Путин призвал формировать списки на выборы в Госдуму с учетом баланса опыта и свежих идей

Президент Владимир Путин рассчитывает, что парламентские партии и новые политические силы сформируют списки на выборы в Государственную думу исходя из баланса опыта и свежих идей. «Вы знаете, как много еще нужно сделать. И как важно не только обновление, но и преемственность в работе парламента. Сочетание опыта и свежих, смелых идей», – сказал он на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва, передает ТАСС. Глава государства рассчитывает, что «и зрелые, состоявшиеся парламентские партии, и новые политические силы, которые пойдут на выборы, именно с учетом такого баланса сформируют списки своих кандидатов». При этом Путин выразил уверенность, что избиратели на выборах в Госдуму поддержат тех кандидатов, для которых служение Родине – высшая ценность. «Уверен, что российские избиратели поддержат те партии, тех кандидатов на будущих выборах в сентябре, для которых служение Родине, Отечеству – это высшая ценность», – сказал он. Глава государства отметил, что особое место в думской повестке, в том числе при рассмотрении бюджета, занимали темы, связанные с безопасностью людей, укреплением обороноспособности государства, противодействием коррупции и криминалу. «Что хочу особо подчеркнуть: лидеры всех фракций, депутаты, представляющие разные политические силы, всегда выступают с общих, консолидированных позиций, когда речь идет о вопросах внешней безопасности, внешней политики, о защите интересов нашей страны и наших граждан», – заметил президент. На съезде партии «Единая Россия» в субботу был утвержден список на выборы в Госдуму, представленный президентом Владимиром Путиным. Список возглавили пять человек: министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, врач Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября. Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы. В единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов страны (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.

Эксперт: Главное ожидание от съезда «Единой России» – итоговый список кандидатов на выборы в Госдуму 19 июня 2021, 11:45 «Единая Россия» мобилизовалась и модернизируется после сделанных осенью 2020 года заявлений о необходимости широкого обновления. На съезде партии будет четко и конкретно заявлено, как и с чем «Единая Россия» входит в этот избирательный сезон, что предложат людям кандидаты. Такое мнение в преддверии съезда высказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов. «Единая Россия», в отличие от других политических сил, просто занималась помощью людям, а не работала как пиар-агентство. Партия помогала людям по всей стране. И я думаю, что добровольческий опыт будет учтен в программе всех кандидатов», – сказал эксперт. Он также рассчитывает, что «Единая Россия» в ходе съезда четко обозначит, как будет вести предстоящую избирательную кампанию. «Хотелось бы понять, если об этом будет сказано, кого партия видит своими соперниками, какие цели ставятся в рамках кампании, как партия будет проводить агитацию с учетом требований безопасности, сколько кандидатов прошли вакцинацию, сколько еще сделают себе прививки. Ну и как партия будет осуществлять наблюдение на избирательных участках с учетом решения главы Центризбиркома Эллы Памфиловой о том, сколько дней будет длиться голосование», – отметил политолог. Александр Асафов подчеркнул, что «Единая Россия» показывает в этом электоральном сезоне наиболее продуманное и сознательное отношение ко всем его обстоятельствам. «Это, прежде всего, касается предварительного голосования – мероприятия, не имеющего аналогов в других партиях. И хотелось бы, чтобы они тоже были более открыты для избирателей, а не занимались за закрытыми дверями назначением кандидатов», – заключил эксперт. Напомним, съезд «Единой России» пройдет с соблюдением максимальных мер безопасности. Для этого количество делегатов и гостей сокращено втрое, все участники накануне прошли ПЦР-тестирование и предъявляют при регистрации справку об отсутствии COVID-19. Также на площадке съезда дополнительно организуют пункты экспресс-тестирования и консультирования по вакцинации. Использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех участников мероприятия – им будут выдавать защитные маски и обновлять их каждые полчаса. Также строго будут соблюдаться нормы социального дистанцирования и дезинфекции помещений. К подготовке съезда привлечены специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Съезд «Единой России» пройдет в Москве 19 июня. Его участники утвердят список кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в сентябре, а также основные направления предвыборной Программы партии. После этого документ обсудят в регионах и доработают с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Накануне в Кремле заявили, что президент Владимир Путин обозначит основные направления для «Единой России» на ближайшие годы. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Путин примет участие в мероприятии лично. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждать от будущей Госдумы. Встреча Путина и Байдена нанесла «огромную травму» Польше 19 июня 2021, 07:44

Польская пресса заявила о кризисе в «элитах» и руководящих органах Польши, а также об «украинизации внешней политики». Главный редактор газеты Mysl Polska Ян Энгельгард заявил, что у Польши «получается лишь проводить политику истерики, науськивания, призывов к конфронтации и проповедничества, даже если она противоречит окружающей действительности и реальным интересам Польши», передает РИА «Новости». По его словам, польские элиты начинают пугать «страшилками» о «московском вторжении», как только между США и Россией начинают налаживаться отношения. Элиты могут и не верить в это, но повторяют, чтобы избежать критики. Энгельгард заявил, что этот «психоз» совмещен с «прогрессирующей украинизацией внешней политики» страны, пишут «Народные новости». При этом, по словам автора, недавняя встреча российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом стала «огромной травмой» для Варшавы, так как ее нынешний политический курс не направлен в сторону переговоров с Москвой. 16 июня в Женеве состоялись переговоры президентов России и США. Итогами российско-американского саммита в Женеве оказались недовольны те, кто ждал нового витка конфронтации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД СМИ заподозрили Байдена в попытке «унизить русский народ» после встречи с Путиным 19 июня 2021, 13:31

Президент США Джо Байден изо всех сил пытался вбить клин между Москвой и Пекином во время пресс-конференции после саммита в Женеве, он устроил «провокацию, унижающую русский народ», сообщают СМИ. Издание Global Times пишет, что заявления о давлении Китая на Россию и наступлении Поднебесной на ее территории Байден мог сделать только перед СМИ, потому что при личной встрече с Владимиром Путиным «он постеснялся бы говорить подобную чушь», передает РИА «Новости». Авторы статьи назвали это «провокацией, унижающей русский народ». Они уверены, что именно США оказывают давление на Россию, создавая ей экономические трудности. «Байден просто хочет переложить вину на Китай. Это иллюзия», – считают эксперты. Отмечается, что сухопутная граница между Россией и Китаем действительно длинная, однако она бесспорная, потому там царит мир и ведутся активные экономические обмены. «Москва и Пекин – стратегические партнеры, и существующее между ними взаимное доверие имеет прочную политическую основу», – пишет издание. В Китае надеются, что Джо Байден и его администрация откажутся от идеи расстроить отношения между двумя странами. Напомним, на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве Байден, отвечая на вопрос, не началась ли между Россией и США новая холодная война, сказал, что российский лидер, по его мнению, меньше всего хочет сейчас холодной войны. «У вас граница с Китаем тысячи километров, Китай считает себя самой сильной экономической и военной державой, а ваша экономика страдает и нуждается в развитии», – при этом заявил он. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Байден вдруг решил запугать Россию Китаем. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подготовил статью о Великой Отечественной к 22 июня 20 июня 2021, 14:08 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны, ее вскоре опубликуют. Подготовленный президентом России материал опубликуют в одном из немецких изданий в День памяти и скорби, 22 июня, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Глава государства в этот день также возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата и выступит с речью. В 2020 году статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована в журнале National Interest на английском языке, а также в «Российской газете» и на сайте президента. В ней российский лидер привел многочисленные исторические факты, поделился воспоминаниями своей семьи о войне, а часть статьи посвятил не прошлому, а настоящему и будущему – урокам войны и вопросам международного сотрудничества. Путин предложил освободить семьи с двумя детьми от налога с продажи квартиры при покупке новой 19 июня 2021, 15:21

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», предложил освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже квартиры в случае скорой покупки новой. «Предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья», – приводит РИА «Новости» слова президента. «Бывает так, что семья приобрела жилье, а вскоре в семье произошло прибавление, пополнение, родился еще ребенок. И квартира становится уже слишком мала для этой семьи», – сказал Путин. Он пояснил, что при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, уплачивается подоходный налог. «Порой эта сумма для конкретной семьи является значительной, именно ее и не хватает для того, чтобы эта семья при рождении детей последующих смогла быстрее купить новое жилье», – объяснил президент. Ранее Путин назвал поддержку семей с детьми одним из приоритетов ЕР. Мероприятие проходит на фоне роста заболеваемости COVID-19 и новых ограничений в столице, поэтому число гостей и делегатов сокращено втрое. По данным партии, съезд проводится с учётом всех эпидемиологических мер безопасности. Нынешний съезд утвердит проект предвыборной программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре, список кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва и кандидатов по одномандатным округам. Съезд открыл председатель партии Дмитрий Медведев. Ранее пресс-секретаря президента Дмитрий Песков заявлял, что глава государства подготовил «важное содержательное выступление». Отвечая на вопрос, поступало ли предложение возглавить список партии Путину, который с 2008 по 2012 годы был председателем единороссов, а также возглавлял список на выборы в Госдуму пятого созыва, представитель Кремля сказал, что «никакого решения на эту тему не принималось». Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Путин предложил пятерку лидеров списка ЕР на выборах 19 июня 2021, 15:39

Президент Владимир Путин на съезде «Единой России» в пятерку федерального списка ЕР предложил главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова, главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, детского омбудсмена Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву. «На мой взгляд этот список, особенно первая пятерка, должен выглядеть таким образом, чтобы там были и люди, которые давно в политике – у нас принято называть их политическими тяжеловесами, и люди относительно новые. Но такие, которые так или иначе представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни», – цитирует президента ТАСС. Он также пожелал кандидатам от ЕР успехов на выборах. «В достижении стоящих перед нами амбициозных – прямо скажем – целей – значим вклад каждого, и уверен: всех нас объединяет общая ответственность за успешное развитие страны, за благополучие нашего народа, за судьбу нашего Отечества. Я хочу пожелать вам успешной работы – успешной работы съезда, успехов на выборах в интересах России и за Россию», – обратился к ним Путин. Председатель ЕР, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что в партии поддержат предложение главы государства по кандидатурам списка. «Федеральный список «Единой России», как только что сказал президент нашей страны, должны возглавить самые достойные люди. Наши товарищи, наши единомышленники, которые уже сегодня работают на общий результат партии в самых разных направлениях», – сказал Медведев. «Я рассчитываю, что вы, уважаемые коллеги, поддержите предложение президента», – указал председатель партии. Глава государства отметил, что сейчас все партии готовятся к выборам, определяют стратегию, тактику, планируя показать максимальный результат. «Уверен, что «Единая Россия» ставит перед собой самую высокую планку – подтвердить лидерство, добиться победы на выборах», – приводит слова президента РИА «Новости». Общей же для всех задачей, указал Путин, должно быть проведение честных выборов, отражающих волю народа. По его словам, необходимо сделать все, чтобы «выборы прошли честно и в соответствии с законом, чтобы их результаты выражали истинную волю народа, пользовались безусловным доверием со стороны граждан страны». «Избирательная кампания – это всегда испытание, в том числе для политической системы в целом, она проверяется на прочность, эффективность. У «Единой России» и здесь особая роль. Партия-лидер обязана быть примером в создании атмосферы открытого, конкурентного политического состязания», – подчеркнул он. В Кремле назвали дату проведения прямой линии Путина 20 июня 2021, 00:31

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию с гражданами 30 июня, сообщила пресс-служба Кремля. «30 июня с. г. президент Российской Федерации В. В. Путин проведет очередную «Прямую линию». Программа выйдет в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны», – говорится в сообщении на сайте Кремля. «Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва – Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, – уточнили в пресс-службе. – Вопросы также будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщение на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40». Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Официальные группы программы – vk.com/moskvaputinu и ok.ru/moskvaputinu. Прием вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру 8-800-200-40-40. Из-за границы позвонить можно по телефонам +7 499 550-40-40, +7-495-539-40-40. Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объемом не более 70 знаков. Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР). Подробная информация о предстоящей прямой линии, способах связи с Единым центром обработки сообщений, архив предыдущих программ доступны на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), говорится в сообщении. Предстоящая прямая линия будет 18-й для Путина. В прошлом году отдельной такой беседы в привычном формате из-за пандемии коронавируса не проводилось, но некоторые вопросы граждан были заданы во время большой пресс-конференции президента в декабре 2020 года. Впервые такой формат общения главы государства с россиянами был организован в конце 2001 года, с тех пор прямые линии проходили ежегодно, кроме 2004 и 2012 годов. Путин 13 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре – в качестве премьер-министра. В 2019 году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 20 июня. По статистике, главе государства поступает от нескольких сотен тысяч вопросов (в 2001 году) до нескольких миллионов. Традиционно длительность прямых линий не ограничивается. Первые пять таких эфиров продолжались менее трех часов, однако с 2007 года программа всегда выходила за рамки трех часов. Самой продолжительной стала прямая линия 2013 года – 4 часа 47 минут. В 2019 году разговор главы государства с россиянами занял 4 часа 8 минут, за это время президент ответил на 81 обращение. Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения. Ранее источники источников на федеральных каналах сообщали, что в качестве возможной даты прямой линии Путина обсуждались две даты – 24 и 30 июня. Немецкий журналист: Путин стал на Западе вымышленным персонажем 21 июня 2021, 12:44

Немецкий журналист, писатель и режиссер-документалист Хуберт Зайпель, выпустивший книгу под названием «Власть Путина: почему Европа нуждается в России», рассказал о восприятии на Западе российского президента Владимира Путина. В своей новой книге «Власть Путина: почему Европа нуждается в России» (издана в 2021 году издательством Hoffmann & Campe, Гамбург) Зайпель анализирует внешнюю политику России в последние годы, подтексты сложных, но необходимых обеим сторонам переговоров между Западом и Москвой, а также глобальную систему международных отношений, которая в настоящий момент находится в кризисном модусе, передает РИА «Новости». «Владимир Путин уже давно стал вымышленным персонажем на Западе из-за долгого пребывания у власти. ... Он видел, как приходят и уходят пять президентов США. Хозяин Елисейского дворца во Франции менялся четыре раза... Западная пресса годами постоянно пишет политические некрологи – а он все еще на месте. Только (канцлер ФРГ) Ангела Меркель находится у власти в течение столь же длительного срока», – рассказал Зайпель. Также Зайпель рассказал, какие общие качества есть у Владимира Путина и Ангелы Меркель. «Речь идет всегда, конечно, о национальных интересах, но и о собственном характере. И у них обоих (у Путина и у Меркель) определенно есть общее пристрастие к силе и тактике. Как и Путин, Меркель обеспокоена тем, что другой человек может заглянуть к ней в карты... и, возможно, обнаружить, что генерального плана нет вообще. Политика определяется историей, коллективным опытом и конкретными интересами», – сказал Зайпель. По его словам, обоих лидеров объединяет также внимательное отношение к социологическим опросам. Также Путин и Меркель «оба говорят на языке друг друга»: российский президент – на немецком языке, а канцлер ФРГ – на русском. Все это, тем не менее, «не сильно облегчило положение» в отношениях между ними, считает Зайпель. Он добавил, что согласен с утверждением о том, что между Западом и Россией ведется «постоянная борьба». «Это геополитическая борьба после распада Советского Союза. Борьба за память, за национальную идентичность. Речь также идет о травмах, некоторые из которых восходят к временам царей, когда думаешь о Польше и странах Балтии. Всегда есть две истины: та, которая нам нравится, и другая, которая нас преследует. Спор с США будет продолжаться. Джо Байден сделал четкое заявление, когда вступил в должность: США «займут свое место во главе стола» в мире», так он определил свою внешнеполитическую программу в журнале Foreign Affairs, (США) «готовы сразиться с нашими врагами в любой момент». И он назвал Китай и Россию», – сказал журналист. «Для нас в Европе возникает вопрос: будем ли мы продолжать рассматривать себя в качестве поставщика политических услуг для глобальных интересов Соединенных Штатов или будем представлять нашу собственную концепцию?» – добавил Зайпель, подчеркнув, что саммит при участии президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стал «попыткой возобновить нормальное политическое общение». Он также рассказал, почему его в ФРГ называют единственным западным журналистом, имеющим прямой личный доступ к российскому президенту Владимиру Путину. «Я... не думаю, что российский президент носит с собой мобильный телефон и ждет, когда я ему позвоню. У него, конечно, другие приоритеты, и мы не ездим вместе в отпуск. Если я правильно помню, (немецкий еженедельник) Spiegel написал это предложение (о «прямом и личном доступе к российскому президенту») в одной статье много лет назад, и с тех пор коллеги с радостью его используют. Верно то, что мы регулярно встречаемся в течение многих лет и обсуждаем политическую ситуацию», – сказал Зайпель. «Мы, наверное, встречались несколько десятков раз за последние десять лет. Все началось с телевизионного документального фильма (немецкого общественно-правового телеканала) ARD о «немцах и газе с востока», который я снял... и для этого я взял интервью также у Владимира Путина. Это была наша первая встреча в Ново-Огарево», – добавил Зайпель. ЦИК представил логотип и слоган выборов в Госдуму 18 июня 2021, 15:50

Центризбирком России на заседании в пятницу представил логотип и слоган избирательной кампании по ближайшим выборам депутатов Госдумы. Логотип на белом фоне, с левой стороны цветами российского триколора оформлено название – «Выборы депутатов Государственной думы 19 сентября 2021 года». С правой стороны синим цветом выделен слоган кампании – «Выбираем вместе», передает ТАСС. ЦИК представил логотип и слоган выборов депутатов Госдумы. Слоган кампании — "Выбираем вместе":https://t.co/iDdj1XDHFA pic.twitter.com/5ksKtVtpp7 — ТАСС (@tass_agency) June 18, 2021 В проекте календарного плана мероприятий ЦИК по подготовке выборов также уточняется, что избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму изготовят не позднее 8 сентября. Кроме того, ЦИК установит общие результаты выборов не позднее 4 октября, передает РИА «Новости». Участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей смогут 14 партий, их список утвердил ЦИК. В него вошли «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России», «Родина», «Новые люди», «Яблоко», «Зеленая альтернатива», Партия роста, Российская экологическая партия «Зеленые», «Российская партия свободы и справедливости», политическая партия «Гражданская платформа». Глава ЦИК Элла Памфилова также уточнила, что все три дня, с 17 по 19 сентября, голосование на выборах в Госдуму будет проходить с 8.00 до 20.00. «17, 18 сентября аналогично времени голосования в традиционный день голосования – в воскресенье, 19 сентября – не разводим по времени. Это полноценное, в течение всего дня, как у нас принято, с 8.00 до 20.00. Все три дня голосование будет проходить в этом режиме», – сказала она. Британские читатели оценили новость о популярности Путина среди республиканцев в США 20 июня 2021, 15:23 Текст: Елизавета Булкина

Читатели британских СМИ оценили результаты исследования, согласно которому российский лидер Владимир Путин оказался популярнее у американских республиканцев, чем президент США Джо Байден. Исследование журнала Economist проводилось перед саммитомние британского издания Economist, проведенное перед саммитом Россия – США, согласно ему 18% республиканцев более благосклонны к Путину, нежели к своему президенту (14%), передает РИА «Новости». Результаты этого исследования прокомментировали читатели британской Daily Mail. «Давайте говорить начистоту: Путин – более успешный лидер, он в абсолютно здравом рассудке. Поэтому он намного опережает нашего сонного президента», – написал пользователь с ником YaGotMe. «Путин пристыдил Америку за ее попустительское отношение к «антифа» и бунтам движения Black Lives Matter, а также за то, что беззаконие осталось безнаказанным. В отличие от Байдена, сидящего в своем подвале, и его веселой толпы политкорректных либералов, Путин не пытается уничтожить Соединенные Штаты», – подчеркнул Tory Kingdom. «В это действительно нетрудно поверить, поскольку среди республиканцев у Байдена вообще нулевой рейтинг, да и среди демократов он не слишком велик», – отметил Hawk85. «Что Путину удалось успешно сделать, так это разоблачить лицемерие Америки. Кроме того, пользуясь словом, которое часто употребляют применительно к Байдену, он очень живой. Было приятно смотреть, как лидер в течение целого часа отвечает на вопросы журналистов без какой-либо предварительной подготовки. Он выглядел сильным и уверенным – и, поверьте, я не являюсь активным сторонником политики Путина и России», – добавил пользователь NM gal. «Все предельно просто. Владимир Путин ставит интересы своей страны на первое место, а Байден – нет. Это не имеет никакого отношения к понятию предательства. Это просто честное признание того, кто из двух лидеров эффективно работает на благо собственной страны», – заключили комментаторы. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии. Пушков сравнил Путина в Женеве с Джеймсом Бондом 20 июня 2021, 06:59

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сравнил президента Владимира Путина во время саммита России и США в Женеве с персонажем книг и фильмов о суперагенте Джеймсе Бонде. По мнению сенатора, президент США Джо Байден звучал увереннее накануне саммита, но на самой встрече выглядел «заметно бледнее». Пушков считает, что Байден хотел появиться на встрече в стиле Джеймса Бонда: «в солнечных очках, в которых в виде «политической мишени» отражается Путин». «Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира – ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось», – написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что Путин на саммите смотрелся более уверенно и выигрышно, поскольку Байден выбрал всего семь журналистов для ответа на вопросы, а также читал свою речь по бумажке. «Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», – заключил Пушков. Ранее журналисты и политологи в социальных сетях обратили внимание на сильные отличия итоговых пресс-конференций президентов России и США после встречи в Женеве. Первая встреча президентов России и США состоялась в среду в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита в Москве назвали подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана. В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах встречи президентов России и США в Швейцарии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин поздравил граждан с Днем медицинского работника 20 июня 2021, 10:09 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поздравил российских сотрудников здравоохранения с Днем медицинского работника и поблагодарил их за труд. «От всей души поздравляю медицинских работников России с профессиональным праздником, который сегодня вместе с вами отмечает вся страна. Для нас, для всех граждан, это прежде всего возможность сказать самые теплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии – лечить людей, защищать самое ценное – жизнь и здоровье человека», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Путин отметил, что врачи сейчас ведут непростую борьбу с коронавирусом. «Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Ее ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и «красных зонах» больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи», – добавил глава государства. «Особые слова хотел бы сказать работникам больниц и поликлиник, которые продолжают оказывать плановую помощь людям, вести прием, делать сложнейшие, порой уникальные операции. Все последние месяцы вы фактически работаете и за себя, и за своих коллег, которые сражаются с коронавирусом, и вы, несмотря на такую нагрузку, достойно выполняете свой долг», – продолжил президент. Путин поблагодарил всех работников здравоохранения за труд и служение людям. К поздравлениям в честь Дня медработника присоединился министр здравоохранения Михаил Мурашко. «Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником – Днем медицинского работника! (…) Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар! Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу», – приводятся его слова на сайте ведомства. День медицинского работника отмечается в России каждое третье воскресенье июня. Накануне Путин подписал указ о награждении медиков, борющихся с коронавирусом, и других медработников из разных регионов России медалями, орденами и почетными званиями. Путин: Лучше привиться, чем болеть 19 июня 2021, 14:51

Президент Владимир Путин, говоря о пандемии коронавируса, заявил, что лучше «привиться, чем болеть». «Еще раз напоминаю, что прививаться лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и в мире», – приводит РИА «Новости» слова Путина, сказанные на съезде «Единой России». По словам президента, последствия коронавируса до сих пор изучаются, еще предстоит выяснить, к чему это ведет. «Важнейшая задача современного здравоохранения – не только победить болезнь, но и сделать все, чтобы человек вернулся к активной полноценной жизни. Последствия болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, они до сих пор изучаются. И не только поражение легких, но и сосудистые поражения. И еще предстоит специалистам выяснить, к чему это в конечном счете ведет», – добавил глава государства. Он призвал работать правительство и Минздрав в штабном режиме, и подключиться к этому и ЕР. Также Путин подчеркнул, что технологическое обновление и кадровое укрепление здравоохранения являются важнейшим приоритетом на сегодняшний день. Президент Владимир Путин объявил о необходимости реализовать в РФ программу по созданию системы реабилитации, рассчитанной до 2026 года в объеме минимум 100 млрд рублей. «Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественности развитии», – заявил президент. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. Он отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями перенесенной коронавирусной инфекции. «Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 млрд рублей», – сказал Путин. Основной объем средств, 60 млрд, нужно предусмотреть на ближайшее время, чтобы «развернуть работу широким фронтом», добавил он. Эксперты спрогнозировали результаты выборов в Госдуму по партийным спискам 18 июня 2021, 21:13 Текст: Ксения Панькова

На основании данных соцопросов, аналитики подсчитали, как могут быть распределены мандаты в будущей Госдуме при голосовании по партийным спискам. Согласно данным последнего опроса Фонда «Общественное мнение», предпочтения граждан распределяются следующим образом: «Единая Россия» – 32%, КПРФ – 11%, ЛДПР – 10%, «Справедливая Россия – За правду» – 7%, сообщается на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Стоит учитывать, что речь идет об общем рейтинге партий. То есть без учета тех, кто не пойдет голосовать или испортит бюллетень, сейчас это порядка 16%», – считает кандидат исторических наук Олег Иванников. Доля симпатий к партиям среди тех, кто собирается прийти на выборы выборах и проголосовать за одну из них, будет несколько иной: так, для «Единой России» она составит 45,7%, для КПРФ – 15,7%, для ЛДПР – 14,3%, для «Справедливой России – За правду» – 10%. «Это означает, что если текущий расклад в предпочтениях людей сохранится до конца кампании, при реальном распределении мандатов с учетом голосов, отданных за партии, не прошедших барьер, эти доли будут ещё выше для «Единой России» – 53,3%, для КПРФ – 18,2%, для ЛДПР – 16,9%, и для «Справедливой России» – 11,6%», – отмечает Иванников. По подсчетам аналитиков из Центра политической конъюнктуры, при таком раскладе из 225 мандатов, распределяемых по партийным спискам, 120 мест достаются «Единой России», 41 – КПРФ, ЛДПР займет 38 кресел в парламенте, «Справедливая Россия – За правду» – 26. Публицист Ильман Альпулатов убежден, что такая ситуация сподвигнет партии обратить больше внимания на работу в одномандатных округах. «По-настоящему острая борьба развернется между партиями не на уровне списков, а на уровне одномандатных округов», – заявил он. При этом политолог Виталий Гаскин не сомневается, что большинство в одномандатных округах так или иначе сохранится за «Единой Россией». Он напоминает, что у партий остается совсем немного времени, чтобы определиться с кандидатами-одномандатниками – предвыборные съезды должны пройти в течение 25 дней с момента подписания указа о назначении выборов. Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский прогнозирует, что кампания будет высококонкурентной и считает, что основная интрига развернется между парламентскими партиями за формирование второй по численности думской фракции. «Сейчас мы наблюдаем достаточно небольшой разрыв между КПРФ и ЛДПР, так что гонка за второе место может быть весьма интересной. Кроме того, сюрпризы может преподнести и «Справедливая Россия» – потенциал, который она получила благодаря объединению с партиями «За правду» и «Патриоты России», пока не был раскрыт», – считает он. Правозащитник Михаил Трусов допустил, что активную кампанию будет вести «Яблоко». Сейчас ее рейтинг составляет 2%. Возможность расширения состава парламентских партий допускает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, побороться за преодоления барьера могут «Новые люди» и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, хотя пока их шансы и выглядят призрачно. «Вполне возможно, именно неизменность политического поля даст возможность одной из малых партий в ходе кампании набрать значительное количество очков и даже преодолеть барьер», – говорит он. В этом случае новая партия получит 13 мест, скорее всего забрав 5 мандатов у партии – лидера, и по 2-3 мандата у остальных. Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября. Известные врачи поддержали выдвижение Дениса Проценко в Госдуму 19 июня 2021, 21:50 Представители системы здравоохранения поддержали выдвижение в пятерке лидеров федерального списка «Единой России» на выборы в Госдуму главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент Национальной медицинской палаты, доктор Леонид Рошаль отметил: «Денис Николаевич Проценко – один из лучших профессионалов врачей нашей России. Он доказал, что он человек дела и человек слова. Кроме того, он умеет брать на себя ответственность и высказывать независимую правдивую точку зрения. На него можно опереться. Он может стать украшением любой партии. Он выбрал «Единую Россию». Это его право, которое нужно уважать. Проблем в здравоохранении много и их нужно решать». В свою очередь руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подчеркнул: «Для меня, как человека, который со студенческой скамьи почти 15 лет проработал в здравоохранении, очень важно, чтобы люди самой гуманной профессии на земле, о бесценности ремесла которых мы все как-то позабыли и по-настоящему поняли, что без них мы просто не сможем выжить, лишь в страшных условиях пандемии, приходили в политику и делали ее более социальной и человекоориентированной. Обозначенное президентом предложение очень знаковое, это дань уважения и искреннего признания со стороны нашего лидера героизма и профессионального подвига не только лично Дениса Николаевича, но и в его лице всех медиков, что еще более символично в канун профессионального праздника медицинских работников нашей страны», – приводит его слова пресс-служба ОНФ. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян также отметил: «Я и мои коллеги медики много говорили о том, что с учетом той роли, которую медицинское сообщество играет в борьбе с пандемией, было бы правильно, чтобы наши представители шли во власть. Единодушное мнение моих коллег, что один из лучших и по человеческим качествам, и по профессиональным – руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко. Очень здорово, что он вошел в первую тройку «Единой России» на выборах в Госдуму. Он, с одной стороны, очень открытый, тонко чувствующий проблемы коллег и пациентов человек, с другой стороны, – специалист высочайшей квалификации, сумевший создать и обеспечить работу лечебного комплекса мирового уровня. Мы много работали с ним, благодарны за помощь и поддержку и хотим сказать, что новость о его выдвижении вдохновила и обрадовала нас». Ранее сопредседатель Союза пациентов России Юрий Жулев отреагировал на критику Проценко, который был включен в пятерку федерального списка «Единой России», со стороны сторонников блогера Алексея Навального. В субботу на съезде «Единой России» президент Владимир Путин предложил пятерку федерального списка партии. В него вошли глава Минобороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, детский омбудсмен Анна Кузнецова, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Как пояснил глава государства, в этом списке должны быть люди, которые «представляют наиболее важные направления нашего развития, нашей жизни».