  • Новость часаЭксперт: Освобождение Горнальского монастыря позволит расширить наступление на Сумскую область
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    Все стремятся «ухватить» будущее – рынок ИИ, который обещает огромную власть, прибыль и влияние. И их можно понять. Аудитория одного лишь ChatGPT приблизилась к миллиарду пользователей – это примерно 10% населения Земли.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Увидеть горе Донбасса своими глазами

    Все годы войны большинству знакомых было неинтересно, что я пишу. Что пытаюсь донести о том, что происходит в Донбассе. Про обстрелы и издевательства над людьми. Сколько страшных историй до сих пор не услышаны?

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Папа Франциск был голосом здравого смысла в безумном мире

    В условиях острого противостояния между Россией и Западом, которое грозило перерасти в глобальный ядерный конфликт, папа Франциск отверг попытки навязать ему роль, которую играли некоторые из его предшественников – роль «капеллана НАТО».

    2 комментария
    22 апреля 2025, 12:05 • Новости дня

    Путин назначил посла в Уругвае

    Алексей Исаков назначен послом России в Уругвае вместо Будаева

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин подписан указ о назначении Алексея Исакова новым российским послом в Восточной Республике Уругвай, его предшественник Андрей Будаев от должности освобожден.

    Президент России Владимир Путин указом №259 назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае и наблюдателем при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации по совместительству.

    «Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству», – сказано в опубликованном на портале официального опубликования правовых актов документе.

    На этих должностях Исаков сменил Андрея Будаева, освобожденного от занимаемых позиций, согласно указу №258.

    Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 631 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Литовской Республике.

    Алексей Исаков родился 1 мая 1960 года, в 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса, присвоенный в декабре 2017 года.

    На дипломатической службе с 1982 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом.

    В 2005-2008 годах был начальником отдела в Департаменте Северной Америки.

    В 2008-2013 годах занимал пост генконсула России в Монреале.

    С октября 2013 года – заместитель директора департамента Северной Америки МИД России.

    В 2020 году указом президента был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике.

    21 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

    Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

    Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия
    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей. Другое дело, что в Вашингтоне пока ограничиваются общими фразами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Минобороны сообщило о 4,9 тыс. нарушений перемирия Киевом. На этом фоне в Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

    «Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

    «Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

    «Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог. 

    Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

    Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

    Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

    Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.

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    21 апреля 2025, 06:24 • Новости дня
    Стало известно о резком понижении температуры в Москве в четверг

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве ожидается существенное похолодание с четверга, когда температура снизится сразу на 10 градусов, однако дневные показатели останутся на 4-5 градусов выше климатической нормы.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в четверг ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает ТАСС. По его словам, изначально прогнозировалось изменение циркуляции воздуха со среды, однако оно отложено на четверг и пройдет, по оценке метеорологов, весьма умеренно.

    «По предварительным расчетам, изменение циркуляции воздуха в Москве должно было начаться в среду. Теперь видно, что оно начнется в четверг, но очень умеренно. Ночные температуры будут около плюс 10 градусов, а днем значения будут в диапазоне плюс 15-20 градусов. Все-таки это очень высокие температуры для третьей декады апреля – на 4-5 градусов выше нормы. Однако резкое понижение сразу на 10 градусов, конечно же, будет ощущаться», – отметил Вильфанд.

    По его словам, с четверга ночные температуры опустятся до плюс 10 градусов, а дневные температуры будут находиться в пределах плюс 15-20 градусов. Позднее температура ночью понизится до плюс 4-9, а днем – до плюс 11-16, что соответствует климатической норме для этого времени года. Вильфанд добавил, что в выходные возможны еще более низкие значения температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице 19 апреля была зафиксирована необычайно высокая температура для середины весны – плюс 24,2 градуса, что почти на градус превысило предыдущий максимум 1973 года, а днем ранее был зафиксирован новый температурный рекорд – плюс 22,6 градуса, что превзошло результат 1921 года, однако уже на следующей неделе москвичей ожидает значительное похолодание с дневными температурами до 10-15 градусов, что станет возвращением к климатической норме.

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    21 апреля 2025, 16:35 • Видео
    На смерть Франциска

    На следующий день после Пасхи и встречи с вице-президентом США скончался папа римский Франциск. Чем он отличался от всех прочих пап?

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    22 апреля 2025, 03:58 • Новости дня
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    Мединский пообещал добавить план Трампа в учебники по истории России
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В следующих изданиях российских учебников по истории планируют отразить план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, сообщил Владимир Мединский.

    Об этом передает ТАСС. Владимир Мединский, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов учебников, отметил, что Дональд Трамп уже вошел в историю благодаря своим инициативам по урегулированию конфликта на Украине и преобразованиям во внутренней политике США. По его словам, эти события непременно будут отражены в новых редакциях российских учебников при подготовке следующих изданий.

    «Те экстраординарные усилия, которые предпринимает новая американская администрация, по попытке разумного урегулирования конфликта на Украине и вообще те удивительные преобразования в американской внутренней политике, которые мы наблюдаем сейчас, они, вне всякого сомнения, окажутся на страницах учебника и истории России, и всеобщей истории, когда будет готовиться следующее издание. Тут можно сказать, что Трамп точно вошел в историю», – заявил Мединский.

    Он подчеркнул, что не вправе комментировать американскую политику, но как историк отмечает историческую эпоху, в которой мы живем. С 1 сентября 2023 года ученики 10-11-х классов в России уже обучаются по новым учебникам по истории, состоящим из четырех книг. По данным Минпросвещения, новые учебники для 5-9-х классов планируется ввести с сентября 2025 года. Авторы учебников – Мединский, Торкунов и Чубарьян.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен вывести США из переговорного процесса по завершению конфликта на Украине в случае саботажа со стороны участников. Эксперты отметили, что у главы Белого дома нет действенных рычагов давления на европейцев, поддерживающих Киев, и из-за этого кризис становится опаснее. Кроме того, Трамп заявил о недовольстве действиями Владимира Зеленского и обвинил Джо Байдена в ответственности за конфликт на Украине.

    При этом контакты между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшее время не планируются, однако благодаря налаженным каналам связи возможно быстрое обсуждение ситуации при необходимости.

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    21 апреля 2025, 01:09 • Новости дня
    Стало известно о прогнозе курса доллара на конец 2025 года

    Минэкономразвития РФ спрогнозировало курс доллара на уровне 98,7 руб к концу 2025 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Минэкономразвития России ожидает, что к декабрю 2025 года курс доллара составит 98,7 рубля, что совпадает с прежними прогнозами ведомства.

    Как сообщает ТАСС, представитель Минэкономразвития заявил, что прогноз по курсу доллара на конец 2025 года не изменился по сравнению с оценками, озвученными в сентябре 2024 года. Прогнозное значение составляет 98,7 рубля за доллар.

    «Прогнозные ожидания по курсу доллара на конец 2025 года совпадают с прогнозами сентября 2024 года – 98,7 руб. за доллар», – приводит слова представителя министерства ТАСС. Другие детали или параметры прогноза в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реальный эффективный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров России в марте 2025 года показал рост на 7,1% по сравнению с февралем, 63% россиян предпочитают хранить сбережения в рублях, а 40% – в долларах, при этом интерес к юаню и евро продолжает расти, а курс биткойна на платформе Binance снизился на 10% и впервые с ноября 2024 года опустился ниже отметки в 75 тыс. долларов, достигнув минимума в 74,889 тыс. долларов.

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    19 апреля 2025, 20:40 • Новости дня
    В Турции выразили надежду на конструктивный отклик Киева на пасхальное перемирие

    Турецкий политик выразил надежду на «зрелый ответ» Киева на пасхальное перемирие

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя по внешним связям турецкой правящей Партии справедливости и развития Халил Коркмаз надеется, что Киев проявит конструктивный подход к инициативе президента России Владимира Путина по пасхальному перемирию.

    Коркмаз заявил: «Я надеюсь, что этот конструктивный шаг будет встречен с такой же зрелостью другой стороной. Прочный мир возможен не благодаря военным действиям, а благодаря взаимной воле, сочувствию и здравому смыслу». По его мнению, если стороны используют значение Пасхи для начала диалога, это будет многообещающим не только для региона, но и для всего мира, передает РИА «Новости».

    Политик выразил уверенность, что прекращение огня, объявленное президентом России по случаю Пасхи, гуманитарно и стратегически оправдано. Он подчеркнул, что такие инициативы показывают ответственность за управление не только военными действиями, но и моральной стороной конфликта. По словам Коркмаза, благоразумный подход России создает реальную возможность для установления мира.

    Ранее мировые СМИ отреагировали на пасхальное перемирие России. Французский военный корреспондент Лоран Брайар назвал объявленное Россией пасхальное перемирие на Донбассе сигналом о готовности Москвы к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин распорядился остановить все боевые действия с вечера 19 апреля до ночи 21 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что объявленное Россией одностороннее пасхальное перемирие приблизило урегулирование конфликта на Украине.

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    21 апреля 2025, 01:30 • Новости дня
    Спрос на российскую косметику в Казахстане вырос вдвое

    Tекст: Денис Тельманов

    Объем импорта российской косметики и парфюмерии на рынок Казахстана за год вырос почти вдвое, достигнув 20,1 млн долларов по итогам февраля, при этом наибольший прирост наблюдается в сегменте средств для волос.

    Как пишет РИА «Новости», по итогам февраля 2025 года поставки российской косметики, декоративных средств и парфюмерии в Казахстан увеличились почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможенной службы Казахстана, объем импорта достиг 20,1 млн долларов.

    Основную часть отгрузок составили средства для волос, такие как лаки и шампуни, на их долю пришлось 47% всего объема. Почти сопоставимую долю в 46% заняла остальная косметика – средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра и педикюра. Оставшийся объем пришелся на парфюм и туалетную воду.

    Российский экспорт занимает значимую позицию на рынке красоты Казахстана, обеспечивая более трети всего импорта подобных товаров в республике. Кроме косметики, Россия активно поставляет казахстанскому рынку другие средства ухода – более трети импорта средств для гигиены полости рта и средств для эпиляции и приема ванн также приходится на российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Казахстан рассматривают планы по увеличению транзита нефти и газа через территорию Казахстана и обеспечению северных регионов Казахстана российским газом, российские производители меда установили рекорд, отправив за границу более 4 тыс. тонн продукции, что на 43% больше, чем в прошлом году, а в 2024 году Россия установила новый рекорд по импорту грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

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    21 апреля 2025, 23:59 • Новости дня
    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка

    В Белгородской области от атак ВСУ за 3,5 года погибли 23 ребенка, ранееия получили еще167

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти региона рассказали о числе погибших и раненых детей после обстрелов в Белгородской области, а также о мерах поддержки пострадавших.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за последние три с половиной года в результате обстрелов со стороны украинских военных в регионе погибли 23 ребенка, а 167 получили ранения, передает РИА «Новости». Он отметил, что Белгородская область, являясь прифронтовым регионом, переживает тяжелые испытания: населенные пункты подвергаются атакам различными видами вооружения и минометам с использованием дронов.

    Гладков подчеркнул, что мирные жители продолжают страдать от преступлений вражеских сил, и среди пострадавших особенно много детей. По его словам, за этот период были убиты 23 ребенка, еще 167 получили ранения различной степени тяжести.

    Губернатор также рассказал о запуске фонда помощи детям, пострадавшим от обстрелов ВСУ. Помощь будет предоставляться всем детям до двадцати одного года включительно. Средства фонда позволят органвсеизовать лечение и реабилитацию пострадавших в санаториях, а также закупку необходимых медицинских препаратов и изделий, которые не покрываются государственной медициной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские вооруженные формирования за сутки предпринимали двенадцать попыток прорыва в Белгородскую область с применением беспилотников и артиллерии, в результате атак с использованием дронов в регионе получил ранение один человек, а также были повреждены автомобили, дома и линия электропередачи, а в образовательных учреждениях Белгородской области ввели ежедневные уроки безопасности с демонстрацией макетов взрывных устройств для предупреждения детей о возможной опасности.

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    20 апреля 2025, 22:26 • Новости дня
    Пожарные ликвидировали открытое горение на острове в Астраханской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В Астраханской области удалось полностью потушить открытое горение, возникшее днем на острове Городской и охватившее территорию длиной полтора километра.

    Как передает ТАСС, пожарные объявили о ликвидации открытого горения на острове Городской в 22:05 по местному времени (21:05 мск).

    «В 22:05 (21:05 мск – прим. ТАСС) на пожаре объявлена ликвидация открытого горения»,– сообщили в региональном управлении МЧС.

    Возгорание началось в первой половине дня и быстро распространилось, охватив фронт протяженностью полторы тысячи метров. К вечеру огонь удалось локализовать, окончательно справиться с открытым пламенем смогли только поздно вечером. Информации о пострадавших и повреждениях не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице во второй половине дня в воскресенье началось возгорание в грузинском ресторане на Пятницкой улице, в частном доме в поселке Василовка Челябинской области ночью произошёл пожар, унесший жизни четверых детей, а семерых жильцов, в том числе двоих детей, вывели из горящей квартиры и с верхних этажей жилого дома на востоке Москвы после возгорания личных вещей и мебели.

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    22 апреля 2025, 03:02 • Новости дня
    Музыка Рахманинова третий год возглавила британский классический чарт

    Концерт Рахманинова снова признан любимым классическим произведением британцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова вновь стал лидером рейтинга популярности на британской радиостанции, обойдя другие известные классические произведения.

    Самым любимым произведением классической музыки у британцев третий год подряд стал Концерт для фортепиано с оркестром №2 Сергея Рахманинова, сообщает РИА «Новости». Как отмечает радиостанция Classic FM, этот концерт в общей сложности уже одиннадцать раз занимал верхнюю строчку музыкального рейтинга Classic FM Hall of Fame, который в 2024 году проводился тридцатый раз и собрал почти 90 тысяч голосов.

    В публикации отмечается, что музыка Рахманинова «продолжает пленять сердца» британской аудитории, что подтверждается устойчивым лидерством в чарте. Кроме того, шестое место занял Концерт для фортепиано с оркестром №2 Дмитрия Шостаковича, советского композитора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер Эмир Кустурица отметил, что большинство значительных открытий в музыке и литературе были сделаны в России, особо выделив Рахманинова, Мусоргского и «Войну и мир» Толстого.

    При этом в украинском Николаеве женщину оштрафовали за прослушивание российских песен в автомобиле и обвинили в мелком хулиганстве.

    Министр культуры Литвы Шарунас Бирутис раскритиковал попытки отмены русской культуры в стране и призвал учитывать индивидуальные заслуги российских артистов.

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    21 апреля 2025, 03:03 • Новости дня
    Госдеп подтвердил приверженность прекращению огня на Украине

    В Госдепе США заявили о поддержке полного прекращения огня и готовы поддержать продление перемирия на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Соединенные Штаты вновь подчеркнули стремление к полному прекращению боевых действий на Украине, отметив надежду на возможность продления перемирия, срок которого истек 21 апреля.

    Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают идею полного и всеобъемлющего прекращения огня на Украине, передает ТАСС. Об этом в воскресенье заявил представитель Госдепартамента США, комментируя публикацию агентства Reuters, в которой отмечалось, что Вашингтон мог бы поддержать продление пасхального перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действие перемирия завершилось в понедельник в полночь по московскому времени.

    «Мы остаемся привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня», – подчеркнули в Госдепартаменте. По версии ведомства, конфликт «давно пора остановить». Представитель Госдепа также сообщил, что на прошлой неделе в Париже у госсекретаря США Марко Рубио прошли «обнадеживающие дискуссии» по этому вопросу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, и мир возможен при условии готовности сторон к этому.

    Ранее президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил надежду, что Россия и Украина смогут заключить соглашение уже в ближайшую неделю. Президент России Владимир Путин 19 апреля объявил об остановке всех боевых действий на Украине до 21 апреля и призвал Киев также прекратить огонь, однако, как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, команд по продлению перемирия не поступало.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье заявила, что украинская сторона нарушила пасхальное перемирие, применяя реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства для нанесения ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки на территории ДНР зафиксировали девять артиллерийских атак со стороны ВСУ с использованием боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате которых получил ранение один мирный житель, украинская сторона не соблюдала режим прекращения огня во время пасхального перемирия, несмотря на заявления госдепа США о надежде на продление этого режима напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова, а также Германии предложили взять на себя обязательство платить 0,5% ВВП для поддержки украинской армии, чтобы перемирие на Украине могло быть достигнуто к 2029 году.

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    21 апреля 2025, 04:37 • Новости дня
    В России за год осудили почти 2 тыс. нарушителей за незаконную рыбалку

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение 2024 года почти 2 тыс. человек были осуждены по статье за незаконный вылов рыбы, при этом основная часть нарушителей отделалась штрафами на сумму более 24 миллионов рублей.

    Как передает РИА «Новости», статистика Судебного департамента при Верховном суде зафиксировала в 2024 году 1953 осужденных за незаконную рыбалку. Среди них ни одной женщины, все подсудимые – мужчины. В соответствии с Уголовным кодексом, наказания предусмотрены за ловлю рыбы в запрещенных местах, в заповедниках или при использовании запрещенных средств, таких как взрывчатка, химикаты и электричество.

    Согласно официальным данным, 44 человека были приговорены к отбыванию наказания в колониях, 617 получили условные сроки, а 356 оштрафованы. Общая сумма штрафов по этим делам превысила 24 миллиона рублей. В отчете уточняется, что ни одна женщина не была привлечена к ответственности по статье 256 УК РФ.

    Всего по экологическим преступлениям в России за прошлый год осуждены 4733 человека. Из них 251 человек получил реальные сроки в колонии, около двух тысяч – условные сроки, и общая сумма штрафов составила более 127 миллионов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, против владельца платного пруда во Владимирской области возбудили уголовное дело за убийство подростка, который рыбачил без разрешения, пользователи соцсетей напомнили главе администрации Липецкой области Игорю Артамонову о действующем запрете на вылов щуки до двадцать девятого февраля, а актер Сергей Безруков вызвал подозрения в нарушении запрета на рыбалку с моторной лодки, опубликовав фото с рыбалки на Дону.

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    20 апреля 2025, 22:42 • Новости дня
    Три человека пострадали при наезде Lada на остановку в Нижегородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на трассе в Нижегородской области пострадали пассажиры автомобиля, который врезался в остановку, среди них оказались дети.

    Как передает РИА «Новости», днем в воскресенье автомобиль марки Lada столкнулся с павильоном остановки общественного транспорта на трассе Сосновское – Мухтолово. В региональной прокуратуре сообщили, что водитель не справился с управлением, и в результате аварии травмы получили пассажиры машины, среди которых были несовершеннолетние.

    По данным регионального СУ СК РФ и местных СМИ, пострадали женщина и двое детей, находившиеся в автомобиле.

    В прокуратуре уточнили, что по факту случившегося организована доследственная проверка. Надзорное ведомство взяло установление всех обстоятельств аварии под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на внешней стороне МКАД после дорожно-транспортного происшествия автомобиль воспламенился, а авария на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск привела к гибели подростка и госпитализации еще шести человек, среди которых двое маленьких детей.

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    21 апреля 2025, 06:46 • Новости дня
    Подпорная стенка обрушилась на проезжую часть в центре Новосибирска

    Tекст: Денис Тельманов

    Утром на улице Ипподромская в Новосибирске произошло обрушение подпорной стенки, что привело к перекрытию части магистрали и остановке движения по дублеру.

    Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел около пяти часов утра по местному времени на Ипподромской магистрали, где рухнула подпорная стенка, из-за чего перекрыли две из трех полос движения по направлению к улице Фрунзе. Было полностью остановлено движение по дублеру магистрали на верхнем уровне.

    В мэрии города уточнили, что в настоящее время разрабатывается постановление о введении режима повышенной готовности, чтобы оперативно провести аварийно-восстановительные работы на месте происшествия. Дорожные службы уже приступили к устранению последствий ЧП.

    «Причина обрушения будет выяснена при обследовании участка и подготовки проекта восстановления работоспособности подпорной стенки», – заявили представители департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

    В минувшие выходные в Новосибирске отмечались сильные осадки, прошли дожди и мокрый снег, что могло повлиять на состояние подпорной конструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Голицыно на втором этаже жилого дома внезапно рухнул балкон, в результате чего две женщины получили травмы и были госпитализированы, а в Крыму обрушился автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово, из-за чего два человека пострадали, один из них был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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    21 апреля 2025, 22:27 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке дронов по Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе атак с использованием беспилотников в Белгородской области один человек получил ранения, повреждены автомобили, дома и линия электропередачи.

    Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает РИА «Новости». Атаки произошли в период с 20:55 до 21:10 по московскому времени, уточнили в Минобороны России.

    Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате удара FPV-дрона на трассе Томаровка – Красная Яруга был ранен мирный житель. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, ему оказана необходимая медицинская помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

    В селе Никольское дрон повредил легковой автомобиль, а в Валуйском округе в хуторе Леоновка беспилотник атаковал движущийся автомобиль, в результате чего пострадали остекление и кузов. В селе Казинка после атаки повреждена линия электропередачи, несколько населенных пунктов остались без света, аварийные службы приступили к восстановлению электроснабжения.

    Кроме того, в селе Кукуевка с беспилотника были сброшены взрывные устройства, что привело к повреждению двух частных домов, гаража и автомобиля. В селе Двулучное и хуторе Барилов также зафиксированы повреждения кровли домов от ударов дронов. Информация о последствиях уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести, а средствами ПВО России за 40 минут были уничтожены пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом.

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    22 апреля 2025, 00:56 • Новости дня
    Счетная палата предложила запретить иностранцам работать в Почте России

    Tекст: Денис Тельманов

    В отчете ведомства по итогам аудита эффективности Почты России предложено до сентября 2025 года ввести запрет на работу иностранцев из недружественных государств.

    Счетная палата России предложила правительству до сентября 2025 года рассмотреть возможность запрета на трудоустройство граждан из недружественных стран в стратегических акционерных обществах, в том числе в «Почте России», сообщает РИА «Новости». Эта рекомендация содержится в отчете по итогам анализа использования государственных средств Почтой России за последние пять лет.

    Кроме того, ведомство направило обращение в Генеральную прокуратуру и ФНС для принятия мер по выявленным нарушениям, связанным с трудоустройством иностранцев из недружественных государств.

    В отчете отмечается, что с сентября 2021 года руководитель дирекции бухгалтерского учета, а также с июля 2022 по сентябрь 2023 года главный бухгалтер АО ПР имела второе гражданство США. После сентября 2023 года это лицо продолжает исполнять обязанности главного бухгалтера, хотя официально должность не занимает. США входит в список стран, признанных недружественными по отношению к России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн вышел из совета директоров «Почты России», его место занял депутат Госдумы Сергей Гаврилов, ранее компания провела мастер-классы для сотрудников по взаимодействию с незрячими и обращению с собаками-поводырями, а Валентина Матвиенко выразила недовольство задержкой в разработке стратегии развития «Почты России» и подчеркнула необходимость принятия мер со стороны Минцифры.

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