностранных государств собирают биологический материал россиян. Позже в ВВС США объяснили, зачем американским военным понадобился биоматериал россиян. В МИД России указали, что объяснения американского министерства обороны причин сбора биоматериала россиян сомнительны и надуманны. В России заявили о создании системы контрмер против давления США на оружейном рынке 28 июня 2021, 15:23 Текст: Алина Назарова

Москва выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты российской оружейной продукции на мировом рынке, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. «Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнеров. Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью», – сказал Шугаев, передает РИА «Новости». Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 млрд долларов. Ранее Шугаев рассказал, что Россия ведет переговоры с четырьмя-пятью странами по закупке систем ПВО С-400 и десятью странами – о поставках зенитных ракетно-пушечных систем «Панцирь-С1». В Бейруте избили корреспондента Sputnik 29 июня 2021, 01:34 Текст: Антон Никитин

Корреспондента российского агентства Sputnik Абеда Аль-Бай избили в столице Ливана на акции сторонников палестинского движения «Фатх» и их оппонентов. Журналист снимал демонстрации у посольства Палестины сторонников президента палестинской автономии Махмуда Аббаса и их оппонентов, которые вышли на акцию протеста из-за гибели активиста Низара Банната после задержания палестинскими службами безопасности в Бейруте, передает РИА «Новости». Корреспондент успел заснять несколько секунд видео, как группа людей избивает молодого человека. Видео обрывается, когда на заднем фоне слышатся слова: «Ты для кого снимаешь?» «Нападавшие пытались отобрать фотоаппарат, я закрыл его собой – и пошли удары по голове и по корпусу. Сейчас чувствую себя в порядке. Повредили глаз и руку», – рассказал о случившемся Аль-Бай. Корреспондент отметил, что перед началом съемки разговаривал с представителем движения «Фатх», которому представился и сообщил о намерении снимать события, и не получил никаких возражений. Напомним, 9 мая на Украине избили стрингера Ruptly, который брал интервью у прохожих об отношении ко Дню Победы. Корабли ВМФ России отразили атаку условного противника в Средиземноморье 28 июня 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

Экипажи пяти кораблей ВМФ России, в том числе ракетный крейсер «Москва», фрегаты «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», отразили атаку условного противника и провели тренировку сил ПВО на учениях в Средиземном море, сообщили в Минобороны. «В ходе совместного учения сил постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море и авиации ВКС России, начавшегося 25 июня в восточной части Средиземного моря, экипажи кораблей отработали задачи по отражению нападения средств воздушного противника и провели тренировки сил по противовоздушной обороне. Расчеты ПВО совершенствовали практические навыки по отражению атак средств воздушного нападения», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. В министерстве подчеркнули, что «особое внимание уделялось противодействию самолетам, вертолетам и беспилотным летательным аппаратам условного противника». По замыслу учений корабли совместно с подлодками «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону», а также с противолодочными самолетами Ту-142МК, Ил-38, дальними бомбардировщиками Ту-22М3 и самолетами МиГ-31К выполняют учебно-боевые задачи по обеспечению безопасности авиабазы Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (Сирия). Учения проходят на фоне захода в акваторию Средиземного моря британского авианосца «Королева Елизавета»( Queen Elizabeth), на котором находятся десять американских F-35 под британским командованием, с группой кораблей. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth).