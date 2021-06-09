Блинкен опроверг слова Зеленского о санкциях против Nord Stream 2 AG

Опубликована финальная часть записей «прослушки Медведчука»

Четвертая и последняя часть записей якобы телефонных разговоров главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука с российскими представителями опубликована на канале Bihus.info в YouTube.

Канал Bihus.info позиционирует себя как команду журналистских расследований.

«Освобождение пленных, газовые переговоры с Кремлем и электричество из России – в финальной серии пленок Медведчука мы собрали еще три сферы его влияния», – говорится в описании к видео.

Bihus.info утверждает, что политик в ходе телефонных разговоров в 2014 году якобы вел с представителями российской стороны посреднические переговоры по поставкам газа на Украину. Параллельно с этим украинская делегация вела переговоры с Россией в Брюсселе. В записях присутствуют разговоры, в которых якобы Медведчук убедил на тот момент президента Украины Петра Порошенко пойти на уступки российской стороне в этом вопросе, передает РИА «Новости».

Также в записях записях содержатся эпизоды, где якобы Медведчук договаривается с представителями России о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как заявляют журналисты, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из России проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как информация просочилась в СМИ, Порошенко решил убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией.

Помимо этого, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями Самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но не особо способствовал процессу. По их информации, в 2014 году до подключения Медведчука к переговорам из Донбасса удалось вернуть 1,5 тыс. пленных, а за последующие пять лет при участии Медведчука –также 1,5 тыс.

Bihus.info собираются в ближайшее время опубликовать полные записи якобы разговоров Медведчука, на основании которых они сделали свои четыре выпуска.

Ранее были опубликованы три части телефонных разговоров, в которых, как утверждается, Медведчук общается с представителями России, а также ДНР и ЛНР. Сам политик заявлял, что опубликованные записи, которые легли в основу уголовного дела в отношении него, были сфальсифицированы. Медведчук отметил, что это «чистая провокация, изготовление так называемой фабрикой фейков того, кто и что говорил, кто с кем общался и кто чем занимался».

13 мая суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна этим и намерена «идти дальше».

ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. В свою очередь глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.