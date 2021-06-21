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МЧС направило более 200 спасателей в Крым
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Для ликвидации последствий наводнения в Крыму на полуостров отправили свыше 200 спасателей из Тульского и Ногинского спасательных центров, сообщили в МЧС.
«В соответствии с поручением президента РФ в Республике Крым будет увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками. Более 200 спасателей и 30 единиц техники Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС России направлены на полуостров для проведения аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Секретарь СНБО Украины пошутил про ЧС в Крыму
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму, где объявлен режим ЧС.
На брифинге после заседания СНБО он заявил: «Крымский полуостров очень много времени просил воды – и там столько сегодня воды, они даже не знают, что с ней делать». После этого он выразил сожаление, что «в украинской Керчи» и «в украинской Ялте» произошла «такая ситуация». «Господь Бог слишком много им дал воды сразу», – приводит его слова «Страна.ua».
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
В Крыму отреагировали на «шутку» секретаря СНБО про подтопление
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«Шутки» со стороны секретаря украинского СНБО Алексея Данилова по поводу подтопления Крыма вызваны глобальным кризисом на Украине, заявила член Совфеда от республики Ольга Ковитиди.
«По данному заявлению можно сказать, что системный кризис, который сегодня происходит на Украине, дезорганизовывал всю систему отношений, прежде всего в обществе. Мы с сожалением видим украинский кризис не только в сфере экономики, но и на региональном уровне, в области интернет-коммуникаций, в конфессиональном сообществе. По моему мнению, наивысшей точки кризисные процессы достигли в области политики, и, как следствие, заявлений политиков, которые допускают подобные высказывания, которые недопустимы в цивилизованном обществе», – сказала Ковитиди в беседе с «Говорит Москва».
Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Ялтинский крокодиляриум с 200 крокодилами полностью затопило в результате наводнения
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В Ялте крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате наводнения из-за выхода рек из русел, сообщил владелец зверинца Виктор Жиленко.
«Все пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли», – пояснил Жиленко, передает РИА «Новости».
По его словам, помещение было залито водой полностью, «до потолка».
Отмечается, что всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
Запасы воды в водохранилище под Ялтой превысили годовой запас
Выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше необходимого годового запаса воды, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
«Благодаря сложным погодным условиям нам удалось накопить 24,5 млн кубических метров воды при потребности годовой всей Большой Ялты [в] 21 млн», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как сообщила глава администрации, сейчас в городе продолжаются работы по возобновлению водоснабжения. Водоканал работает над увеличением давления в городской водопроводной системе. Ожидается, что к утру понедельника эта работа будет завершена.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии. Первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте уже выделен.
Захарова назвала власти Украины мазохистами
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала власти Украины мазохистами, комментируя намерение провести международный саммит «Крымской платформы».
Захарова написала в Telegram: «Раньше киевские деятели хотели Крым вернуть. Сейчас желания поскромнее – просто яркое мероприятие нужно. От безысходности, видимо, решили на себе проверить действие пословицы «сколько не говори халва, во рту слаще не станет».
«Мазохисты», – добавила она.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза.
Планируется, что переговорная площадка будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что саммит станет самым масштабным событием международного уровня из всех, что принимала до этого Украина.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
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Мэр Ялты обратилась к жителям подтопленных домов
Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей поселка Кореиз и подтопленных многоквартирных домов на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова соглашаться на эвакуацию.
«Большая вода [в Ялте] в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации», – отметила глава города на своей странице в соцсети «Вконтакте».
Она уточнила, что ситуация остается сложной в поселке Кореиз, где идет большой поток воды с гор, и в районе улиц Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов и подтапливает подвалы многоквартирных домов. Глава города добавила, что подтопление там вызвано тем, что русло реки на 3,5-4 метра заилено. Жители эвакуируются.
По словам Павленко, сейчас сотрудники МЧС, полиции и администрации города осуществляют домовой обход. Жителям Кореиза предлагают разместиться в муниципальном пансионате, где им будет предоставлены жилье и горячее питание. Также мэр обратилась к жителям домов, расположенных на перекрестке улиц Кривошты и Вергасова.
«Сейчас там также работают все службы, а также Министерство обороны и мы призываем всех жителей крайних подъездов этих двух улиц также соглашаться на эвакуацию. Сейчас работает ПВР в 11 школе, где также предоставят все необходимое», – отметила глава города.
«Из одного отеля мы полностью эвакуировали людей, разместили их в других двух средствах размещения тоже в центре практически нашего города. И еще один отель «Ореанда», который пострадал с затоплением цокольного этажа, воду откачали. Все нормально, ситуация в целом стабильная, все под контролем», – сказала Павленко.
«Сейчас в зоне эвакуации, можно сказать, около 600 человек, но это приблизительные подсчеты. То есть говорить о том, что есть необходимость сегодня их обязательно эвакуировать нет. Мы эвакуируем там, где мы видим, что есть проблема обрушения стенок или повреждения самих домов. Это сейчас касается именно частного сектора в Кореизе, потому что Кривошты и Вергасова у нас многоквартирные дома», – сказала Павленко.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 24 человека, один мужчина погиб, двое значатся среди пропавших без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища
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Объем Чернореченского водохранилища в Севастополе увеличится до 50 млн кубометров благодаря прошедшим на прошлой неделе дождям, запасов хватит более чем на год, сообщил замгубернатора Николай Жигулин.
«Около 50 млн кубов у нас будет уровень водохранилища благодаря ливням. Это позволяет нам прогнозировать, что до сентября следующего года в случае невыпадения осадков вообще все равно сможем обеспечивать город», – цитирует ТАСС замгубернатора.
По его данным, в Чернореченское водохранилище за три последних дня уже поступило 14,5 млн кубометров.
«С учетом того, что горный массив нам воду поставляет, мы понимаем, что еще порядка 6 млн к нам придет в водохранилище», – добавил Жигулин.
Также он добавил, что наполнились и другие источники воды: уровень Кадыковского карьера поднялся на 70 см, это помогло компенсировать запасы в данном водоеме.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей.
Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.
Аксенов рассказал о катастрофических последствиях наводнения в Ялте
Стихия нанесла во многом катастрофический ущерб Ялте в местах выхода рек из берегов, есть люди, которые полностью потеряли свое имущество, восстановлению практически ничего не подлежит, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
«Природная катастрофа… Ущерб катастрофический во многом, особенно там, где прорвало русло рек. Некоторые люди полностью потеряли свое имущество, там восстановлению практически ничего не подлежит… В Ялте ситуация самая тяжелая. Здесь рельеф местности такой, что вода набрала высокую скорость. Поток был селевой», – цитирует РИА «Новости» Аксенова.
По его словам, на сегодня стоит задача снять острые моменты, связанные с обеспечением всем необходимым для жизнедеятельности людей, оказавшимся в зоне подтопления.
«Я вчера докладывал о положении дел главе государства Владимиру Владимировичу, также переговорил с (вице-премьером РФ) Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», – заявил глава Крыма. По его словам, федеральный центр окажет содействие в восстановлении пострадавших районов Крыма.
Ранее сообщалось, что число пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек. Помощь пострадавшим жителям Крыма оказывают военные моряки.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
Началась эвакуация жителей подтопленных домов в крымском поселке Кореиз
Частичная эвакуация людей началась из подтопленных домов в поселке Кореиз на южном берегу Крыма, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Начинается частичная эвакуация людей из пострадавших домов в Кореизе», – приводит слова Крючкова РИА «Новости».
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал ситуацию в поселке после прошедших ливней и выхода из берегов рек как сложную. Селевые потоки подтопили жилые дома, нанесло огромное количество глины и камней, отсутствует водоснабжение.
В четверг Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. По последним данным, от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
Возросло число пострадавших и пропавших после ливней в Ялте
Количество пропавших без вести людей после подтопления из-за ливней в Ялте выросло до двух, пострадавших – до 24 человек, туристов среди них нет, сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«[Число пострадавших достигло] 24, двое [значатся среди] пропавших без вести и [подтвержден] один погибший. [Туристов среди пострадавших] нет, и травмы легкие все», – приводит слова Павленко ТАСС.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. Ранее сообщалось, что от разгула стихии в районе Ялты пострадали 18 человек, один мужчина погиб, одна женщина пропала без вести.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа.
Моряки Черноморского флота прибыли на помощь жителям Керчи
Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости и грузоподъемности прибыл в Керчь, военные окажут помощь жителям города в эвакуации людей, вывозе имущества, сообщили в пресс-службе флота.
«В составе отряда 200 военнослужащих и 10 автомобилей «Камаз». По прибытии в Керчь отряд поступит в распоряжение межведомственного оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, созданного властями полуострова», – передает ТАСС, ссылаясь на сообщение ЧФ.
В Ялте военные моряки оказывают помощь в эвакуации людей, доставке воды, вывозе имущества. Там так же действует мобильный отряд в составе около 200 военнослужащих и 10 автомобилей «Камаз». Для обеспечения питьевой водой в Ялту выдвинулась колонна автомобильных цистерн АЦПТ-10 в составе 10 единиц.
Ранее сообщалось, что количество пострадавших во время сильных дождей и подтоплений в Ялте увеличилось до 18 человек, еще один человек пропал, ведутся его поиски.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту.
При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пошутил о ливнях и масштабных паводках в Крыму.
В Ялте один человек погиб в результате затопления
В Ялте погиб один человек из-за наводнения, образовавшихся в результате проливных дождей, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком», – сказал Крючков, передает ТАСС.
Ранее Заслуженный спасатель России рассказал газете ВЗГЛЯД о правилах безопасности во время потопа
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды, началась эвакуация жителей. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Кроме того, власти Крыма запросят помощь федерального центра.
Днем ранее сильные ливни привели к подтоплению около 300 домовладений на востоке Крыма, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу.
Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
В результате подтопления Ялты пострадали 11 человек
Число пострадавших в результате наводнения в Ялте, которое произошло из-за проливных дождей, выросло до 11 человек, сообщила глава администрации города Янина Павленко.
Свыше 300 человек находятся в пунктах временного размещения, более 70 домов подтоплено, передает ТАСС.
Река Водопадная в пятницу вышла из берегов после обильных дождей и затопила Ялту. В городе введен режим ЧС, прекращена подача воды. Также власти Ялты обратились за помощью в эвакуации к Черноморскому флоту. Один человек погиб.
Выделен первый транш для помощи пострадавшим от ливней в Ялте
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Крымскими властями администрации Ялты выделен первый транш в размере почти 58 млн рублей для оказания помощи пострадавшим от ливней, сообщила глава города Янина Павленко.
«Совмин прорабатывает порядок выплаты компаниям-юрлицам и возможные компенсации за автомобили. В настоящее время уже работает 11 комиссий по Ялте по компенсации людям, которые пострадали во время стихии. Глава республики выделил 57,8 млн рублей – первый транш на помощь пострадавшим в Ялте», – приводит слова Павленко ТАСС.
Как отметила глава администрации, на улице Кривошты в Ялте ситуация стабилизировалась. Все силы брошены на откачку воды из подвалов зданий и обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии. Власти готовы к возобновлению троллейбусного движения, но запустят его после обследования всех мостов в городе.
В поселке Кореиз ситуация также взята под контроль. «Вода идет уже в сформированное русло. Пришли результаты работы беспилотников, мы четко понимаем откуда идет вода. Она идет под Ай-Петри, под канатной дорогой, со скал. Идет огромный поток воды, который, скорее всего, формируется в пещерах», – сказала Павленко.
В зоне подтопления в Кореизе остаются 37 домов. В понедельник комиссия начинает работу по обследованию 87 домов, которые находились на подтопленном участке. Специалисты определят целостность этих зданий и возможность их дальнейшей эксплуатации. Павленко отметила, что здания были построены хозспособом.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб, еще один человек значится среди пропавших без вести, его ищут. Мэр Ялты Янина Павленко призвала жителей подтопленных многоквартирных домов соглашаться на эвакуацию.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим оказывают военные моряки.
В результате ЧП в республике оказались повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. Ведется расчистка территории, восстанавливается водоснабжение, а также подача газа. Спасатели достали из крымских рек более 70 затопленных автомобилей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии.
В Крыму допустили возможность поощрения вакцинированных туристов
Власти Крыма рассмотрят возможность поощрения туристов, привитых от коронавируса, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
«Какие-то призовые дни для размещения или дополнительные бонусы для вакцинированных – может быть, почему бы и нет? Мы подумаем над этим», – сказал Волченко в эфире телеканала «РБК», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, дополнительных ограничений в республике, связанных с недопущением коронавируса, в Крыму пока не вводится, но это возможно, так как главная тенденция нынешнего сезона – это безопасность отдыхающих и местного населения в контексте защиты от COVID-19.
«У туристического сезона угроз нет и мы будем рады видеть отдыхающих на протяжении всего нынешнего года», – сказал министр.
В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.