Роскосмос уволил гендиректора ЦЭНКИ за срыв строительства на Восточном

Роскосмос решил досрочно прекратить полномочия гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, «дочка» Роскосмоса) Андрея Охлопкова из-за срыва строительства на космодроме Восточный.

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «ЦЭНКИ» Охлопкова Андрея Васильевича 27 ноября 2020 г. Прекратить трудовой договор с Охлопковым Андреем Васильевичем 27 ноября 2020 г. (последний рабочий день)», – говорится в директиве представителям интересов госкорпорации в совете директоров ЦЭНКИ, передает РИА «Новости».

Также в директиве сказано, что «в связи с неоднократными недочетами, допущенными в работе, в том числе срывом сроков и неисполнением обязательств по завершению строительства стартового комплекса ракеты-носителя «Союз-2», технического комплекса и водозаборных сооружений космодрома Восточный, выплату компенсаций не производить».

Охлопков возглавил ЦЭНКИ в 2018 году, до этого руководил в Центре работами по строительству и созданию наземной инфраструктуры космодрома Восточный.

В октябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при посещении космодрома Восточный объявил выговор Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку. Также Рогозин уволил гендиректора ФК «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогоза.

Кроме того, в октябре был арестован директор космического центра «Восточный» и руководитель космодрома Восточный Роман Бобков. Его подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу. Ситуацию с новым уголовным делом по Восточному комментировали в Роскосмосе.