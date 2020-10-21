В Роскосмосе отреагировали на новое дело по Восточному

Роскосмос ведет борьбу с коррупцией на всех уровнях и всегда оказывает содействие следствию, заявили в госкорпорации, комментируя публикацию СМИ о новом деле по космодрому Восточный.

«В госкорпорации Роскосмос ведется борьба с коррупцией на всех уровнях, и всегда следственным органам оказывается полное содействие», – сказали РИА «Новости» в Роскосмосе.

По словам источника ТАСС, дело в отношении главного инспектора стройки Восточного Дмитрия Фоминцева связано с его деятельностью до работы в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос).

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о злоупотреблениях главного инспектора 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрия Фоминцева.

Следствие утверждает, что он принял в эксплуатацию три фактических недостроя – водозаборные сооружения, предназначенные для водоснабжения комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Предполагаемый ущерб оценивается в 500 млн рублей. Фоминцеву вменяется злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285) и служебный подлог (ч. 1 ст. 292 УК).

Напомним, в ноябре 2019 года космодром Восточный вызвал гнев президента Владимира Путина. Глава государства возмутился воровством на этой стройке, отметив, что там крадут «сотнями миллионов». Так, при строительстве первой очереди космодрома было похищено 11 млрд рублей, возвращено 3,5 млрд, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что причастные к коррупционным делам на Восточном люди отстранены от проекта, новых хищений на космодроме нет.