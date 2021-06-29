Минск призвал ИКАО опубликовать данные с бортовых самописцев самолета Ryanair

Юрист предупредила об отказе выплачивать страховку владельцам затопленных машин

В связи с сильными ливнями в Москве, юрист Ксения Степанищева предостерегла москвичей об отказе выплачивать страховку владельцам машин, которые решили проехать по затопленному в результате сильного ливня участку дороги.

«Когда вы видите впереди по курсу вашего следования затопленную улицу, и вопреки здравому смыслу принимаете решение продолжать движение вплавь, в надежде выиграть потом суд у страховой, то вам нужно помнить вот о чем. В судах Москвы сложилась практика, поддержанная Мосгорсудом, которая четко определяет: если ваша автомашина въехала на затопленный участок дороги, что привело к затоплению водой салона автомобиля, попаданию воды внутрь работающего двигателя, соответственно произошел гидроудар, повредивший движок, то страховая вам отказала правильно. И суд напишет, что оснований для удовлетворения исковых требований и взыскания с ответчика в пользу истца страхового возмещения не имеется», – написала она в Facebook.

Она объяснила, что «ущерб элементам и деталям транспортного средства причиняется в работающем состоянии двигателя; а водителем не были приняты меры по сохранению своего имущества, так как автомашина под управлением самостоятельно заехала на затопленный участок дороги, с учетом того, что дождь экспертами традиционно описывается как «сильный, но не дающий оснований считать его опасным гидрометеорологическим явлением», соответствующие метеорологические службы и иные уполномоченные компетентные органы не относят данные осадки к чрезвычайной ситуации».

«Обычно риск наступления подобного события еще и не внесен в договор страхования, поэтому по совокупности причин страховая компания не находит оснований квалифицировать его как страховой случай. Истцы ошибочно полагают в таких случаях, что их автомобиль пострадал от опасного природного явления, ну на худой конец от нерадивости властей, с чем и идут в суд – однако это не так. Причиной повреждения является гидроудар, когда водитель не предпринимает мер к заглушению двигателя с учетом неблагоприятных погодных условий, и вода попадает именно в работающий двигатель, в результате чего и происходит гидроудар и повреждение автомобиля», – сообщает юрист.

Она отмечает, что «повреждение работающего двигателя автомобиля будет признано следствием гидроудара, а он страховым случаем не является, суд откажет со ссылкой на то, что у страховой компании не возникло обязательств по выплате истцу страхового возмещения».

Ранее сообщалось, что мощный ливень ожидается в Москве в понедельник: он принесет до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик.