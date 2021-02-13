Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

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13 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 17:25  |  vz.ru
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Цифровой рубль может стать орудием России

Цифровой рубль может защитить Россию от санкций Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
В России вслед за Китаем серьезно думают над внедрением цифровой валюты. Ничего общего с дорожающими биткоинами она не имеет. Цифровой рубль может принести пользу в кошелек как простым гражданам, так и самому государству. Более того, он может стать орудием в борьбе с экономическими санкциями и усилить позиции рубля в мире. Как же «цифра» способна изменить рубль? Подробности...
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Лукашенко «перевоспитал» белорусов в любви к России

«Потерять Белоруссию для России смертельно опасно», – предупредил Лукашенко Pavel Orlovsky/BelTA/REUTERS
Президент Белоруссии заявил, что более двух третей его сограждан выступают за союз с Россией. При этом он сослался на результаты пока не опубликованного исследования. Эту однозначно хорошую новость мешает принять на веру то, что год назад социология по этому же вопросу была безрадостной, а теперь для Лукашенко крайне важно доказать свою полезность России.  Подробности...
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«Обмен шпионами» раскрыл тайный метод польской разведки

11 февраля 1986 года, Берлин, идет процедура обмена rtn, peter wuest/picture alliance
rtn - radio t/ТАСС
35 лет назад, 11 февраля 1986 года, в Берлине на Глиникском мосту (известном как «Мост шпионов») произошел последний обмен заключенными между Советским Союзом и Восточным блоком с одной стороны и коллективным Западом с другой. Судьба некоторых фигурантов этого обмена сложилась настолько фантастически, что удивляет даже сегодня. Подробности...
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Пять лет евроассоциации обернулись для Украины катастрофой

Ассоциация с ЕС превратила Украину в беднейшую страну Европы Алексей Куденко/РИА Новости
Украина намерена скорректировать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, которое определит новые нормы их взаимодействия. При этом итоги предыдущего соглашения, экономическая часть которого вступила в силу пять лет назад, в 2016 году, эксперты оценивают как «катастрофу» во всех сферах жизни. Что приобрела и что потеряла Украина от евроассоциации и зачем потребовались корректировки соглашения? Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России пора заняться малыми странами Европы

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих. Подробности...
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Деятели культуры плюют в собственную кормушку

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет. Подробности...
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Непредсказуемость Турции развязала России руки

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Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики. Подробности...
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Россия готова к разрыву с Европой

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    Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой

    Создание лунной базы – это прежде всего доступ к новым ископаемым ресурсам    13 февраля 2021, 16:00
    Фото: CNSA
    Текст: Андрей Резчиков

    Россия объявила о планах создать с Китаем лунную станцию. Сейчас стороны прорабатывают техническую реализацию проекта. Аналогичный проект есть и у США. Причем, Вашингтон продвинулся достаточно далеко в его реализации: появление американской базы на Луне - дело относительно ближайшего будущего. Как будет идти освоение естественного спутника Земли и зачем вообще нужна Луна супердержавам?

    Роскосмосу поручено подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Соответствующее предложение было согласовано правительством с МИДом, Минюстом и другими заинтересованными органами исполнительной власти. Сейчас в России прорабатывается техдокументация такой лунной базы. Стороны определяют возможные научные задачи по исследованию Луны, а также прорабатывают техническую реализацию проекта.

    О желании России осваивать Луну вместе с Китаем ранее говорил директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Соответствующая договоренность была достигнута с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянем. В 2017 году Роскосмос и Китайское национальное космическое управление подписали программу сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Один из ее разделов касается изучения Луны и дальнего космоса.

    В США тоже стремятся осваивать Луну. В Вашингтоне констатируют, что космос превращается в потенциальную арену боевых действий между Америкой и ее противниками. С приходом на пост президента США Джо Байдена в Пентагоне выразили готовность обеспечивать защиту будущих лунных баз NASA и операций частных компаний по добыче полезных ресурсов. Более того, расширение взаимодействия Пентагона с NASA наблюдатели связывают с необходимостью противодействовать «вызовам, которые бросают Соединенным Штатам Россия и Китай». В ответ Рогозин заявлял о недопустимости милитаризации Луны.

    Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев подчеркивает, что заявления о сотрудничестве России и Китая в области создания Международной научной лунной станции остаются на уровне деклараций. Началом проекта можно будет считать его официальное принятие и начало финансирования. Более того, сейчас китайцы сосредоточили усилия на создании околоземной космической станции, поэтому вести параллельно сразу два проекта «будет дорого даже для КНР». «Но китайцы говорят, что увеличивают мощности своих тяжелых ракет и исследуют Луну аппаратами. Это логично, потому что конечной целью всех этих усилий должно стать строительство станции на поверхности Луны», – пояснил Моисеев.

    Однако в США планы по строительству лунной базы существуют «на уровне практической реализации», на эти цели уже затрачено 40-50 млрд долларов. «У американцев почти создана необходимая ракета и корабль для полетов на Луну. Осталось построить взлетно-посадочный комплекс. NASA заказало проект такого комплекса трем фирмам, чтобы в итоге выбрать оптимальный вариант», – напомнил Моисеев.

    Впрочем, озвученные еще при предшественнике Байдена – Дональде Трампе – планы о высадке на Луне в 2024 году эксперт считает нереалистичными, более разумной датой кажется 28-й год. Такая высадка должна стать началом строительства базы. «То, что в США идут деньги на реальные лунные проекты, увязывается в общей концепции двух станций: орбитальной Gateway и Artemis Base Camp, которая должна появиться на южном полисе поверхности Луны», – указал Моисеев.

    Artemis Base Camp будет состоять из пилотируемого лунохода для транспортировки астронавтов на короткие расстояния, жилого модуля для путешествий продолжительностью до 45 дней и основного обитаемого модуля для четырех человек. У лунохода не будет закрытой кабины, поэтому астронавты должны будут надевать защитные космические скафандры. База будет оборудована инфраструктурой для автономного электроснабжения, связи с Землей, радиационной защитой, посадочной площадкой, контейнером для утилизации отходов.

    Проект американцев потребует огромных затрат, но этот вопрос был решен. Заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ Владислав Шевченко напомнил, что в прошлом году NASA подписало «Соглашения Артемиды» по освоению космоса с Австралией, Великобританией, Италией, Канадой, Люксембургом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Японией. За основу этого соглашения были взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство».

    Эта лунная программа состоит из трех этапов. Artemis 1 предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Artemis 2 – облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. Первый этап программы намечен на 2021 год, второй – на 2023 год. Третий этап – Artemis 3 – предполагает высадку астронавтов на Луну в 2024 году с последующей отправкой их к Марсу в середине 2030-х годов.

    Глава NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Москва присоединится к «Соглашениям Артемиды». Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин так же недавно заявлял, что дух международного сотрудничества, характеризующий Международную космическую станцию (МКС), должен сохраниться в «Артемиде» за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей. «Основная цель «Соглашений Артемиды» состоит в том, чтобы разведывать лунные полезные ресурсы, осуществить их добычу», – подчеркнул Шевченко.

    При этом эксперт назвал естественным и объединение усилий России и КНР в реализации лунной программы. Тем более, что китайцы могут похвастаться сразу несколькими удачными проектами. В конце прошлого года на землю вернулась запущенная четыре года назад капсула «Чанъэ-5», на борту которой был доставлен лунный грунт. Беспрецедентным стала посадка полтора года назад китайского аппарата «Юйту-2» на обратную сторону Луны. «Китай ранее объявил об осуществлении собственной лунной программы, главной направлением которой было разведка и освоение лунных ресурсов. Для решения этой задачи необходимы пилотируемые экспедиции, то есть участие специалистов непосредственно на лунной поверхности. Так что для России объединение с китайскими коллегами – довольно удачный вариант», – считает Шевченко.

    Моисеев опроверг предположения, что лунная гонка подстегивается планами получить военное преимущество в космосе. По его словам,

    Луна «абсолютно бесполезна для военных» в силу своей удаленности от Земли.

    «Ракета, выпущенная с американской подводной лодки, долетит до России за 15 минут. С Луны ракета будет лететь трое суток, за это время война уже закончится. Предложения использовать Луну для наблюдения за Землей тоже глупая затея. Любой спутник, выведенный на правильную орбиту, будет передавать разведданные гораздо лучшего качества. Поэтому все разговоры про милитаризацию – это дипломатическо-политическая игра», – пояснил собеседник.

    Моисеев считает, что намерения Роскосмоса сотрудничать с Китаем во многом обусловлено тем, что американцы сворачивают такое сотрудничество с Россией. «Китайцы заявляют о готовности сотрудничать со всеми странами, но при этом требуют предоставлять им технологии. Если говорить о совместных российско-китайских проектах, то китайцы могли бы поставить на нашу автоматическую станцию свои приборы, но, к сожалению, мы строим свою станцию уже 14 лет и до сих пор не запустили», – напоминает эксперт.


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