Иммунолог оценил шансы умереть без прививки от коронавируса

При отсутствии прививки человек, заразившийся коронавирусом, может умереть с вероятностью 1 к 30, заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Болибок заявил, что на данный момент «заразность штамма SARS-CoV-2 высокая, и, по сравнению с современными ОРВИ, гриппом и так далее, летальность почти в 100 раз выше», потому если человек не привит и заболел коронавирусом, то у него «шанс умереть 1 к 30», передает Ura.ru.

Подчеркивается, что после вакцинации шансы умереть от коронавируса равны нулю, так как она позволит избежать тяжелого течения заболевания.

«Если по нашим вакцинам говорить и по старым штаммам, то из ста привитых заболеют при контакте с коронавирусом только три человека. И из этих трех привитых заболевших никто не погибнет», – добавил он.

Болибок отметил, что все созданные в мире вакцины работают против индийского штамма коронавируса, однако их эффективность падает с 90% до 70%.

«То есть 70 человек из 100 не заболевают, а оставшиеся 30 переболеют в легкой либо средней форме, но погибших тоже нет», – заключил медик.

Напомним, в Москве приняли постановление об обязательной вакцинации от коронавируса работающих в сфере услуг в размере не менее 60% от числа сотрудников организации.

В свою очередь президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выразил мнение, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной во всей стране.

Работников, которые отказались от вакцинации, власти Москвы позволили отстранять от работы без выплаты сотрудникам предприятия зарплаты.

После принятых мер в столице обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан ввели на Сахалине и в Ленобласти. Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова посчитала возможным ввести обязательную вакцинацию и в других регионах России.

Главный терапевт России объяснила, кому из переболевших COVID-19 нужна вакцинация.

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