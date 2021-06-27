Посол Германии развеяла надежды Украины на скорое вступление в НАТО

Посол Германии посоветовала Украине задуматься о транзите водорода

Украине следует задуматься о транзите водорода, а не газа, поскольку Германия до 2045 года планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород, заявила посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен изданию «Зеркало недели».

«Использование газа и его транзит – явление временное. Германия решила полностью отказаться от углеродных источников энергии до 2045 года. Я говорила с экспертами: нам еще нужно довольно много газа, возможно, до 2032 года, но потом его использование очень сильно уменьшится, и нам надо думать, что будет позже. Я знаю, что Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с «Северным потоком – 2», но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу, потому что вся наша система через 15 лет будет перестраиваться на водород», – передает ее слова РИА «Новости».

Фельдгузен уточнила, что нынешнюю ГТС Украины можно будет использовать для транзита водорода.

«Можно, но только для небольшой части – до 25%, как мне объяснили эксперты. Насколько я понимаю, нам надо думать о новом подходе к транзиту водорода в Европу. Но Украина точно является одним из наших пилотных партнеров. Думаю, что это проект на будущее, потому что он о «зеленой» энергии, от которой в будущем никто не захочет отказываться. И для таких проектов немецкое правительство хочет дать и государственные гарантии», – пояснила дипломат.

Однако в ближайшее время, по ее словам, украинская ГТС должна быть востребована.

«Мы всегда считали, что транзит газа должны быть и через Украину. Работали над этим много и в 2019 году, чтобы заключить настоящие соглашения между «Нафтогазом» и «Газпромом». Сейчас, через два года, мы видим, что транзит есть, что «Северный поток – 2» почти достроен, но Германия считает, что транзит через Украину будет и в дальнейшем. Думаю, что это будет одно условие запуска «Северного потока – 2», – добавила Фельдгузен.

Вместе с тем посол ФРГ заявила, что наличие у Украины Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не остановило бы Россию от «аннексии» Крыма в 2014 году.

«Я находилась здесь в 2014 году, и я думаю, что планы аннексии Крыма были в ящиках российской власти давно, и они, увидев возможность действовать, ведь Украина была в таком слабом состоянии после «Революции достоинства», очень быстро среагировали. Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Было бы ПДЧ, не было ПДЧ – это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян», – сказала она.

Также посол прокомментировала возможность присоединения США к «нормандскому формату».

«Расширить формат, мне кажется, без согласия России очень сложно. Мы сейчас с другими странами, особенно с американцами, очень тесно коммуницируем, обсуждаем, как они могут помочь, чтобы процесс мирного урегулирования снова пришел в движение. Это в самом деле тесное общение, и это большое отличие между нынешней американской администрацией и предыдущей», – сказала Фельдгузен.

Посол добавила, что несмотря на отсутствие прогресса, «нормандский формат» все еще остается полезным.

«Считаю, что «нормандский формат» и минская площадка Трехсторонней контактной группы и дальше могут быть полезными, потому что это платформа для коммуникаций. Мы видим это при решении гуманитарных проблем в ТКГ. В «нормандском формате», я с вами соглашусь, сейчас действительно прогресса нет», – добавила посол.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии если этого будет хотеть, в том числе, и Россия. Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что не видит причин для возражения стран «нормандского формата» против участия США. Он назвал США «самой сильной, демократической и авторитетной» страной.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что при нынешнем подходе нет причин приглашать американцев присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе.