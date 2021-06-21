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Украина собралась купить у Британии боевые корабли
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Украина закупит у Британии два противоминных корабля типа Sandown, сообщили источники одесского издания «Думская».
По имеющимся у издания сведениям, корабли будут закуплены в 2021 году, специально для подписания договора об их поставке 21 июня в Одессу приедет президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
Как сообщает издание, приобретаемые Украиной боевые корабли были построены в начале 1990-х годов. В составе Королевского флота находились 15 тральщиков этого типа, при этом в 2000-х по три корабля передали Эстонии и Саудовской Аравии.
Тральщики типа Sandown имеют длину 53 метра, они оснащены двумя дизельными двигателями, а также электродвигателем для бесшумного хода, максимальная скорость – 13 узлов. Эти боевые корабли вооружены 30-миллиметровой пушкой и несколькими пулеметами. Единственным назначением этих тральщиков является поиск и уничтожение морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов, они не имеют приспособлений для траления мин.
Ранее постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в накачивании Украины оружием. В апреле Владимир Зеленский заявлял о поддержке Украины странами НАТО и готовности к войне. В свою очередь полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева. В НАТО заверили главкома ВСУ в поддержке Киева со стороны альянса. После этого главком ВСУ заявил о готовности к обострению вдоль всей границы с Россией.
Между тем замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В МИД подчеркивали, что Москва не заинтересована в военной конфронтации.
Минск решил не принимать самолеты с Украины
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в ответ на действия Киева не будет принимать самолеты с Украины.
Слова Лукашенко приводит близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого»: «Раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты».
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал это решение в Telegram: «Логично. В ответ на выпады бывшей «дружественной республики» Лукашенко решил не церемониться. Другое дело, что и прежде было ясно: «дружественная» Украина была по сути не сильно дружественной, и кризис вокруг Белоруссии лишь это подтвердил. И вся «дружба» враз рухнула».
Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с посадкой рейса Ryanair в Минске, а также ограничила использование своего воздушного пространства белорусскими воздушными судами.
Это произошло после того, как 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложными. При этом был задержан находившийся на борту Роман Протасевич, автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Ее отец Андрей Сапега направил Лукашенко обращение с просьбой помиловать его дочь. По его словам, во время протестов в Минске она была в Литве. «И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе», – сказал мужчина. Он также назвал ее отношения с Протасевичем токсичными.
На Украине предложили блокировать часть мощности «Северного потока – 2»
Украина продолжит бороться с «Северным потоком – 2» и считает возможным потребовать от Европы блокировать часть мощности газопровода по примеру ограничения для OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
По его словам, Украина для защиты своей газотранспортной системы рассматривает несколько направлений борьбы с реализацией «Северного потока – 2». «Во-первых, надо говорить о том, что этот вопрос не закрыт. Есть пример OPAL, когда его ввели, но он на самом деле работает только на 50%. Такая опция есть, и она о том, что нам надо тоже требовать применения европейского законодательства к «Северному потоку», – предложил министр, передает ТАСС.
Кроме того, он предложил вернуться «к идее консорциума … газотранспортной системы (Украины), чтобы обеспечить транзит (газа) по территории Украины». «Мы будем и далее противостоять реализации «(Северного) потока», но надо параллельно смотреть на то, кого мы можем привлечь из партнеров, чтобы обеспечить функционирование нашей отечественной системы», – добавил он.
Галущенко вновь напомнил позицию Киева по отношению к «Северному потоку – 2», заявив, что Украина рассматривает этот проект «как оружие, а не как вопрос экономики и коммерции».
Украина продолжает выступать против запуска «Северного потока – 2». Так, глава МИД Украины заявил, что условием запуска газопровода «Северный поток – 2» должна быть «деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность Украины». По его словам, он поднимал этот вопрос на переговорах в Берлине. При этом депутат Бундестага Германии Вальдемар Гердт («Альтернатива для Германии») назвал чушью предложение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «обменять» запуск газопровода «Северный поток – 2» на Крым.
После этого президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск газопровода «Северный поток – 2».
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Власти США приостановили план военной помощи Украине
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США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов, сообщает Politico со ссылкой на источники.
План изначально был разработан в ответ на передвижения российских войск вдоль границы с Украиной, передает РИА «Новости».
Решение приостановить выделение помощи было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве, сообщают источники издания.
Один из источников сообщил, что помощь все еще может быть быстро отправлена Украине, если решение будет изменено.
В начале апреля в Киеве заявляли о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. В ВСУ также заявляли о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
Ранее газета ВГЛЯД писала, почему президента Владимира Зеленского расстроили переговоры лидеров России и США.
Также сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Экс-посол США рассказал об ошибке Зеленского в отношении НАТО
Бывший посол США Джон Хербст заявил украинскому интернет-порталу, что Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Украины в НАТО перед саммитом организации.
«Президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоило поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита организации», – цитирует РИА «Новости» Хербста.
По мнению бывшего посла, организация определилась с политикой в отношении Киева и Тбилиси еще 13 лет назад в Бухаресте.
«Это значит, что дверь открыта для Грузии и Украины, но пока альянс не готов работать над конкретными шагами в эту сторону», – объяснил он.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.
Киев раскрыл «тему номер один» на переговорах Байдена и Зеленского
Главной темой предстоящих переговоров президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена станет возможность привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации в Донбассе, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы вошли в стадию подготовки визита … Будет много других тем, но эта тема номер один», – подчеркнул министр, передает РИА «Новости».
Он считает, что визит украинского лидера в Соединенные Штаты поможет усилить сотрудничество двух стран в области безопасности, а также поспособствует укреплению обороноспособности Украины.
Тем временем итоги встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве едва ли не наиболее горячо комментируют в Киеве. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие надежды возлагало руководство Украины на этот саммит, в какой мере они оправдались – и каким образом выяснилось, что президенты России и США сделали ровно то, чего так не хотели Зеленский и его окружение.
Румыния попросила Украину признать молдавский язык «несуществующим»
Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску попросил Украину официально признать молдавский язык «несуществующим».
Ауреску встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой на дипломатическом форуме в Анталье. Он подчеркнул, что румынская сторона поддерживает сотрудничество Украины с НАТО и попросил Киев признать «отсутствие молдавского языка», передает «Спутник Молдавия».
«После признания тождества между румынским языком и так называемым молдавским языком» в апреле 2021 года украинской стороне следует официально признать, что молдавского языка не существует, сказал Ауреску.
При этом в форуме принимают участие и представители Молдавии, исполняющий обязанности главы молдавского МИД Аурелиу Чока и спикер парламента Зинаида Гречаная.
В мае газета ВЗГЛЯД отмечала, что в истории молдавского языка скоро может быть поставлена точка. Президент Молдавии Майя Санду рассчитывает, что новый созыв парламента переименует государственный язык республики в румынский.
Ранее лингвист рассказала газете ВЗГЛЯД о разнице румынского и молдавского языков.
Американская Lockheed Martin предложила Украине заменить советские истребители на F-16
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Американская компания Lockheed Martin предложила Украине приобрести у нее партию подержанных истребителей четвертого поколения F-16 в модификации Block 70/72 вместо советских самолетов Су-27.
«Украина стремится модернизировать свои военно-воздушные силы. В этой связи предложены самолеты F-16 Block 70/72, которые позволят ей провести такую модернизацию в оптимальном варианте», – сообщает американское издание Defence Blog.
Отмечается, что американские истребители помогут Украине заменить парк «старых советских самолетов Су-27». При этом указывается на то, что Киев «не хочет сотрудничать с Москвой в плане обновления этих самолетов, а избрал курс на партнерство с НАТО и на переход на натовские стандарты». В этой связи, как указывается, Украине «нужно обратить внимание на воздушную составляющую», пишет «Военное обозрение».
В публикации также отмечается, что «Украина уже приобрела турецкие ударные дроны Bayraktar. Теперь есть смысл в покупке натовских самолетов».
Ранее сообщалось, что под прикрытием военно-морских учений Sea Breeze НАТО собирается поставить на Украину современное оружие, а также боеприпасы и материальное имущество для передачи ВСУ и националистическим формированиям в Донбассе.
Погребинский раскритиковал позицию Запада по вопросу коррупции на Украине
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«Кулеба прав, но он такими словами от Запада ничего не добьется и выставляет себя в роли неадеквата», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский, комментируя заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать» в части принятия Украины в НАТО.
«Это тот уникальный случай, когда я должен согласиться с нашим министром иностранных дел. Заявления со стороны Запада о том, что они не готовы принять Украину в НАТО из-за высокого уровня коррупции, не выдерживают никакой критики», – убежден директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эксперт отметил, что «специализированные институты, которые США создавали на Украине, на самом деле не направлены на борьбу с коррупцией». «Они направлены на осуществление контроля над украинской элитой. Запад таким образом «нажимает на определенные клавиши, чтобы принять нужное для них решение. Поэтому Кулеба прав», – констатирует Погребинский.
«Со стороны Запада не сделано ничего реального в направлении борьбы с коррупцией в стране», – сказал собеседник и напомнил о том, что в Болгарии, к примеру, по инициативе Запада проводится расследование тотальной коррупции властных структур.
Погребинский указал на слова американского лидера Джо Байдена о том, что «нужно побороть коррупцию, а дальше многоточие». «Он не имел в виду, что включение в НАТО связано исключительно с коррупцией. Это всего лишь повод, причина для отказа», – отметил эксперт.
«При этом подобные заявления Кулебы никак не мотивируют США принять решение о присоединении Украины к НАТО, – подчеркнул политолог. – Какова цель этих заявлений? Привязать Запад к позорному столбу? Кулеба ничего этим не добьется. Он только выставляет себя в роли неадеквата».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что западные партнеры используют тему украинской коррупции в качестве предлога, чтобы «чего-то не делать».
Кулеба сказал, что «очень против» такого поведения стран Запада. По его словам, он «откровенно говорит» с западными партнерами, когда те «пытаются тему коррупции и недостаточности реформ использовать как оправдание самих себя, чтобы что-то не делать». «К сожалению, это есть», – сказал он, призвав украинцев стать «чемпионами» в борьбе с коррупцией «ради самих себя, а не ради международных инициатив, в которых нужно быть чемпионами».
Как сообщил министр, Украина и США «вошли в стадию подготовки визита» украинского президента Владимира Зеленского в Белый дом. «Ключевой» должна стать «тема привлечения США, продолжения привлечения, к процессу мирного урегулирования в Донбассе», это «тема номер один», хотя «будет много других».
Ранее Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
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Киев назвал выдачу российских паспортов в Донбассе основанием для пересмотра «Минска»
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Факт получения жителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса российских паспортов, по мнению украинских властей, является «фундаментальной вещью» для корректировки Минских соглашений, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза.
«Выдача паспортов – это фундаментальная вещь относительно изменения условий [Минских соглашений]. 630 тыс. паспортов, выданных России, <…> – это повод для того, чтобы начинать переговоры», – цитирует ТАСС слова Данилова со ссылкой на УНИАН.
Данилов в очередной раз выступил с утверждением, что Минские соглашения в нынешнем виде выполнить невозможно. Ранее он заявлял, что Киев считает необходимым изменить те положения Минских соглашений, которые являются, по мнению украинской стороны, невыполнимыми.
Напомним, в апреле министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет заявил, что гражданство России в упрощенном порядке получили уже более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР.
Псаки назвала «абсурдным» сообщение о приостановке США помощи Украине
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки опровергла сообщения СМИ о том, что США приостановили план военной помощи Украине на 100 млн долларов.
По ее словам, «мысль о том», что США «удерживали помощь в сфере безопасности» является «абсурдной». Псаки подчеркнула, что лишь «на прошлой неделе», перед саммитом США – Россия, Украине был «предоставлен пакет помощи в сфере безопасности объемом 150 млн долларов, включая помощь летального характера».
«В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности», – заявила она, добавив, что уже подготовлены «резервные средства на случай дальнейшего вторжения России на Украину», передает ТАСС.
По словам Псаки, Байден «сказал президенту Путину напрямую, что мы твердо будем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Напомним, Politico сообщала, что США приостановили план военной помощи Украине. По данным источников, решение было принято Советом национальной безопасности в связи с объявлением России об отводе войск от границы и в преддверии саммита президентов США и России в Женеве.
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Порошенко подал в суд на Гордона
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Экс-президент Украины Петр Порошенко подал в Шевченковский районный суд Киева иск против украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщил адвокат бывшего главы государства Илья Новиков.
Возмущение бывшего президента вызвали слова Гордона о том, что в 2014 году «руководство Украины пошло на преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь». Гордон заявил, что «Порошенко с Путиным договорились сдать Мариуполь», сообщается на странице партии Порошенко в Facebook.
Новиков подчеркнул, что Мариуполь оказался под контролем ополчения Донбасса «еще до президентских выборов», а через неделю после присяги Порошенко Киев вернул над городом контроль, «никакого приказа об оставлении украинской армией Мариуполя и вывода войск не было».
Адвокат сообщил, что «Гордону предъявлены требования о признании распространенной им информации недостоверной». При этом Порошенко не требует от него «лично опровергнуть клеветнические утверждения в эфире того же СМИ, в котором они были сделаны», поскольку «извинения Дмитрия Гордона не представляют интереса для истца и уже не могут ничего изменить». Кроме того, «требования денежной компенсации морального вреда тоже не заявлялись».
По словам адвоката, «сам факт публичного искажения обстоятельств захвата и освобождения Мариуполя в 2014 году имеет принципиальное значение для общества». Порошенко готов «дать ответчику возможность сосредоточиться на объяснениях по основным вопросам, не отвлекаясь на обсуждение суммы возмещения».
В 2020 году партия «Европейская Солидарность» требовала от Службы безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении Гордона за интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской.
СБУ признала солиста группы «Земляне» угрозой нацбезопасности
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Министерство культуры и информполитики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского музыканта Сергея Скачкова в число лиц, создающих угрозу нацбезопасности.
«Обновить список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, дополнив его Скачковым Сергеем Ростиславовичем», – цитирует ТАСС текст документа, подписанного главой Минкультуры Украины Александром Ткаченко.
Что стало причиной попадания фронтмена группы «Земляне» в украинский черный список, не указывается. Однако украинские СМИ пишут, что «Земляне» в 2014 году выступали в Крыму во время референдума, а два года спустя давали концерты на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.
Согласно информации, сейчас в этом списке находится 200 фамилий.
65-летний советский и российский музыкант Сергей Скачков известен как лидер популярной в СССР рок-группы «Земляне», которая была создана студентами Ленинградского радиополитехникума в 1969 году. Коллектив известен своими хитами «Трава у дома», «Каскадеры».
Накануне рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал в суд на СБУ в Окружной административный суд Киева за рекомендацию Минкультуры страны включить его в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
Украина ввела санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, а также против предпрриятий, который были «аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ», заявил секретарь ведомства Алексей Данилов.
«Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича», – цитирует РИА «Новости» Данилова.
«Что касается господина Фирташа (санкции касаются – прим.ВЗГЛЯД), его участия в титановом бизнесе, поставок сырья, которое потом идет, и это отслежено нашими разведчиками СБУ, на военные предприятия РФ, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Это продолжалось достаточно долго», – приводит ТАСС слова Данилова.
По его словам, санкции также касаются предприятий, которые «непосредственно аффилированы с военно-промышленным комплексом РФ и использовали этот титан в военной сфере».
Говоря о Фуксе, Данилов заявил, что санкции в отношении этого бизнесмена касаются компании «Голден деррик», которая получала ранее лицензии на добычу углеводородов на Украине, по мнению СНБО, «незаконным способом».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил войну олигархам, поименно назвав новых врагов Украины. Среди них Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Петр Порошенко и «венский сиделец» Дмитрий Фирташ.
Напомним, предпринимателя Дмитрия Фирташа задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.
Вскоре суд Барселоны закрыл уголовное дело против украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
Франция не увидела условий для вступления Украины в НАТО
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что условия для вступления Украины в Североатлантический альянс пока не созрели.
«Условия для этого пока не сложились», – сказал Ле Дриан, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFM TV.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Украине необходимо убедить государства НАТО в том, что она заслуживает членства в альянсе. По его словам, Киев «все еще должен избавиться от коррупции» и «отвечать другим критериям, чтобы получить план действий». Вопрос о том, заслуживает ли Украина предоставления плана, по мнению Байдена, остается открытым. При этом он обещал продолжить военную поддержку Украины.
В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Организация Североатлантического договора на данном этапе не рассматривает вариант предоставления Киеву и Тбилиси плана действий, направленного на прием Украины и Грузии в свои ряды.