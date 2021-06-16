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16 июня, среда | Последнее обновление — 16:07 | vz.ru
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Москва и Пекин представили план создания лунной станции
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Россия и Китай представили дорожную карту строительства Международной научной лунной станции (МНЛС), она будет развернута в два этапа до 2035 года.
В ходе Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев и замруководителя Китайской национальной космической администрации У Яньхуа продемонстрировали презентацию этапов создания станции, передает РИА «Новости».
Как следует из презентации, МНЛС России и Китая будет развернута в два этапа до 2035 года. Отмечается, что первый этап продлится с 2026 по 2030 годы. За это время планируется начать совместные операции, доставить образцы лунного грунта и проверить технологии командного центра станции.
Второй этап будет проходить с 2031-го по 2035 год. В ходе него планируется развернуть системы на орбите и поверхности Луны, которые будут отвечать за энергетику, связь и доставку оборудования. Третьим этапом станет полноценная эксплуатация станции.
Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Она является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе изучение отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.
Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.
Между тем НАСА указало властям США на совместные планы России и Китая по освоению космического пространства и исследованию Луны.
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Рогозин заявил о трагедии «Бурана»
Ненужность советского космического челнока «Буран» – это трагедия, заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
«Они [конструкторы] это сделали, потом изменилась ситуация в стране, и он стал никому не нужным. Это трагедия для тех людей, кто его создавал», – сказал глава корпорации на Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021, передает ТАСС.
По его словам, «Буран» – это гениальная машина.
Ранее Рогозин сообщал, что Роскосмос разрабатывает безопасный способ извлечения «Бурана» из корпуса здания на космодроме Байконур, есть риск обрушения кровли. Заявление он сделал после того, как «Буран» оказался разрисован граффити.
Санкции США помешали изготовлению Россией спутника для Анголы
Из-за санкций США России, возможно, придется переделывать спутник связи AngoSat-2 для Анголы, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.
Как пояснил источник РИА «Новости», США запретили европейской компании Airbus поставку в Россию «модуля полезной нагрузки с ретрансляционным оборудованием». Запрет объясняется «наличием в нем американской электронной компонентной базы». Из-за действий США требуется пересмотр схемотехнических решений и согласование с заказчиком.
Напомним, с мая США запретили поставки в Россию американской космической электроники, подпадающей под требования правил экспорта товаров и услуг оборонного значения ITAR. Роскосмос призвал Вашингтон к отмене санкций.
Рогозин заявил об отставании России в юридических правах на космос
Россия отстает в юридическом обеспечении освоения космоса и других планет, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Мы уже опаздываем в своем правовом обеспечении от тех новых шагов, которые сделали ведущие страны», – цитирует Рогозина РИА «Новости».
По мнению главы госкорпорации, космос должен стать достоянием всего человечества, а его освоение – общим делом, которое будет регулироваться международным правом.
«Российская точка зрения состоит в том, что государства не должны в одностороннем порядке принимать нормативные акты, которые дают им преимущество», – указал Рогозин.
Важно обсудить юридические вопросы освоения космоса в многостороннем формате, наиболее подходящей площадкой была бы ООН, сказал глава корпорации.
Также он заявил о необходимости обсуждать охрану исторического наследия программы исследования космоса. «Чтобы так не случилось, чтобы посадочные аппараты и памятные высадки первых межпланетных станций оказались физически присвоены и проданы с молотка людьми, которые далеки от того, чтобы называть себя энтузиастами космоса», – указал Рогозин.
Он также назвал проблемой организации, которые «в шутку» занимаются продажей участков на Луне и других космических объектов.
«Всем известно о существовании разных сомнительных организаций, которые торгуют участками лунной поверхности, вручают сертификаты. Это казалось забавным, но среди этих организаций есть те, которые претендуют на то, что они действуют в правовом поле», – заключил глава госкорпорации.
Ранее Рогозин критиковал планы «бегства» основателя SpaceX Илона Маска на Марс.
Российский ядерный буксир решили отправить на поиски жизни во Вселенной
Разрабатываемый Россией ядерный буксир «Зевс» займется поиском жизни во Вселенной, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
«У миссий, которые отправляются на Марс, на Венеру, а в будущем, после создания термоядерных возможностей, при движении за пределы Солнечной системы станет важнейшей задачей обнаружить и понять: одни ли мы в космосе, или есть иная жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Рогозина на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
Отметим, что создание элементов ядерного буксира на основе транспортно-энергетического модуля с ядерной энергоустановкой мегаваттного класса ведется в России с 2010 года. В 2019 году на Международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» – трехмерная графика его работы в космосе.
В январе 2020 года в презентации первого заместителя гендиректора «Роскосмоса» Юрия Урличича, представленной на «Королевских чтениях», говорилось о планах запустить ядерный буксир на орбиту в 2030 году для летных испытаний. После этого намечается приступить к его серийному производству и коммерческому использованию. Согласно ранее обнародованному на сайте госзакупок контракту, разработка аванпроекта буксира завершится к июлю 2024 года и обойдется в 4,2 млрд рублей.
Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы. Он получил название «Зевс», а сами научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы называются «Нуклон».
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Астронавты пожаловались на жару в американском модуле МКС
Астронавты сообщили НАСА о жаре в американском модуле Международной космической станции (МКС), из которого через два дня планируется осуществить выход в открытый космос, следует из переговоров экипажа с Землей.
В понедельник утром командир станции японец Акихико Хосиде проинформировал специалиста хьюстонского Центра управления полетами, что в шлюзовом модуле Quest, из которого астронавты осуществляют выходы в открытый космос, намного теплее, чем в остальных модулях.
В ответ специалист пообещал охладить модуль, передает РИА «Новости».
Два выхода астронавтов ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Им предстоит установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA, которые в начале июня доставил на станцию грузовой корабль Cargo Dragon.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Путин отверг заявления о планах России прекратить сотрудничество с США в космосе
Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что Москва не планирует заканчивать сотрудничество с Вашингтоном в космосе.
Как отмечает телеканал, глава российского государства отрицает, что Москва «планирует завершить сотрудничество с США в космосе, одной из последних областей общих интересов», несмотря на угрозы со стороны главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина «выйти из проекта Международной космической станции».
«Я думаю, вы просто неправильно поняли. Мы заинтересованы в продолжении работы с США в этом направлении, и мы продолжим это, если наши партнеры в США не откажутся от этого», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций. При этом он заявил, что в ближайшие два-три года против России могут начать вводить экологические санкции.
Рогозин рассказал об ожесточенных спорах в Роскосмосе о судьбе МКС
В Роскосмосе продолжают спорить о судьбе Международной космической станции, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«Не скрою, у нас в Роскосмосе продолжаются очень ожесточенные споры по этому вопросу, как быть в этой ситуации. На сегодняшний момент у нас есть решение о продлении эксплуатации станции до 2024 года. Действительно, сенатор [и новый глава НАСА Билл] Нельсон был одним из тех, кто выступал за продление [эксплуатации] станции до 2030 года. Он только что пришел и стал главой НАСА. Я думаю, что нам удастся с ним найти эти решения», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он добавил, что тема космоса будет обсуждаться в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена в Швейцарии.
«Мы очень хотели бы, чтобы наши президенты договорились, что мы продолжаем эту работу и что эта работа не будет запрещаться какими бы то ни было санкционными ограничениями. Мы будем стараться сохранить то, что создано американской и советской, российской, пилотируемой космонавтикой. Я думаю, мы с [президентом США Джо] Байденом поймем друг друга и найдем решение, которое будет в пользу и наших двусторонних отношений, и в целом мировой космонавтики», – выразил надежду Рогозин.
Также во вторник гендиректор Роскосмоса назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.
До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью космонавта Шаталова
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Владимира Шаталова.
Как отметил Путин, Шаталов был выдающимся представителем прославленной плеяды покорителей Вселенной, смелым, волевым, исключительно порядочным человеком.
«За годы важной и ответственной работы он внес большой личный вклад в развитие отечественной авиации и ракетно-космической отрасли, в популяризацию ключевых достижений национальной космической программы. Светлая, добрая память о дважды Герое Советского Союза Владимире Александровиче Шаталове навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Дважды Герой Советского Союза умер во вторник на 94-м году жизни.
Шаталов совершил три полета в космос, первый – в 1969 году. В ходе него он состыковал космические корабли «Союз-4» и «Союз-5». В 1987-1991 годах руководил подмосковным Центром подготовки космонавтов. Он также успел поучаствовать в Великой Отечественной войне, он пробыл на фронте полтора месяца, после чего поступил в Воронежскую спецшколу Военно воздушных сил (ВВС), которую окончил в 1945 году. Окончил Качинское военное авиационное училище летчиков в 1949 году, Военно-воздушную академию в 1956 году.
Рогозин назвал важнейшие задачи космонавтики
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал важнейшими задачами мировой космонавтики мониторинг космических угроз Земле (астероиды и другие тела) и поиск внеземной жизни.
Рогозин заявил на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, что первая из задач – «это планетарная защита», передает РИА «Новости».
«Мы обеспечили сегодня развитие программ мониторинга космического пространства, это имеет и утилитарное значение для того, как избежать опасных столкновений в космосе. Но есть и другая, еще более важная задача – как уберечь нашу планету от непрошенных столкновений с космическими телами, которые могут разрушить цивилизацию», – сказал он.
Глава Роскосмоса добавил, что на данный момент «нет технологий, которые способны изменить траекторию приближающейся опасности к нашей Земле», однако «эту технологию надо создавать».
При этом, по оценке главы Роскосмоса, ни одна страна в одиночку не потянет такую разработку.
Вторая задача, по мнению Рогозина, это поиск ответа на вопрос, «который мучает человечество с момента его образования»: есть ли во Вселенной жизнь, кроме земной.
Он заявил, что «сама идея колонизации других планет неплоха, когда она раздается с точки зрения расширения наших знаний о природе и о возможностях человека и технологий», однако «если это идея колонизации других планет, связанная с паническими настроениями о будущем человека на Земле, мы с этим не можем согласиться». Потому «изучение природы из космоса, экологический мониторинг, борьба с парниковыми эффектами, которые погубили уже другие планеты, – это важнейшая общечеловеческая задача».
Рогозин выразил надежду, что в рамках этой задачи объединятся усилия ведущих космических держав и космических агентств, передает ТАСС.
Также он назвал «большой ложью» мнение, что космос свободен от политики: «Космос – это и есть высшая политика, космическая деятельность – это и есть высшая этика отношений между народами».
Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.
Ранее Рогозин раскритиковал планы «бегства» основателя SpaceX Илона Маска на Марс.
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Японский турист начал в России подготовку к полету на МКС
Японец Юсаку Маэдзава сообщил, что во вторник начинает в России подготовку к декабрьскому полету на корабле «Союз» на Международную космическую станцию.
«Подготовка в российском Центре подготовки космонавтов начинается сегодня», – приводит его сообщение в Twitter РИА «Новости».
Ранее стало известно, что был определен первый экипаж из двух японских космических туристов, которые полетят на российском корабле «Союз» в декабре. На станцию на корабле «Союз МС-20» полетят японские туристы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано. В 2019 году Роскосмос и Space Adventures подписали контракт на полет двух космических туристов на МКС до 2022 года. Это будет первый полет в космос сразу двух туристов.
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Названы сроки проведения переговоров Рогозина с главой НАСА
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что первые очные переговоры с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Биллом Нельсоном пройдут осенью.
«Мы с ним договорились первую встречу провести в ближайшее время уже очную – осенью на одной из международных конференций в одной из солидных стран», – сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021, передает РИА «Новости».
В мае Рогозин сообщил, что Роскосмос пригласил Нельсона в Россию для переговоров. Глава НАСА принял приглашение госкорпорации.
Напомним, бывший астронавт и член Конгресса США Билл Нельсон был назначен на должность главы НАСА в конце апреля.
Рогозин пообещал не «перебарщивать» с космическими туристам
Россия не намерена полностью монетизировать МКС с помощью космических туристов, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«Нам не хотелось бы все монетизировать [МКС], мы не будем перебарщивать с космическими туристами», – цитирует Рогозина ТАСС.
Он пояснил, что как минимум половина возможностей будет сосредоточена на научных экспериментах с участием разработчиков.
Ранее Роскосмос сообщил, что получил получил запросы на организацию выхода туристов в открытый космос.
Также во вторник сообщалось, что японец Юсаку Маэдзава начинает в России подготовку к декабрьскому полету на корабле «Союз» на МКС.
НАСА указало властям США на совместные планы России и Китая по космосу
Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон выразил мнение, что Китай будет очень энергично развивать свою космическую программу и Вашингтону следует внимательно следить за совместными планами Москвы и Пекина по исследованию Луны.
«Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра <…> мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Посмотрим, что там будет», – приводит ТАСС слова на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.
При этом, по его утверждению, Китай в скором времени будет вести себя в космосе «очень энергично», поскольку «понимает ценность успеха в космосе». В частности, речь идет об «энергичной программе по высадке на Луне». «И я думаю, что это станет вопросом для всех вас, для тех, кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми», – подчеркнул он.
Нельсон отметил, что НАСА продолжает ставить целью высадку на Луну в 2024 году. «Хотел бы я, чтобы у меня был точный ответ [о сроках]. Факт заключается в том, что 2024 год – это наша цель», – сказал директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, добавив при этом, что «космос – это трудно».
Напомним, 9 марта глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и КНР меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции (МНЛС). Позже в МИД КНР заявили о намерении продвигать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики. При этом Москва и Пекин пригласили партнеров к созданию лунной станции.
Длительность экспедиций российских космонавтов на МКС решили увеличить
Длительность экспедиций космонавтов на орбиту будет увеличена до года, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что «мы хотим переходить от полугодовых к годовым экспедициям», передает «Комсомольская правда».
«Первооткрывателем» серии таких полетов будет космонавт Петр Дубров.
«Мы говорим о стабильных операциях, которые будут проводиться в рамках годовых экспедиций. Это теперь будет поставлено на поток с соответствующей системой медико-биологических исследований. Годовые экспедиции – это то, что нам необходимо», – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что два члена экипажа корабля «Союз МС-18» – Петр Дубров и Марк Ванде Хай – задержатся на орбите дольше чем на полгода в связи со съемками фильма «Вызов».
Командир экипажа Олег Новицкий в октябре вернется на Землю на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-18» вместе с участниками полета «Союза МС-19» (актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые будут задействованы в съемках фильма на МКС). Два члена экипажа – космонавт Дубров и астронавт НАСА Ванде Хай – останутся на орбите и вернутся на «Союзе МС-19».
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Завершено эскизное проектирование стартового комплекса для Байконура
Закончено эскизное проектирование стартового комплекса «Байтерек» для космодрома Байконур, заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.
«В нем (в эскизном проекте) расписано все, включая стройку и технологию. Буквально несколько дней назад мы этот этап завершили и передали заказчику», – цитирует Мухамеджанова ТАСС.
Руслан Мухамеджанов пояснил, что сроки начала разработки проектно-сметной документации и строительных работ зависят от рассмотрения эскизного проекта.
«Он будет где-то от трех недель до месяца рассматриваться, а дальше заказчик примет решение», – указал гендиректор.
В 2018 году Россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».
Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.
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