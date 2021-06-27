В США признали провал проекта польского танка-невидимки

Испанцы испугались войны из-за британского эсминца у Крыма

Крупнейшие испанские газеты Mundo, Pais, Vanguardia и Periodico опубликовали материалы, посвященные инциденту с британским военным кораблем у берегов российского Крыма.

Читатели испанских СМИ очень бурно отреагировали на произошедшее. Часть пользователей предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий британцев, передает РИА «Новости».

«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», – заметил пользователь Verdadiv.

«Англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит», – отметил Noticiero.

«Королевским ВМС не стоит жаловаться на то, что им ответили их же монетой: 28 мая 2019 года «британский корабль открыл огонь в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре» в испанских водах, «международных», по мнению англичан», – указал на двойные стандарты со стороны Лондона WolIstonecraft.

«Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Черном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды...» – высказался de centro-izquierda.

«Мирный проход? Великобритания – пиратская страна и будущее налоговое убежище. Ничего из того, что она делает, не является мирным, даже со своими бывшими партнерами по ЕС», – усомнился в официально заявленных намерениях Лондона La Cabra Encadenada.

«Я уже посмотрел фотографии, британские ВМС на них лицо не сохранили. Видно, как российский патруль преследует корабль, Су-30СМ сверху и наконец Су-24М, который и выпустил четыре бомбы по 500 килограмм» Капитан эсминца сразу <...> сбежал оттуда!» – оценил профессионализм британских военных Argamasa.

«Надо чтобы кто-то освежил британцам память и стряхнул с них наглость», – написал Apaniero.

«Как жаль, что русские получше не прицелились», – посетовал Puchideupercent.

Были и те, кто испугался вероятного начала военных действий из-за провокации Великобритании.

«Простите, никто не знает, где ближайшее ядерное убежище?» – спросил alias2wak0.

«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?» – высказался Penedesmaritim.

«Похоже, Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы. Очевидно, что эти попытки могут привести к более серьезным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне, в таком случае русские предупреждают об использовании ядерного оружия», – заключил pablo balaguer.

Накануне ФСБ обнародовала видеозапись предупредительной стрельбы российского пограничного корабля по курсу британского эсминца у берегов Крыма. Экипаж пограничника несколько раз предупредил британский корабль об открытии огня в случае пересечения государственной границы России, после чего выполнил предупредительную стрельбу. Корабль-нарушитель продолжил движение в территориальных водах России, в связи с чем фронтовой бомбардировщик Су-24М выполнил бомбометание по курсу движения эсминца.

В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. После инцидента с эсминцем королевских ВМС в Черном море британского посла вызвали в МИД для жесткого демарша. В МИД подчеркнули, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить».

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. Однако позже капитан британского эсминца подтвердил, что один из кораблей береговой охраны открыл предупредительный огонь в ходе инцидента в Черном море у берегов Крыма.

В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи и спланированной провокации. Москва также обвинила НАТО в превращении Черноморского региона в арену военного противостояния и предупредила, что ситуация взрывоопасна и не исключены непреднамеренные инциденты, которые могут привести к реальному конфликту и абсолютно непредсказуемым последствиям.

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила мнение, что проход британского эсминца через территориальные воды России у побережья Крыма не мог не согласовываться с «большим братом», так как корабль находился в северо-западной части Черноморской акватории в рамках подготовки к учениям Sea Breeze, проводимым под командованием США, а в момент инцидента на корабле проводились тренировочные мероприятия спецназа США, Британии и Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма.