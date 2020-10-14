Россия предложит «поправки Зевса» к американской лунной программе

Дух международного сотрудничества, характеризующий МКС, должен сохраниться в американском лунном проекте Artemis, например, за счет обеспечения возможности полетов для российских кораблей, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Я уверен, что дух, который был порожден при создании Международной космической станции, он будет жить и за рамками МКС. По крайней мере, наша команда все сделает для того, чтобы так оно и было, и это сотрудничество, это партнерство сохранится. Как перекрестные полеты, так и в рамках работы по дальнему космосу», – передает РИА «Новости» его слова.

Он напомним, что Артемида была древнегреческой богиней, и назвал новые поправки, которые находятся в разработке, «поправками Зевса к этому соглашению Артемиды».

Рогозин уточнил, что российские корабли, которые будут летать в дальний космос, должны быть связаны с американской программой. По его словам, следует адаптировать некоторые системы, чтобы «мы могли доставить что-то на станцию, забрать с нее».

Ранее стало известно, что реализация первого этапа американской программы Artemis по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса.

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн заявлял, что в программе освоения Луны и Марса существует политический риск, в отсутствие которого американцы были бы на спутнике Земли прямо сейчас.

В конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.