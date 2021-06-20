Собянин заявил о повторных случаях заражения коронавирусом в Москве

В Москве фиксируются повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы видим повторные заболевания [ковидом], видим заболевания у тех, кто сделал прививку», – передает его слова ТАСС.

По его мэра, среди москвичей уже практически нет заболевших уханьским штаммом вируса. «Сейчас время теоретических изысканий ушло. Мы видим, что на практике происходит. Китайского вируса среди заболевших практически уже нет», – сказал Собянин.

Он подчеркнул, что «щит» от коронавируса в Москве выстроится, если большинство москвичей вакцинируется в короткий срок и будут соблюдать эпидмеры.

«Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает. Важно, чтобы как можно больше москвичей привилось в короткий срок, тогда выстроится барьер, щит такой, который не даст распространение вируса», – отметил градоначальник, говоря о мерах защиты от индийского штамма коронавируса.

Мэр вновь призвал всех соблюдать санитарные требования. «В транспорте, торговле, общественных местах. К сожалению, это же правило сегодня работает не только для пожилых людей, потому что в составе болеющих сегодня очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда», –заключил он.

Собянин ранее сообщил, что главный государственный санитарный врач по Москве Елена Андреева приняла постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса групп риска уже введена в ряде российских регионов и при необходимости будет вводиться в других субъектах.

Между тем российские медики фиксируют рост числа случаев COVID-19. Растет число инфицированных индийским штаммом COVID, путь передачи остается воздушно-капельным вне зависимости от изменения вируса.