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Путин назначил посла в Уругвае
Алексей Исаков назначен послом России в Уругвае вместо Будаева
Президент России Владимир Путин подписан указ о назначении Алексея Исакова новым российским послом в Восточной Республике Уругвай, его предшественник Андрей Будаев от должности освобожден.
Президент России Владимир Путин указом №259 назначил Алексея Исакова послом России в Уругвае и наблюдателем при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации по совместительству.
«Назначить Исакова Алексея Викторовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Восточной Республике Уругвай и наблюдателем Российской Федерации при комитете представителей Латиноамериканской ассоциации интеграции по совместительству», – сказано в опубликованном на портале официального опубликования правовых актов документе.
На этих должностях Исаков сменил Андрея Будаева, освобожденного от занимаемых позиций, согласно указу №258.
Указом Президента Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 631 назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Литовской Республике.
Алексей Исаков родился 1 мая 1960 года, в 1982 году окончил МГИМО МИД СССР. Владеет английским и французским языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса, присвоенный в декабре 2017 года.
На дипломатической службе с 1982 года. Занимал различные должности в центральном аппарате МИД России и за рубежом.
В 2005-2008 годах был начальником отдела в Департаменте Северной Америки.
В 2008-2013 годах занимал пост генконсула России в Монреале.
С октября 2013 года – заместитель директора департамента Северной Америки МИД России.
В 2020 году указом президента был назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике.