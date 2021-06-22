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Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей
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«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз.
«Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.
Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко.
По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник.
Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.
При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник.
Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт.
«И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко.
Ранее пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне.
«В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины.
По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.
Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.
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Минск решил не принимать самолеты с Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины.
Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты».
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула».
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.
Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными.
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации.
«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста.
По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.
«Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим».
Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».
«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.
При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.
В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский.
Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков.
Украина пригрозила России турецкими беспилотниками
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Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu.
«Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Эксперт оценил угрозы Украины России турецкими «Байрактарами»
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«Появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление их возможностей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее в Киеве заявили, что покупка турецких БПЛА призвана заставить Россию «подумать дважды», прежде чем «атаковать» Украину.
«Украина могла купить сколько угодно беспилотников – точной информации нет, а данные разнятся. Тем не менее появление в вооруженных силах Украины турецких ударных беспилотников – это серьезное усиление возможностей при решении тех или иных задач в ходе боевых действий в Донбассе», – констатировал военный эксперт Игорь Коротченко.
«В том, что это эффективное оружие, мы убедились на примере карабахской войны. Вопрос заключается лишь в компетенции украинских военнослужащих: смогут ли они управлять этими беспилотниками и применять их?» – задается вопросом собеседник.
«Но для уничтожения таких беспилотников у России есть зенитные ракетные комплексы «Тор-M2» различных модификаций. Это комплекс ПВО малой дальности. Он эффективен в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, а также способен обнаруживать и уничтожать «Байрактары» в зоне своей ответственности», – напомнил эксперт.
«При грамотном построении системы противовоздушной обороны «Тор-M2» достаточно легко обнаруживает и уничтожает беспилотники, что доказано опытом их применения в Сирии. Именно они обеспечивают безопасность авиабазы Хмеймим и уничтожили около сотни БПЛА террористов», – подытожил Коротченко.
Напомним, глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в интервью Anadolu заявил о том, что Киев закупил у Турции ударные беспилотники, чтобы Россия «дважды подумала», прежде чем «атаковать» Украину. «Беспилотники необходимы для сдерживания России, чтобы она дважды подумала, прежде чем планировать любую эскалацию или крупномасштабную атаку на Украину...» – сказал он.
Кулеба добавил, что Украина якобы закупает вооружения «для защиты». «Если Россия атакует и втянется в крупномасштабный военный конфликт с нами, тогда мы будем применять беспилотники в любой части украинской территории, чтобы защитить себя», – добавил Кулеба в ответ на вопрос о том, может ли Украина применять БПЛА в Донбассе.
При этом глава МИД Украины пожаловался, что Россия якобы прикладывает усилия для того, чтобы отговорить другие страны от продажи оружия Киеву. Кулеба также высоко оценил качество турецких беспилотников и заявил о планах оснастить их украинскими двигателями и локализовать производство.
Накануне стало известно о планах Польши использовать турецкие беспилотники на востоке НАТО. Ранее Киев договорился с Анкарой о выпуске турецких «Байрактаров» на территории Украины. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в договоренностях Украины и Турции.
В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В начале апреля в НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
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Беременную украинку затравили из-за русского языка
Жительница Харькова Маргарита подверглась травле из-за того, что написала курсовую работу на русском языке, девушку также
угрожают уволить с работы.
Маргарита рассказала о своих проблемах в соцсетях. Девушка заметила, что она переводила материалы с английского на русский, но этого оказалось недостаточно. Теперь у нее требуют перевод еще и на украинский язык, передает «Страна.ua».
«И сейчас я должна переводить на украинский? Нравится украинский язык? Переводите, пожалуйста. Почему вы насилуете меня, мою психику и мои нервы», – возмутилась харьковчанка.
Девушка раскритиковала украинизацию и заявила, что власть ущемляет ее права. Позже видео исчезло из ее соцсетей, но его успели репостнуть в тематических группах. Теперь Маргарите поступают угрозы. Директор Центра экстренной медицинской помощи, где работает девушка, заявил, что будет добиваться ее увольнения, и назвал ее «врагом украинского народа».
По словам самой украинки, ее видео растиражировали намеренно. Она попыталась оправдаться на работе, заявив, что ее высказывания могли быть вызваны беременностью, однако угроза увольнения все еще есть.
Ранее президент Владимир Путин, говоря о двусторонних отношениях между Москвой и Киевом, назвал проблемы российско-украинских отношений: отношение к русскому языку и к русскоговорящим гражданам Украины, к российским гражданам, проживающим на Украине.
После обстрела ВСУ под Донецком погибли четверо военных ДНР
В результате обстрелов под Донецком погибли четверо военнослужащих ДНР, пятеро получили ранения, сообщили в управлении Народной милиции республики.
«Сегодня в 10.10 в результате обстрела из минометов позиции подразделений Народной милиции в районе Лозового (северо-западный пригород Донецка) со стороны 28 отдельной мотопехотной бригады ВСУ были убиты трое наших военнослужащих и один получил тяжелое ранение», – цитирует сообщение «Донецкое агентство новостей».
Эвакуационная группа, следовавшая на санитарной машине за ранеными и погибшими в 13.30, подверглась обстрелу со стороны Красногоровки из СПГ-9.
«В результате один защитник ДНР погиб и четверо получили ранения», – указали в Народной милиции. Там пояснили, что в этом районе по согласованию с Киевом действовал «режим тишины».
«Особый цинизм этого преступления заключается в том, что огонь по санитарному автомобилю, на котором были нанесены медицинские опознавательные знаки велся целенаправленно», – заключили в ведомстве.
В первой половине июня украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в ЛНР, пять ополченцев были убиты.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Украина и Британия договорились совместно строить военные корабли
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Украина и Великобритания совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины, соответствующий меморандум подписали Киев и Лондон, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.
«Сегодня, 21 июня, в Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте МО Украины.
По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.
Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.
Украина собралась купить у Британии боевые корабли
Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown, сообщили источники одесского издания «Думская».
По имеющимся у издания сведениям, корабли будут закуплены в 2021 году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, приобретаемые Украиной боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
Ранее постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
ВМС Украины провели учения в Черном море
Украина провела тактические учения своих военно-морских сил в Черном море, в нем участвовала морская пехота и авиация, сообщили в Минобороны страны.
«В определенных районах Черного моря военно-морские силы ВС Украины провели тактические учения корабельной десантной группы, к которым был привлечен дивизион надводных кораблей, подразделения морской пехоты, морская авиация и авиация воздушных сил», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Тренировки разделили на несколько этапов: противокатерную оборону, тактическое маневрирование, передачу грузов на ходу и оказание помощи аварийному кораблю с высадкой спасателей.
«Тактические эпизоды противокатерной обороны корабельной десантной группы на переходе морем мы осуществляли с фактическим выполнением боевых упражнений по морским целям. К эпизоду приобщались боевые расчеты морской пехоты, которые показали высокую готовность и хороший огневой показатель», – сказал командующий учениями, командир флотилии капитан 1-го ранга Юрий Федаш.
Он добавил, что в учениях применялись надувные мишени Killer Tomatoes, применяемые странами НАТО.
Зеленский объявил об усилении украинской армии в 572 раза
Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали сильней в 572 раза, так как их ряды пополнили 572 молодых офицера, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«Вооруженные силы Украины становятся сильнее. Сильнее минимум в 572 раза. Ведь их ряды пополняют 572 молодых офицера! 572 образованных, хорошо подготовленных, умных и отважных патриота Украины», – заявил президент в своем Telegram-канале.
Он также поздравил выпускников украинских военных вузов и пожелал, чтобы их оберегала «родная земля, родительская поддержка и материнская молитва».
Ранее Зеленский сообщал, что в случае, если западные страны прекратят оказывать поддержку Украине в конфликте с донбасскими республиками, то украинской стороне придется создать «самую мощную армию в Европе».
Глава МИД Украины раскритиковал итоги саммита НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал Североатлантический альянс за то, что НАТО «не дало ни единого намека» на сроки принятия Киева в организацию.
«Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Президент США Джо Байден в своих многочисленных комментариях повторил, что видит в Украине полноправного члена альянса. Это хорошая сторона. Плохая сторона состоит в том, что НАТО не дала ни единого намека на сроки этого процесса», – приводит ТАСС слова министра иностранных дел Украины в интервью Anadolu.
Кулеба также посетовал на то, что с 2008 года, когда НАТО впервые официально подтвердила курс на принятие страны в альянс, Украина предприняла массу усилий, чтобы соответствовать предъявляемым требованиям. «Но если вы спросите меня, что было сделано НАТО для достижения этого, для реализации этого решения, то я отвечу честно: «Ничего». С 2008 года НАТО не предприняло ни одного шага для выполнения этого решения», – заяви глава МИД Украины.
«Когда мы говорим о реформах, то это может быть бесконечная история, – продолжал он. – Итак, мой вопрос к НАТО: «Сколько именно реформ вы хотите?» Дайте нам четкий список. Потому что, чем больше реформ мы проводим, тем больше ожиданий от вас».
В минувшую пятницу Москва потребовала от НАТО прекратить поставки оружия на Украину и призвать Киев перестать спекулировать на теме вступления в Североатлантический альянс.
В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Организация Североатлантического договора (НАТО) на данном этапе не рассматривает предоставление Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в организацию.
В прошлый понедельник в итоговом заявлении саммита стран НАТО в Брюсселе был вновь подтвержден тезис о том, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами альянса. Однако сроки вступления Украины и Грузии в альянс в документе не оговаривались.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что НАТО не указало временные рамки процесса вступления страны в альянс. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что его страна «провела достаточно реформ» для получения плана действий по членству в НАТО, а «отрицать это было бы циничным лицемерием». По его мнению, главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас – это «нежелание посылать такой сигнал» России.
Советник украинской делегации в Контактной группе по Донбассу советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на Украине рассчитывают, что больше конкретики о перспективах членства в НАТО получат после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Между тем президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что при вступлении Украины в НАТО подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы сократится до 7-10 минут. «Кто-то вообще должен подумать о том, как мы должны реагировать на то, что по сути предлагается и обсуждается», – отметил российский лидер.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что НАТО создает на Украине плацдарм для давления на Россию.
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На Украине подтопило 13 поселков после ливня
В Ченовицкой области Украины после ливней подтопило 13 населенных пунктов, на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов, сообщили в региональной полиции.
«20 июня, в результате ливня произошло частичное подтопление населенных пунктов в Черновицком районе. В результате обильных дождей пострадали села Бабин, Баламутовка, Боянчук, Бродок, Веренчанка, Окно, Горошовцы, Добриновцы, Погореловка, Ржавинцы, Крещатик, Черный поток, Юрковцы», – сообщается на сайте полиции.
Сотрудники правоохранительных органов ограничили доступ местным жителям к потенциально опасным территориям, ограничено движение транспорта.
Отмечается, что правоохранители ограничили доступ граждан к потенциально опасным территориям, также ограничено движение транспорта.
В госслужбе Украины по ЧС сообщили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
«Предварительно жертв и пострадавших нет. Вода сходит самотеком. Уровень воды постепенно снижается», – отмечается в сообщении на сайте ведомства.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Сообщалось о 40 пострадавших, один мужчина погиб, двое значились пропавшими без вести. Мэр Ялты Янина Павленко призывала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию, в регионе объявили ЧС.