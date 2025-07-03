Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Путин назначил Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Сент-Винсенте и Гренадинах.
Президент России назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству, передает РИА «Новости». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В тексте указа отдельно отмечается, что назначение происходит по совместительству.
На сайте МИД России уточняется, что Андрей Прицепов родился в 1960 году, окончил МГИМО в 1982 году и с того же года работает в системе российского внешнеполитического ведомства. Дипломат обладает богатым опытом работы как в центральном аппарате, так и за рубежом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назначил Александра Дарчиева новым российским послом в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств.
Кроме того, Путин подписал указ о назначении Сергея Рещикова послом в Республике Гватемала. Также президент назначил Александра Лукашика новым послом России в Черногории.