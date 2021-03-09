Россия и Китай подписали меморандум о создании совместной лунной станции

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств России и Китая меморандум о сотрудничестве по вопросу создания Международной научной лунной станции.

«Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Отмечается, что Международная научная лунная станция (МНЛС) – комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и на орбите Луны. Комплекс предназначен для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование естественного спутника Земли, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

«В рамках проекта по созданию МНЛС Россия и Китай используя свой опыт в области космической науки, создания и использования космической техники и космических технологий будут совместно разрабатывать Дорожную карту создания МНЛС, а также вести тесное взаимодействие при планировании, обосновании, проектировании, разработке, реализации, эксплуатации проекта по созданию МНЛС, включая его презентацию мировому космическому сообществу», – сказано в сообщении.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой.