Арестован глава стройфирмы по делу о мошенничестве на Восточном

Пульмонолог объяснил причины наступления смерти из-за курения вейпа

Курение вейпа не менее опасно, чем курение табака и может привести к тяжелым легочным заболеваниям, приводящим к смерти человека, заявил газете ВЗГЛЯД доцент кафедры госпитальной терапии Первого МГМУ им. Сеченова, врач-пульмонолог Александр Пальман, комментируя обнаружение первого случая EVALI – «болезни вейперов» в российской столице.

Врачи Морозовской больницы спасли подростка, впервые в стране установив диагноз «легочное повреждение электронными сигаретами» (EVALI), сообщила пресс-служба московского департамента здравоохранения. У пациента была тяжелая дыхательная недостаточность и постоянная потребность в кислородотерапии, сильная потеря веса, а по результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита.

«Есть болезни, когда мы ставим диагноз не только на основании клинической картины, но и некой предыстории. Есть целый набор тяжелых поражений легких, связанный с ингаляцией каких-то токсических субстанций. Они могут протекать приблизительно одинаково в зависимости от токсичности, ядовитости и количества вдыхаемого. Это может быть и подострая ситуация, и тяжелая острая – попадание в реанимацию буквально в течение часа после эпизода ингаляции, но это, скорее, в случаях работы на каких-то химических предприятиях с газами и прочим», – говорит Пальман.

Он поясняет, что диагноз EVALI, как правило, ставится на основании того, что есть определенный вариант тяжелого легочного повреждения и предыстория пациента, связанная с тем, что он курил электронную сигарету с использованием никотиносодержащих смесей. Кроме того, врач подчеркивает, что во многих странах, например в Соединенных Штатах Америки, использование подобных жидкостей запрещено. В России же на данный момент это практически никак не регламентируется.

«Основная проблема в том, что там находится вещество, которое может оказать повреждающее действие, нанести вред легким, но это в некой далекой перспективе. Точно так же, как и курение – вредно, но одна сигарета сиюминутно чего-то ужасного для человека сделать не может. И если в эту смесь попадают какие-то другие субстанции, а тщательного контроля за этим нет, и откуда эти полуфабрикаты завозятся неизвестно, то это может вызывать индивидуальную реактивность организма», – объясняет пульмонолог.

Соответственно, происходит тяжелое повреждение легких за счет ингаляций неких субстанций, которые или в целом, или же именно для конкретного человека токсичны, продолжает собеседник. Вследствие развивается диффузное поражение легких, отдаленно напоминающее то, что происходит при COVID-19.

«Распространенное повреждение легких с повреждением альвеол и межальвеолярных структур с развитием тяжелой дыхательной недостаточности при неудачном стечении обстоятельств и не назначением своевременной терапии (если это вдруг будет принято за обычное тяжелое воспаление легких и будут назначены только антибиотики) может привести к смерти человека», – рассказывает Пальман.

Врач считает, что как минимум те меры, которые направлены на предотвращение табакокурения, необходимо распространить и на вейпы, и на электронные сигареты различного рода, а также на кальяны.

«Вейп – это не замена вредных сигарет на менее вредные. Это замена известного зла на другое, которое, с моей точки зрения, как минимум не меньшие риски дает. Только эти риски нам гораздо менее известны», – заключил специалист.

В мае правительство предложило в рамках реализации антитабачной концепции проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость. Соответствующий документ был утвержден премьер-министром Михаилом Мишустиным.