Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу

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НОВОСТЬ ЧАСА

Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей

13 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:36  |  vz.ru
Разделы

Прибалтика протестировала энергетическую нищету

Прибалтика полностью отказалась от электроэнергии из России на пару дней Виктор Драчев/ТАСС
Прибалтика выяснила, как ее население будет жить без созданного в Советском Союзе энергетического кольца БРЭЛЛ. Отказ от электричества из России и Белоруссии приведет к росту цен на электроэнергию для потребителей до европейского уровня, в то время как зарплаты до него в Прибалтике ощутимо не дотягивают. Да и в случае аварий в энергосистеме обратиться за помощью к восточным соседям уже не получится. Подробности...
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Поворот к природе усилит позиции России в мире

Москва должна заявить о себе как об одном из глобальных лидеров борьбы за «зеленую идею» ZUMA/Global Look Press
Тема климата начинает играть большую роль в международной политической повестке. В конце апреля США проведут саммит, на котором будет обсуждаться вопрос перехода к безуглеродной энергетике. Налог на «углеродный след» вскоре планирует ввести ЕС. Есть мнение, что новые экостандарты Запад превращает в инструмент против Китая и России. Но как Москва и Пекин могут обратить это оружие себе на пользу? Подробности...
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Полет Гагарина сопровождала серия ошибок и неожиданностей

Момент старта гагаринского корабля «Восток-1» roscosmos.ru
12 апреля 2021 года мы празднуем 60-летие первого полета человека в космос. За это время полет Юрия Гагарина на корабле «Восток-1» не только стал историей, но и отчасти превратился в миф: «все было хорошо». В действительности первое знакомство человека с космическим пространством стало тяжелым испытанием и для Гагарина, и для всех, кто готовил его подвиг. Подробности...
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У властей США нет стратегии в отношении Украины

Заявление Блинкена о «последствиях для России» было грозным, но расплывчатым POOL New/Reuters
Глава Госдепа Энтони Блинкен обсудил с верхушкой НАТО угрозу, которую Россия якобы несет Украине, и пообещал серьезные последствия в случае агрессивных действий Москвы. Однако какие именно последствия имеются в виду, Блинкен так разъяснить и не смог. Надо ли России опасаться новых существенных санкционных ударов Запада или предостережения Госдепа – лишь пустая риторика? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Дать стране спокойно жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, которые так негодовали на «царскую тиранию», привели к власти настоящую тиранию – и, в отличие от царизма, действительно кровавую. Почему это стоит вспомнить? Потому что присловье, что нельзя обманывать всех, все время и одними и теми же трюками, увы, неверно. Подробности...

Смерть генерала Корнилова обрекла Россию на годы Гражданской войны

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
С точки зрения тактики Ледяной поход был примером множества успешных превозмоганий. Стратегия же оказалась провалена с треском. Добровольческая армия не достигла ни одной поставленной цели – массового восстания не произошло, а Екатеринодар и вовсе попал в руки большевиков. Подробности...
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На реализацию затей Cталина Испании не хватает денег

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Четырехдневка неизбежно вызовет снижение производства товаров и услуг, а незапланированные бюджетные расходы на помощь участвующему в проекте бизнесу нарастят госдолг. Издержки возрастут у предприятий промышленной отрасли и организаций сферы услуг. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Кремль добавил Зеленского в игнор

Обсуждение: 4 комментария

Турки унизили европейцев

Китай «отжимает» у России союзника

Обсуждение: 6 комментариев
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Французское вино спасают с помощью костров

Урожай французского вина 2021 года оказался под угрозой. Из-за аномальных для начала апреля морозов (до минус пяти) виноградники в регионах Бургундия, Шабли и Бордо пришлось обогревать с помощью костров и жаровен. Сообщается, что больше всего от заморозков пострадал цветущий раньше других сорт Шардоне
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Скончался супруг английской королевы принц Филип

Муж британской королевы Елизаветы Второй, принц Филип Маунтбеттен, герцог Эдинбургский умер в пятницу в возрасте 99 лет. Они прожили в браке 75 лет. Кстати, по отцовской линии умерший – праправнук российского императора Николая Первого
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Старейший кинотеатр Москвы открылся после семи лет реконструкции

После семи лет реконструкции открылся старейший кинотеатр Москвы – «Художественный». Построенному 111 лет назад кинотеатру вернули прежнее название – «Художественный электро-театръ». Также была реконструирована подстанция, питающая «Художественный». Стоимость билетов на регулярные сеансы будет начинаться от 290 рублей
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?
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Становились ли вы объектом домогательств на рабочем месте?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Россия направила из Каспийского в Черное море 15 военных кораблей
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    старта корабля «Восток-1»


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    На какое черноморское побережье вы предпочли бы отправиться на отдых этим летом?

    Китай выразил желание продвигать сотрудничество с Россией по космосу

    13 апреля 2021, 11:22

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Китайские власти планируют наращивать сотрудничество с Россией по реализации совместных проектов в области космонавтики, а также будут защищать безопасность в космическом пространстве, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

    «Китай в 2021 году продолжит продвигать сотрудничество с Россией в области космонавтики по широкому перечню направлений. Мы также стремимся объединить усилия со всеми заинтересованными сторонами для поддержания мира и безопасности в космическом пространстве», – передает ТАСС слова дипломата.

    Напомним, в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции.

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    Зеленский заявил о невозможности полета Гагарина в космос без Украины
       12 апреля 2021, 14:45
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Первый полет человека в космос был бы невозможен без Украины, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, для нацбезопасности государства развитие ракетно-космической отрасли является ключевым элементом.

    «Без лишней скромности скажу, что без Украины он был бы невозможен. Украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы. К фундаментальным расчетам ученые добавили веру в то, что можно дотянуться до звезд. И у них все получилось», – написал он в Telegram.

    Зеленский отметил, что космический корабль «Восток», на котором Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года, создан под руководством конструктора Сергея Королева, который родом из украинского Житомира.

    Он также добавил, что сегодня Украина входит в «клуб космических держав» и занимает «достойное место» среди 13 участников. По его словам, задача государства в космической отрасли сейчас состоит из двух пунктов: сохранить то, что сделали старшие поколения, и прилагать все усилия, чтобы успехи прошлых лет «были не единственными».

    «В условиях военной агрессии это направление необходимо считать ключевым элементом национальной безопасности и обороны. Это еще один стимул восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства. Заявленные планы необходимо воплощать в конкретных шагах. Создание Государственной космической программы упорядочит наши намерения и даст понимание, что и как мы будем делать, чтобы достичь масштабной цели по утверждению отрасли», – отметил он.

    Также, по его словам, сейчас украинской космической отрасли необходимо способствовать разработке системы «Сич-2-1». «Мир ожидает от нас новых подходов. У нас есть и стремление, и все возможности с новой силой заявить о себе. На повестке дня – оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. Далее – достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», – резюмировал президент.

    В 2021 году исполняется 60 лет полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.

    Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

    Коментарии (227)
    Российский космонавт ответил на вопрос о существовании инопланетян
       12 апреля 2021, 17:26
    Фото: «Люди в черном»/Columbia Pictures
    Corporation
    Текст: Елизавета Булкина

    Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян.

    На вопрос о том, верит ли он в возможное существование внеземных цивилизаций, космонавт ответил утвердительно. Кононенко пояснил, что сейчас уже открыто большое количество экзопланет, которые похожи на Землю. «Плюс мы же не знаем о всех формах жизни, которые могут существовать во Вселенной», – передает слова космонавта ТАСС.

    Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой. «Но сам я не видел и ко мне с той стороны люка никто не стучался», – сказал при этом он.

    Ранее российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сообщил, что над Южным полушарием пролетели пять неизвестных объектов. Старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга Владимир Сурдин заявил, что НЛО, запечатленные Вагнером, скорее всего, являются спутниками компании Илона Маска SpaceX.

    Коментарии (39)
    Российские дипломаты призвали Госдеп не стеснятся произносить имя Гагарина
       13 апреля 2021, 07:24
    Фото: Посольство России в США/Facebook
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Посольство России прокомментировало сообщения Госдепа о Дне космонавтики, в которых ведомство США не упомянуло Юрия Гагарина.

    «С сожалением отмечаем, что уже не в первый раз госдепартамент США демонстрирует беспамятство в том, что касается истории освоения космоса. Хотели бы напомнить, что Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос в память о советском космонавте Ю.А.Гагарине. В этот день 60 лет назад, в 1961 году он совершил первый в истории человечества орбитальный виток вокруг Земли», – говорится в сообщении российской дипмиссии в Facebook.

    «С бюстом космического первопроходца забывчивые коллеги могут ознакомиться в расположенном в Вашингтоне Национальном музее воздухоплавания и аэронавтики. Скульптуры Ю.А.Гагарина также установлены в Кливленде, Колорадо-Спрингс, Нью-Йорке, Хьюстоне и Чикаго. Тысячи американцев, включая астронавтов и сотрудников НАСА, ежегодно посещают эти мемориалы, чтобы почтить память советского космонавта», – сказано в сообщении.

    В посольстве также процитировали хранящееся в архивах госдепартамента послание президента США Джона Кеннеди советскому лидеру Никите Хрущеву: «Народ Соединенных Штатов разделяет удовлетворение народа Советского Союза в связи с благополучным полетом астронавта, представляющим собой первое проникновение человека в космос. Мы поздравляем Вас, а также советских ученых и инженеров, сделавших это достижение возможным».

    «Не далее как 9 апреля астронавт НАСА М.Ванде Хай отправился на Международную космическую станцию на носящем имя Ю.А.Гагарина российском корабле «Союз». Надеемся, что изложенные факты помогут американским дипломатам впредь не стесняться произносить вслух имя первого космонавта Земли», – указали в посольстве России.

    Ранее в соцсетях Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики.

    Коментарии (43)
    Путин: Россия должна поддерживать статус одной из ведущих космических держав

    12 апреля 2021, 18:38

    Текст: Ксения Панькова

    Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной.

    «В новом, ХХI веке Россия должна достойно поддержать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, потому что космическая отрасль связана напрямую и с обороной», – сказал глава государства на совещании по вопросам развития космической отрасли, передает ТАСС.

    Он также отметил, что Россия и дальше будет развивать международные программы, и готова к международному сотрудничеству в космосе.

    Ранее Путин возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. Также во время поездки в Саратовскую область лидер страны проводит совещание по развитию космической деятельности.

    12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.

    Коментарии (61)
    Первый испанский космонавт допустил существование внеземной жизни

    12 апреля 2021, 19:48

    Текст: Елена Мирошниченко

    Министр науки и инноваций Испании и первый космонавт страны Педро Дуке считает, что в Солнечной системе может существовать внеземная жизнь.

    «Это возможно (существование внеземной жизни в нашей Солнечной системе – прим. ВЗГЛЯД), нам еще предстоит много чего исследовать. Нам известны небесные тела, планеты и спутники, но о некоторых мы знаем только по косвенным признакам и изображениям», – рассказал он ТАСС.

    Дуке добавил, что существует надежда найти в некоторых местах жизнь или следы прошлой жизни. По его мнению, люди должны приложить все усилия для ее поиска, чтобы приблизиться к ответу на вопрос «Откуда мы пришли?».

    Первый полет в космос Дуке совершил в октябре 1998 года на шаттле Discovery, второй полет состоялся в октябре 2003 года на корабле «Союз ТМА-3». Дуке награжден российским орденом Дружбы.

    Напомним, командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко в интервью программе «Познер» на Первом канале заявил, что верит в существование инопланетян. Он пояснил, что людям на сегодняшний день не все известно даже о галактике, в которой они живут. Кононенко подчеркнул, что не считает разговоры об НЛО ерундой.

    Ранее ученый рассказал, что примитивные следы нынешней или прежней жизни могут быть найдены в атмосфере Венеры, в ледниках Марса или в подледных океанах спутников газовых гигантов.

    Коментарии (24)
    Путин объявил о решении увеличить оклады космонавтам

    12 апреля 2021, 20:27

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Владимир Путин в День космонавтики рассказал о решении увеличить на 50% должностной оклад тем, кто слетал в космос, и на 70% тем, кто еще готовится полететь.

    «Предлагаю на 50% увеличить должностной оклад тех, кто слетал в космос, кто занимает позиции заметные в отряде космонавтов. И на 70% для тех, кто еще не летал и готовится стать космонавтом в прямом смысле слова. Это все будет отражаться и на надбавках. Поэтому надеюсь, что общий объем доходов будет для наших космонавтов заметен», – приводит слова Путина РИА «Новости». О своем решении глава государства объявил во время совещания по развитию космической отрасли.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна достойно поддерживать статус одной из ведущих ядерных и космических держав, отметив, что космическая отрасль связана и с обороной. Он также возложил цветы к памятнику Юрию Гагарину в Энгельсе Саратовской области в День космонавтики. 

    12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе. «Восток-1» совершил один виток вокруг Земли, в тот же день Гагарин вернулся на Землю. Он катапультировался из спускаемого аппарата корабля и приземлился с помощью парашюта недалеко от деревни Смеловка Саратовской области.

    Коментарии (14)
    Госдеп не стал упоминать Гагарина в сообщениях о Дне космонавтики
       13 апреля 2021, 01:58
    Фото: Russian Look/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В публикациях Госдепа в соцсетях о Дне космонавтики не упоминается Юрий Гагарин, зато говорится об американских астронавтах.

    На своей русскоязычной странице в Facebook Госдеп заявил, что 12 апреля «отмечают 60-летие пребывания человека в космосе, а также технический прогресс и международное сотрудничество». Сообщение сопровождается снимком американского астронавта. В Twitter Госдеп указал, что «исполняется 60 лет с тех пор, как первый человек был отправлен в космос». «Мы чествуем всех американских астронавтов, которые отважились отправиться в космос, в том числе астронавта Apollo-11 и бывшего помощника госсекретаря Майкла Коллинза», – приводит текст сообщения ТАСС.

    12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин. Он стал первым человеком, побывавшим в космосе.

    Коментарии (12)
    На Украине признали потери в космической отрасли от разрыва с Россией

    12 апреля 2021, 15:45

    Текст: Ксения Панькова

    Космическая отрасль Украины в сложном положении, страна много потеряла от разрыва сотрудничества с Россией, заявил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай.

    По его словам, космическая деятельность на Украине в сложном положении, потому что за последние пять-семь лет украинские космические предприятия потеряли много заказчиков.

    «Среди масштабных заказчиков была и Российская Федерация. Украина много потеряла от разрыва контрактов с ней, но в то же время это дает возможность налаживать сотрудничество с другими иностранными партнерами», – сказал Тафтай в интервью агентству Укринформ, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для нацбезопасности государства космическая отрасль является ключевым элементом.

    Коментарии (19)
    Россияне поддержали сохранение расходов на освоение космоса

    12 апреля 2021, 12:58

    Текст: Елизавета Булкина

    Россия должна участвовать в освоении космоса, расходы на реализацию космических программ сокращать не следует, такого мнения придерживается большинство россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

    По данным исследования, 91% опрошенных полагают, что России необходимо принимать участие в освоении космоса, 7% считают, что делать этого не стоит, а 2% респондентов затруднились ответить, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

    Большинство опрошенных (75%) думают, что не стоит сокращать расходы на освоение космоса, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию. 15% россиян выступили за сокращение расходов на космическую программу.

    Также граждане рассказали, зачем, по их мнению, Россия должна участвовать в освоении космоса. В первую очередь это важно для развития науки и высоких технологий, так считают 52% респондентов. 44% полагают, что освоение космического пространства необходимо России для обеспечения обороноспособности страны. В том числе граждане среди таких целей отмечали поддержание престижа страны на международной арене (17%), развитие авиакосмической промышленности, создание новых рабочих мест и обеспечение возможности на равных конкурировать с США, Евросоюзом и Китаем (по 10% соответственно).

    Почти напополам разделились мнения россиян при ответе на вопрос о том, должна ли Россия стремиться первой отправить экспедицию на Марс?»: 42% считают, что скорее должна, 48% – что не должна.

    Данные опроса также говорят о том, что 69% россиян знают дату первого полета человека в космос. Имя первого космонавта – Юрия Гагарина – знают 97% граждан.

    Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 апреля. В опросе приняли участие 1,6 тыс. граждан России старше 18 лет.  Опрос был проведен методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

    В 2021 году исполняется 60 лет с полета первого советского космонавта Юрия Гагарина. Выполнив один оборот вокруг Земли, Гагарин совершил посадку в Саратовской области. Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий космонавт из первого отряда космонавтов, совершивший два полета в космос, Борис Волынов рассказал, как Гагарин поддерживал команду.

    Российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, Олег Новицкий и Петр Дубров, которые находятся на МКС, поздравили россиян с Днем космонавтики и годовщиной полета Юрия Гагарина в космос.

    Коментарии (7)
    Минобороны представило уникальные образцы космических аппаратов

    12 апреля 2021, 14:48

    Текст: Алина Назарова

    Минобороны ко Дню космонавтики представило видео с тремя десятками спутников и другой ракетно-космической техникой.

    «В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) собраны более 30 уникальных образцов космических аппаратов и систем различного назначения, которые впервые демонстрируются на видео широкой общественности», - говорится в сообщении министерства обороны, передает РИА «Новости».

    Данная техника собрана в учебной аудитории, носящей имя Константина Циолковского. «По сути, это многофункциональная научно-исследовательская платформа. Здесь курсанты и слушатели изучают конструкции изделий не как статические макеты, а с помощью демонстрации возможностей агрегатов, работы узлов и механизмов. Будущие стратегические ракетчики получают обширные знания в сфере военно-технического анализа конструкций изделий ракетно-космической техники», – указывается в сообщении.

    В частности, на видео демонстрируется работа жалюзи системы терморегулирования, раскрытие антенн командной радиолинии и бортового ретрансляционного комплекса, выдвижение штанги гравитационной системы ориентации и другое. О принципах работы всех этих систем преподаватели рассказывают с помощью наглядных примеров.

    Кроме того, в вузе имеется зал ракетной техники имени Сергея Королева, где представлены межконтинентальные баллистические ракеты, которые неразрывно связаны с космической отраслью, информирует ведомство.

    Отмечается, что академия РВСН связана с космосом не только своими профильными аудиториями. «В филиале вуза – Серпуховском военном институте Ракетных войск – начиналась дорога на околоземную орбиту Героя Советского Союза летчика-космонавта полковника Александра Артюхина и Героя Советского Союза полковника Александра Александрова, командира экипажей «Союз Т-9» и «Союз-ТМ», – говорится в сообщении.

    Ранее на сайте Минобороны России появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.

    Коментарии (0)
    РДШ устроило в Великом Новгороде шоу дронов в честь 60-летия полета Гагарина
       12 апреля 2021, 15:09
    Фото: РДШ
    Текст: Мария Бобылева

    Накануне Всемирного дня авиации и космонавтики активисты Российского движения школьников совместно со специалистами компании «Геоскан» подняли в небо над Великим Новгородом 500 дронов, приурочив шоу к 60-летию первого полета человека в космос.

    Ровно в 21.00 с территории теннисного корта Кремлевкого парка Великого Новгорода в небо поднялись 500 квадрокоптеров, которые показали представление для зрителей. В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в фигуры, символизирующие взлетающую ракету, вращающуюся планету Земля, а также спутники и МКС, говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

    «Российское движение школьников масштабно празднует День Космонавтики в этом году. Вчера мы завершили Космический фестиваль в Москве, по итогам которого анонсировали с дочерью знаменитого космонавта Оксаной Леоновой премию Российского движения школьников за научные достижения им. Алексея Архиповича Леонова. Сегодня вместе с нашим партнером Геосканом организовали грандиозное шоу дронов, посвященное первому полету Юрия Гагарина в космос. А уже завтра любой желающий сможет почувствовать себя космонавтом, благодаря нашему проекту с российским сервисом Mineсraft!» – сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

    Она выразила мнение, что каждый российский школьник «должен не просто знать историю отечественной космонавтики и гордится ее героями, но и знать, что космос открыт и ждет новых побед». «РДШ дает им возможность мечтать о космосе, изучать космос и добиваться успеха! Ведь вполне возможно, именно они – те самые будущие герои России», – добавила Плещева.

    Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам компании «Геоскан» помогали активисты РДШ из трех школ Великого Новгорода: гимназии №4 имени Героя Советского Союза, Почетного гражданина Новгорода И.А. Каберова, гимназии №3 и средней общеобразовательной спортивной школы-интерната «Спарта». Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полетное задание, проверяли готовность к взлету и выполняли запуск.

    «Наша компания сотрудничает с Российским движением школьников около года. И мы видим какой неподдельный интерес вызывает у ребят работа с беспилотными летательными аппаратами, поэтому считаем важным дать возможность им познакомиться с нашей работой и разработками. Среди современных подростков немало умных и увлеченных наукой ребят, а благодаря Российскому движению школьников они могут получить не только теоретические знания, но и практические навыки», – рассказал заместитель гендиректора ГК «Геоскан» Павел Степанов.

    Кроме того, в честь Дня космонавтики активисты РДШ запустят виртуальную ракету с космодрома «Восточный» на российском сервере в Mineсraft.

    Как уточнили в РДШ, участники проекта «Виртуальная Россия» в 16.00 12 апреля смогут прогуляться по космодрому «Восточный», увидеть цифровые копии настоящих ракет и слетать в одной из них на Луну и обратно. По пути в космос можно будет принять участие в соревновательном квесте и попробовать свои силы в роли ученого. Мероприятие проводится при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

    Проект «Виртуальная Россия», созданный активистами Российского движения школьников, базируется на платформе Mineсraft. Целевая аудитория проекта – дети и подростки. В течение нескольких месяцев участники проекта создавали новые игровые объекты на российском сервере для празднования Дня космонавтики.

    Напомним, что 11 декабря 2020 года, в преддверии Дня Конституции, Российское движение школьников представило новый сервер игры Minecraft «Yоucrafts. Россия», который создавался более восьми месяцев. Презентация прошла на площадке детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА. Тогда в виртуальную реальность энтузиасты со всех уголков России перенесли знаковые достопримечательности страны: Московский Кремль, Эрмитаж, Дворец Земледельцев в Казани, памятник «Оборона Севастополя» и другие. А к седьмой годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, активист Российского движения школьников Иван Афанасьев – десятиклассник из гимназии №64 имени В. А. Котельникова города Липецка воссоздал Херсонес –живописную достопримечательность Севастополя.

    Инициаторами появления проекта «Виртуальная Россия» стали сами дети – более 1 тыс. активистов РДШ тестировали сервер и вносили свои предложения по развитию проекта, обсуждали и строили. Благодаря их усилиям, игроки могут играть в виртуальной России, а также возводить там достопримечательности своих городов и регионов.

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    Гендиректор Arianespace поблагодарил Гагарина словами «Cпасибо, Yuri!»
       13 апреля 2021, 02:57
    Фото: Figaro Live/Youtube
    Текст: Антон Антонов

    Генеральный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль по-русски выразил благодарность советскому космонавту Юрию Гагарину.

    Как заявил Исраэль в Twitter, 60 лет назад Гагарин «открыл новый путь для человечества». «Cпасибо, Юрий!», – заявил Исраэль, добавив, что гордится совместной работой с российскими партнерами и запусками ракет «Союз», «чтобы продолжить приключение». Сообщение написано на английском языке, но слово «спасибо» Исраэль написал по-русски, передает ТАСС.

    В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель «Восток» вывела на орбиту корабль «Восток-1», на борту которого находился Гагарин.

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    Россия решила создать детальные карты Луны для передвижения по ней космонавтов

    12 апреля 2021, 14:27

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Новые детальные карты участков Луны будут созданы для российских космонавтов, которые будут работать на поверхности естественного спутника Земли, сообщила руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева.

    По ее словам, для безопасной работы научного оборудования, а также передвижения космонавтов на Луне «обязательно будут создаваться новые детальные карты конкретных участков в районе посадки», передает ТАСС. Как отметила руководитель лаборатории, для подготовки к пилотируемому полету нужны специальные тренажеры с очень детальными снимками.

    Они помогут космонавтам привыкнуть к виду и особенностям лунной поверхности, для того чтобы лучше ориентироваться при высадке.

    Ведущий инженер-геодезист отдела топографо-геодезических работ Роскартографии Олег Евстафьев заявил, что карта Луны будет точнее земной из-за отсутствия искажений из-за крайне разряженной атмосферы естественного спутника Земли.

    «Карта Луны будет точнее, чем карта Земли, потому что там [почти] нет атмосферы, поэтому искажения будут минимальны или будут практически полностью отсутствовать», – отметил Евстафьев.

    В свою очередь Карачевцева рассказала, что Россия планирует создавать в том числе 3D-карту естественного спутника Земли. Для этого будут использованы данные с космического аппарата «Луна-26», отправка которого запланирована на 2024 год. «Хотя трехмерная карта Луны уже есть, но, конечно, в случае успешного проведения съемки аппаратом «Луна-26», будет создана новая 3D-карта поверхности» – отметила Карачевцева.

    По ее словам, снимки, полученные с лунной орбиты высотой ниже 50 км, достигают разрешения 30 см.

    «Современные снимки поверхности Луны достигают разрешения 30 см, получены они с низкой лунной орбиты высотой ниже 50 км», – отметила Карачевцева.

    По словам эксперта, с помощью этих снимков лаборатория создала цифровые модели рельефа и новые детальные карты районов передвижения советских самоходных аппаратов «Луноход-1» и «Луноход-2», управлявшихся дистанционно с Земли.

    Карачевцева также добавила, что с помощью современных цифровых карт удалось уточнить длину маршрутов, проделанных аппаратами почти 50 лет назад.

    Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2028 году российский экипаж должен совершить облет вокруг Луны, а в 2030 году – космонавты России сядут на ее поверхность.  

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    Баллистик рассказал о готовности «Союза-2.1а» реализовать одновитковую схему полета к МКС

    12 апреля 2021, 12:55

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» способна реализовать одновитковую схему полета к Международной космической станции, которая позволит добраться до МКС за два часа, сообщил начальник отдела баллистики Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Рафаил Муртазин.

    «Технически наш новый носитель «Союз-2.1а» способен это реализовать», – цитирует ТАСС Муртазина.

    По словам баллистика, со стороны РКК «Энергия» все готово для отработки такой схемы полета, например на фоне двухвитковой схемы того же грузовика. На данном этапе, отметил он, нужно подключать смежников, в частности Ракетно-космический центр «Прогресс», который изготавливает ракеты-носители «Союз» и НПО автоматики (разработчики системы управления ракеты).

    По одновитковой схеме предполагается, что после выведения с помощью двух импульсов корабль оказывается на коэллиптической орбите, геометрически подобной орбите МКС. «То есть в каждой точке такой орбиты разница высот до орбиты станции будет одинаковая», – пояснил эксперт. При таком подходе, когда с корабля угол наблюдения станции составит 23 градуса, однозначно определяется точка выполнения оптимального импульса, приводящего через полвитка корабль в окрестность станции. Причем независимо от расстояния до МКС экипаж может вручную выполнить этот импульс.

    «Чтобы реализовать эту схему, понадобится введение еще одного элемента в сближение, а именно квазикомпланарное выведение корабля на орбиту», – сообщил Муртазин. Оно предполагает очередной отход от канонов классического сближения – корабль будет выводиться на орбиту с наклонением, несколько отличающимся от наклонения МКС.

    По словам Муртазина, трехчасовая схема полета пилотируемого корабля «Союз МС» к МКС пока является испытательной.

    «После трех полетов «Союза» она будет штатной, пока является испытательной, требующей полной отработки», – сказал Муртазин.

    При этом баллистик уточнил, что для грузовых кораблей «Прогресс» она уже является штатной.

    Впервые корабль «Союз МС» полетел на МКС по трехчасовой схеме в октябре 2020 года. Тогда ему удалось установить рекорд по скорости, долетев до станции за 3 часа 3 минуты. 9 апреля корабль «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») тоже полетел по сверхкороткой схеме. Ему потребовалось около 3,5 часа, чтобы добраться до МКС и состыковаться с ней. 

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    Академик предрек появление станции на Луне в середине XXI века

    12 апреля 2021, 13:06

    Текст: Алексей Дегтярев

    В середине XXI века человечество построит большие научные и технологические станции на Луне, уверен научный руководитель Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

    «В середине ХХI века мы, я уверен, увидим на Луне большие станции – научные, астрофизические, технологические», – цитирует академика РИА «Новости».

    По его словам, в ходе освоения спутника Земли будут возникать «коллизии», для предотвращения которых нужны «цивилизованные легальные правила освоения Луны и добычи ее ресурсов».

    Ранее бывший глава НАСА Чарльз Болден заявил, что полет людей на Марс к 2030-м годам технически уже будет возможен, однако судьба программы будет зависеть от политической воли и желания финансировать такой проект.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия и Китай вступили в лунную гонку с США.

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