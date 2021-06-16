Путин заявил о планах начать совместную работу с США в сфере кибербезопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Вашингтон начнут консультации по кибербезопасности.

«Что касается кибербезопасности, мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд - это чрезвычайно важно», – сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США, об этом сообщает РИА «Новости». «Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для Соединенных Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объеме», – добавил он.

Путин заявил, что Россия не причем к кибератакам на газопровод в США, «надо отбросить инсинуации». По словам Путина, наибольшее количество кибератак в мире совершается из США. Также он добавил, что что Москва предоставляет всю информацию по запросам США о кибератаках, сама же ответов вообще не получает.

Ранее сообщалось, что в Женеве в 17.05 по местному времени (18.05мск) завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.

В рамках встречи президенты намеревались обсудить вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов России и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.