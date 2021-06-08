Рогозин: США «жаба душит» покупать российские ракетные двигатели Рогозин рассказал о создании «вечной» перспективной орбитальной станции 8 июня 2021, 08:15 Текст: Дмитрий Зубарев

Перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Мы же хотим сделать архитектуру открытую, когда один модуль, который выработал свой ресурс, может быть заменен на другой. По сути, эта станция может вечно находиться на орбите, постепенно и ритмично меняя отработавшие свое элементы», – передает ТАСС слова Рогозина. По словам главы Роскосмоса, проблемой МКС является невозможность «выдернуть» один модуль и заменить его на другой. «Это гигантская конструкции, она очень дорогая», – добавил он. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года.

Захарова пообещала Столтенбергу удар России по воротам НАТО 7 июня 2021, 10:41

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Москва готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращение инцидентов, но для этого нужно привлекать военных экспертов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Россия не уходит от диалога с НАТО и готова к реальному обсуждению вопросов деэскалации и предотвращения инцидентов. Но без привлечения военных экспертов переговоры по этим темам практически не имеют смысла», – написала Захарова в своем телеграм-канале, комментируя заявление главы НАТО Йенса Столтенберга на эту тему. Также она ответила на слова генсека Североатлантического альянса о том, что «мяч на стороне России». «Что касается мячей. Господин Столтенберг, верните на поле свои ворота – мы пробьем», – заключила представитель ведомства. Напомним, Столтенберг в преддверии предстоящего саммита организации в Брюсселе предложил провести заседание Совета Россия – НАТО (СРН). Он заявил, что альянс предложил Москве провести новое заседание более года назад, однако положительного ответа не последовало. Лобков признался в домогательствах к Гудкову 7 июня 2021, 15:26

Фото: павел лобков/Facebook

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист Павел Лобков, ранее сознававшийся в домогательствах к молодому стажеру на «Дожде», заявил, что имеет сильные неразделенные чувства к уехавшему на Украину экс-депутату Госдумы Дмитрию Гудкову. Лобков назвал Дмитрия Гудкова словом «краш» в своем Facebook, это слово происходит от английского crush и означает объект сильной эмоциональной привязанности или влюбленности, чаще всего не взаимной. «Дмитрий Гудков мой краш. С 2009 года, был такой год. И я к нему, да, приставал, иногда нарушая эти самые границы. Самый красивый конгрессмен Госдумы. А он не депутат в советском смысле, а настоящий конгрессмен. В смысле представительства», – признался журналист. Он добавил, что у Гудкова «самые красивые ноги страны», и пообещал тому, что тот вернется домой. «Мы еще увидим твои ноги. Вернешься, ждем. И я пропишусь в твоем округе, чтобы за тебя проголосовать», – заключил Лобков. Напомним, в воскресенье бывший депутат Госдумы Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. По его словам, решение уехать «поддержано родными и близкими». До этого полиция проводила обыски у Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Лобков в 2020 году признавался, что приставал к своему коллеге из «МБХ Медиа» Александру Скрыльникову, когда тот стажировался на «Дожде». Депутат объяснил опасность использования днепровской воды в Крыму 7 июня 2021, 18:42

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Текст: Елена Лексина

Крым не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Козенко. Так он оценил сообщения о протечках в плотине, сооруженной украинскими властями близ границы с Россией на Перекопском перешейке. «Действительно, есть информация о том, что плотина на границе Украины и Крыма начала разваливаться, в результате чего вода из Днепра попадает на полуостров», – подтвердил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко. «Об причинах нужно спрашивать у националистических украинских властей, кто перекрывал Северо-Крымский канал – почему возникла проблема с плотиной, которую они возвели на скорую руку. В самом Крыму все проблемы, связанные с водообеспечением, давно решили», – добавил парламентарий. Ранее Козенко отметил: полуостров не нуждается в днепровской воде, в том числе потому, что сложно гарантировать ее чистоту и безопасность для употребления. «В 2014 году у нас была очень серьезная угроза химического заражения воды, в том числе в Северо-Крымском канале еще до его перекрытия, и Симферопольского водохранилища, – цитировал парламентария ТАСС. – И были даже пойманы те диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего в той воде пока что ждать не приходится». В понедельник в украинской прессе появились сообщения – плотина через Северо-Крымский канал, которую возвели на Перекопском перешейке в 2014 году, начала разваливаться, и в русло начала поступать днепровская вода. Эту дамбу из мешков с песком и металлоконструкций возвели в Херсонской области силами местных фермеров, поясняет «Спутник». Украинские власти предполагали, что барьер будет временным. В 2015 году украинская сторона начала возводить новое заграждение, но оно не было достроено до сих пор. Что касается качества воды в Северо-Крымском канале, то ученые севастопольского Института биологии южных морей РАН фиксировали в ней повышенную концентрацию радионуклидов. Напомним, до перекрытия Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. И при Петре Порошенко, и при Владимире Зеленском позиция Киева неизменна – Украина готова возобновить поставки лишь при условии так называемых демилитаризации и деоккупации Крыма. Об этом в мае в очередной раз напомнил МИД Украины. Из-за украинской водной блокады вопрос водоснабжения двух российских регионов, Республики Крым и Севастополя, решался за счет подземных источников и водохранилищ естественного наполнения – которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде районов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники. Правительство России подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, направив на решение проблемы около 50 млрд рублей. В сентябре глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В мае руководитель республики сообщил, что в регионе будут построены два новых водохранилища: объемом 15 млн кубометров для нужд Симферополя и 8 млн кубометров – для Алушты. В правительстве заявили о решении вопроса с водой в Крыму. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт предупредил о серьезных проблемах у сбежавшего на Украину Дмитрия Гудкова 7 июня 2021, 10:40

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Теперь Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко, комментируя отъезд бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на Украину из-за возможного уголовного преследования в России. «Мотивация Гудкова покинуть страну под риском преследования понятна. Сложно его за это осуждать. Никому не пожелаешь попасть под каток судебно-правовой системы. Если он счел, что риск получить реальный срок больше, если он останется в России, то это его право», – считает президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Но приезд на Украину создаст ему серьезные политические проблемы», – добавил политолог. По словам собеседника, официальные российские СМИ расценят такой выбор как предательство. «А Гудкова будут считать человеком, который выступил против национальных интересов страны. Гудкова представят как «национал-предателя» и агента недружественного государства», – отметил он. Также Минченко указал на сложившуюся тенденцию «обмена» оппозиционерами между Москвой и Киевом. «Много людей по политическим причинам уехало как из России на Украину, так и в обратном направлении. В 2014 году ныне покойный российский политик Борис Немцов существенно подпортил себе политический имидж, поехав на Украину и выкрикивая там соответствующие лозунги. До этого Немцов, на мой взгляд, хоть и занимал нишу политического оппонента Владимира Путина, но считался патриотом. Поездка на Украину сильно повлияла на его политические позиции», – рассказывает эксперт. «Так что, возможно, в Россию Гудков сможет вернуться, но заниматься политической деятельностью ему будет очень сложно. Более того, он может наговорить лишнего украинским СМИ, что создаст ему дополнительные проблемы», – заключил политолог. В воскресенье бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил, что из-за возможного уголовного преследования уехал из России на Украину. Гудков сказал, что «подъезжает к Киеву», где у него «давно запланированы встречи и эфиры». Он заявил, что решение уехать «поддержано родными и близкими», передает ТАСС. «Планирую доехать в Варну до родителей, а о планах расскажу позже», – приводит его слова РИА «Новости». По мнению его адвоката Михаила Бирюкова, Гудков может быть объявлен в розыск только после заочного предъявления обвинения. Бирюков считает, что Гудков утратил статус подозреваемого, когда вышел из ИВС без меры пресечения «как подозреваемого» – «ни следователь, ни суд не избрали в отношении него меру пресечения, а они могли это сделать». «Он на абсолютно законных основаниях может перемещаться по стране и по миру», – сказал адвокат. Адвокат заявил, что «если бы уголовное дело было возбуждено в отношении» Гудкова, а не «в отношении неустановленного круга лиц, он бы сохранял этот статус подозреваемого». Анастасия Саморукова – адвокат тети Гудкова Ирины Ермиловой – указала, что у Ермиловой «подписка о невыезде», так что она «не собирается никуда уезжать», будучи «законопослушным человеком». На днях полиция провела обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и его отца, экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Были изъяты 50 патронов калибра 9 мм к пистолету Макарова. Боеприпасы находились в квартире, принадлежащей Геннадию Гудкову. Дмитрий Гудков и его тетя подозреваются в причинении имущественного ущерба в виде неуплаты долга по договору аренды. Дело было возбуждено 28 апреля Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве. Следствие считает, что ущерб превышает 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы – собственник помещения, арендованного в 2015–2017 годах ООО «Сектор-2А», которое возглавляла Ермилова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Рогозин предупредил о новом типе санкций против России 7 июня 2021, 16:14 Текст: Елизавета Булкина

В ближайшие два–три года против России могут начать вводить экологические санкции, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Уверены, что нас ждет экологическая война. Война экологических квот», – передает его слова РИА «Новости». Рогозин пояснил, что будет трудно договориться с США по стандартам подсчета выбросов в атмосферу. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать план действий по снижению парниковых эмиссий до уровня ниже, чем в Европе. Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича 7 июня 2021, 22:54

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Елена Калашникова

Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в сети за свою позицию по Роману Протасевичу, оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии. На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения в том, что белорусский журналист, бывший главред телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками. «Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», - делает выводы Подрабинек. Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, - пишет Подрабинек. - Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом». В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. При том, Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич. Тем не менее, комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников. Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнуться хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», - пишет диссидент про современную оппозицию. В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков». Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что так же получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом. Экс-глава МИД Австрии объяснила решение войти в совет директоров «Роснефти» 7 июня 2021, 09:59

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль объяснила, почему приняла предложение стать членом совета директоров «Роснефти». По ее словам, с компанией у нее совпадают мнения по очень многим вопросам, касающимся рынка нефти и устойчивого развития. «Если вы познакомитесь с моими публикациями, с моими лекциями за последние 25 лет, вы поймете, как я воспринимаю энергетические рынки в целом, а также проблемы устойчивого развития. С «Роснефтью» есть совпадение во мнениях по многим вопросам. А принять такую должность, такую миссию можно только тогда, когда действительно отождествляешь себя с общей концепцией. Так что это как раз тот случай», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль. Новый независимый директор оценила, какие, с ее точки зрения, есть основные конкурентные преимущества у компании на мировым рынке, отметив низкие затраты на добычу. «Ниже трех долларов за баррель, что-то вроде 2,6. И если вы можете быть настолько эффективными с точки зрения затрат при волатильных ценах – значит, вы не настолько уязвимы как конкуренты, добывающие, к примеру, сланцевую нефть», – подчеркнула Кнайсль. Одновременно с этим компания работает над снижением углеродного следа от своих операций, в этом отношении интересен проект «Восток Ойл», сообщила она. «Для такого масштабного проекта продуман комплекс возобновляемых источников энергии, в том числе ветряные электростанции. Если есть любая техническая возможность снизить углеродный след – она реализуется... Углеродный след при добыче нефти на «Восток Ойл» – всего 12 килограммов на баррель. По данным WoodMackenzie, в мире по новым месторождениям эта цифра – 50 килограммов. Предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа, что обеспечит проекту «углеродный след» на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире», – заключила Кнайсль. Напомним, 2 июня акционеры «Роснефти» избрали новый состав совета директоров компании, и Кнайсль вошла в него в качестве независимого директора. В НАТО заявили об отсутствии консенсуса по вопросу членства Украины 7 июня 2021, 15:56

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUNA/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

На саммите НАТО 14 июня будет подтверждена позиция открытых дверей по Украине, но по вопросу ее членства в альянсе консенсуса еще нет, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в ходе конференции «Демократия в действии». «Чтобы принять решение, мы должны достичь консенсуса, а по этому вопросу консенсуса еще нет», – ответил он на вопрос о перспективе членства Украины и Грузии в альянсе. Об этом сообщает ТАСС. Он также рассказал, что вопрос Украины будет обсуждаться в ходе саммита НАТО 14 июня. «Политика открытых дверей является неизменной, реальной и актуальной. Наши лидеры на саммите через неделю подтвердят эту политику открытых дверей», – рассказал заместитель генсека НАТО. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если НАТО хочет видеть Украину в своих рядах, вопрос нужно решать немедленно. Напомним, Минобороны России сообщило, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО решило поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе. Врач рассказал о сексуальном харассменте в отношении мужчин и женщин в российской медицине 7 июня 2021, 16:45

Фото: uwe umstätter/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Насилие пропитало медицинский мир», – заявил газете ВЗГЛЯД терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин, рассказывая, что в медицинской среде распространен харассмент как в отношении мужчин, так и женщин, причем не только сексуального характера, но и морального. Онколог, директор фонда медицинских решений «Не напрасно» Илья Фоминцев рассказал, что «в медицине очень даже массово совершенно узаконенный корпоративной культурой сексуальный харассмент». В связи с этим он предложил женщинам-медикам поделиться своими историями о случаях сексуальных домогательств, чтобы показать массовость проблемы и предпринять шаги к ее изменению. «Безусловно, такая проблема есть, но она шире. Медицинская среда вообще очень жесткая, токсичная. Когда в эту сферу приходят люди, намеренные строить бизнес, они говорят, что жестче среды внутри «медицинской гильдии» только среда в некоторых силовых структурах. Насилие пропитало медицинский мир», – говорит Ашихмин. Он рассказывает, что молодой врач, приходя в ординатуру, терпит невероятное количество морального насилия. Профессора, руководители отделений зачастую очень жестко разговаривают со своими подчиненными, нарушая массу этических принципов. «Я вспоминаю, что мне приходилось перенести, и иногда даже сексуальное насилие видится менее страшным, чем моральное. Мужчинам тоже приходится много чего переживать. Хотя и встречаются случаи, когда заведующие отделением женского пола или просто руководительницы клиник заставляют спать с собой молодых мужчин, поддерживать сексуальную связь», – подчеркивает собеседник. То есть в этой среде развит харассмент не только сексуального характера, хотя и такое в медицинской сфере встречается в отношении мужчин, но и морального. «Должен признать, что в медицинской среде харассмент в действительности во многом воспринимается как норма. Вообще в ряде сфер, но не в медицине, существует воинствующий феминизм, что, с моей точки зрения, тоже представляет из себя большую проблему. Тем не менее, про феминизм, феминистские ценности в некоторых медучреждениях даже не знают, а женщины просто сильно зависимы. Дело в том, что у нас все находятся во власти главврача: независимых профсоюзов нет, зарплата в действительности определяется главврачом (при работе в клинике с зарплатой в 100 тысяч рублей человек может попасть в немилость, и ему выдадут всего 20)», – делится Ашихмин. Он объясняет, что его коллег уже давно нельзя удивить фактом половой близости главного врача с медицинскими сестрами и другими женщинами-сотрудниками, которые работают в клинике. «В действительности это то, на что наша среда закрывает глаза. А все потому, что нет никаких выходов. Есть очень мощный этический конфликт между новым поколением врачей и предыдущими», – добавляет врач. С одной стороны, более взрослое поколение врачей, для которых как раз такое поведение на работе считается нормальным, очень жалко, продолжает кардиолог, потому что именно они выживали в 90-е годы, когда денег в медицине не было совсем. С другой стороны, именно они шли на самые различные нарушения этических принципов в плане общения с пациентами, например брали взятки. «Когда люди думают над тем, что происходит, то понимают, что помимо проблемы харассмента есть еще масса других. И так как медицинское общество очень закрыто, то практически нет людей, которым абсолютно нечего предъявить. Медицина любит тишину. Никто, собственно, не хочет ничего говорить, потому что у всех практически рыльце в пуху. При этом мы знаем исключения, в виде прекрасных профессоров, людей мирового уровня, суперэтичных людей из предыдущего поколения, но они зачастую стараются как можно меньше со всеми контактировать, потому что они не хотят в это вмешиваться», – считает Ашихмин. Терапевт подчеркивает, что данная проблема в медицинской сфере распространена не только в России, но и во всем мире. Но, в отличие от Запада, большая проблема нашей страны – отсутствие каких-либо систем сдержек и противовесов, и женщинам некуда обратиться в крайнем случае. «В проблеме нужно разбираться. Бывает, что женщина сама идет на отношения с руководителем ради какой-то выгоды. Но есть и прямые случаи насилия. Да, есть различные комитеты, которые могут в той или иной степени оказать какие-то меры, но этого не всегда достаточно», – заключил собеседник. Ранее кандидат медицинских наук, семейный психолог Александр Бирюков рассказал о проблеме домогательств женщин к мужчинам на работе, которые распространены гораздо шире, чем принято думать, поскольку большинство мужчин просто молчат о данной проблеме из-за стереотипной реакции общества. ФСБ вычислила агента спецслужб Украины в России 7 июня 2021, 09:52 Текст: Алексей Дегтярев

В России задержали агента украинских спецслужб, его выдворили из страны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», – цитирует сообщение ведомства ТАСС. Работу мужчины координировали сотрудники украинской контрразведки: старший оперуполномоченным по особо важным делам второго отдела первого управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старший лейтенант Тимур Гасымов и замглавы отдела подполковник Игорь Черняк. Семеняка не успел нанести ущерб безопасности России. «Пребывание иностранца на территории России признано нежелательным, ему закрыт въезд на территорию нашей страны сроком на 25 лет. 3 июня 2021 года гражданин Украины покинул территорию России», – указали в ФСБ. Семеняка на допросе подтвердил, что поддерживал отношения с представителями украинских спецслужб. У него изъяли электронные девайсы с сообщениями от сотрудников СБУ, «предлагающих оказать им содействие в решении их рабочих вопросов, имеющих конечной целью нанесение ущерба безопасности интересам Российской Федерации». «Во время оперативно-разыскных мероприятий в отношении Семеняки была зафиксирована попытка третьих лиц, находящихся в Киеве, удаленно уничтожить данные с его мобильного устройства», – указали в ФСБ. Удаления данных допущено не было. Блинкен: США могут изменить позицию по санкциям в отношении оператора «Северного потока – 2» 7 июня 2021, 19:14

Фото: Alex Brandon/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. «Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для (компании) Nord Stream 2 AG и ее гендиректора. Это исключение может быть отозвано», – цитирует Блинкена РИА «Новости». Также он добавил, что «физическое строительство трубопровода было уже свершившимся фактом». Блинкен отметил, что введение санкций против германской компании могло «отравить» США отношения с Берлином и не дало бы Германии «стимулов» для дальнейших переговоров. «Теперь же Германия вернулась за стол переговоров, и мы активно общаемся с ней, чтобы посмотреть, что можно, нужно и необходимо сделать (...) чтобы обеспечить, чтобы транзитные платежи, которые Украина может потерять в будущем из-за того, что этот трубопровод обошел Украину, были возмещены», – заявил Блинкен. Госсекретарь добавил, что нужно заранее договориться с Германией о том, чтобы предпринять действия, если Россия якобы захочет использовать «Северный поток – 2» для давления на какие-либо страны. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Арестованных за нападение на полицейского в Новосибирской области разыскивали за грабеж 7 июня 2021, 19:09

Фото: кадр из видео

Текст: Елизавета Булкина

Илькина Исмаилова и Руслана Курбанова, арестованных по делу о нападении на полицейских на трассе в Мошковском районе Новосибирской области, в новостях узнал мужчина, ограбленный в октябре прошлого года. Подозреваемые стали фигурантами еще одного уголовного дела. «Все это время уголовное дело, возбужденное в прошлом году, лежало без движения. Теперь же в нем появились подозреваемые», – сообщил «Рен ТВ» источник, знакомый с материалами расследования. Инцидент, о котором идет речь, произошел в Новосибирске. Мужчины припарковали свой автомобиль на газоне, а местный житель сделал им замечание. В ответ злоумышленники избили мужчину и отобрали у него деньги и мобильный телефон. «Дело возбудили по двум статьям: 213, «Хулиганство» и 161, «Грабеж». Но никого так и не задержали», – уточнил источник. Он уточнил, что пострадавший мужчина предоставил видеозапись, на которой запечатлен автомобиль нападавших, а также запись самого нападения. Мужчина узнал напавших на него в новостях после недавнего происшествия и обратился в Следственный комитет. Сообщается, что прокуратура уже изъяла материалы дела из МВД и передала их в Следственный комитет. Оба арестованных на данный момент являются подозреваемыми. По части 2 статей УК 213 и 161 предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы. Также следствие выяснит, почему ранее уголовное дело фактически не расследовалось. Напомним, в Новосибирской области 28 мая инспектор ДПС при задержании нарушителя ПДД случайно выстрелил ему в голову, когда тот пытался оказать сопротивление. Пострадавший скончался в реанимации. Его товарищи, подозреваемые в применении насилия в отношении сотрудников правопорядка, были задержаны. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебные проверки в отношении следователей, принимавших решение о возбуждении дела в отношении полицейского. Затем инспектора освободили из-под стражи по поручению Бастрыкина под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В отношении полицейского возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Байден провел телефонный разговор с Зеленским 7 июня 2021, 20:04 Текст: Ксения Панькова

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским сообщил, что ждет его визита в Вашингтон этим летом. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. «Я пришел сюда (на брифинг) из Овального кабинета, где президент Байден проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским», – цитирует РИА «Новости» Салливана. По его словам, Байден подчеркнул в беседе с украинским коллегой поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. «Он также сказал, что он ждет его (Зеленского) в Белом доме этим летом по возвращении из поездки в Европу», – добавил он. Ранее в Киев анонсировал телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. СМИ сообщали, что администрация президента США Джо Байдена передумала проводить встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским перед переговорами Байдена и российского президента Владимира Путина. Напомним, Зеленский заявил, что действия Байдена в последнее время ослабляют уверенность Киева в непоколебимой поддержке со стороны США. При этом он сказал, что США – «образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире». Также Зеленский сравнивал отказ США от санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG с «уловками» американского баскетболиста Майкла Джордана. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии 7 июня 2021, 13:25

Фото: MICHAL KRUMPHANZL/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил. «Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС. В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии. Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня. Пьяного экс-солиста «Агаты Кристи» увели со сцены во Владимирской области 7 июня 2021, 21:16

Фото: кадр из видео

Текст: Ксения Панькова

Бывший солист «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на концерте во Владимирской области появился перед зрителями в состоянии алкогольного опьянения. Артисту было сложно стоять на ногах, его увели со сцены. В Сети появилось видео с концерта во Владимирской области. На кадрах видно, что Самойлову помогли выйти на сцену. Поначалу артист выступал стоя, однако позже с помощью коллег пересел на стул. Исполнитель взял микрофон, группа начала играть, но произносил певец только какие-то нечленораздельные звуки. Когда песня закончилась, он собирался исполнить еще одну, но тут раздался голос кого-то из организаторов: «Спасибо огромное, ребят! Давайте поаплодируем нашим артистам. Спасибо огромное, что приехали, ребят». Под эти слова музыканты подхватили не стоявшего на ногах солиста и под свист покинули сцену, сообщает «Московский комсомолец». «Время идет, а Глеб не меняется!»; «Он всегда таким был… Только это уже перебор!»; «Какой стыд! Пора приводить себя в порядок», – прокомментировали поклонники Самойлова появившееся в соцсетях видео. В последнее время Глеб Самойлов гастролирует по городам России с группой The Matrixx. Ранее певица Ольга Бузова шокировала зрителей своим поведением на фестивале в Волгограде. Она задержала свое выступление на целый час, а затем появилась на сцене в «эпатажном наряде» и «смачно выругалась в микрофон».