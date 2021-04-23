Россия и Китай пригласили партнеров на лунную станцию

Окружение Навального готовит объяснения для его отказа от голодовки

Сторонники Алексея Навального опубликовали обращение врачей, наблюдавших его до заключения и попросивших блогера прекратить голодовку. Заявление с обоснованием причин такого решения появилось на следующий день после протестной акции «штабов Навального», которая собрала в десятки раз меньше людей, чем планировали организаторы.

Личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что получены «довольно полноценные объективные» данные о состоянии заключенного. В заявлении говорится, что его просят «прекратить голодовку для сохранения жизни и здоровья». Васильева подтвердила, что 20 апреля Навального посетили гражданские врачи – главный невролог Владимирской области Андрей Мнев и главный внештатный специалист-нефролог (Васильева не назвала имени). «Отдали эти данные, медицинские заключения, нам», – приводит ее слова «Коммерсант».

Как заявила Васильева, предварительные выводы, которые сформулированы при участии «иностранных специалистов», говорят о необходимости «срочно прекращать голодовку». Васильева связывает допуск врачей к Навальному с акциями протеста, однако медики посетили его за сутки до акций. Врач Навального Ярослав Ашихмин сообщил, что визиты «гражданских» медиков «были давно». «И с результатами обследования мы давно знакомы», – заявил он, пояснив, что прежде их не использовали.

В заявлении, подписанном в том числе и Ашихминым, говорится, что «было проведено необходимое исследование (электронейромиография), проведены консультации нейрохирурга и главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области». Медицинские заключения были переданы гражданским врачам, которые лечили Навального до заключения. «Мы проанализировали эти данные, подготовили собственное заключение и передадим его завтра через адвокатов Алексею Навальному и врачам, которые сейчас участвуют в лечении нашего пациента», – сказано в тексте, которое публикует «Медиазона».

19 апреля пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщила, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире. После этого личный окулист Навального Анастасия Васильева заявила, что он здоров и нет необходимости переводить его в больницу.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что Навальному неоднократно проводились медосмотры, было назначено медикаментозное лечение, но он отказался от него. В частности, «были проведены медицинские осмотры: 19 марта 2021 года – врачом-неврологом, 23 марта 2021 года – врачом-психиатром, 6 апреля 2021 года – врачом-терапевтом», а «информация о диагнозе, результаты МРТ-обследования, схема лечения 30 марта 2021 года доведены до сведения осужденного».

По данным МВД, в несанкционированных акциях, устроенных сторонниками Навального, в целом по стране приняли участие менее 15 тыс. человек. Например, в Кызыле вышли два человека, в Череповце – 15, в Горно-Алтайске, как и в Комсомольске-на-Амуре, – трое. В Хабаровске – 200 и Владивостоке – 350. При этом на сайте организаторов манифестации было заявлено участие 460 тыс. человек по всей России. В ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 в мероприятии в центре столицы принимало участие около 6 тыс. человек. Напомним, что на сайте организаторов выйти на акцию пообещало более 115 тыс. человек. В Петербурге на несогласованную акцию вышли 4,5 тыс. человек.

«Прошедшие акции можно назвать полным провалом. Это демонстрация ничтожества и лучший подарок действующей власти в день послания президента», – заявил газете ВЗГЛЯД публицист Михаил Делягин.