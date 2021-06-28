Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии Белоруссия приостановила свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» 28 июня 2021, 17:25 Текст: Елена Мирошниченко

Минск решил приостановить свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сообщили в пресс-службе МИД Белоруссии. Пресс-служба белорусского министерства указывает, что глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель был вызван в белорусский МИД, передает РИА «Новости». «В связи с введенными Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси сегодня в министерство иностранных дел был вызван глава представительства ЕС в Республике Беларусь Дирк Шубель», – говорится в заявлении. Отмечается, что «в ходе встречи послу Европейского союза была заявлена твердая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство». «Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия (со стороны ЕС), угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам», – говорится в заявлении. Также подчеркивается, что «Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Уточняется, что Белоруссия начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с Евросоюзом. «Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений», – говорится в заявлении, согласно которому в Белоруссии с глубоким сожалением констатируют, что «вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью». Кроме того, Белоруссия отзывает в Минск для консультаций своего постпреда при ЕС. «Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций», – указывается в заявлении. Помимо этого, Белоруссия в ответ на санкции Евросоюза запрещает въезд представителям евроструктур и лицам из стран ЕС, которые содействовали введению ограничительных мер. При этом в МИД надеются, что должностные лица ЕС и его государств-участников осознают «ущербность и бесперспективность решений о применении силового подхода» в отношениях с Минском. «Предложения белорусской стороны о развитии диалога, взаимодействия и сотрудничества с Европейским союзом на основе принципов равноправия и взаимного уважения остаются в силе», – подчеркивается в заявлении. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада.

В США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих 27 июня 2021, 21:11

Фото: "Мстители", Jason Roberts Productions

Текст: Алексей Дегтярев

Россия ответственна за загадочные инциденты с американскими служащими за рубежом, которых якобы атаковали с помощью «направленной энергии», полагают в разведсообществе США, пишут СМИ. Атаки проводились с применением микроволн или других форм «направленной энергии», за них ответственна Россия, полагают в разведсообществе, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post. Неназванный представитель администрации США высокого ранга пояснил, что необходимо убедиться в том, что «все понято правильно», доказательств вины России в этих атаках он не привел. В мае американское издание Politico заявило, что российская военная разведка ГРУ может быть ответственна за так называемые акустические атаки против американских дипломатов на Кубе, против них якобы использовалась некая «направленная энергия». Газета ВЗГЛЯД писала, насколько правдоподобны эти утверждения. Меркель собралась закрыть британцам въезд в ЕС 28 июня 2021, 06:58

Фото: Thierry Roge/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник намерена обсудить с европейскими коллегами возможность введения запрета на въезд в страны Евросоюза для граждан Великобритании из-за распространения индийского штамма коронавируса «Дельта», сообщила The Times. По имеющимся у издания сведениям, Меркель хочет предложить объявить Великобританию страной, «вызывающей озабоченность», и запретить британцам приезжать в страны ЕС. Уточняется, что этот запрет может коснуться как непривитых, так и вакцинированных граждан Великобритании, передает ТАСС. При этом, по словам источника издания в правительстве Соединенного Королевства, ряд стран, в том числе Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия, намерены выступить против такого предложения со стороны ФРГ. Напомним, в апреле в Британии обнаружили новый опасный штамм коронавируса. У россиян рейса Москва – Афины с сертификатами о вакцинации нашли коронавирус 28 июня 2021, 12:13

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Текст: Алексей Дегтярев

У нескольких российских пассажиров рейса Москва – Афины нашли коронавирус, при этом у них были сертификаты о вакцинации, сообщил источник в туристической отрасли. «В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета «Эгейских авиалиний» (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах», – пояснил собеседник РИА «Новости». При этом у этих четверых был сертификат о вакцинации, однако тест показал положительный результат. «Речь не идет о фальшивых сертификатах, эти люди были вакцинированными», – сказал источник. Он пояснил, что на границе ранее выявляли единичные случаи коронавируса у привитых. Он пояснил, что инфицированных туристов с сертификатами выявили и на Кипре. Напомним, прибывающие в Грецию туристы из России теперь будут обязаны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от того, вакцинированы они или нет. Тест они должны будут проходить на месте въезда, там же дожидаться результата. В Москве арестованы три офицера управления авиации ФСБ 28 июня 2021, 07:57 Текст: Антон Никитин

Военный суд в Москве арестовал трех офицеров шестого отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в крупном мошенничестве, сообщили в 235-м Гарнизонном военном суде. «Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца», – цитирует источника в суде «Коммерсант». Однако источник в правоохранительных органах пояснил, что Кравченко занимает должность начальника 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ, Сохин является его заместителем, а Романов – одним из офицеров этого подразделения. «Всем троим военнослужащим авиации ФСБ предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере)», – отметил он. Как отмечается в публикации, сотрудники управления авиации ФСБ проходят по делу, связанному с хищением 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах, которые заключались в 2017–2019 годах между УА ФСБ и компанией ООО «АсСтрой». Она занимается поставкой различной техники и оборудования воинским частям, в частности расположенным в Ставрополе подразделениям погранвойск. Как отмечается в материале, компания «АсСтрой» должна была по контракту в рамках гособоронзаказа поставить и установить в Воркуте сборно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов, используемых для нужд авиации ФСБ, однако эти обязательства не были выполнены. По делу проходят предприниматель Вазген Бабаханян и трое офицеров, которые, по версии следствия, причастны к этому мошенничеству. Как отмечается в статье, обвиняемые не признают вину и утверждают, что все обязательства по госконтракту были исполнены в срок. Напомним, 19 июня военный суд в Московской области санкционировал арест замначальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере. В США признали провал проекта польского танка-невидимки 27 июня 2021, 18:53

Фото: Agencja Gazeta/Reuters

Текст: Алексей Дегтярев

Создававшийся в Польше для противодействия России танк-невидимка PL-01, похоже не увидит свет, к таким выводам пришел американский военный эксперт Питер Сичиу (Peter Suciu). Проект Pl-01 был представлен еще в сентябре 2013 года, его разработкой занималась компания Obrum, он основан на шведском легком танке CV90120-T, указал Сичиу в статье для портала 19FortyFive. Он также имел сходство с российским проектом Т-14 «Армата», командир, механик-водитель, и наводчик находились в отдельной капсуле, а управление башней проводилось беспилотно. Танк полагалось оснащать 120-мм пушкой под стандарты НАТО, она должна была уметь запускать и противотанковые управляемые ракеты. Также на машину планировалось установить 7,62-мм пулемет или пулемет калибром 12,7 мм. «Невидимость» машины планировалось осуществить при помощи стелс-технологии, делающей танк неразличимым для стандартных тепловых датчиков. Также его намеревались покрывать материалами, поглощающими радиоволны. Автор материала отметил, что в последние годы об этом проекте нет никаких новостей. «Возможно, технология стелс была настолько хороша, что просто исчезла полностью», – заключил он. Напомним, в октябре 2014 года занимавший тогда пост министра обороны Польши Томаш Семоняк заявлял о готовности поставлять Киеву танки PL-01, при этом на тот момент существовал лишь ходовой макет танка. Стало известно об успешном пуске новейшей МБР с Плесецка 28 июня 2021, 11:30

Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос) прошел с Первого Государственного испытательного космодрома Минобороны, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. «В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ», – сказал источник ТАСС. Официальные комментарии МИТ не поступали. МИТ является разработчиком МБР «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава». Сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР «Кедр» шахтного и мобильного базирования, опытно-конструкторская работа начнется на рубеже 2023-2024 годов. Минск решил перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию и Китай 28 июня 2021, 00:56 Текст: Антон Никитин

Санкции Запада в отношении экспорта белорусского хлористого калия продиктованы борьбой за мировые рынки удобрений, поэтому Минск перенаправит экспорт этой статьи в другие страны, в том числе Россию и Китай, сообщил вице-премьер республики Александр Субботин. «Как бы кто не говорил и какие декорации не ставил: демократия, права человека, благо нашего народа, хотя здесь не понятно, что за благо. Но виной всему деньги. Все упирается в борьбу за деньги. Мы значительную часть мирового рынка калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть «Беларуськалий», – приводит слова Субботина ТАСС. Он напомнил, что, кроме рынка Запада, есть Китай и Россия. «Конечно, эти потоки будут направлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить [возможность сбыта] там, где еще не сертифицированы наши удобрения. Попасть на тот рынок, куда еще не попали, а куда попали – [стараемся] расширить [объем поставок].», – сказал Субботин в эфире телеканала «Беларусь 1». Накануне в Белоруссии оценили влияние санкций Запада на экономику республики. Напомним, в прошлый четверг Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии в рамках пятого пакета экономических рестрикций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как новые санкции ЕС против Белоруссии скажутся на отношениях Минска с Москвой. Кроме того, США с 3 июня возобновили действие санкций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. Позже президент США Джо Байден продлил действие американских санкций против властей Белоруссии. В ответ Минск ввел санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Лукашенко не исключил введения военного положения для противодействия влиянию санкций Запада. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лавров усомнился в способности Запада держать слово 28 июня 2021, 01:58

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил уверенность, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают «безоглядное расширение на восток к российским границам», передает ТАСС. «Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам – без всяких документов – и свято держат свое слово», – отметил Лавров. В минувший вторник президент России Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий. Ранее научный руководитель Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что у экс-президента СССР Михаила Горбачева после распада Организации Варшавского договора (ОВД) был шанс заключить соглашение о том, что Североатлантический блок не будет расширяться на Восток, но он этого не сделал, проявив излишнюю доверчивость к западным лидерам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Салливан заявил о проблемах с консульскими услугами посольства США в России 27 июня 2021, 21:51 Текст: Алексей Дегтярев

Американское посольство в Москве не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран, сообщил посол Джон Салливан. «По моему мнению, самой значительной проблемой стал указ, подписанный российским правительством, по которому США и, насколько я понимаю, Чешская Республика были включены в перечень недружественных стран, в результате чего США утратили возможность брать на работу в наши дипломатические представительства как граждан России, так и граждан третьих стран. Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России», – заявил Салливан в эфире телеканала «Дождь», передает РИА «Новости». Он добавил, что посольство должно привести свой состав в соответствие с требованиями к 1 августа. Это очень сильно сказывается на работе дипмиссии, особенно на работе консульских служб. «Мы практически не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз... Мы собираемся серьезно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад», – пояснил Салливан. По его словам, после 1 августа в посольстве будут работать очень мало сотрудников, потому будут проблемы с консульскими услугами. Захарова заявила о провале западного проекта «Косово» 28 июня 2021, 10:45 Текст: Алина Назарова

Западный проект «Косово» провалился, несмотря на вложенные в него огромные средства и информационно-политическое сопровождение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Что касается нынешнего положения в Косово, то это «черная дыра» Европы, где процветают оргпреступность и коррупция, находятся вербовочные ячейки экстремистов и террористов, нагнетается атмосфера национальной и религиозной ненависти и нетерпимости, насаждается идеология оправдания массовых этнических чисток неалбанского населения. При этом новые косовские «власти» во главе с господином (премьер-министром) Альбином Курти проповедуют откровенный политический экстремизм. Вот результат агрессии НАТО и политики Запада. Западный проект «Косово» провалился, несмотря на закачанные туда огромные деньги, информационно-политическое сопровождение – полный провал», – заявила Захарова в интервью сербской газете «Курир», передает ТАСС. Она напомнила, что десять лет назад по CNN крутили рекламу «Косово – страна возможностей». «И сейчас Косово – не государство, и никаких «возможностей» нет. Наоборот, за этот период Косово превратилось в проблему Европейского континента», – подчеркнула официальный представитель МИД. Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что Соединенные Штаты Америки и Германия требуют от Сербии признания независимости самопровозглашенного Косова. Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года и в последние годы активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств – членов Евросоюза. В Европарламенте признались в отсутствии элементарных знаний о Грузии 28 июня 2021, 11:15

Фото: Postimees/Scanpixs Baltics/Reuters

Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Депутат Европарламента, экс-глава МИД Эстонии Марина Кальюранд заявила, что из 705 депутатов этого законодательного органа мало кто имеет представление о Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Большинство из них не ответят, что является столицей Грузии, где находится регион Южного Кавказа или какие страны входят в программу ЕС «Восточное партнерство». К сожалению, реалии таковы», – сказала она, сообщает еженедельник «Квирис палитра» («Палитра недели») в понедельник. По ее словам, Грузия должна больше общаться со скептически настроенными к ней странами. «Я чувствую за это ответственность как глава комитета, который работает по вопросам Грузии, стран «Восточного партнерства», – заявила Марина Кальюранд. – При этом не надо создавать у граждан Грузии ложные ожидания. Вспомните хотя бы вопрос получения безвиза. Грузия была готова к этому раньше Украины, но из-за политических соображений Грузии пришлось дожидаться Украину». По словам евродепутата, нет политического консенсуса и по вопросам расширения Евросоюза, куда Грузия хочет подать заявку в 2024 году. Она сказала, что сегодня ЕС «не готов к расширению» и это «надо воспринимать без эмоций». Лавров обвинил США в стремлении расколоть мировое православие 28 июня 2021, 00:32

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Соединенные Штаты стали во главе откровенного государственного вмешательства в дела Церкви, в открытую добиваются раскола мирового православия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей статье, опубликованной в «Коммерсанте» и журнале «Россия в глобальной политике», глава МИД отметил, что концепция «правил» Запада проявляется и в покушении не только на международное право, но и на саму природу человека, передает ТАСС. «В школах ряда западных стран детей в рамках учебных программ убеждают, что Иисус Христос был бисексуалом. Попытки вменяемых политиков оградить детей от агрессивной пропаганды ЛГБТ наталкиваются на воинственные протесты в «просвещенной Европе», – указал Лавров. «Идет атака на основы всех мировых религий, на генетический код ключевых цивилизаций планеты. США возглавили откровенное государственное вмешательство в дела Церкви, в открытую добиваясь раскола мирового православия, в ценностях которого усматривается мощное духовное препятствие на пути либеральной концепции безграничной вседозволенности», – подчеркнул министр. В субботу перед зданием Госдепартамента США в Вашингтоне вывесили флаг ЛГБТ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что Госдеп пытается спрятать за радужным флагом. Захарова описала расхождения чешского руководства по взрывам во Врбетице басней Крылова 27 июня 2021, 18:18

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Официальный представитель МИД Мария Захарова указала на расхождение в высказываниях премьера Чехии Андрея Бабиша и президента страны Милоша Земана о взрывах во Врбетице басней Крылова. «Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, только мука. Однажды Лебедь, Рак да Щука...» – процитировала Захарова басню в своем Telegram-канале. Дипломат напомнила, что Бабиш уверен в причастности к инциденту во Врбетице российских служб, при этом Земан призывает рассматривать разные версии. В воскресенье Бабиш заявил, что чешское руководство не рассматривает иных версий взрывов на складах во Врбетице, кроме вмешательства российских спецслужб. Все другие версии происшествия он назвал «нехорошими» для Чехии. Глава верхней палаты парламента Чехии Милош Выстрчил заявил, что высказывания Земана о нескольких версиях взрывов безответственны. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией. Эксперт оценил жалобы Литвы на поток азиатских мигрантов из Белоруссии 28 июня 2021, 12:12

Фото: Gili Yaari/ZUMA/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Литва – ультранационалистическое государство, потому любой мигрант для нее – это проблема», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя сообщения о возросшем потоке ближневосточных мигрантов из Белоруссии в Литву, что воспринимается Вильнюсом как «гибридная война» со стороны президента Александра Лукашенко. «У каждой страны свое отношение к мигрантам. Есть страны, которые толерантно относятся к мигрантам, особенно если у них хорошая квалификация и есть знание языка страны пребывания. Это США, Канада, Новая Зеландия», – отмечает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. Вторая группа – это государства, где преобладают коренные народы, но в силу исторических, политических или иных причин на их территории живут представители других стран, указывает эксперт. К этой группе относятся Великобритания, Россия, Индия, Китай и другие. «И есть небольшие страны, которые являются национальными государствами, где любой иностранец заметен и воспринимается частью населения и политического класса как нечто чуждое и враждебное. К ним относится Литва», – пояснил собеседник. «Это ультранационалистическое государство. При этом уровень образования или внешние данные литовца не так важны, как его национальная принадлежность, – отмечает Межевич. – А все остальные – русские, поляки, белорусы, евреи, латыши, немцы, малайзийцы – чужие. И даже получение гражданства не сделает их для литовцев своими». Поэтому, как отмечает эксперт, «любой мигрант для Литвы – это проблема». Представление о том, что «мигрант – это враг», входит в политическое поле страны, уточняет политолог. При этом большинство мигрантов рассматривают Литву не как конечную остановку, а как перевалочный пункт. «Человек приехал в Вильнюс, сел на автобус и доехал до Германии, где отправился в службу по размещению беженцев. Затем в лагере мигрантов он получит социальное пособие, которое в несколько раз выше средней заработной платы в Литве», – рассказывает эксперт. Кроме того, «вопрос о мигрантах – это улица с двусторонним движением». «Обычно пограничные службы взаимодействуют друг с другом. После соответствующего церемониала люди встречаются на переходе и, отдав друг другу честь, обмениваются необходимой информацией и передают друг другу нелегальных мигрантов или случайно забредшую на территорию соседнего государства живность. Но все это работает только в условиях нормальных или квазинормальных отношений между странами», – объясняет он. Литва же взяла курс на непризнание действующей власти в Белоруссии. «В какой степени белорусские пограничники обязаны защищать литовскую территорию от нелегальных мигрантов в этом случае?» – задается вопросом Межевич. «Непризнание президента – это еще не все. Литва не признает белорусские парламент, кабинет министров, а значит, и пограничные войска. Отсюда – попустительство нелегальной миграции с территории Белоруссии в Литву», – считает политолог. Эксперт также указал на недавнее высказывание главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он больше не будет защищать Европу от мигрантов. «В условиях недружественного отношения Литвы к Белоруссии решение не охранять в должной мере границу с Литвой от нелегальных мигрантов выглядит достаточно жестким, но логичным. Если стороны отказываются от закона и играют не по правилам, то это взаимно. Литва ведет игру без правил и сталкивается с последствиями своей политики», – считает Межевич. По его словам, России эта проблема не касается. «В нашей стране тоже есть мигранты, но это совсем другая история. Люди, приезжающие в нашу страну из Средней Азии, готовы принимать российские реалии. Это люди, которые понимают, что зарплата в России будет меньше, но свободы больше. Никто не будет тыкать пальцем в мусульманина или буддиста, потому что у нас многонациональное государство с разными конфессиями. Все мы разные, но все мы – россияне», – заключил эксперт. В воскресенье новостной портал Литвы Delfi сообщил, что в 2021 году из Белоруссии в Литву пытались попасть 555 нелегальных мигрантов, что в семь раз больше, чем за весь 2020 год. Среди задержанных на границе с Белоруссией больше всего граждан Ирака или иностранцев, представившихся гражданами этой страны – 328 человек. Также задержаны 46 граждан Ирана, 42 – Сирии, 39 белорусов, 17 россиян, 11 граждан Турции, 10 – Шри-Ланки, шесть – Таджикистана, три гражданина Афганистана, по два иностранца из Йемена и Египта и один гражданин Сомали. Министр внутренних дел Агне Билотайте считает нелегальную миграцию «средством в гибридной войне режима Лукашенко против Литвы». По ее словам, у Литвы есть доказательства того, что в этот процесс вовлечены белорусские пограничники. «У нас действительно есть доказательства причастности белорусских пограничников к этому процессу, это факт. Это организованная деятельность, определенная схема – хорошо организованная, спланированная. Это большие деньги, ведь перевозка одного человека стоит около 15 тысяч долларов. Таким образом, это очевидно прибыльное преступление с участием режима и самих чиновников», – заявила министр в передаче Delfi «События недели». По словам министра, «это угроза для литовской миграционной системы, потому что страна действительно никогда не сталкивались с такими огромными потоками. Если сравнивать этот год с прошлым, количество нелегальной миграции увеличилось минимум в пять раз». Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Лукашенко придумал нестандартный способ давления на своих главных противников – ЕС в целом и Литву в частности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД МиГ-31 отработали пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Средиземноморье 28 июня 2021, 05:32 Текст: Антон Никитин

Экипажи истребителей МиГ-31К в ходе учений в восточной части Средиземного моря отработали применение новейших гиперзвуковых ракет из состава комплекса «Кинжал», сообщили в Минобороны. «В рамках совместного учения экипажи самолетов МиГ-31К, имеющих возможность применять новейшие гиперзвуковые ракеты из состава комплекса «Кинжал», и дальний бомбардировщики Ту-22М3 совершили очередные учебные полеты в восточной части Средиземного моря, в ходе которых выполнили задачи по освоению воздушного пространства в морской зоне», – приводит слова представителя военного ведомства ТАСС. При этом «в ходе учений истребители МиГ-31К выполнили электронные пуски ракет по условному противнику», сообщили в Минобороны. По данным министерства, учебные полеты самолетов МиГ-31К и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 совершались в сопровождении российских истребителей Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. По данным военного ведомства, в ходе учебно-тренировочных полетов проводится апробация авиационной техники и оборудования в сложных климатических условиях, в том числе в условиях высоких температур. Также отрабатываются длительные полеты над водной поверхностью. Напомним, 25 июня в восточной части Средиземного моря начались совместные учения ВКС и ВМФ России. В тот же день носители гиперзвуковых ракет «Кинжал» в ходе учений в Средиземноморье уничтожили условного противника. Кроме того, ВМФ России запланировал ракетные стрельбы вблизи британского авианосца «Куин Элизабет» (Queen Elizabeth).