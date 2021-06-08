Ереван опроверг сообщения о задержании Баку армянского диверсанта

Врач рассказал о сексуальном харассменте в отношении мужчин и женщин в российской медицине

«Насилие пропитало медицинский мир», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, рассказывая, что в медицинской среде распространен харассмент как в отношении мужчин, так и женщин, причем не только сексуального характера, но и морального.

Онколог, директор фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев рассказал, что «в медицине очень даже массово совершенно узаконенный корпоративной культурой сексуальный харассмент». В связи с этим он предложил женщинам-медикам поделиться своими историями о случаях сексуальных домогательств, чтобы показать массовость проблемы и предпринять шаги к ее изменению.

«Безусловно, такая проблема есть, но она шире. Медицинская среда вообще очень жесткая, токсичная. Когда в эту сферу приходят люди, намеренные строить бизнес, они говорят, что жестче среды внутри «медицинской гильдии» только среда в некоторых силовых структурах. Насилие пропитало медицинский мир», – говорит Ашихмин.

Он рассказывает, что молодой врач, приходя в ординатуру, терпит невероятное количество морального насилия. Профессора, руководители отделений зачастую очень жестко разговаривают со своими подчиненными, нарушая массу этических принципов.

«Я вспоминаю, что мне приходилось перенести, и иногда даже сексуальное насилие видится менее страшным, чем моральное. Мужчинам тоже приходится много чего переживать. Хотя и встречаются случаи, когда заведующие отделением женского пола или просто руководительницы клиник заставляют спать с собой молодых мужчин, поддерживать сексуальную связь», – подчеркивает собеседник. То есть в этой среде развит харассмент не только сексуального характера, хотя и такое в медицинской сфере встречается в отношении мужчин, но и морального.

«Должен признать, что в медицинской среде харассмент в действительности во многом воспринимается как норма. Вообще в ряде сфер, но не в медицине, существует воинствующий феминизм, что, с моей точки зрения, тоже представляет из себя большую проблему. Тем не менее, про феминизм, феминистские ценности в некоторых медучреждениях даже не знают, а женщины просто сильно зависимы. Дело в том, что у нас все находятся во власти главврача: независимых профсоюзов нет, зарплата в действительности определяется главврачом (при работе в клинике с зарплатой в 100 тысяч рублей человек может попасть в немилость, и ему выдадут всего 20)», – делится Ашихмин.

Он объясняет, что его коллег уже давно нельзя удивить фактом половой близости главного врача с медицинскими сестрами и другими женщинами-сотрудниками, которые работают в клинике. «В действительности это то, на что наша среда закрывает глаза. А все потому, что нет никаких выходов. Есть очень мощный этический конфликт между новым поколением врачей и предыдущими», – добавляет врач.

С одной стороны, более взрослое поколение врачей, для которых как раз такое поведение на работе считается нормальным, очень жалко, продолжает кардиолог, потому что именно они выживали в 90-е годы, когда денег в медицине не было совсем. С другой стороны, именно они шли на самые различные нарушения этических принципов в плане общения с пациентами, например брали взятки.

«Когда люди думают над тем, что происходит, то понимают, что помимо проблемы харассмента есть еще масса других. И так как медицинское общество очень закрыто, то практически нет людей, которым абсолютно нечего предъявить. Медицина любит тишину. Никто, собственно, не хочет ничего говорить, потому что у всех практически рыльце в пуху. При этом мы знаем исключения, в виде прекрасных профессоров, людей мирового уровня, суперэтичных людей из предыдущего поколения, но они зачастую стараются как можно меньше со всеми контактировать, потому что они не хотят в это вмешиваться», – считает Ашихмин.

Терапевт подчеркивает, что данная проблема в медицинской сфере распространена не только в России, но и во всем мире. Но, в отличие от Запада, большая проблема нашей страны – отсутствие каких-либо систем сдержек и противовесов, и женщинам некуда обратиться в крайнем случае.

«В проблеме нужно разбираться. Бывает, что женщина сама идет на отношения с руководителем ради какой-то выгоды. Но есть и прямые случаи насилия. Да, есть различные комитеты, которые могут в той или иной степени оказать какие-то меры, но этого не всегда достаточно», – заключил собеседник.

Ранее кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков рассказал о проблеме домогательств женщин к мужчинам на работе, которые распространены гораздо шире, чем принято думать, поскольку большинство мужчин просто молчат о данной проблеме из-за стереотипной реакции общества.