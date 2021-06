Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО Трамп заявил об унижении США Россией, Китаем и Ираном 27 июня 2021, 04:31

Текст: Антон Антонов

При президенте США Джо Байдене Россия, Китай и Иран унижают Вашингтон, заявил экс-глава американского государства Дональд Трамп. «Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», – сказал Трамп на митинге в Огайо, добавив, что Байден «развалит» экономику США. Так, Байден «отменил американский трубопровод Keystone XL», но «одобрил российский трубопровод в Европу», заявил бывший лидер страны. Трамп утверждает, что в должности президента «остановил трубопровод в Европу» («Северный поток – 2»), наложив «санкции сверху донизу». При этом, по словам Трампа, у него «хорошие отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Бывший глава государства посетовал, что «Германия платит России миллиарды долларов за трубопровод», а США «защищают» Германию от России, передает РИА «Новости». «Я сказал Ангеле – она мне нравится, я с ней отлично лажу, но она жесткая, умная и пользуется США. Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как это работает, Ангела?». Она лишь улыбнулась. Она знает!» – сказал Трамп. По его словам, США «достигли американской энергетической независимости, которой придет конец», и страна «будет покупать нефть на Ближнем Востоке, будет покупать нефть в России». При этом он обвинил демократов в подтасовке результатов выборов в 2020 году. Он считает, что в Филадельфии была «явка по северокорейскому образцу» – «больше голосов, чем избирателей». «Подобные вещи, говорят, случились на Украине в 2004 году. Теперь в большой степени они случились здесь. Мы это докажем», – заявил Трамп. Напомним, Трамп в субботу вечером выступает в Веллингтоне, штат Огайо. Это одно из первых его публичных выступлений с момента ухода с должности 20 января. На дорогах образовались очереди машин, парковки переполнены, собрались толпы людей.

Соловьев съязвил в адрес упомянувшего его в интервью Зеленского 26 июня 2021, 15:38

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущий Владимир Соловьев язвительно ответил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который упомянул его в своем интервью, отвечая на вопрос о положении дел в украинской армии. Говоря об отношениях с военными, которые, по его словам, хорошие, Зеленский признал, что в украинской армии есть проблемы. «К сожалению, я действительно не доволен многими вещами, которые есть в армии, но при этом, – и то, что там говорит товарищ Соловьев и другие – что за границей, что внутри страны говорить плохо о нашей армии (…) я не позволю», – заявил Зеленский. «Владимир Зеленский постоянный и очень внимательный зритель «Вечера» на телеканале Россия…Не даю я Зеленскому покоя. Экий преданный слушатель. Ни одной передачи не пропускает», – написал Соловьев в Telegram-канале. Ранее Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рассказал, что Зеленский собирает «самую мощную армию Европы». «Притом самую мощную армию Европы успешно гоняют семь лет шахтеры», – заявил он. Зеленский как военный стратег «просто смехотворный», так как «видел армию только издали», заявил Соловьев. Ранее Соловьев заявил о безумстве главнокомандующего ВС Украины. На Украине рассказали о странном поведении еврокомиссара на встрече с Россией 26 июня 2021, 10:17

Текст: Елизавета Булкина

Еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер вел себя странно во время переговоров в Брюсселе в 2014 году между Нафтогазом и Газпромом при посредничестве Еврокомиссии, заявила участница украинской делегации Лана Зеркаль изданию LB.ua. Она рассказала, что Эттингер кидался канцелярскими товарами в участников переговоров. «Эттингер, действительно, сыграл важную роль. В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских. В буквальном смысле», – передает слова Зеркаль РИА «Новости». По ее словам, у нее осталась «прекрасная фотография» с этой встречи. Зеркаль добавила, что именно благодаря Эттингеру Москва и Киев смогли прийти к согласию, поскольку он предложил разделить ответственность между участниками переговоров. Кандидат в канцлеры ФРГ назвал возможную причину остановки «Северного потока – 2» 26 июня 2021, 21:11 Текст: Алексей Дегтярев

Газопровод «Северный поток – 2» может быть остановлен, если будет использоваться против Украины, заявил лидер немецкой партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет. «Геостратегические влияние было оговорено – он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент (России Владимир) Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто», – цитирует немецкого политика РИА «Новости». Соответствующее заявление Лашет сделал в ходе совместного интервью с кандидатами в канцлеры от «Зеленых» и социал-демократов Анналеной Бэрбок и Олафом Шольцом. Шольц согласился, что необходимо учитывать интересы Украины, он отметил, что необходимо гарантировать транзит газа через Украину в будущем. Бэрбок, критикующая «Северный поток – 2», заявила, что проект не должен быть завершен. «Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель – это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <...> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги», – сказала она. Политик отметила, что газопровод должен получить еще одно разрешение европейского регулятора, по которому оператором проекта не должен быть ее владелец. «Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе», – сказала Бэрбок. Лашет в ходе интервью отметил, что сейчас нечестно было бы ставить Украине перспективу интеграции с ЕС, так как перед Евросоюзом стоит задача интегрировать страны Западных Балкан. В теории «можно легкомысленно это пообещать», «но реальность другая, по крайней мере в настоящее время». «Не вижу, чтобы все 27 стран ЕС были бы в состоянии в обозримом будущем принять в свои ряды такую большую страну», – цитирует Лашета ТАСС. Газета ВЗГЛЯД писала о том, на какие компенсации может рассчитывать Украина при запуске «Северного потока – 2» и придется ли России участвовать в этих процессах. В США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией 26 июня 2021, 14:45

Текст: Елизавета Булкина

Американские читатели Fox News под статьей об инциденте с британским эсминцем Defender в Черном море обсуждают, что ни США, ни Европе не хватит воли воевать с Россией. Автор статьи пишет о том, что инцидент в Черном море был первым со времен холодной войны случаем, когда Россия признала использование вооружений для противодействия продвижению военного корабля НАТО, передает РИА «Новости». Многие читатели считают, что Россия поступила правильно, и призвали западные страны брать с нее пример. «Вот как надо охранять границу! Записывайте!» – отметил Jjtt. «Русские выучили на примере США, что будет, если не защищать свои границы. Впредь они могут обойтись и без предупредительных выстрелов», – считает TheProfit083. Комментаторы также обсудили тот факт, что эсминец подошел к берегам российского Крыма. «Крым был частью России несколько веков <…> Путин просто забрал обратно то, что его стране принадлежало по праву», – написал thetruth628. «Крым – часть России с 1700-х годов <…> Севастополь – российский аналог Норфолка, он веками служит домом ее Черноморскому флоту», – написал другой читатель. Вывод комментаторов был таков, что в случае противостояния с Россией у Запада практически нет шансов. «Я считаю, что Путин готов к Третьей мировой войне, а мы — нет, особенно при Байдене. Европа разжирела, ослабла, беззащитна и расколота <…> Нам не хватит воли ни причинять урон, ни идти на жертвы самим», – написал один из них. «На самом деле русские провели испытание: а каков будет ответ США? А раз мы промолчали и не защитили союзника, который действует в международно признанных водах, то теперь русские обнаглеют еще больше», – рассуждает Kevin Michael. «Эта администрация слишком бесхребетна, чтобы разобраться с Россией, Китаем или кем угодно с Ближнего Востока. Еще бы они не вытворяли что хотят», – заявил Randyrandy. Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша. Между тем, ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем британский эсминец в среду нарушил морскую границу России вблизи Крыма. В МИД заявили, что сейчас США на переговорах по Донбассу «делать нечего» 26 июня 2021, 07:31

Текст: Антон Антонов

При нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Рябков подчеркнул, что «не знает, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем». Прежде участие США «допускалось», но «вопрос в том», насколько «конструктивной» будет роль США – понимают ли они, что «без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», сказал Рябков. По его словам, если США придут к выводу, что определенная перспектива такой работы с Украиной имеется, тогда они вполне могут в том или ином виде посодействовать, передает РИА «Новости». При этом он отметил, что «не обсуждает никакие форматы». «Я говорю о том, что мы не занимаем позицию, что это исключается при любых условиях», – сказал он. Как заявил Рябков, «главное – позиция и подход». Однако «при нынешнем подходе американцам там, разумеется, делать нечего», подчеркнул он. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода 26 июня 2021, 13:16 Текст: Елизавета Булкина

Украине следует задуматься о транзите водорода, а не газа, поскольку Германия до 2045 года планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен изданию «Зеркало недели». «Использование газа и его транзит – явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с «Северным потоком – 2», но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород», – передает ее слова РИА «Новости». Фельдгузен уточнила, что нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода. «Можно, но только для небольшой части – до 25%, как мне объяснили эксперты. Насколько я понимаю, нам надо думать о новом подходе к транзиту водорода в Европу. Но Украина точно является одним из наших пилотных партнеров. Думаю, что это проект на будущее, потому что он о «зеленой» энергии, от которой в будущем никто не захочет отказываться. И для таких проектов немецкое правительство хочет дать и государственные гарантии», – пояснила дипломат. Однако в ближайшее время, по ее словам, украинская ГТС должна быть востребована. «Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что «Северный поток – 2» почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска «Северного потока – 2», – добавила Фельдгузен. Вместе с тем посол ФРГ заявила, что наличие у Украины Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от «аннексии» Крыма в 2014 году. «Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после «Революции достоинства», очень быстро среагировали. Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян», – сказала она. Также посол прокомментировала возможность присоединения США к «нормандскому формату». «Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно коммуницируем, обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение. Это в самом деле тесное общение, и это большое отличие между нынешней американской администрацией и предыдущей», – сказала Фельдгузен. Посол добавила, что несмотря на отсутствие прогресса, «нормандский формат» все еще остается полезным. «Считаю, что «нормандский формат» и минская площадка Трехсторонней контактной группы и дальше могут быть полезными, потому что это платформа для коммуникаций. Мы видим это при решении гуманитарных проблем в ТКГ. В «нормандском формате», я с вами соглашусь, сейчас действительно прогресса нет», – добавила посол. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной. Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе. Вашингтону посоветовали измениться, прежде чем учить Россию и Китай 26 июня 2021, 15:54

Текст: Елизавета Булкина

США следует сперва пересмотреть собственное поведение, прежде чем переориентировать свой внешнеполитический курс на якобы защиту от нарушителей «основанного на правилах порядка», пишет в своей статье для The National Interest автор Брайан Кларк. По его словам, Белый дом намерен защищать порядок, который зиждется на ограничивающем применение силы международном праве, однако Вашингтон и его европейские союзники считают, что такие страны, как Россия и Китай, нарушают эти правила, передает РИА «Новости». Он добавил, что Пекин использует свои вооружения, чтобы изменить статус-кво в Азии, говорится в статье. Так, Китай построил в Южно-китайском море несколько островов, заявив о своем суверенитете над всей акваторией. Кларк обвинил КНР в строительстве военных постов и перебазировании войск к границе с Индией, а также регулярных полетах над островом Тайвань с целью запугивания. Россию же автор осудил за отправку военной помощи в Сирию и Ливию, а также за якобы «оккупацию» Грузии и Украины и попытку «установить контроль» над Арктикой. При этом Кларк полагает, что защищать порядок, основанный на правилах, нужно в первую очередь от самих США, которые постоянно их нарушают. «Существует важное различие между тем, что делают Китай и Россия, и тем, что сделала Америка <…> В отличие от нее, Москва и Пекин живут в районах, где угрозы подстерегают их сразу за пределами границ. Поэтому лучший способ не стать жертвами этих угроз – это контролировать территории, на которых они проживают», – пишет эксперт. Между тем, добавляет Кларк, Вашингтон использует свои вооруженные силы для ведения идеологических войн, однако большая часть из них не имеет значения для безопасности страны. США, вместо попыток объединяться с союзниками для защиты основанного на правилах порядка, которого никогда не существовало, должны работать со своими соперниками для решения проблем безопасности, заключил автор. Ранее в США признали отсутствие шансов на победу в противостоянии с Россией. Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной гуманитарной мерой 26 июня 2021, 16:10

Текст: Вера Басилая

Выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского. «Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально- экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно Минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике», – цитирует ТАСС Захарову. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений. Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В четверг в интервью каналу «1+1» президент Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей. «Если у нас не получатся любые альтернативные договоренности с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», – сказал Зеленский. Microsoft заявила о новой атаке «российских хакеров» 26 июня 2021, 06:35

Текст: Антон Антонов

Зафиксирована новая активность хакеров из группы Nobelium, которых подозревали в масштабной кибератаке на госведомства США, заявила компания Microsoft. По мнению Microsoft, хакеры из Nobelium якобы связаны с Россией и стоят за взломом компании SolarWinds. Целью их новой активности стали в том числе IT-компании (57%), правительственные учреждения (20%) и неправительственные организации, аналитические центры, финансовые сервисы, передает РИА «Новости». Активность была сосредоточена в основном на США (около 45%), Великобритании (10%), Германии, Канаде и других странах. В Microsoft «заметили распыление паролей и атаки методом перебора паролей». Хакеры смогли установить вредоносное ПО на устройстве, принадлежащем службе поддержки клиентов Microsoft. Им удалось получить доступ к информации, которая была использована для более широкой активности. При этом Microsoft заявляет, что большая часть действий хакеров была безуспешной. Они, как считают в компании, получили доступ к аккаунтам только трех учреждений, с которыми уже связываются сотрудники Microsoft. Напомним, в Белом доме заявили, что США считают Службу внешней разведки России причастной к «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием программного обеспечения компании SolarWinds. Через подмену кода продукции компании SolarWind, установленной на 18 тысяч компьютеров, неизвестные киберпреступники еще с марта получили доступ к данным Госдепа, Пентагона, министерств торговли, юстиции, финансов, внутренней безопасности и ряда других. Всего, по данным компании Microsoft, атаке подверглось более 40 структур – 80% из них американские, а остальные канадские, израильские, британские и из других стран. Захарова назвала цель учений Украины и НАТО у российских границ 26 июня 2021, 21:23 Текст: Алексей Дегтярев

Совместные учения Украины и НАТО являются провокацией для бесконечной дестабилизации вдоль российской границы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Мы же прекрасно понимаем, что эти учения тоже преследуют две глобальные задачи. Первая – это бесконечная дестабилизация по периметру российской границы. Это провокация для того, чтобы провоцировать, вызывать на ответ. А этот ответ должен быть, потому что это суверенное государство, суверенная граница. И постоянно выдавать этот ответ за некие агрессивные действия – это и есть провокативная деятельность», – сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС. Ситуация с британским Defender, нарушившим российскую границу, указывает на то, что НАТО не хочет пользоваться каналами спецсвязи с Россией для предотвращения подобных инцидентов, добавила она. «Если у вас посыл дружественный, по-настоящему открытый, мирный, всегда есть возможность срочно выйти из ситуации. У нас работают все дипломатические каналы, у нас работают специальные каналы. С разными странами работают разные форматы – оговоренные, принятые для использования в подобных ситуациях. Звонок, срочное информирование по любой из линий. И уже другая ситуация. [Эта ситуация] доказывает, что каналы существующей специальной связи или коммуникации между государствами заблокированы с натовской стороны», – подчеркнула представитель ведомства. Ранее американское посольство в США сообщило, что в многонациональных военных учениях Sea Breeze – 2021 в Черном море будут принимать 32 страны, 5 тыс. военнослужащих, 32 корабля и 40 самолетов. В субботу для учений в акваторию Черного моря зашел британский эсминец Ross. Макрон и Блинкен обсудили Россию 26 июня 2021, 06:57 Текст: Антон Антонов

На встрече в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией, сообщил Госдеп. Стороны «подчеркнули общие цели установления стабильных и предсказуемых отношений с Москвой». Одновременно с этим Вашингтон и Париж намерены «противодействовать агрессивному и безответственному поведению» России, «в том числе в отношении Украины», передает ТАСС. Также обсуждались «общие обязательства, касающиеся трансатлантической безопасности и устойчивого альянса НАТО» и противодействие «принудительным экономическим практикам со стороны» Китая. Макрон и Блинкен обсудили попытки Китая «подорвать основанный на правилах международный порядок». Кроме того, темами переговоров стали борьба с терроризмом, поддержка демократии, ситуация в странах Африки, в том числе в эфиопском штате Тыграй. Напомним, саммит Евросоюза вновь решил продлить экономические санкции против России, действующие с 2014 года. Санкции ЕС направлены против финансового, энергетического и оборонного секторов в России. Захарова объяснила признание американки самой влиятельной женщиной Украины 26 июня 2021, 15:20 Текст: Алексей Дегтярев

Признание временного поверенного в делах Соединенных Штатов на Украине самой влиятельной женщиной страны – результат того, как происходила торговля национальными интересами, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. «Памятники коллаборационистам, в том числе палачам Холокоста, языковые квоты, гражданское противостояние, признание иностранного посла самой влиятельной женщиной в стране – вот результат, к которому привели народ и государство политические перевороты и торговля национальными интересами», – написала Захарова в своем Telegram-канале. Напомним, украинские СМИ составили рейтинг самых влиятельных женщин страны, первое место в нем досталось временной поверенной в делах США Кристине Квин. Пятое место в перечне закрепили за послом Британии Мелиндой Симмонс. Газета ВЗГЛЯД писала, что означает признание иностранного посла самой влиятельной женщиной страны. Зеленский захотел получить ответ о судьбе Украины от будущего канцлера Германии 27 июня 2021, 00:58

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский обратился с рядом вопросов, касающихся будущего Украины, к кандидатам на пост канцлера Германии. Он принял участие в панельной дискуссии на тему «Роль Германии в мире», организованной Мюнхенской конференцией по безопасности. Участие в дискуссии приняли премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет (ХДС), федеральный министр финансов Германии Олаф Шольц (СДПГ) и сопредседатель партии «Союз 90/Зеленые» Анналена Бербок. Они являются кандидатами на пост канцлера после того, как его покинет Ангела Меркель. Зеленский сказал, что выборы в Бундестаг «имеют значение» и для Киева, поэтому видение будущего канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично. В связи с этим Зеленский задал кандидатам несколько вопросов, сообщается на сайте президента Украины. «Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением?» – спросил он, заявив, что в ходе евромайдана «сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор». Учитывая, что с тех пор «прошло семь лет», Зеленский спросил: «Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?». Зеленский заявил, что к границам Украины «стянуто около 100 тыс. российских военных», сообщает его пресс-служба. «В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО», – говорится в сообщении. Зеленский спросил, «о каких именно гарантиях идет речь», раз Украина не является членом НАТО. Президент также захотел узнать мнение каждого из кандидатов о «Северном потоке – 2». В частности, он спросил, не является ли этот проект «ловушкой для Украины и всей Европы». «Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, – все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС – Россия до восстановления территориальной целостности Украины?» – заявил он. Напомним, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник неоднократно делал скандальные заявления не только в адрес России, но и немецких политиков. Так, он грозил Германии пересмотром примирения двух стран, заявлял о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву, возмущался решением обсудить в Бундестаге отношения с Россией, а также требовал от Берлина членства в НАТО для Украины за нацистские преступления Германии. МИД: Россия надеется на готовность США вовлекать Европу в диалог по контролю над вооружениями 26 июня 2021, 10:53 Текст: Елизавета Булкина

Москва надеется, что заявления госсекретаря США Энтони Блинкена свидетельствуют о готовности Вашингтона вовлекать Париж и Лондон, в диалог по контролю над вооружениями, заявило замглавы МИДа Сергей Рябков. Блинкен ранее заявил, что США не намерены принимать решения по контролю над вооружениями без участия Европы. «Да, очень хотел бы надеяться, что страна [США] тем самым посылает сигнал о своей готовности вовлекать в процесс и Францию, и Великобританию, как своих союзников. Мы давно выступаем в пользу этого, и если по итогам контактов между Парижем и Вашингтоном достигнуто такое понимание, мы можем это только приветствовать. Если такого понимания нет, а я хочу отметить, что никакой информации, кроме как сообщений из СМИ, на эту тему мы пока не имеем, то тогда они должны пояснить, что они имеют в виду», – рассказал Рябков ТАСС. Кроме того, Рябков добавил, что Москва внимательно отнесется к сигналам от США, которые передаст американский посол Джон Салливан. «Я не знаю, что он привез из Вашингтона. Мы будем готовы со всем вниманием, со всей ответственностью подойти к сигналам, которые он нам передаст, исходя из тех указаний, инструкций, которые ему, предполагаю, были даны в ходе его завершившегося пребывания в Вашингтоне», – сказал он. Дипломат добавил, что Россия готова вернуться к предметному диалогу с Вашингтоном по контртеррористической повестке. «Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться», – сказал Рябков. Ранее Рябков заявил, что Россия предложила США на первом этапе переговоров по стратегической стабильности обсудить взаимные озабоченности в сфере безопасности. Напомним также, что посол США Джон Салливан вернулся в Москву, он надеется на предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО 27 июня 2021, 03:55

Текст: Антон Антонов

Украина не станет членом НАТО в ближайшее время, заявила посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен. Фельдгузен считает, что у Киева есть «влиятельные партнеры, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО». Однако «это произойдет не завтра», так как решение является «политическим», сказала она. В НАТО «все боятся быть с Россией в прямой войне», заявила посол. «У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО – пятая статья Вашингтонского договора», – приводит ее слова «Зеркало недели». Напомним, посол Германии также посоветовала Украине задуматься о транзите водорода. В июне президент Украины Владимир Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО.