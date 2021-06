В Евросоюзе предложили с осторожностью открывать национальные границы В Госдуме оценили идею пригласить Путина на встречу с лидерами ЕС 24 июня 2021, 21:17 Текст: Вера Басилая

Предложение канцлера Германии Ангелы Меркель о встрече президента России Владимира Путина с европейскими лидерами – хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева, заявила депутат Госдумы Елена Панина. «Берлин и Париж предлагают перезагрузить отношения ЕС с Москвой.Под таким заголовком вышла статья в газете Financial Times. Издание пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести встречу президента России Владимира Путина с лидерами стран Евросоюза. Инициатива поддержана Парижем и уже озвучена послами ФРГ и Франции в ходе заседания комитета постоянных представителей ЕС. Фактически речь идет о возврате к формату встреч на высшем уровне Россия – ЕС. Эти саммиты перестали проводиться после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году из-за курса Запада, направленного на изоляцию России», – написала Панина в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что предложение европейских коллег пригласить Путина на встречу – хороший сигнал для России, это показывает приоритетность России перед Украиной. «Это хороший сигнал для Москвы и плохой для Киева. Получается, что отношения с Россией для Евросоюза имеют приоритет. С Москвой вынуждены считаться. А все это время с весны 2014 года Россию просто проверяли на слабо. Однако наша страна не поддалась давлению», – считает парламентарий. В среду сообщалось, что Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения Путина на саммит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита принадлежит Меркель, она поддержана Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.

«Со временем немцы будут резко реагировать на такие выпады. В ФРГ растет поколение, которое не интересуется Второй мировой войной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя требовние Александра Лукашенко к Германии и Западу «100 лет стоять на коленях перед Белоруссией». «Германия не впадает в крайности. Немцы помнят ужасы, которые страна принесла миру 80 лет назад. Никто в ФРГ не ставит это под вопрос. Но все же сейчас есть дистанция к воспоминаниям о Второй мировой войне», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, «фактически в Германии осталось мало людей, которые помнят войну и знают, что произошло на самом деле». «Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями. В то же время, – подчеркивает политолог, – это не означает, что немцы отрицают свою вину и что в Германии возрождается реваншизм». «Выступление Лукашенко немецкие политики проигнорируют. Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел», – отметил эксперт. «Со временем немцы будут более резко реагировать на такие выпады, – полагает Рар. – Дело в том, что в стране растет поколение, которое не знает и интересуется Второй мировой войной. Поэтому никаким грекам, полякам или украинцам Германия денег давать не будет». «В то же время ФРГ преклоняется перед Израилем, – указал политолог. – Немцы понимают, что убийство 6 млн евреев непростительно. Поэтому Германия будет бороться с проявлением антисемитизма, но их преступления в отношении других народов, в том числе и советских людей, увы, забываются». Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий... Вот уж действительно история так ничему их не научила», – сказал он. Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны... И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации... так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ: Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит ЕС 23 июня 2021, 18:20 Текст: Елена Мирошниченко

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Источник сообщил, что инициатива исходит от Меркель, ее поддержал Макрон. Об этом сообщает РИА «Новости». Другие источники заявили, что послы Берлина и Парижа на встрече в Брюсселе неожиданно внесли новые предложения по отношениям с Кремлем. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о переговорах с американским лидером Джо Байденом в Женеве 16 июня. Немцы восхитились статьей Путина к 80-й годовщине начала ВОВ 22 июня 2021, 14:45 Текст: Алина Назарова

Читатели немецкой газеты Die Zeit оценили статью президента Владимира Путина, приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Многие согласились с рассуждениями российского лидера и выразили надежду, что отношения Москвы и Брюсселя наладятся. «Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора», – написал Joaber, передает РИА «Новости». «Считаю правильным, что Владимир Путин здесь пишет и высказывает свою точку зрения. ... В память о нашей кровавой истории мы должны вместе с Россией работать над тем, чтобы развивать солидарность друг с другом, а также вместе заботиться о природе. Отбросить обиды и ненависть и проникнуться духом умиротворения – это правильный путь!» – поделился мнением пользователь с ником «Альтернатива альтернативе». «Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства», – уверен Matthias Wilke. «Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает», – отметил Herr Nadel. «Очень важный импульс от Zeit! Владимир Путин высказал свои, я считаю, замечательные мысли о том, как наладить политическое сотрудничество в будущем. Я был бы счастлив, если бы теперь среди немецких политиков нашлись те, кто осмелился подхватить этот импульс и активно его развивать. За мирное сосуществование на равных. За уважение. За то, чтобы было больше общения и меньше силовых игр и конфронтации», – подытожили читатели. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также появилась во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг ее опубликуют в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Лавров связал предложения по проведению саммита Россия – ЕС со встречей в Женеве 24 июня 2021, 15:22

Москва не знает деталей предложения Франции и Германии по проведению саммита Россия – ЕС, но это может быть связано со встречей президентов России и США в Женеве, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. «Мы, конечно, слышали о предложении Франции и Германии провести саммит Россия – Евросоюз. Других деталей мы не знаем», – сказал он, передает ТАСС. Министр также предположил, что предложение о проведении саммита может быть связано с саммитом в Женеве. «Наверное, есть какая-то хронологическая связь (предложения о проведении саммита Россия – ЕС) с саммитом Путина и Байдена, который состоялся в Женеве. Возможно, это было воспринято в Европе как сигнал к тому, что теперь можно и вам немножко проявить свою самостоятельность», – сказал он. В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. В Конгрессе США призвали немедленно направить Украине летальные вооружения 23 июня 2021, 03:59

США должны немедленно направить Украине в качестве военной помощи так называемые летальные вооружения, заявили американские конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майкл Маккол. Их слова приводит пресс-служба республиканцев в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Они призвали не ждать, пока Москва «пересечет еще больше «территориальных красных линий» на Украине», а «направить помощь» в виде так называемых летальных вооружений, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию России», передает ТАСС. Республиканцы считают, что администрация Джо Байдена «снова и снова выбирает умиротворение Кремля за счет Украины». В частности, конгрессмены указали на «решения вывести два корабля США из Черного моря во время наращивания военного присутствия» России, отказ от «критически важных санкций» против «Северного потока – 2». Также они осудили отказ от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским до «до окончания безрезультатного саммита Байдена и Путина». «Это должно закончиться», – заявили конгрессмены. Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ. Псаки подчеркнула, что только перед саммитом США – Россия Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин заявил об отсутствии у других стран обязательств по лечению туристов из России 23 июня 2021, 15:47 Текст: Елизавета Булкина

У других стран нет никаких обязательств по лечению от коронавируса туристов из России, как их будут лечить – тоже непонятно, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Я так понимаю, что во многих странах не отказываются от того, чтобы принимать наших граждан, которые могут приехать в эти государства на отдых и, не дай Бог, заболеют, но никаких обязательств у этих государств перед нами нет. Они хотят – берут на лечение, хотят – не берут, так я понимаю, и как будут лечить, мы тоже понятия не имеем, если сказать по-честному, да?» – передает его слова РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что не уверен в объективности показателей по коронавирусу в зависимых от туризма южных странах «Мы понимаем, что в странах, особенно в южных странах, где экономика существенным образом зависит от туризма, что там греха таить, вопрос об объективности официальных показателей по ковиду, конечно, стоит на повестке дня», – цитирует Путина ТАСС. Он спросил вице-премьера Татьяну Голикову о том, как организовано сотрудничество с иностранными государствами в ситуациях, когда турист заразился коронавирусом на отдыхе и вынужден обратиться за медпомощью по месту пребывания. «Вот человек приехал в отпуск, заболел. В прошлом году во многих странах просто в больницы не принимали. Что делать? Приехал человек, заболел. Семья тоже приехала, кто-то из членов семьи заболел за границей: что делать, куда идти, как лечиться, где?» – поинтересовался Путин. Голикова сообщила, что власти Турции в случае заболевания российских туристов «примут соответствующие меры». «В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона», – пояснила вице-премьер. В ходе поездки была осмотрена работа гостиниц, аэропорта, больниц, эксперты ознакомились с методикой ПЦР-тестирования и доставкой больных в медорганизации. «И по результатам этого инспекционного визита и согласованию отдельных подходов были приняты решения оперативным штабом по возобновлению авиационного сообщения с Республикой Турция. У нас есть понимание от турецких властей, что соответствующие меры в случае, если наши граждане заболеют, турецкой стороной будут приняты», – заверила Голикова. Вместе с тем комиссией были выявлены недостатки. «Прежде всего речь шла о трехзвездочных отелях – о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга», – пояснила вице-премьер. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о взрывном росте заболеваемости коронавирусом в России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне планов введения локдауна из-за ситуации с коронавирусом сейчас нет. В бундестаге рассказали о геополитическом «шпагате» Меркель 24 июня 2021, 13:52

«Преемник Меркель должен становиться в протоптанную ею колею между США и Россией и двигаться дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат бундестага Вальдемар Гердт. Так он прокомментировал последнее правительственное заявление канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге, где она призвала в диалогу с Россией и к ответу на «провокации» Москвы. «Меркель долго держала геополитический «шпагат» между Америкой и Россией. Она старалась защитить интересы своего народа, в том числе и в отношениях с Москвой. Но в определенные моменты, когда давление за океаном было невыносимым, ей приходилось делать шаг назад», – отметил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. «На мой взгляд, уступок со стороны Меркель в пользу Вашингтона было сделано больше, чем суверенное государство могло бы себе позволить, – считает собеседник. – Уходя, она просто начертила вектор дальнейшего взаимодействия с Россией. Тот, кто придет на ее место, должен будет становиться в эту колею и двигаться дальше. Пока другой колеи у нас нет». «Нам надо будет еще долго работать, чтобы наши отношения, в том числе и с Россией, имели планомерный продуманный долгосрочный характер, – убежден Гердт. – Будем надеяться, что новое правительство и давление, которое мы оказываем на власти, начнет пробивать дорогу взаимодействия и сотрудничества с Кремлем, с которым очень выгодно дружить и очень невыгодно воевать». В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечения безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии. «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер. Она также отметила, что Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и единые механизмы ответа на политику Москвы. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставлять гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В Кремле позитивно оценили инициативы, направленные на восстановление диалога между Брюсселем и Москвой. «Президент Путин является сторонником создания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В среду сообщалось, что канцлер Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Ранее на пресс-конференции с Макроном Меркель заявляла, что Евросоюзу следует поддерживать с Россией открытый диалог, как это делают США. «Как раз на встрече G7 важным вопросом были отношения с Россией. Она является серьезным вызовом для нас, но является также самым крупным континентальным соседом ЕС. Но, с другой стороны, мы сильно заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, так что мы будем оставаться в диалоге с Россией, как бы сложно это ни было», – цитирует ТАСС Меркель. «И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», – подчеркнула она. Белоруссия отказалась защищать ЕС 23 июня 2021, 00:28

Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, «очумелые, там, рядом, ждут помощи» от Белоруссии. Он заявил, что тысячи мигрантов направились «через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а, поставив, начали уничтожать». Мигранты «ринулись через Центральную Азию, Россию на толерантный Запад». Лукашенко заявил, что из-за этого на Западе «взвыли»: «Ах, белорусы их не защищают». Он сказал, что в Литву, Латвию и Польшу «ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов». По его словам, от Белоруссии требуют «защитить» страны ЕС «от контрабанды, от наркотиков», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» – заявил президент, обвинив Запад в том, что тот Белоруссию «информационно душит, методично и коллективно», пытается «убить» ее экономику. Лукашенко сказал: «Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Статью Путина к 80-летию начала ВОВ опубликуют Zeit Online и Die Zeit 22 июня 2021, 09:49 Текст: Алина Назарова

Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована в немецком интернет-издании Zeit Online, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit, сообщила представитель издания Йоханна Шахт. «Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на Zeit Online и в четверг – в разделе «Мнения» в Die Zeit. Другие детали о публикации мы пока не можем объявить», – сказала она, передает ТАСС. Как обещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби – святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР. Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии 24 июня 2021, 14:07 Текст: Елизавета Булкина

Европейский союз в четверг ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, включающие запрет на торговлю рядом товаров. Санкции запрещают Белоруссии торговлю хлоридом калия, нефтехимической продукцией, сырьем и оборудованием для табачной промышленности, технологиями и оборудованием для слежения в интернете, продукцией двойного назначения, которая может быть использована для военных или полицейских нужд, передает ТАСС. Также для Минска закрыт доступ к рынкам капитала ЕС. Помимо этого, Европейский инвестиционный банк прекращает финансирование всех программ для Белоруссии. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов республики для противодействия влиянию санкций Запада. Путин призвал немцев к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы 22 июня 2021, 11:33

Президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны указал, что мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами, и призвал к восстановлению всеобъемлющего партнерства России и Европы. «Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», – написал Путин в статье, опубликованной на сайте Кремля. Президент добавил, что мир динамично развивается, сталкивается с новыми вызовами и угрозами. «Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок. Груз, который будет мешать нам сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. Убеждены, что нам всем надо признать эти ошибки и исправить их. Наша общая и бесспорная цель – обеспечить континентальную безопасность без разделительных линий, единое пространство равноправного сотрудничества и всеобщего развития во имя процветания Европы и мира в целом», – заключил он. В той же статье Путин указал, что рсширение Североатлантического альянса на восток и вступление в НАТО ряда бывших советских республик похоронило надежды на континент без разделительных линий, а госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян. Псаки заявила о праве США «отвечать» на «российские» кибератаки 21 июня 2021, 22:43 Текст: Антон Антонов

Если Россия совершит кибератаку на американскую инфраструктуру, США ответят на действия Москвы, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ей задали вопрос о том, предоставила ли американская сторона в Женеве список областей, которые не должны подвергаться кибератакам. По мнению Псаки, от президента Джо Байдена не требуется «передавать президенту Путину список для определения критической инфраструктуры в США», передает ТАСС. Как заявила Псаки, Байден «дал понять, что за этими сферами» власти США «будут следить и оставляют за собой право на ответ». Соответствующий сигнал был направлен во время саммита в Женеве. Объясняя, почему США не передали Москве список российских объектов, по которым могут нанести «ответный» удар, Псаки сказала: «Потому что мы не анонсируем меры». Напомним, в Женеве прошли переговоры Путина и Байдена. Российский лидер на пресс-конференции после встречи заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности. По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией 24 июня 2021, 11:17

Европейскому союзу следует искать собственные переговорные форматы с Россией, также требуется выработать единые механизмы ответа на политику Москвы, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В четверг Меркель выступила с последним правительственным заявлением в бундестаге Германии. Она призвала ЕС взять на себя инициативу в переговорах с Россией, чтобы избежать дальнейшего ухудшения отношений. Меркель также указала на необходимость преодолеть существующие конфликты ради решения глобальных проблем, например, защиты климата, обеспечении безопасности и мира, урегулирования ситуации в Ливии и Сирии, передает РИА «Новости». «Я считаю, что ЕС должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом (Владимиром Путиным)», – добавила канцлер, передает ТАСС. Евросоюзу следует выработать переговорные форматы с Россией и выступать единым фронтом в отношениях с Москвой. «События последних месяцев ясно показали, что когда мы некоординированно реагируем на многочисленные российские провокации, этого недостаточно. Евросоюз должен создать механизмы, чтобы сообща и едино реагировать на российские провокации», – пояснила она, указав, что тогда Евросоюз «научится что-то противопоставить гибридным атакам со стороны России, передает Deutsche Welle. После выступления Меркель удалилась на трибуну для членов правительства и надела защитную маску – это соответствует новым правилам в парламенте в связи с пандемией коронавируса. Депутаты устроили ей продолжительную овацию. Канцлер была взволнована – она сняла на несколько секунд маску, чтобы выпить воды, улыбаясь и приветствуя своих сторонников. Выступивший вскоре после Меркель вице-канцлер ФРГ, министр финансов Олаф Шольц заявил, что «сегодня мы, видимо, в последний раз обсуждаем в широком кругу европейскую политику, и для меня это особый повод... поблагодарить канцлера за сотрудничество в европейской политике в последние четыре года, для Европы достигнут значительный прогресс». В среду сообщалось, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы ЕС рассмотрел вопрос приглашения президента России Владимира Путина на саммит. Гуцериев после санкций ЕС покинул совет директоров «Русснефти» 24 июня 2021, 18:04 Текст: Елена Мирошниченко

Бизнесмен Михаил Гуцериев принял решение покинуть совет директоров «Русснефти», сообщила компания. «Михаил Гуцериев принял решение о выходе из состава совета директоров «Русснефть». Соответствующее заявление поступило в компанию», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». Путин заявил об организации США переворота на Украине в 2014 году 22 июня 2021, 11:11 Текст: Алина Назарова

Госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стал раскол страны и выход из ее состава Крыма, был организован Вашингтоном и поддержан европейскими странами, написал президент Владимир Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое» по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны. «Многие страны были поставлены перед искусственным выбором – быть либо с коллективным Западом, либо с Россией. Фактически это был ультиматум. К каким последствиям привела такая агрессивная политика, мы видим на примере украинской трагедии 2014 года. Европа активно поддержала антиконституционный вооруженный переворот на Украине. С этого все и началось», – написал Путин, статья которого приводится на сайте Кремля. «Зачем нужно было это делать? Тогда действующий президент Янукович уже согласился со всеми требованиями оппозиции. Зачем США организовали переворот, а страны Европы – безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава?» – добавил президент. Статья президента к 80-летию начала Великой Отечественной войны «Быть открытыми, несмотря на прошлое» опубликована на сайте Кремля во вторник, в День памяти и скорби. Статья также должна появиться во вторник в немецком интернет-издании Zeit Online, а в четверг – в еженедельной газете Die Zeit в разделе «Мнения». Публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, «была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР». По мнению Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.