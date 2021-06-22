Эксперты оценили меморандум Британии и Украины о базах ВМС и строительстве военных кораблей

«Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон есть общая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Шеповаленко, комментируя подписание меморандума между Украиной и Британией о совместном строительстве военных кораблей и двух баз.

«Меморандум – это еще не твердое обязательство. Это соглашение о намерениях, где стороны обозначают: «мы готовы сделать это – а вы в качестве встречного шага сделаете это». В таких случаях говорят: дай Бог нашему теляти да волка съесть», – отметил военный эксперт, замдиректора Центра анализа стратегий и технологий (АСТ) Максим Шеповаленко.

Впрочем, подписание меморандума между Киевом и Лондоном подтверждает единую политику НАТО в отношении сдерживания России в том числе на украинском участке, добавил собеседник. «Этим договором Великобритания заявляет о желании поддержать своих подопечных. Очевидно, Лондон начнет помогать со строительством кораблей, поскольку британцы прекрасно понимают: украинские ВМС существуют лишь номинально, серьезных боевых кораблей и вспомогательных судов у них нет», – отметил Шеповаленко.

По словам эксперта, мест для строительства баз ВМС Украины не так много. «Здесь речь может идти о пунктах базирования двойного назначения: во-первых, для Военно-морских сил Украины, а во-вторых, для захода кораблей дружественных Украине государств. Прослеживается два возможных места базирования. Первый узел – это Одесса – Ильичевск (Черноморск). А второй – в районе Николаева, Херсона и Очакова. То есть ближе к Крыму. Но, по-моему, там мелководье. Катера, конечно, могут базироваться, но все, что покрупнее – будет базироваться в Одессе», – предположил собеседник.

Также строительство базы возможно в Мариуполе – крупнейшем городе на берегу Азовского моря, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов.

При этом у Британии вряд ли хватит средств для реконструкции украинских судостроительных предприятий. «Наверное, речь идет скорее о реконструкции нескольких цехов, где строятся катера. Видимо, будет проведена какая-то работа, чтобы собирать их из машинокомплектов. Поэтому говорить о полномасштабной перестройке верфи, думаю, не стоит», – пояснил собеседник.

Схожей точки зрения придерживается и Шеповаленко. «Что там реконструировать? Даже в России многие комплексы после 90-х невозможно реконструировать. Поэтому, на мой взгляд, в меморандуме обозначено лишь пустое изъявление желания», – указал эксперт.

«И в целом подписание меморандума выглядит как некое перекидывание мячика. Одна сторона изображает укрепление национальной безопасности, а другая сторона изображает эффективную помощь ей в этом деле. При этом у обеих сторон единая цель – вывесить красную тряпку перед Россией», – резюмировал Шеповаленко.

Ранее пресс-службе министерства обороны Украины сообщили о том, что Киев и Лондон совместно спроектируют и построят военные корабли на территории двух стран, а также построят две базы ВМС Украины. Соответствующий меморандум был подписан накануне.

«В Одессе на борту ракетного эсминца Королевского военно-морского флота HMS DEFENDER министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Квин и заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк подписали меморандум о реализации проектов морского партнерства между консорциумом промышленности Соединенного Королевства и ВМС Украины. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины», – говорится на сайте военного ведомства Украины.

По данным пресс-службы, участники церемонии также наблюдали за совместными учениями украинских, британских и американских военных. Уточняется, что эсминец HMS DEFENDER прибыл в Одессу в прошлую пятницу.

Ранее сообщалось, что Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown.

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