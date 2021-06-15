Хуснуллин объяснил рост цен на жилье

Рост цен на жилье в России обусловлен не столько льготной ипотекой, сколько пандемией коронавируса, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, из-за ипотеки рост составил лишь 4-5%.

«Смотрите, из чего поднялся вопрос [о продлении программы льготной ипотеки]: что ипотека сильно разгоняет цены. И мы проанализировали каждый населенный пункт, каждый регион, большую работу сделала ФАС, и доказали, что ипотека на рост цены в среднем повлияла – это плюс 4-5%. Все остальное – это не ипотека, это реально пандемия», – передает его заявление в эфире телеканала «Россия 24» РИА «Новости».

«Все равно из-за пандемии стройка задержалась, все равно где-то она остановилась, Москва и Московская область вообще останавливали на два месяца. А что такое остановить на два месяца? Ты распустил рабочих и потом еще месяц-два их собрать не можешь. Поэтому это реальные задержки произошли», – пояснил Хуснуллин.

При этом вице-премьер не ожидает ажиотажного спроса на льготную ипотеку как в прошлом году. Объем выдачи ипотеки в сравнении с показателями прошлого года уменьшится на 20-30%, отметил он.

«То есть суммарная масса она на 20-30% уменьшится, если не будут влиять какие-то другие факторы», – сказал Хуснуллин.

Президент России Владимир Путин предложил, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021), продлить программу льготной ипотеки еще на один год, до 1 июля 2022 года, с повышением ставки до 7%. Предельная сумма кредита будет единой для всех регионов – 3 млн рублей.

Между тем риелторы заявили, что ни одна выставленная на продажу квартира в Москве не подходит под обновленную программу льготной ипотеки.