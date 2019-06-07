Трамп призвал НАСА вместо полета на Луну думать о вопросах освоения Марса

Президент США Дональд Трамп призвал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сконцентрироваться не на полетах на Луну, а на вопросах обороны, науки и освоения Марса.

«Учитывая все те средства, что мы тратим, НАСА не должно говорить о полетах на Луну – мы сделали это 50 лет назад. Они должны сконцентрироваться на гораздо более масштабных вещах, в том числе на Марсе, обороне и науке», – написал Трамп в Twitter.

По данным ТАСС, в мае Трамп объявил, что в бюджет НАСА было выделено 1,6 млрд долларов на освоение Луны и Марса. Причем эта сумма была запрошена дополнительно к 21 млрд долларов на финансирование НАСА.

Ранее НАСА заявило о планах коммерциализации Международной космической станции (МКС), отметив свои намерения по сосредоточению усилий на программе пилотируемых полетов на Луну.