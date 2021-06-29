В ОНФ объяснили необходимость создания единого штаба волонтерских организаций

Эксперты оценили влияние политических взглядов на отношение к вакцинации

«Единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. В России о такой корреляции говорить не приходится», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя дискуссию о взаимосвязи между политическими убеждениями и отношением к вакцинации от COVID-19.

«Относительные успехи некоторых государств по темпам вакцинации связаны не с тем, что у них больше или меньше сторонников прививок, а с масштабами работы по призыву сделать прививку», – считает глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

«На мой взгляд, единственная страна, где политические позиции откровенно связаны со взглядами на вакцинацию, это США. Там Демократическая партия методично поддерживает прививочное движение, а республиканцы относятся к нему критически. Других государств, где можно найти столь ярко выраженную корреляцию, я бы не назвал», – считает эксперт.

По мнению Кузнецова, говорить о том, что в России есть некая корреляция между политическими взглядами и отношением к вакцинации, это натяжка. Схожей точки зрения придерживается политконсультант Алена Август.

«Сначала такая корреляция была более заметна. Но потом люди, полагающие, что вакцина представляет собой, к примеру, жидкий чип, столкнулись с потерей близкого человека. Что им думать теперь? – рассуждает собеседница. – Даже в политических силах, занявших негативную позицию по вакцинации, наблюдается разброд и шатание по данному вопросу».

«Тема здоровья и жизни, в отличие от политических позиций, «ближе к телу». Человек может придерживаться любых взглядов, но когда перед ним стоит вопрос жизни и смерти, политические убеждения расшатываются и отходят на второй план», – добавила эксперт.

Вместе с тем тема вакцинации является проблемной и для политических партий. «Если партии выступят против вакцинации, то они легко навлекут на себя серьезную критику со стороны СМИ, большей части общества и своих избирателей. Тогда за эту партию не будет голосовать ее же часть электората, которая выступает за вакцинацию», – отметил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Дело в том, что сегодня в мире нет ни одной партии, большинство электората которой является антипрививочниками и этой категории было бы достаточно для успеха партии. Поэтому для партий этот вопрос оказывается проблематичным», – подытожил собеседник.

Напомним, в российской блогосфере уже несколько дней обсуждается решение бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана привиться от коронавируса «Спутником V». «Привился. А чего рассусоливать-то?» – подписал Ройзман опубликованный в Instagram снимок, на котором медработник делает ему укол.

При этом ранее Ройзман, судя по его заявлениям, позиционировал себя как убежденного антипрививочника и утверждал, что российская вакцина сделана «для пиара, а не для людей», отмечается в Telegram-канале RT. Решение вакцинироваться «Спутником» встретило неоднозначную реакцию либеральной общественности – в комментариях его окрестили едва ли не «агентом Кремля».

Аналогичная ситуация произошла с Любовью Соболь, соратницей блогера Алексея Навального. После сообщения о вакцинации она подверглась резкой критике со стороны своих подписчиков.

С другой стороны, сопредседатель партии «Справедливая Россия – За правду» Захар Прилепин в интервью журналу «Сноб» сообщил, что он не прививался и прививаться не будет. «Более того, я никогда ни дня не соблюдал никакую, как это называется, самоизоляцию. Я маски не ношу последовательно все это время», – подчеркнул политик и писатель. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, напротив, сделал прививку еще на стадии больших пострегистрационных клинических исследований в сентябре 2020 года.

Ранее стало известно, что ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться всего 3% россиян. При этом 20% опрошенных считают прививку необходимым условием для поездки за границу. Еще 19% готовящихся к отпуску россиян заявили, что планируют вакцинироваться в любом случае.

В то же время в Совфеде высказались против серьезного наказания за антипрививочные посты в соцсетях. «Ужесточать ответственность пока не надо. Следует собрать больше информации о том, кто именно и как высказывается против прививок в Сети, а также посмотреть, как изменяются настроения сограждан», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров.

Добавим, что поправки в КоАП, принятые в конце марта прошлого года Госдумой и одобренные Совфедом, увеличили штрафы за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, повлекшие за собой угрозу распространения заболевания. За распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, законодатели также ввели штрафы. За фейки по этой теме, угрожающие жизни и здоровью людей, можно лишиться 300-700 тыс. рублей или отправиться на обязательные и исправительные работы сроком до 360 часов или одного года. СМИ и юридические лица получат штраф от 1,5 до 3 млн рублей. Если же распространяемые ими фейки приведут к смерти или беспорядкам, то максимальный штраф вырастет до 5 млн рублей.

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