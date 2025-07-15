Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Трамп пообещал «очень дружелюбно» бороться с Китаем
Президент США Дональд Трамп во вторник приветствовал новое торговое соглашение, подписанное с Индонезией, и заявил, что Соединенные Штаты будут бороться с Китаем «очень дружелюбно».
На энергетическом саммите в Университете Карнеги-Меллона Дональд Трамп заявил, что вскоре могут быть достигнуты и другие торговые соглашения, в том числе с Индией, передает Reuters.
Он также пообещал, что США будут бороться с Китаем «очень дружелюбно».
Ранее Трамп развязал глобальную торговую войну, введя пошлины не менее 10% для одной категории стран и более высокие ставки для многих других.
Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, в торговых и тарифных войнах не будет победителей, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите стран Центральной Азии и Китая в столице Казахстана.
До этого Китай и США подписали предварительную сделку по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая сроком на 90 дней.
Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему в торговой войне США с ЕС победит Китай