Tекст: Ирма Каплан

«8 июля в 9.30 утра я ехал по Выборгской набережной и увидел, как на тротуаре человеку стало плохо. Перестроился крайний ряд, остановился, включил аварийку. Скорее выбежал, чтобы ему помочь, так как это была эпилепсия, но я знаю, как действовать в данных ситуациях», – поделился подписчик.

По его словам, чуть позже подбежал еще один человек, и они вдвоем стали оказывать помощь, а затем подошел еще один мужчина.

«И по голосу я его узнал, ведь это был Сергей Богданович (Семак). Втроем мы привели его (пострадавшего) в чувства и дождались пока человек более-менее очнется. Когда же он пришел в себя, я уехал, а Сергей Богданович остался с парнишкой ждать скорую, которую мы вызывали», – завершил рассказ очевидец.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные спасли военнослужащего ВСУ Константина Зинина после того, как его ранил заградотряд возле села Карла Маркса в Донецкой народной республике, сообщил сам украинский боец.