Украинский генерал допустил проход кораблей НАТО у берегов Крыма

Корабли НАТО вместе с украинскими судами могут пройти вблизи берегов Крыма, предположил бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины в генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, могут ли украинские корабли и корабли стран НАТО пройти из порта Одессы в Батуми в районе крымского мыса Фиолент, к которому ранее подошел британский эсминец Defender.

«Но нужно понимать последствия и задачи. Британцы это сделали. Потому что у них свои подходы, они сейчас укрепляются, поскольку вышли из ЕС, они переформатируют восприятие себя в мире», – передает слова Романенко УНИАН.

Напомним, Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи.