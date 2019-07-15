НАСА объяснило, почему американцев еще нет на Луне или Марсе

Директор Джеймс Брайденстайн рассказал, что мешает США вернуться на Луну и высадиться на Марс.

По его словам, существуют «технический риск» и «политический». Если бы не последний, то американцы «были бы на Луне прямо сейчас» и «были бы на Марсе».

Брайденстайн пояснил, что «говорит о финансировании», когда речь идет о «политическом риске», передает ТАСС.

Он отметил, что в 1990-х и в 2000-х программы высадки на Луну и Марс требовали «слишком много времени и денег».

Брайденстайн напомнил о словах главы американского государства Дональда Трампа, заявившего, что США должны «продвигаться быстрее», если хотят «избежать политического риска».

В июне Трамп призвал НАСА вместо полета на Луну думать об освоении Марса.

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