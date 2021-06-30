В отношении Google составили протокол за отсутствие локализации данных россиян

Американская корпорация Google не локализовала данные россиян на территории России, поэтому в отношении нее составлен административный протокол, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«30 июня Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google LLC по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Руководство американской компании не смогло подтвердить факт локализации баз данных российских пользователей на территории России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре уточнили, что отсутствие подтверждения факта локализации баз данных россиян карается наложением административного штрафа на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц – от 100 до 200 тыс. рублей; на юридических лиц – от 1 до 6 млн рублей.

Кроме того, Роскомнадзор ждет ожидает ответа от Facebook и Twitter в связи с требованием о локализации данных российских граждан.

«В апреле Роскомнадзор потребовал от ряда иностранных компаний предоставить документы, подтверждающие, что хранение и обработка персональных данных российских пользователей осуществляется на территории РФ. Ведомство ожидает ответа от Facebook и Twitter, после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства», – добавили в ведомстве.

Сейчас хранение персональных данных российских пользователей локализовали порядка 600 представительств зарубежных компаний.

Ранее компанию Google оштрафовали по двум протоколам на 4 млн рублей за неудаление материалов с запрещенной информацией.