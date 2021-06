Период действия программы детского кешбэка расширили В Роспотребнадзоре перечислили опасных насекомых юга 4 июня 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Отправляясь в отпуск на юг, необходимо позаботиться о защите от различных насекомых, некоторых из них следует всерьез опасаться, заявила заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Рославцева посоветовала всем, кто отправится летом отдыхать на черноморское побережье, приготовиться к встрече с комарами и москитами: например, в последнее время на юге появились даже экзотические тигровые комары, которые переносят опасные заболевания, этих насекомых легко отличить по черно-белым полоскам на лапках и на теле, передает радио Sputnik. «Этого комара раньше у нас никогда не было. А сейчас «комар-тигр» расселился по всей территории Кавказского побережья, добрался до Новороссийска, в Крыму его тоже находят. Он переносит лихорадки денге, Зика, чикунгунья и всякие арбовирусные инфекции», – рассказала она. Кроме того, комары разных видов могут переносить глистов. В частности, распространяется дирофиляриоз, когда от животных через укус комара в организм человека могут попасть личинки дирофилярий, круглых нитевидных гельминтов. Это нужно учитывать, путешествуя по Крыму. «Для Крыма характерны разные виды комаров, причем есть и малярийные комары. Все семейства комаров там переносят глистов, это так называемый дирофиляриоз. Особенно это связано с центральным Крымом, но там, где есть выпас скота, где есть сторожевые собаки, это тоже надо иметь в виду», – предупредила специалист Роспотребнадзора. Кроме того, в Крыму очень много москитов, нигде больше на побережье нет такого количества этих насекомых. От них и от комаров всех видов можно защищаться одними и теми же средствами: «Защищаться мы рекомендуем, прежде всего, электрофумигаторами для помещений. Кроме того, отдыхающие должны требовать, чтобы были вставлены сетки в окна и даже двери, чтобы не залетали ни комары, ни москиты. Против всех комаров, для их уничтожения и отпугивания, можно использовать инсектицидные и репеллентные средства от летающих насекомых в аэрозольных баллонах». Она добавила, что репелленты нужны и для защиты от энцефалитных клещей, которых можно встретить во время прогулки по лесу или по горам. «Если отдыхающие в том же Крыму будут подниматься в горы или посещать леса, они могут встретиться с клещами, которых называют энцефалитные. Поэтому нужно соответственно одеваться, обрабатывать брюки и нижние части тела из аэрозольных репеллентных средств», – заключила Рославцева. Ранее сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский развеял миф о том, что комаров привлекает определенная группа крови.

Дания отозвала разрешение на прокладку газопровода-конкурента «Северного потока – 2» 3 июня 2021, 21:03

Фото: John Randeris/AP/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2», сообщается на сайте оператора транспортной системы королевства Energinet. «12 июля 2019 года датское управление по охране окружающей среды выдало экологическое разрешение на строительство Baltic Pipe. 31 мая 2021 года Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов отказал в выдаче разрешения», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости». Основанием для такого решения стало то, что агентство по охране окружающей среды недостаточно изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. Теперь же придется приостановить строительство Baltic Pipe. Замдиректора и руководитель отдела строительных проектов Energinet Мариан Кааг, в свою очередь, заявила, что такой проект «не может не создавать неудобств» из-за своего масштаба. Газопровод Baltic Pipe между Данией и Польшей планировалось запустить в 2022 году, ранее оговаривалось, что его емкость составит не менее 5 млрд кубометров в год. Президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe 30 апреля нынешнего года, а ввести его в эксплуатацию планируется 1 октября 2022 года. Ранее германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии с требованием приостановить строительство газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии, пока не будет оценено влияние на окружающую среду. Ранее экологи организации Nabu подали иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток – 2». Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал нереалистичным срыв строительства «Северного потока – 2» из-за иска экологов организации Nabu, но не исключил, что рассмотрение жалобы приведет к замедлению темпов строительства газопровода. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. По словам вице-премьера России Александра Новака, Москва надеется, что строительство «Северного потока – 2» будет завершено до конца 2021 года, осталось достроить около 100 километров. Захарова напомнила перебившему ее Венедиктову, что он не на «Эхе» 3 июня 2021, 11:09

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов во время делового завтрака на ПМЭФ несколько раз перебил официального представителя МИД России Марию Захарову и раскритиковал закон о СМИ-иноагентах. Захарова в ответ напомнила Венедиктову, что он «не на «Эхе Москвы». Захарова рассказала о том, что этот документ является лишь ответной мерой на действия Запада, а иностранные СМИ чувствуют себя в России вполне комфортно. Венедиктов назвал лукавством утверждения о том, что СМИ-иноагенты имеют те же права, что и российские, передает «Царьград». «Дело не в плашке, не в маркировке. Это лукавство. Некоторые журналисты боятся публиковаться в таких изданиях, переживая, что их обвинят. Спикеры перестают сотрудничать», – отметил Венедиктов. Также он заявил о неких «коллегах, работающих под прикрытием» и сотрудничающих со СМИ, признанными в России иноагентами. Захарова попросила поднять руку «работающих под прикрытием» и присутствующих на завтраке журналистов. Венедиктов перебил, «запрещая это делать» СМИ. Главред заявил, что «мы не можем бороться с правительством США – это должны делать американцы». «Когда мы обсуждаем международные отношения, вычленять какой-либо один фактор и не видеть взаимосвязи – это неграмотно», – отметила Захарова. Венедиктов несколько раз перебивал дипломата, после чего Захарова заявила: «Алексей Алексеевич, вы не на «Эхе Москвы» сейчас. Вы на завтраке». Она также напомнила собеседнику и о том, что в «последние месяцы идет массированная, системная маркировка социальными сетями, американскими сетями, всего контента зарубежного СМИ», что тот имеет иностранное спонсирование. И предложила Венедиктову стать инициатором начала борьбы против этого. Захарова назвала появление подобной маркировки в соцсетях «дикостью» и «началом настоящих разделительных линий». В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств. Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta 3 июня 2021, 21:31

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич. Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС. «Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич. По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич. Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве. Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии. Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.

МИД заявил, чем грозит SWIFT отключение России 3 июня 2021, 17:16 Текст: Елена Мирошниченко

Отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой системы SWIFT, заявил замглавы МИД России Александр Панкин. «В России очень много пользователей, канал SWIFT много используется для внутрироссийских платежей, для внешних, они завязаны на выплаты по задолженностям, по товарным потокам и так далее. То есть должен быть резон, чтобы такая драконовская мера была введена. Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT, а SWIFT это кооператив», – сказал он в кулуарах ПМЭФ РИА «Новости». Панкин отметил, что система не монопольная, в разных странах существуют ее аналоги. Ранее предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести цифровой рубль для независимости от SWIFT. Между тем в мае президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза обсудил обеспечение интересов России и безопасности финансовой системы стран на фоне разработки за границей национальных цифровых валют. Напомним, Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции, еврочиновники также предлагают отказаться от российских поставок нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Между тем позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация, а также заморозить строительство газопровода «Северный поток – 2», так как за этот проект тоже отвечают частные компании. До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. В свою очередь директор Департамента международной информационной безопасности МИД Андрей Крутских заявил, что Запад вряд ли решится отключить Россию от платежной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT. Минобороны предупредило о начале новой холодной войны 3 июня 2021, 16:50

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Новая холодная война методично распространяется в мире, происходит разделение государств на «своих и чужих», заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин. По его словам, наиболее серьезные вызовы и угрозы безопасности обуславливаются несколькими тенденциями, которые прослеживаются в мире в настоящее время, передает RT. «Во-первых, сегодня мы наблюдаем формирование нового миропорядка. Видим тенденцию втягивания стран в «новую холодную войну», разделения государств на «своих» и «чужих», притом что «чужие» однозначно определяются в доктринальных документах как противник», – рассказал Фомин. Он подчеркнул, что сложившаяся на данный момент система взаимоотношений между странами разрушается, новые виды вооружения и распространение противоборства на космос, а также киберпространство, ведут к изменению принципов ведения войны. Все это, как отмечает замминистра, будет обсуждаться в рамках Московской конференции по международной безопасности. На мероприятие, в частности, приглашены представители руководства НАТО. Ранее замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что в некоторых направлениях отношения России и Запада по напряженности превзошли времена холодной войны. Также глава МИД России Сергей Лавров назвал недопустимым насаждение Западом тоталитаризма в мировых делах. Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал любой ценой избежать новой холодной войны. Дерипаска: Россия получила десять лет стабильности после самоподрыва оппозиции 3 июня 2021, 16:41

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»

Текст: Вера Басилая

Российская оппозиция самоподорвала себя, и теперь можно заняться делом, а бедность в России могут победить только предприниматели, заявил миллиардер Олег Дерипаска на Петербургском международном форуме (ПМЭФ). «У нас сейчас практически десять лет стабильности. Оппозиция попыталась консолидироваться, вышла вперед, самоподорвала себя. Сейчас у нас никакой оппозиции нет, и, в принципе, можно заняться делом», – приводит Ura.ru слова бизнесмена. Также он считает, что бедность в России могут победить предприниматели, поэтому нужно их поддерживать и создавать условия для их работы. «Бедность – самый серьезный вопрос, потому что иначе все страдания с Конституцией, с новым договором, с санкциями – они бессмысленны. Если мы не сможем создать общество среднего достатка, причем, я подчеркиваю, для всех, следующие десятилетия так же будут бессмысленны в этом плане, как и предыдущие двадцать», – цитирует Дерипаску РИА «Новости». «Единственный, кто может этот вопрос решить, это предприниматели – нужно для нас создать условия», – подчеркнул бизнесмен. Двигателем перемен должны быть предприниматели, отметил он. «Государство может лучше поделить, честнее поделить, но бедность не смогут победить ни прокуроры, ни следователи – это фундаментальная вещь», – заключил он. Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2–5 июня в очном формате. Ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что добиться снижения уровня бедности вдвое можно раньше, чем к 2030 году, это может произойти в течение трех–четырех лет за счет адресности социальной поддержки малообеспеченным гражданам. Пушков оценил влияние решения Дании по Baltic Pipe на «Северный поток – 2» 3 июня 2021, 22:30 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что после отзыва Данией разрешения на прокладку газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей, Варшаве будет не до «Северного потока – 2». «Дания отозвала разрешение на строительство излюбленного польского проекта газопровода Baltic Pipe, который должен был связать Норвегию с Польшей. Теперь Варшаве будет не до Северного потока – 2. Свой проект спасать надо. Как гласит мудрость, не рой другому яму, сам в нее попадешь», – написал сенатор в своем Twitter. Ранее в четверг Апелляционный совет по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов Дании отказал в выдаче разрешения на строительство газопровода Baltic Pipe, который должен был стать альтернативой «Северному потоку – 2». Напомним, 30 апреля нынешнего года президент Польши Анджей Дуда официально провозгласил начало строительства Baltic Pipe. Ввести газопровод между Данией и Польшей в эксплуатацию планировалось 1 октября 2022 года. Против «Северного потока – 2», помимо Польши, активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Как отмечал вице-премьер Александр Новак, Москва надеется на завершение строительства «Северного потока – 2» до конца 2021 года. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Главой МВД Латвии стала открытый представитель ЛГБТ 3 июня 2021, 17:46

Фото: Marija Golubeva/Facebook

Текст: Вера Басилая

МВД Латвии возглавила открытый представитель ЛГБТ, эксперт в сфере образования и интеграции Мария Голубева. Ее назначение утвердил сейм республики. Министром внутренних дел Латвии стала открытый представитель ЛГБТ-сообщества Мария Голубева. Соответствующее решение принял сейм Латвии. Назначение поддержало большинство, передает РИА «Новости». За назначение Голубевой на пост министра проголосовало большинство депутатов сейма. Она является экспертом в сфере образования и интеграции. Ранее в отставку был отправлен Сандис Гиргенс, который занимал эту должность несколько лет. «Латвии еще многое предстоит сделать для достижения равных прав. Однако на сегодняшний день у правительства Латвии есть два министра, которые являются открытыми представителями ЛГБТ. Мария Голубева только что была назначена министром внутренних дел. Поздравляю, Мария, и желаю всем успехов в этой важнейшей работе!» – написал в своем профиле в Facebook глава МИД Эдгар Ринкевич, также представитель ЛГБТ сообщества. Напомним, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич несколько лет назад публично сообщил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Вслед за ним такое же заявление сделал глава дипмиссии Великобритании в Латвии Иан Фрю. Белоруссия ввела ответные санкции против США 3 июня 2021, 18:05

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Текст: Елизавета Булкина

Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах. «В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией», – приводятся слова Глаза на сайте белорусского ведомства. Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения». Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair. В России предупредили о попытках США остановить «Северный поток – 2» после завершения строительства 3 июня 2021, 11:38

Фото: Jens Büttner/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

США могут предпринять попытки помешать сертификации газопровода «Северный поток – 2», когда строительство будет завершено, но Москва готова к любому развитию событий, заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов. «Смысл позиции США в том, что строительство остановить невозможно. Но за строительством наступает период сертификации, вот тут они могут какие-то еще палки в колеса вставить», – передает РИА «Новости» слова Чижова в кулуарах ПМЭФ. «Мы готовы ко всему. И «Северный поток – 2» сам по себе нужен Европе не меньше, чем нам. Как вы знаете, участниками этого проекта является не только наш Газпром, но и несколько крупных европейских энергетических компаний. Я уж не говорю о позиции правительства ФРГ», – добавил высокопоставленный дипломат. Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. При этом США решили ввести новые санкции против российских организаций и участвующих в строительстве судов. Роскосмос занялся спасением второго «Бурана» на Байконуре 3 июня 2021, 13:10 Текст: Евгения Шестак

Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения космического корабля «Буран» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. По его словам, объект взяли под круглосуточную охрану. «Надо будет как-то укреплять свод. Открывать двери. Когда двери будут открыты, главное – чтобы корпус не сложился. Чтобы его не постигла судьба первого «Бурана», – цитирует «Интерфакс» Рогозина. По его словам, госкорпорация взяла «Буран» на объекте космодрома под круглосуточную охрану. По его словам, недостроенный космический корабль и его макет «в свое время каким-то образом оказались в руках частного гражданина Казахстана». По данному факту ведется расследование. «Сейчас идет судебный процесс между правительством Казахстана и частным лицом. По нашим ощущениям, уйдет месяца три. За это время мы подготовим всю необходимую документацию. Когда правительство Казахстана станет владельцем, появится ясность, с кем вести переговоры. Дальше мы на заседании российско-казахстанской межправкомиссии по Байконуру будем обсуждать, может ли российская сторона выкупить (корабль)», – сказал Рогозин. Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал, что граффити оказался разрисован хранящийся на Байконуре недостроенный корабль «Буран». Сообщалось, что ведомственная охрана Роскосмоса НТЦ «Охрана» возьмет под охрану монтажно-заправочный корпус космодрома Байконур, где хранится изрисованный вандалами «Буран». Полицейские открыли огонь по напавшему на них с ножами в Усолье-Сибирском 3 июня 2021, 21:14 Текст: Вера Басилая

Сотрудники ППС выстрелили в ногу напавшему на них с ножами агрессивному жителю города Усолье- Сибирское. Дебошира обезвредили, и отправили в больницу, уголовное дело отправлено в СК РФ. Инцидент произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. В полицию сообщили о мужчине в неадекватном состоянии, который повредил имущество сожительницы и мог причинить вред ее жизни и здоровью. На место сразу направили экипаж ППС. Правонарушитель встретил полицейских с ножами в руках, на их требования положить оружие на землю, не реагировал. Он кричал, вел себя неадекватно и угрожал полицейским. Агрессивного мужчину не остановил предупредительный выстрел в воздух, в результате он напал на стражей порядка. Сотрудники ППС были вынуждены стрелять по ногам нападавшего, передает «Иркутск сегодня». Дебошира удалось обезвредить, ему сразу вызвали скорую помощь, в больнице ему оказали необходимую помощь. Установлено, что нападавший – 44-летний местный житель ранее судимый за разбои, грабеж, незаконный оборот оружия и наркотиков. Полиция направит материалы дела по случившемуся инциденту в СК РФ, в действиях правонарушителя предусматриваются признаки преступления по части 2 ст. 318 УК РФ. Ранее инспектор ДПС в Новосибирской области 28 мая при задержании нарушителя правил случайно выстрелил в голову задерживаемому, который пытался оказать сопротивление. Позже пострадавший 19-летний молодой человек умер в реанимации. Следователи в связи с этим переквалифицировали действия полицейского – ему предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности.

ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС 3 июня 2021, 15:20

Фото: Rosatom/Global Look Press

Текст: Елизавета Булкина

Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей. «Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС». Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)». Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода. Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии. Украина хочет принять участие в переговорах по «Северному потоку – 2» между ФРГ и США 3 июня 2021, 17:12

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Киев обратился к правительству Германии с просьбой о участии своих представителей в переговорах между Берлином и Вашингтоном по «Северному потоку – 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt. «Проект «Северный поток – 2» бьет Украину в самое сердце: с точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», – написал Мельник в Twitter. Он добавил, что соответствующая просьба была передана властям ФРГ в минувший вторник. По словам Мельника, если Вашингтон и Берлин достигнут соглашения «за счет Украины» – это обернется катастрофой, в том числе для взаимного доверия. «Мы должны сидеть за одним столом и иметь право голоса», – отметил посол. Мельник неоднократно делал скандальные заявления в адрес немецких политиков. Так, ранее он заявил, что Германия должна помочь «вернуть» Киеву Крым, поскольку она в ответе перед Украиной за «насилие национал-социалистов». На что депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил газете ВЗГЛЯД: «заявление украинского посла маразматично, немцам лучше подумать, как отблагодарить Россию за воссоединение Германии». Также Мельник обвинил Левую партию Германии в фальсификации истории из-за призыва заключить новый договор о дружбе с Россией, но не с другими экс-республиками СССР. Дипломат призвал пересмотреть это решение, пригрозив в противном случае пересмотром примирения Украины и Германии. В Кремле сочли оскорбительными слова Зюганова о «манипуляциях» на выборах 3 июня 2021, 14:28

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

В Кремле не согласны с обвинениями со стороны лидера КПРФ Геннадия Зюганова в манипуляциях с выборами и считают подобные заявления оскорбительными, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Конечно, подобные обвинения, с нашей точки зрения, являются оскорбительными. И мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения, они слишком серьезны, чтобы быть голословными, без каких-то подтверждений», – цитирует РИА «Новости» Пескова. При этом он подчеркнул, что лидер КПРФ находится в контакте с Кремлем по вопросам подготовки и проведения выборов. «Что касается контактов администрации президента с Геннадием Андреевичем – да, их предостаточно», – сказал пресс-секретарь главы государства. Песков также прокомментировал открытое письмо Зюганова, в котором говорится о различных решениях по ключевой ставке, «которая находится исключительно в прерогативе регулятора – Центробанка». «Это не прерогатива президента России», – отметил представитель Кремля. Песков призвал дождаться выступления президента на ПМЭФ. «Что касается планов и видения перспектив развития страны (а наверное, это и будет признано ответом), наверное, нужно дождаться выступления Путина на пленарной сессии (ПМЭФ)», – добавил он. Ранее Зюганов на своей странице в соцсетях опубликовал пост в преддверии единого дня голосования осенью 2021 года, сообщает ТАСС. По его словам, в администрации президента есть «умельцы», которые «хотят манипулировать гражданами и дурачить народ». Также лидер КПРФ заявил, что в преддверии саммита РФ – США и сентябрьских выборов в Госдуму обратился к президенту с открытым письмом, где призвал сменить социально-экономический курс страны и не поддаваться внешнему давлению. В мае Песков заявлял, что никаких решений о том, возглавит ли президент России Владимир Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось.