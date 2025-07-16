Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак помог человеку с приступом на улице
На прошлой неделе главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак помог человеку, с которым на улице произошел эпилептический приступ, поделился подписчик Александр с Telegram-сообществом «Журнал зенитовца».
«8 июля в 9.30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях», – поделился подписчик.
По его словам, чуть позже подбежал еще один человек, и они вдвоем стали оказывать помощь, а затем подошел еще один мужчина.
«И по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович (Семак). Втроем мы привели его (пострадавшего) в чувства и дождались пока человек более-менее очнется. Когда же он пришел в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали», – завершил рассказ очевидец.
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