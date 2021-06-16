Москва и Пекин представили план создания лунной станции

Россия и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), она будет развернута в два этапа до 2035 года.

В ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замруководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа продемонстрировали презентацию этапов создания станции, передает РИА «Новости».

Как следует из презентации, МНЛС России и Китая будет развернута в два этапа до 2035 года. Отмечается, что первый этап продлится с 2026 по 2030 годы. За это время планируется начать совместные операции, доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции.

Второй этап будет проходить с 2031-го по 2035 год. В ходе него планируется развернуть системы на орбите и поверхности Луны, которые будут отвечать за энергетику, связь и доставку оборудования. Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.

Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Она является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе изучение отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.

Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.

Между тем НАСА указало властям США на совместные планы России и Китая по освоению космического пространства и исследованию Луны.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД