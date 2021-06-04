Сенаторы: Запрет участия в выборах причастных к экстремистским организациям защитит от вмешательства извне

Закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций защитит Россию и ее граждан от внешнего вмешательства и разрыва государства изнутри, заявили в Совете Федерации.

В Совфеде считают, что подобный законопроект позволит оградить выборы от попыток внешнего вмешательства.

«То, что глава государства нашел возможность оперативно его рассмотреть, служит сигналом о важности этой инициативы для обеспечения безопасности нашего государства. Закон вступает в силу уже с сегодняшнего дня. Рассчитываем, что это позволит оградить выборы, в том числе и предстоящую парламентскую кампанию от попыток внешнего вмешательства за счет использования экстремистских групп и создаст дополнительную защиту для свободного волеизъявления граждан России», – заявил сенатор Андрей Климов в Telegram председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

По словам члена комиссии Ольги Ковитиди, принятие настоящего закона, соответствующего духу Конституции, это одно из составляющих суверенитета государства.

«Закон защитит нашу страну и наших граждан от внешнего вмешательства и разрыва государства изнутри. Деструктивные силы не должны участвовать в политическом процессе. Граждане заинтересованы в таком законе, защищающем общество, он поможет людям не оказаться в пучине политического и экономического хаоса», – заявила она.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о временном запрете на участие в выборах любых уровней для лиц, причастных к деятельности экстремистских организаций. Документ предусматривает временный запрет на участие в выборах всех уровней для руководителей и членов террористических и экстремистских организаций, а также граждан, финансировавших их.